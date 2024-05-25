У Семака-тренера уже 11 трофеев. Взял больше, чем футболистом
Он снова сделал это!
«Зенит» – чемпион РПЛ-2023/24!
Это уже шестой подряд чемпионский титул петербургского клуба – самая настоящая гегемония. И Сергей Семак – главный творец всех шести. Причем в его жизни это уже 11-е чемпионство (пять он завоевал в качестве игрока).
Вспоминаем все титулы Семака.
Чемпионство-2003. Семак забил семь мячей в сезоне, а часть того золотого состава сейчас тренирует ЦСКА.
В 2008-м Семак перешел в «Рубин» из ФК «Москва», сходу стал капитаном команды и тут же завоевал чемпионство – первое за всю историю казанского клуба.
Вслед за ним был выигранный чемпионат-2009 – это последний титул «Рубина» в РПЛ на сегодняшний момент.
После ухода Семака из «Рубина» титулы Премьер-лиги двинулись вслед за ним – в 2010-м Сергей забрал чемпионство с «Зенитом».
А в сложнейшем переходном сезоне-2011/12 «Зенит» обогнал финишировавший на втором месте «Спартак» на 13 очков.
В 2014-м Семак ушел из «Зенита» – поработал помощником Слуцкого в сборной и главным в «Уфе». А в сезоне-2018/19 камбэкнулся в «Зенит» – и опять завоевал чемпионство в первом же сезоне.
В 2020-м Сергей закрепил успех: отлично провел постковидный отрезок чемпионата и в итоговой таблице оторвался от «Локомотива» на 15 очков.
А закрепил успех золотым дублем: в финале Кубка России обыграли «Химки» 1:0 благодаря гол с пенальти на 85-й минуте.
В 2021-м взял титул третий раз подряд, обеспечив чемпионство за два тура до конца чемпионата – в матче с единственной командой, которая теоретически еще могла как-то помешать.
Сезон-2021/22 открыли крупной победой над «Локомотивом» в Суперкубке: по голу забили Кузяев, Азмун и Ерохин. Третий подряд Суперкубок для Санкт-Петербурга.
Чемпионат тоже взяли: и очень спокойно, ведь от «Сочи» оторвались аж на девять очков. Решающей стала победа над «Локомотивом» в 27-м туре (3:1). Четвертый подряд чемпионский титул Семака-тренера.
Ага, дальше снова был Суперкубок. В Россию только-только приехал Гильермо Абаскаль, и «Спартак» получил от чемпиона 0:4.
На этот раз чемпионство далось еще быстрее: «Спартак» не испортил праздник в 26-м туре и проиграл 2:3. ЦСКА в итоге уступил чемпиону 12 очков.
Мы будто ходим по кругу, но опять Суперкубок: ЦСКА по пенальти отобрал Кубок России у «Краснодара», но уступил в серии «Зениту» (0:0 и 4:5). Пятый подряд Суперкубок для Санкт-Петербурга: победу «Локомотива» в 2018-м уже тяжело вспомнить.
Самое яркое и эмоциональное чемпионство Семака. Все решилось на 85-й минуте! Кажется, таких эмоций от Сергея мы не видели очень давно.
Теперь у Семака-тренера 11 трофеев. Пересчитываем:
🥇 – чемпионат России (x6)
🏆 – Кубок России
🏆 – Суперкубок России (x4)
И все равно «Зениту» нужна перестройка
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Олег Ласточкин, Алексей Даничев; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов, Евгений Асмолов
Всех СБГ с победой. Мы - Чемпионы!
А всего в 11й раз!
Ура! Город над вольной Невой!Зенит 11 раз становился чемпионом страны: 84(СССР),07,10,12,15,19,20,21,22,23, 24!
Пять раз выигрывал Кубок Страны: 44(СССР),99,10,16,20!
Восемь раз выигрывал СуперкубокРФ: 08,11,15,16,20-23!
Кубок сезона: 85(СССР)!
Кубок премьер-лиги России: 03!
Кубок УЕФА: 08! Суперкубок УЕФА: 08!
=всего 28 титулов: 23 российских, 3 советских и 2 европейских!Сергей Семак единственный многократный чемпион России как футболист и как тренер. Семак стал 11-кратным чемпионом России. Он 6 раз подряд выигрывал золотые медали чемпионата России в качестве тренера «Зенита». Игроком Семак становился чемпионом пять раз: один раз с ЦСКА (2003), дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и дважды с «Зенитом» (2010, 2011/2012). Также Семак имеет чемпионскую медаль 2015 в качестве помощника главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша. (10+1=11 медалей).
Тренер «Зенита» Михаил Бирюков стал чемпионом страны в 12й раз — у него
ВСЕ чемпионства в истории клуба «Зенит», как вратарь в 1984 в СССР, остальные 11 - тренер вратарей Зенита!
6ти кратными чемпионами в составе Зенита под руководством Семака стали М.Кержаков, Ерохин и Барриос.
Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 15 титулов (7ч-2к-6ск).То есть больше половины клуба.