У Месси 60 голов со штрафных за карьеру. Впервые забил за «ПСЖ» и увеличил отрыв от Роналду

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Первый гол в матче «ПСЖ» – «Ницца» (2:1) забил Лео Месси. Аргентинец легко перебросил стенку со штрафного – Каспер Шмейхель просто проводил мяч глазами.

Забитый штрафной стал для Месси 60-м в карьере – и первым за «ПСЖ». Последний раз Лео забивал со стандарта за клуб в мае 2021-го – тогда не повезло «Валенсии» (и было это в «Барсе»). После этого было 29 попыток (26 – в «ПСЖ») – и ни одной удачной. В Лиге 1 штрафные Месси трижды прилетали в штангу (в матчах с «Лионом», «Ренном» и «Лиллем»). Сейчас с ударами полный порядок – до гола «Ницце» Месси хитро пробил под стенкой в товарняке против Ямайки. Забить со штрафных в двух играх подряд – звучит как что-то уникальное. Но только не для Лео. У него были серии и по три игры подряд с забитым штрафным.

Мы перенесли все точные попадания Лео на одну карту: здесь можно увидеть раскладку по турнирам и оценить позиции, из которых забивал Месси.

Чуть подробнее о штрафных за сборную. Расклад по турнирам такой: • квалификация ЧМ – 4 • Кубок Америки – 3 • чемпионат мира – 1 • товарищеские матчи – 1

Приятный бонус для Месси – отрыв от Криштиану Роналду стал больше.

Расклад по годам впечатляет еще больше. К 2011 году у Роналду было 30 забитых штрафных. У Месси – только 4.

Португалец последний раз забивал со штрафного 16 апреля – «Норвичу». До этого Криштиану страдал 651 день – сухая серия тянулась с 4 июля 2020-го, когда Роналду забил штрафной в ворота «Торино». Учитывая реализацию Роналду (в «Юве» – 1 гол за 71 удар, в «МЮ» – 1 за 10), отрыв Месси будет только увеличиваться.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP