🇸🇦 «Все крупные клубы знают: Саудовская Аравия приближается». Лукаку уверен, что саудовская лига продолжит бурный рост

Экс-нападающий «Интера» и «Ромы» Ромелу Лукаку высказался по теме перспектив саудовской лиги.

Бельгиец поддержал малопопулярное мнение, что саудовский чемпионат продолжит расти.

«Саудовская Аравия не беспокоит меня. Уровень этой лиги будет только расти. Там гораздо лучше играют в футбол, чем многие думают.

Все больше и больше футболистов будут там играть. Все крупные европейские клубы знают: Саудовская Аравия приближается», - заявил нападающий.

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