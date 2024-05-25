Вся боль уплывшего чемпионства. В золотом матче проиграли и «Динамо», и «Краснодар»
Слезы всех возрастов.
Такое бывает крайне редко: оба участника матча чувствуют себя проигравшими.
«Краснодар»-то обыграл «Динамо», занял рекордное для себя второе место в РПЛ – но вы посмотрите, какая эмоция преобладает.
У «Динамо» – та же.
Упущенное чемпионство.
Боль.
Выскользнувшая возможность.
И для тех, и для других.
Выезд не стал золотым.
А ведь «Динамо» создало еще и домашнюю площадку: смотрели матч на «ВТБ-Арене».
И там то же.
Те же выражения лиц.
Мольбы.
Ожидания хотя бы ничьей.
Ответного гола.
И разочарование.
Полное.
Полнейшее.
Слезы всех возрастов.
Вообще всех.
«Динамо» и «Краснодар» позволили «Зениту» снова стать чемпионом.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Виталий Тимкив
Не доходит до людей, что ненавистью к противнику и пожеланиями несчастья, счастливыми не будешь))
Ну а Зениту очень много не везло в этом сезоне, но команда не сдалась. И в последнем туре удача вознаградила команду.
А точнее отсутствие игры сегодня.
Сами виноваты.
Сафонову, если он перейдёт, желаю активно работать над собой, подтягивать слабые места и вытеснить дронарруму.
То-то щас полыхает эта "вся страна")), уже даже кто-то о судействе в Петербурге заикнулся)))
В точку фраза комментатора -- А где Тюкавин?!
А где-то там...