Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!
Протащил в полуфинал ЛЧ через «Сити».
После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Сити» (4:4 по сумме двух матчей и победа в серии пенальти) вратаря «Реала» Андрея Лунина поздравляли особенно.
Он много спасал и в основное время, и в дополнительное. А в серии пенальти стал главным героем.
Лунин взял два пенальти подряд. Как уверенно!
Вратарь «Реала» уже не первый раз выручает в этой Лиге чемпионов – например, на выезде с «Лейпцигом» в 1/8 финала выживали как раз благодаря Андрею. Но теперь – пик.
Восемь сэйвов по ходу матча, «Сити» насоздавал ему проблем на 2,73 ожидаемый гол – но Лунин позволил забить только раз, причем после ошибки Антонио Рюдигера, когда спасти уже было невозможно. Так четко пробил над головой с близкого расстояния Кевин де Брюйне.
А в серии пенальти Лунин блеснул еще ярче. Взял два удара подряд, второй и третий. Причем как!
Когда бил Бернарду Силва, Андрей остался по центру – и вот так легко поймал мяч двумя руками.
Как на разминке от партнера!
Следом взял еще и удар Матео Ковачича в правом нижнем углу.
По сути, этим сэйвом и обеспечил победу.
К тому, чтобы спасти при ударе коллеги Эдерсона он, кстати, тоже был близок. Не получилось, но партнеры больше не ошибались.
«У меня было три варианта, куда двинуться. Оставаться по центру – всегда большой риск, но тут все сработало хорошо, – пояснил в эфире Movistar сам Лунин, когда его спросили по сэйв удара Бернарду. – Наша команда приложила очень много усилий, пришлось многое пережить. Не всегда получалось играть с мячом, это и невозможно на таком уровне. Так что главный герой – не я, а вся команда».
Зато Карло Анчелотти, пришедший на флэш-интервью сразу после Лунина, выделил вратаря отдельно: назвал игру в его исполнении фантастической.
Лунин – спец по пенальти. Выиграл все три серии, каждый раз брал два удара
Не должно удивлять, что Андрей Лунин так хорош на 11-метровых.
Ему удобно в любом формате: и по ходу игры, и в послематчевой серии.
Не считая серий, в ворота Андрея били 11-метровые 22 раза, включая молодежный уровень.
Восемь раз украинский вратарь отбил – соперники не мазали ни разу, Андрей именно тащил. 36% отраженных – классный результат.
В сериях Андрей принимал участие трижды: против «Десны» в Кубке Украины-2016/17, с «Марбельей» в Кубке Испании-2019/20 и вот теперь в четвертьфинале ЛЧ против «Сити».
Лунин выиграл все три серии – в каждой отбивал по два удара. Именно отбивал – или, как в случае с Бернарду, ловил.
Шесть отбитых после 16 ударов в сериях – тоже сильные цифры.
Лунина называют «Мафиози». Придумал Рамос!
25-летний Андрей Лунин – воспитанник харьковского футбола. С 17 лет уже был основным в «Днепре», а потом и в «Заре». Скауты котировали как одного из сильнейших вратарей нового поколения. Переход в «Реал» в 2018-м – результат уверенной игры уже на взрослом уровне.
Лунин брал «Золотую перчатку» на чемпионате мира среди 20-летних в 2019-м, сборная Украины его выиграла, Андрея считали одним из главных творцов успеха. Лучшим бомбардиром того ЧМ стал, кстати, Эрлинг Холанд после девяти голов Гондурасу. Но вот сейчас у норвежца за два матча против Андрея – ноль.
В «Реале» у Лунина долго не было шанса. Его отправляли по арендам трижды: «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». Основным стал только в бывшей команде Виктора Онопко – полсезона в Сегунде. В три следующих сезона уже не отпускали, но и в «Реале» играть почти не давали: ни разу больше 12 игр за сезон на этом отрезке. Хотя в прошлом году целиком провел клубный ЧМ.
В команде Андрея прозвали «Мафиози». Неожиданное прозвище придумал Серхио Рамос.
«Есть же украинская или русская мафия, а я оттуда, – объяснял Андрей. – Еще я купил как-то полностью черный костюм. Полуклассика. Захожу в раздевалку, а там сидят Рамос и Модрич. Серхио сказал мне: «Мафиозо». С тех пор меня достаточно часто так называют».
Лунин был зол, когда подписывали Кепу. Но усадил его глухо в запас
В этом сезоне Андрей наконец-то стал основным в «Реале». Да, во многом из-за тяжелой травмы Тибо Куртуа. Но Лунин выиграл конкуренцию у арендованного Кепы Аррисабалаги. Очевидно, когда вылетел бельгиец, в «Реале» не были так уж уверены, что Андрей готов стать первым номером на весь сезон, страховались приглашением Кепы – но украинец усадил испанца в запас.
Поначалу Карло Анчелотти метался: в феврале и он, и все мы были уверены, что в «Реале» два равноценных вратаря.
«После травмы Куртуа генеральный и спортивный директоры написали мне, что у них полное доверие ко мне и я должен быть спокоен. Я понимал, что кого-то подпишут. Подписали самого дорогого вратаря в мире, но не деньги играют в футбол, – говорил Андрей. – Когда пришел Кепа и ему доверили место в старте, я был очень разочарован и зол, был не согласен. Но что я мог сделать? Работать и ждать шанс, чтобы им воспользоваться. А решения принимают другие люди. Но создавать конфликтные ситуации в команде – это не про меня. У таких тренеров, как Анчелотти, есть своя точка зрения, но, мне кажется, что своей игрой я её изменил».
С конца января Лунин играет вообще без замен. Уже 26 матчей, в них всего 22 пропущенных – и 12 игр на ноль.
Четвертьфиналы Лиги чемпионов – не сухари, но пик карьеры.
1/2 финала ЛЧ: «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия». Кто фаворит?
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Martin Rickett/PA Images, Mike Egerton/PA Images ; East News/Paul ELLIS / AFP; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press
Уже тогда было понятно что он вытащит для Реала эту серию)
Сегодня я дважды по ходу матча ловил себя на мысли, что испытываю облегчение и огромную радость оттого, что этот парень есть у нас в команде. Последние годы Лукас не всегда на виду, он редко попадает в центр внимания, но блин - как же радостно и спокойно на душе, когда есть такой игрок на подмену. Во втором тайме думал, кого же Анчелотти может бросить в бой в таком тяжелом матче, не боясь что не попадет в игру и не дрогнет под давлением, и Васкес оказался очень к месту, учитывая, что на фланге Доку разрывал, и Карвахаль с Вальверде уже не справлялись.
И когда в серии пенальти к мячу подошел Васкес - у меня вот ни грамма сомнений не было вообще, что он не дрогнет.
Лукас Васкес красавец
Почти все что он отбивал - он отбивал без опасных отскоков, если мог ловить - ловил намертво, позицию выбирал прекрасно (и даже шансы отразить пропущенный мяч у него были), вообще не суетился и не скакал без нужды вдоль линии. Причем хорошо действовал на любой высоте - работал и на низких мячах и на высоких. Момент когда он отразил удар Сильвы - вообще крышеснос, мало того что он не дергался, даже в этой ситуации он его не отбивал, он его ПОЙМАЛ.
Лунин мне никогда не казался особо надежным вратарем, но в этой игре в него вселился Буффон, только он из всех вратарей на моей памяти играл настолько спокойно и уверенно.
Лунин: подержи мое пиво
Даже не знаю, мне кажется, сейчас логично окончательно довериться Лунину и закрыть вопроса кипера на лет 10.