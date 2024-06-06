«Месси не выдержал бы такого давления и закончил». Тиаго Силва встал на защиту Неймара

В конце сезона бразильский защитник «Челси» Тиаго Силва объявил о том, что этот сезон в Европе станет для него последним. В июле ветеран вернется в Бразилию и станет игроком «Флуминенсе».

Во время интервью изданию TNT Sports легенда бразильского футбола встал на защиту своего соотечественника и суперзвезды мирового футбола Неймара. Сейчас форвард переживает не лучшие времена: он ушел из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль», где не успел адаптироваться и получил серьезную травму.

По мнению Тиаго Силвы, на протяжении всей карьеры Неймар получает огромное количество критики, которое сломало бы любого, но не его.

«Если бы на Месси сыпались все те обвинения, который летят на протяжении всей карьеры на Неймара, он бы закончил с футболом. Потому что если вы посмотрите на Неймара на поле, на все, что он делает, он делает все так, как будто это легко. Никому не под силу сделать то, что делает он»

«Неймар, он мой друг, но я сейчас говорю не о дружбе. Я говорю о себе, своем мнении, а как болельщик я вижу, как играет Неймар. В мире нет игрока, который обладал бы такими характеристиками и качествами, как он».