📸Главную гонку Германии сорвал инфернальный туман! Заволокло паддок, горы, трек, трибуны на 240 тысяч человек...
Автоспорт в Германии переживает грандиозные кризисные времена. Из-за массового движения за экологичность и против автомобилизации гонки и большинство серий потеряли аудиторию, и на родине Шумахера и Феттеля больше нет Гран-при «Формулы-1», почти не осталось талантливых молодых пилотов (на высшем уровне страну представляет 36-летний Нико Хюлькенберг и сын Михаэля Мик в резервистах), отменилась даже гремевшая по всей Европе местная «Формула-4», а некогда великий чемпионат кузовных прототипов ДТМ превратился в локальные покатушки на дорогущих суперкарах GT3 почти без фирменных фишек. Более того, местный экоактивизм достиг таких масштабов, что акции протеста проводят даже на заездах электрической «Формулы Е»!
Потому главной гонкой Германии стал последний бастион олдскульщиков, собирающий всех последних оставшихся фанатаов и энтузиастов со всей округи, Европы и даже мира – могучий марафон на выносливость «24 часа Нюрбургринга» на легендарной трассе «Северная Петля», или «Зеленый Ад» (кстати, она принадлежит российскому миллиардеру – мы про это подробно рассказывали!). Потому здесь посещаемость – как на Гран-при «Ф-1»: например, в 2022-м собралось почти 350 тысяч...
А сейчас из-за холода, дождя и плохой погоды (+12+14 по Цельсию – и это в конце мая и июне!) пришло «всего» 240 тысяч!
Но основная часть тусуется даже не на трибунах, в зонах свободного размещения вокруг трассы – в кэмперах, трейлерах и всевозможных парковочных областях, где разрешены барбекю и обзор гонки из-за ограды.
Жгут файеры, устраивают торжественные кордиоры и просто смотрят:
И даже ночью:
Потому что трек не не просто так называют «Зеленым Адом»: даже нынешний «Нюрбургринг» расширенной конфигурации – 25 километров узкого дорожного полотна почти без барьеров и зон вылета с перепадами высот, слепыми поворотами и огромным лесом. Фактически это трек в парке – приятное место для фанатов с невероятно большой территорией, но крайне трудное для пилотажа.
Ведь из-за протяженности здесь в одной части трека может идти дождь, в другой – просто висеть туман, а в третьей – светить солнце и прогревать асфальт до весьма впечатляющих температур. Такие условия Айфельских гор – все о них знают, и потому воспринимают вызов как экстремальный.
Оттуда легендарный статус и у трека, и у гонки, несмотря на нетоповые спецификации машин – сюда приезжают лучшие команды и пилоты-участники «24 часов Ле-Мана», и море энтузиастов-полупрофи с мечтой о покорении легендарного автодрома, где чуть с жизнью не расстался сам Ники Лауда.
И в этом году погода здорово ударила по планам на гонку: необычно холодная и дождливая атмосфера висела весь уик-энд, ливень портил квалификацию и старт, а туман мешал взлету медицинского вертолета – без возможности быстро поднять его в воздух гонки любого класса проводить запрещено по соображениям необходимости срочной эвакуации потенциальной серьезной аварии, которая может потенциально случиться в любой момент.
В итоге после дождя туман наполз такой, что гонку прервали ночью красными флагами!
Рестарта 14 часов, но утром ситуация стала даже хуже! Думали, хуже некуда? Ну постарайтесь что-то рассмотреть!
Заволокло буквально все – от въезда на трек...
До пит-лейн...
Стартовой прямой...
До закономерно опустевших на время красных флагов трибун – они с трудом просматривались даже с дистанции 100 метров:
В паддоке – хоть снимай хоррор про «Сайлент Хилл»:
На стартовой прямой тоже ничего нельзя было рассмотреть:
Попытки рестарта ждали до самого полудня – и ходили по стартовой решетке в ожидании улучшений:
В итоге дирекция выдала участникам 5 кругов за машиной безопасности, но выглядела кавалькада просто инфернально:
И заезд решили не возобновлять! Марафон 2024 года стал самым коротким в истории «24 часов Нюрбургринга»: всего 50 кругов, семь часов и 22 минуты гоночного времени. Он побил рекорд 2021 года: 59 кругов и девять часов 30 минут гоночного времени.
Тем не менее, экшна на видео с лучшими моментами все-таки набралось:
Как вам такая триллерная развязка легенадрной гонки?
Автоспорт в Германии и гоночная красота в других частях планеты:
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Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinge, www.imago-images.de, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler, IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto, Silas Stein/Global Look Press; 24h-media.de; Instagram/24hnbr
Отдельная благодарность на за некоторые фото и видео Марии Мельниковой с канала