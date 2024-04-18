Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!

Протащил в полуфинал ЛЧ через «Сити».

После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против «Сити» (4:4 по сумме двух матчей и победа в серии пенальти) вратаря «Реала» Андрея Лунина поздравляли особенно.

Он много спасал и в основное время, и в дополнительное. А в серии пенальти стал главным героем.

Лунин взял два пенальти подряд. Как уверенно!

Вратарь «Реала» уже не первый раз выручает в этой Лиге чемпионов – например, на выезде с «Лейпцигом» в 1/8 финала выживали как раз благодаря Андрею. Но теперь – пик.

Восемь сэйвов по ходу матча, «Сити» насоздавал ему проблем на 2,73 ожидаемый гол – но Лунин позволил забить только раз, причем после ошибки Антонио Рюдигера, когда спасти уже было невозможно. Так четко пробил над головой с близкого расстояния Кевин де Брюйне.

А в серии пенальти Лунин блеснул еще ярче. Взял два удара подряд, второй и третий. Причем как!

Когда бил Бернарду Силва, Андрей остался по центру – и вот так легко поймал мяч двумя руками.

Как на разминке от партнера!

Следом взял еще и удар Матео Ковачича в правом нижнем углу.

По сути, этим сэйвом и обеспечил победу.

К тому, чтобы спасти при ударе коллеги Эдерсона он, кстати, тоже был близок. Не получилось, но партнеры больше не ошибались.

«У меня было три варианта, куда двинуться. Оставаться по центру – всегда большой риск, но тут все сработало хорошо, – пояснил в эфире Movistar сам Лунин, когда его спросили по сэйв удара Бернарду. – Наша команда приложила очень много усилий, пришлось многое пережить. Не всегда получалось играть с мячом, это и невозможно на таком уровне. Так что главный герой – не я, а вся команда».

Зато Карло Анчелотти, пришедший на флэш-интервью сразу после Лунина, выделил вратаря отдельно: назвал игру в его исполнении фантастической.

Лунин – спец по пенальти. Выиграл все три серии, каждый раз брал два удара

Не должно удивлять, что Андрей Лунин так хорош на 11-метровых.

Ему удобно в любом формате: и по ходу игры, и в послематчевой серии.

Не считая серий, в ворота Андрея били 11-метровые 22 раза, включая молодежный уровень.

Восемь раз украинский вратарь отбил – соперники не мазали ни разу, Андрей именно тащил. 36% отраженных – классный результат.

В сериях Андрей принимал участие трижды: против «Десны» в Кубке Украины-2016/17, с «Марбельей» в Кубке Испании-2019/20 и вот теперь в четвертьфинале ЛЧ против «Сити».

Лунин выиграл все три серии – в каждой отбивал по два удара. Именно отбивал – или, как в случае с Бернарду, ловил.

Шесть отбитых после 16 ударов в сериях – тоже сильные цифры.

Лунина называют «Мафиози». Придумал Рамос!

25-летний Андрей Лунин – воспитанник харьковского футбола. С 17 лет уже был основным в «Днепре», а потом и в «Заре». Скауты котировали как одного из сильнейших вратарей нового поколения. Переход в «Реал» в 2018-м – результат уверенной игры уже на взрослом уровне.

Лунин брал «Золотую перчатку» на чемпионате мира среди 20-летних в 2019-м, сборная Украины его выиграла, Андрея считали одним из главных творцов успеха. Лучшим бомбардиром того ЧМ стал, кстати, Эрлинг Холанд после девяти голов Гондурасу. Но вот сейчас у норвежца за два матча против Андрея – ноль.

В «Реале» у Лунина долго не было шанса. Его отправляли по арендам трижды: «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». Основным стал только в бывшей команде Виктора Онопко – полсезона в Сегунде. В три следующих сезона уже не отпускали, но и в «Реале» играть почти не давали: ни разу больше 12 игр за сезон на этом отрезке. Хотя в прошлом году целиком провел клубный ЧМ.

В команде Андрея прозвали «Мафиози». Неожиданное прозвище придумал Серхио Рамос.

«Есть же украинская или русская мафия, а я оттуда, – объяснял Андрей. – Еще я купил как-то полностью черный костюм. Полуклассика. Захожу в раздевалку, а там сидят Рамос и Модрич. Серхио сказал мне: «Мафиозо». С тех пор меня достаточно часто так называют».

Лунин был зол, когда подписывали Кепу. Но усадил его глухо в запас

В этом сезоне Андрей наконец-то стал основным в «Реале». Да, во многом из-за тяжелой травмы Тибо Куртуа. Но Лунин выиграл конкуренцию у арендованного Кепы Аррисабалаги. Очевидно, когда вылетел бельгиец, в «Реале» не были так уж уверены, что Андрей готов стать первым номером на весь сезон, страховались приглашением Кепы – но украинец усадил испанца в запас.

Поначалу Карло Анчелотти метался : в феврале и он, и все мы были уверены, что в «Реале» два равноценных вратаря.

«После травмы Куртуа генеральный и спортивный директоры написали мне, что у них полное доверие ко мне и я должен быть спокоен. Я понимал, что кого-то подпишут. Подписали самого дорогого вратаря в мире, но не деньги играют в футбол, – говорил Андрей. – Когда пришел Кепа и ему доверили место в старте, я был очень разочарован и зол, был не согласен. Но что я мог сделать? Работать и ждать шанс, чтобы им воспользоваться. А решения принимают другие люди. Но создавать конфликтные ситуации в команде – это не про меня. У таких тренеров, как Анчелотти, есть своя точка зрения, но, мне кажется, что своей игрой я её изменил».

С конца января Лунин играет вообще без замен. Уже 26 матчей, в них всего 22 пропущенных – и 12 игр на ноль.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов – не сухари, но пик карьеры.

1/2 финала ЛЧ: «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия». Кто фаворит?

Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker, Martin Rickett/PA Images, Mike Egerton/PA Images ; East News /Paul ELLIS / AFP; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press