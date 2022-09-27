«Спортинг» с Роналду, КДБ в «Генке», а Модрич – в «Загребе». Как бы выглядели топ-академии Европы без продаж воспитанников

Жоау Феликс сразу в двух командах.
Один из вечных споров в соцсетях: как выглядели бы «Спортинг», «Порту», «Генк» и другие клубы-экспортеры, если бы не продавали лидеров каждый год. Отсюда появляются фантастические команды вроде «Бенфики» с Дарвином Нуньесом и Жоау Феликсом в нападении – хотя без дорогих продаж клуб не потратил бы 34 млн евро на уругвайца.
Мы усложнили запрос и решили собрать сборные воспитанников – это будет более реалистично. По правилам УЕФА воспитанником считается игрок, который провел в клубе не меньше 3 лет (подряд или суммарно) до 21.
• Берем только играющих футболистов.
• Некоторые футболисты до двадцати одного успевали наиграть 3 года сразу в нескольких академиях – например, Жоау Феликс («Порту» и «Бенфика»). Он появится в двух разных сборных – мы решили, что это допустимо.
Вперед!
• Только Гонсалу Инасиу выступает за «Спортинг» – летом из клуба уехал Жоау Пальинья. Хотя и Инасиу вряд ли задержится дольше следующего лета: молодым защитником, по слухам, интересуются английские клубы.
• Виктор Линделеф – пример иностранца, который может стать воспитанником зарубежного клуба. Швед приехал в Португалию в 18, поэтому успел наиграть три года в системе «Бенфики».
• В «Порту» совсем туго с воспитанниками, играющими на позиции центрального защитника, поэтому пришлось использовать здесь Андре Гомеша. Да, Пепе – не воспитанник «Порту», если забыли.
• Стевен Бергвейн родился в Амстердаме и воспитывался в системе «Аякса», но дебютировал за команду только в этом сезоне – вингера купили у «Тоттенхэма» за 31 млн евро.
• Из этой сборной ни один футболист не играет сейчас в «Динамо».
• «Лион» сохранил больше всего воспитанников – и вернул Ляказетта. Помимо Александра, в команде Лопеш, Гюсто, Лукеба, Кокре и Ауар.
• У «Генка» не сложилось с защитниками, поэтому рядом с профильным ЦЗ Артюром Теате играют опорники Питер Геркенс и Дрис Ваутерс.
• Вместо Лавиа можно было поставить сразу несколько других вариантов (например, Локонга из «Арсенала») – но новичок «Саутгемптона» очень ярко стартовал.
• Конечно, появление в серьезной команде Месута Озила – очень большое допущение. Но вдруг оживет в «Истанбуле»?
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