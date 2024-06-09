❤️ 55 тысяч на презентации Тиаго Силвы! Красивое возвращение в Бразилию

Новый рекорд.

Тиаго Силва вернулся в родной «Флуминенсе» – и сразу почувствовал максимальную любовь болельщиков. Защитника презентовали на огромной «Маракане» в присутствии 55 215 зрителей.

Силва мечтал вернуться. Ждал на анонсе преданных сотрудников «Флуминенсе»

Возвращение Тиаго собрало рекордную посещаемость для трансферных анонсов в Бразилии. В 2011-м стадион «Морумби» вместил больше 45 тысяч фанатов «Сан-Паулу», когда презентовали нападающего Луиса Фабиано.

На презентации Силвы прошел концерт бразильской группы Sorriso Maroto, а еще присутствовали некоторые игроки основного состава: Марсело, Фелипе Мело, Гансо, Кано и Ренато Аугусто.

Защитник вышел на поле вместе с женой Белль и двумя детьми: Исаго и Яго. «Спасибо, что выделили время, чтобы быть со мной сегодня, – поблагодарил Тиаго болельщиков. – Вы не представляете, насколько это особенное событие для меня – вернуться домой. Я был уверен, что это случится. Мой переход – это знак уважения клубу, болельщикам и футболу.

Даже в идеальных мечтах я бы не представил себе такой момент. В моей последней игре здесь Исаго был 21 день, скоро ему 16».

Силва попросил, чтобы кроме близких на презентацию по возможности заглянули сотрудники «Флуминенсе». В итоге футболку с номером три ему вручал массажист Жеронимо, один из самых преданных сотрудников клуба.

«Спасибо, что в очередной раз организовали самую красивую вечеринку, которую только может устроить болельщик для своего кумира, – говорит Жеронимо. – Только те, кто любит этот клуб, знают, что мы способны собрать больше 50 тысяч человек в пятницу вечером, чтобы поприветствовать Тиаго Силву – он мечтал оказаться здесь.

«Флуминенсе» стоит сегодня на ногах, потому что есть люди, которые просыпаются в пять утра, чтобы помочь нашим игрокам показать лучшие результаты».

«После туберкулеза «Флуминенсе» воскресил мои надежды». Именно там Силва перезагрузился после «Динамо»

Тиаго находился в системе «Флуминенсе» с 1995-го по 2003-й, а за основу выступал с 2006-го по 2009-й – когда сбежал из «Динамо». В Москве он вообще не играл – слег с туберкулезом, грустил из-за одиночества и больничных условий.

«Я сбежал из России в спешке. Даже ничего не взял – оставил вещи, одежду, дом, как будто бежал от конца света. Хотел начать жизнь сначала, – рассказывал Силва. – В Россию я точно не вернусь. У меня слишком плохие воспоминания о том времени».

Силва выздоровел, но никто не хотел рисковать с трансфером – даже в Бразилии. Принял его только Иво Вортманн, тренер работал с ним в «Динамо», ездил в больницу, а в юности окончательно определил Силву в центр защиты – и через полгода игры за «Жувентуде» парень дорос до предложения «Порту». В 2006-м Вортманн возглавил «Флуминенсе» и вновь пригласил молодого защитника.

Тиаго благодарен «Флуминенсе» за возрождение карьеры, еще давно обещал там закончить карьеру: «Однажды я вернусь, чтобы снова надеть эту футболку. После туберкулеза «Флуминенсе» воскресил мои надежды. Я как будто заново подписал первый в жизни контракт».

Несмотря на действующий контракт с «Динамо», Тиаго остался в Бразилии. Агенты категорически отказались возвращать Силву в Россию. Динамовцы спохватились только через три года после ухода – но денег от футболиста клуб так и не получил. Тиаго утверждал, что в России он находился в аренде и поэтому никто никому ничего не должен.

Во «Флуминенсе» Силва получил прозвище Монстр и быстро дебютировал за сборную Бразилии. Дальше вы знаете: лидерство в «Милане» (переход за 10 млн евро в 2009-м), чемпионский титул, статус одного из лучших защитников мира и переезд в Париж за 42 млн евро. Множество французских трофеев, а напоследок еще и победа в Лиге чемпионов с «Челси».

Теперь попробует поднять родной клуб – «Флуминенсе» идет только 15-м в бразильской Серии А.

«Мне хотели вырезать часть легкого, я чуть не закончил карьеру». Полная история Тиаго Силвы в «Динамо»

Фото: East News /JUAN MABROMATA / AFP; Gettyimages.ru /Buda Mendes; Joao Gabriel Alves/dpa/Global Look Press