😱 «Гэлакси» хочет воссоздать ту самую дортмундскую связку. Похоже, у «Майами» появится серьезный конкурент

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать Марко Ройса и Роберта Левандовски, сообщает Diario AS.

Клуб МЛС рассматривает возможность сотрудничества с поляком в 2025 году, понимая, что в этом году будет сложно подписать Роберта.

Марко Ройс, скорее всего, окажется в клубе уже в ближайшее время.

Сообщается, что «Барселона» и Ханси Флик считают поляка ключевым игроком клуба. Его нынешний контракт с сине-гранатовыми истекает только в 2026 году.

Роберт Левандовски провёл 87 матчей вместе с Марко Ройсом в «Боруссии Дортмунд». На счету их связки 22 гола.