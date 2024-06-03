📸Главную гонку Германии сорвал инфернальный туман! Заволокло паддок, горы, трек, трибуны на 240 тысяч человек...

Автоспорт в Германии переживает грандиозные кризисные времена. Из-за массового движения за экологичность и против автомобилизации гонки и большинство серий потеряли аудиторию, и на родине Шумахера и Феттеля больше нет Гран-при «Формулы-1», почти не осталось талантливых молодых пилотов (на высшем уровне страну представляет 36-летний Нико Хюлькенберг и сын Михаэля Мик в резервистах), отменилась даже гремевшая по всей Европе местная «Формула-4», а некогда великий чемпионат кузовных прототипов ДТМ превратился в локальные покатушки на дорогущих суперкарах GT3 почти без фирменных фишек. Более того, местный экоактивизм достиг таких масштабов, что акции протеста проводят даже на заездах электрической «Формулы Е» !

Потому главной гонкой Германии стал последний бастион олдскульщиков, собирающий всех последних оставшихся фанатаов и энтузиастов со всей округи, Европы и даже мира – могучий марафон на выносливость «24 часа Нюрбургринга» на легендарной трассе «Северная Петля», или «Зеленый Ад» (кстати, она принадлежит российскому миллиардеру – мы про это подробно рассказывали! ). Потому здесь посещаемость – как на Гран-при «Ф-1»: например, в 2022-м собралось почти 350 тысяч...

А сейчас из-за холода, дождя и плохой погоды (+12+14 по Цельсию – и это в конце мая и июне!) пришло «всего» 240 тысяч!

Но основная часть тусуется даже не на трибунах, в зонах свободного размещения вокруг трассы – в кэмперах, трейлерах и всевозможных парковочных областях, где разрешены барбекю и обзор гонки из-за ограды.

Жгут файеры, устраивают торжественные кордиоры и просто смотрят:

И даже ночью:

Потому что трек не не просто так называют «Зеленым Адом»: даже нынешний «Нюрбургринг» расширенной конфигурации – 25 километров узкого дорожного полотна почти без барьеров и зон вылета с перепадами высот, слепыми поворотами и огромным лесом. Фактически это трек в парке – приятное место для фанатов с невероятно большой территорией, но крайне трудное для пилотажа.

Ведь из-за протяженности здесь в одной части трека может идти дождь, в другой – просто висеть туман, а в третьей – светить солнце и прогревать асфальт до весьма впечатляющих температур. Такие условия Айфельских гор – все о них знают, и потому воспринимают вызов как экстремальный.

Оттуда легендарный статус и у трека, и у гонки, несмотря на нетоповые спецификации машин – сюда приезжают лучшие команды и пилоты-участники «24 часов Ле-Мана», и море энтузиастов-полупрофи с мечтой о покорении легендарного автодрома, где чуть с жизнью не расстался сам Ники Лауда.

И в этом году погода здорово ударила по планам на гонку: необычно холодная и дождливая атмосфера висела весь уик-энд, ливень портил квалификацию и старт, а туман мешал взлету медицинского вертолета – без возможности быстро поднять его в воздух гонки любого класса проводить запрещено по соображениям необходимости срочной эвакуации потенциальной серьезной аварии, которая может потенциально случиться в любой момент.

В итоге после дождя туман наполз такой, что гонку прервали ночью красными флагами!

Рестарта 14 часов, но утром ситуация стала даже хуже! Думали, хуже некуда? Ну постарайтесь что-то рассмотреть!

Заволокло буквально все – от въезда на трек...

До пит-лейн...

Стартовой прямой...

До закономерно опустевших на время красных флагов трибун – они с трудом просматривались даже с дистанции 100 метров:

В паддоке – хоть снимай хоррор про «Сайлент Хилл»:

На стартовой прямой тоже ничего нельзя было рассмотреть:

Попытки рестарта ждали до самого полудня – и ходили по стартовой решетке в ожидании улучшений:

В итоге дирекция выдала участникам 5 кругов за машиной безопасности, но выглядела кавалькада просто инфернально:

И заезд решили не возобновлять! Марафон 2024 года стал самым коротким в истории «24 часов Нюрбургринга»: всего 50 кругов, семь часов и 22 минуты гоночного времени. Он побил рекорд 2021 года: 59 кругов и девять часов 30 минут гоночного времени.

Тем не менее, экшна на видео с лучшими моментами все-таки набралось:

Как вам такая триллерная развязка легенадрной гонки?

Автоспорт в Германии и гоночная красота в других частях планеты:

Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinge, www.imago-images.de, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler, IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto, Silas Stein/Global Look Press ; 24h-media.de ; Instagram/24hnbr

Отдельная благодарность на за некоторые фото и видео Марии Мельниковой с канала