Футбольная Грузия – в 35 фото стадионов. Поля в горах и крепостях, красоты и хтонь заброшек
Привет! Меня зовут Павел Огородников, я живу в Тбилиси. Когда сборная Грузии впервые в истории вышла на Евро, я придумал фотопроект про футбольные поля, на которых, возможно, росло, играло и набиралось опыта нынешнее поколение грузинских футболистов.
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Это поле в Степанцминде. Тут над городом возвышается гора Казбек.
По ней, кстати, проходит граница между Грузией и Россией.
А это стадион в Телави.
Именно отсюда Мимино летал на вертолете в горы.
Самое уникальное поле всей Грузии – в Кварели.
Внутри древней крепости.
У этого места невероятная история.
Футбольное поле в Ланчхути. В 1986-м «Гурия» из этого восьмитысячного городка пробилась в Высшую лигу чемпионата СССР, вошла в историю как клуб из самого маленького населенного пункта в стране. Отыграли, правда, в элите всего год.
Стадион в квартальной застройке почти на берегу моря. Это Поти, главный морской порт Грузии.
Геометрия.
Футбольное поле при деревенской школе в Самегрело.
Базовые настройки.
Уреки. При сильном шторме волны добивают до поля.
Поле в Цхалтубо. В советское время это был самый элитный минеральный курорт в стране, а сейчас тут заброшенные санатории сталинской эпохи.
Чиатура. При СССР тут добывали больше половины мирового марганца!
Сейчас тоже, но в гораздо меньших масштабах.
И арена обветшала.
Гори. Город, где родился Иосиф Сталин.
Футбольное поле в Местии. Уникальный случай для Грузии – искусственное. Тут очень холодно зимой, регион Сванетия один из самых высокогорных в стране.
Община Ушгули и их маленькое поле. Ушгули – самое высокогорное поселение с постоянно проживающими жителями. 2200 метров над уровнем моря!
Лагодеи. За горами уже Дагестан.
Стадион «Урожай». Уникальное место в глубинке регион Имеретия. Стадион построен в 1939-м и до сих пор эксплуатируется. Сохранились уникальная входная группа и монумент футболисту.
Вокруг лес.
А вот и вход.
С признаками прошлого.
Боржоми. Тут разливают знаменитую минералку. И играют в футбол.
Кутаиси – третий по населению город Грузии.
Батуми. Стадион полностью окружен небоскребами и стройками.
Тбилиси. Чисто футбольный стадион «Локомотив». В прошлом году тут выступали Imagine Dragons, арена принимала матчи молодежного Евро.
И главный стадион страны: «Динамо» в Тбилиси!
В футбол Грузия играет даже в самых удаленных точках.
На фоне индустриальных пейзажей.
И в единении с природой.
Поля нужны и рядом с поселениями.
И у подножия гор.
Вся Грузия будет болеть за свою сборную на Евро-2024.
Фото: instagram.com/pavelog