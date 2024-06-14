Фото дня: сэр Алекс и Моуринью болтают на открытии Евро. Как приятно видеть их вместе!

Дружба поколений.

Главный предматчевый кадр из Мюнхена, с открытия Евро-2024: сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью мило болтают на трибуне «Альянц Арены».

Они давно дружат, хотя сначала общение не сложилось.

«Боже, какой самоуверенный болван». Сначала сэр Алекс был не в восторге от Моуринью

Жозе и сэр Алекс впервые встретились в 2004-м, когда дерзкий «Порту» попал на «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. На «Драгау» Моуринью добыл волевую победу благодаря дублю Бенни Маккарти, а вот игра в Манчестере вышла скандальной.

Пол Скоулз еще в первом тайме вывел «МЮ» вперед по сумме, перед перерывом забил снова, но его гол отменили из-за ошибки линейного арбитра из России (судила бригада Валентина Иванова). Казалось, судейский ляп не повлияет, но на 90-й минуте «Порту» отыгрался и проник в четвертьфинал.

Моур скакал от радости и хвастался, что состав «Порту» в три раза дешевле, чем у «МЮ»: еще в молодости подчеркивал собственное величие и провоцировал сэра Алекса.

Но через 10 лет Жозе признался, что с тех пор восхищается Фергюсоном еще сильнее: «Для меня было очень странно, когда после игры явно раздосадованный Фергюсон постучал в дверь нашей раздевалки, чтобы поздравить меня и пригласить выпить по стакану хорошего вина. Это сильно повлияло на наши отношения. Мы встречались очень часто после этого, и вне зависимости от результатов встреч мы всегда были полны уважения друг к другу».

Всего через три месяца после того триумфа Жозе ворвался на презентацию «Челси» и назвал себя Особенным. Сэру Алексу не нравилось такое вызывающее поведение.

«Помню его первую пресс-конференцию в «Челси». Я тогда подумал: «Боже, какой самоуверенный болван». Он заявил игрокам: «Глядите, я особенный, мы не будем проигрывать матчи». Черт возьми, молодой человек приезжает в Англию и сразу же заявляет, что он особенный! Однако это придало всем игрокам уверенности, с которой они выиграли Премьер-лигу», – поделился Ферги в документальном фильме ITV4 о Моуринью.

«Мы не можем скрывать эмоций». Сэр Алекс видел в Жозе себя времен «Абердина»

Со временем они подружились.

Жозе с любовью говорил о Ферги, когда работал в «МЮ»: «Он всегда меня поддерживал, за исключением того времени, когда мы боролись за трофеи в Англии. Фергюсон оказывал мне помощь, когда я был в Италии и Испании. У нас прекрасные отношения. Алекс посылал мне сообщения, а это многое значит в определенные моменты. Он очень уважительно относится ко мне, и не хочет часто навещать команду. Но я считаю, что Фергюсон должен быть свободен в этом вопросе, поскольку я сказал ему, что он всегда может зайти в раздевалку. Пару раз он ездил с нами на автобусе».

Сэр Алекс быстро понял, что у них много общего: «В первый год его работы в «Челси», я увидел Жозе на «Олд Траффорд» во время матча, тогда он напомнил мне самого себя времен «Абердина». Мы обычные люди и не можем скрывать эмоций. Это часть нашего характера».

В мае 2015-го сэр Алекс считал, что Жозе – лучший тренер АПЛ: «Мне смешно, когда кто-то сомневается в уровне Моуринью. Я не увидел за весь сезон команды, которая могла бы хоть близко сравниться с его «Челси». Моуринью силен ментально, он лучше всех знает силу и умения своих футболистов. Он настоящий стратег, мне было приятно ему противостоять – он настоящий профессионал. Считаю, что он лучший тренер АПЛ».

Оба уже давно не работают в Англии, но все еще обожают друг друга.

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Фото: Gettyimages.ru /Sebastian Frej/MB Media; East News /Odd ANDERSEN / AFP, CARL DE SOUZA / AFP