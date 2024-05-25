Вся боль уплывшего чемпионства. В золотом матче проиграли и «Динамо», и «Краснодар»

Слезы всех возрастов.

Такое бывает крайне редко: оба участника матча чувствуют себя проигравшими.

«Краснодар»-то обыграл «Динамо», занял рекордное для себя второе место в РПЛ – но вы посмотрите, какая эмоция преобладает.

У «Динамо» – та же.

Упущенное чемпионство.

Боль.

Выскользнувшая возможность.

И для тех, и для других.

Выезд не стал золотым.

А ведь «Динамо» создало еще и домашнюю площадку: смотрели матч на «ВТБ-Арене».

И там то же.

Те же выражения лиц.

Мольбы.

Ожидания хотя бы ничьей.

Ответного гола.

И разочарование.

Полное.

Полнейшее.

Слезы всех возрастов.

Вообще всех.

«Динамо» и «Краснодар» позволили «Зениту» снова стать чемпионом.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Виталий Тимкив