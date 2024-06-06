Момент дня❤️❤️❤️ Эриксен на 86-й минуте «прибил» Швецию - на стадионе, где он 3 года назад чуть не умер

Важнейший эпизод в жизни полузащитника.

Полузащитник «МЮ» Кристиан Эриксен забил победный гол сборной Швеции во вчерашнем товарищеском матче. Его мяч на 86-й стал победным для сборной Дании.

Что еще важно - 3 года назад на этом же стадионе по ходу первого тайма матча Евро-2020 между Данией и Финляндией в Копенгагене полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Эриксен завалился без контакта с соперниками при движении за мячом.

Через 10 с небольшим минут Эриксена погрузили на носилки и за ширмой увезли с поля под аплодисменты зрителей на «Паркен Арене». Позднее стало известно, что 29-летний футболист покинул поле в сознании, его увезли со стадиона на машине скорой помощи в госпиталь, где его состояние стабилизировали.

По итогу датчанину установили специальный кардиостимулятор, из-за чего он был вынужден покинуть миланский «Интер» - в Италии запрещено выходить на поле игрокам с такими проблемами с сердцем.