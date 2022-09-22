Мбаппе вообще не делает голевых на Неймара и Месси. А вот у Лео и Нея топ-связка: пасуют и друг другу, и Килиану

Пока не МСН.

В этом сезоне вокруг звездного трио «ПСЖ» много шума – и все они связаны с Мбаппе: то с Неймаром ссорится из-за пенальти ( выступать миротворцем пришлось Рамосу ) , то просто бросает играть, если передачу делают не ему, а Месси .

Еще одно яркое доказательство: Мбаппе просто не делает ассистов на партнеров по атаке. Месси и Неймар организовали для Килиана 8 голов во всех турнирах (и еще 5 друг для друга), но в обратную сторону механизм не работает.

Решить проблему пока не удалось – лучше всего это иллюстрируют действия Кристофа Гальтье. Вот слова из его интервью 9 сентября: «У Нея и Килиана очень хорошие взаимоотношения. Я не увиливаю от ответа. Они вместе тренируются, вместе часто разминаются. Убежден, что Килиан будет делать больше решающих передач на Неймара, как и Ней способен делать решающие передачи Килиану».

А уже 13 сентября появился инсайд от Goal – конфликт Неймара и Мбаппе не улажен. Гальтье просто попросил их не показывать это публично. Бразильца все еще раздражает эгоизм Килиана. Не удивительно – после такого игнора в матче с «Ювентусом».

Мбаппе ворвался в штрафную и пробил по воротам с острого угла, хотя можно было катить на выбегающего Неймара. Килиан не попал даже в створ.

Реакция Нея очевидна.

Правда, ассистов от Мбаппе в «ПСЖ» пока что не получил вообще никто – и это за 7 матчей в Лиге 1 и два в Лиге чемпионов. При этом Месси и Неймар сделали уже по 7 в чемпионате (лучший показатель в топ-5 лигах) и по одному в ЛЧ (у Нея – против «Юве», у Месси – против «Маккаби»).

Кажется, все сломал новый контракт – потому что в прошлом году Мбаппе активно взаимодействовал с партнерами по атаке. Суммарная статистика за оба сезона (при том, что у Килиана 0 голевых в этом) вполне приличная: француз пасовал Месси и Неймару чаще, чем они друг другу.

Атакующее трио «ПСЖ» часто называют новым МСН, но в связке Месси – Суарес – Неймар никто не жадничал.

По голевым действиям ММН тоже отстает.

Хотя этот сезон все трое начали бодро.

У ММН есть время до лета (контракт Месси с «ПСЖ» заканчивается в 2023-м), чтобы выровнять статистику и подтянуться к барселоновской связке. Но для этого Мбаппе должен пасовать.