У Семака-тренера уже 11 трофеев. Взял больше, чем футболистом

Он снова сделал это!

«Зенит» – чемпион РПЛ-2023/24!

Это уже шестой подряд чемпионский титул петербургского клуба – самая настоящая гегемония. И Сергей Семак – главный творец всех шести. Причем в его жизни это уже 11-е чемпионство (пять он завоевал в качестве игрока).

Вспоминаем все титулы Семака.

Чемпионство-2003. Семак забил семь мячей в сезоне, а часть того золотого состава сейчас тренирует ЦСКА.

В 2008-м Семак перешел в «Рубин» из ФК «Москва», сходу стал капитаном команды и тут же завоевал чемпионство – первое за всю историю казанского клуба.

Вслед за ним был выигранный чемпионат-2009 – это последний титул «Рубина» в РПЛ на сегодняшний момент.

После ухода Семака из «Рубина» титулы Премьер-лиги двинулись вслед за ним – в 2010-м Сергей забрал чемпионство с «Зенитом».

А в сложнейшем переходном сезоне-2011/12 «Зенит» обогнал финишировавший на втором месте «Спартак» на 13 очков.

В 2014-м Семак ушел из «Зенита» – поработал помощником Слуцкого в сборной и главным в «Уфе». А в сезоне-2018/19 камбэкнулся в «Зенит» – и опять завоевал чемпионство в первом же сезоне.

В 2020-м Сергей закрепил успех: отлично провел постковидный отрезок чемпионата и в итоговой таблице оторвался от «Локомотива» на 15 очков.

А закрепил успех золотым дублем: в финале Кубка России обыграли «Химки» 1:0 благодаря гол с пенальти на 85-й минуте.

В 2021-м взял титул третий раз подряд, обеспечив чемпионство за два тура до конца чемпионата – в матче с единственной командой, которая теоретически еще могла как-то помешать.

Сезон-2021/22 открыли крупной победой над «Локомотивом» в Суперкубке: по голу забили Кузяев, Азмун и Ерохин. Третий подряд Суперкубок для Санкт-Петербурга.

Чемпионат тоже взяли: и очень спокойно, ведь от «Сочи» оторвались аж на девять очков. Решающей стала победа над «Локомотивом» в 27-м туре (3:1). Четвертый подряд чемпионский титул Семака-тренера.

Ага, дальше снова был Суперкубок. В Россию только-только приехал Гильермо Абаскаль, и «Спартак» получил от чемпиона 0:4.

На этот раз чемпионство далось еще быстрее: «Спартак» не испортил праздник в 26-м туре и проиграл 2:3. ЦСКА в итоге уступил чемпиону 12 очков.

Мы будто ходим по кругу, но опять Суперкубок: ЦСКА по пенальти отобрал Кубок России у «Краснодара», но уступил в серии «Зениту» (0:0 и 4:5). Пятый подряд Суперкубок для Санкт-Петербурга: победу «Локомотива» в 2018-м уже тяжело вспомнить.

Самое яркое и эмоциональное чемпионство Семака. Все решилось на 85-й минуте! Кажется, таких эмоций от Сергея мы не видели очень давно.

Теперь у Семака-тренера 11 трофеев. Пересчитываем:

🥇 – чемпионат России (x6)

🏆 – Кубок России

🏆 – Суперкубок России (x4)

И все равно «Зениту» нужна перестройка

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Олег Ласточкин, Алексей Даничев; fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов, Евгений Асмолов