Футбольная Грузия – в 35 фото стадионов. Поля в горах и крепостях, красоты и хтонь заброшек

Привет! Меня зовут Павел Огородников, я живу в Тбилиси. Когда сборная Грузии впервые в истории вышла на Евро, я придумал фотопроект про футбольные поля, на которых, возможно, росло, играло и набиралось опыта нынешнее поколение грузинских футболистов.

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Это поле в Степанцминде. Тут над городом возвышается гора Казбек.

По ней, кстати, проходит граница между Грузией и Россией.

А это стадион в Телави.

Именно отсюда Мимино летал на вертолете в горы.

Самое уникальное поле всей Грузии – в Кварели.

Внутри древней крепости.

У этого места невероятная история .

Футбольное поле в Ланчхути. В 1986-м «Гурия» из этого восьмитысячного городка пробилась в Высшую лигу чемпионата СССР, вошла в историю как клуб из самого маленького населенного пункта в стране. Отыграли, правда, в элите всего год.

Стадион в квартальной застройке почти на берегу моря. Это Поти, главный морской порт Грузии.

Геометрия.

Футбольное поле при деревенской школе в Самегрело.

Базовые настройки.

Уреки. При сильном шторме волны добивают до поля.

Поле в Цхалтубо. В советское время это был самый элитный минеральный курорт в стране, а сейчас тут заброшенные санатории сталинской эпохи.

Чиатура. При СССР тут добывали больше половины мирового марганца!

Сейчас тоже, но в гораздо меньших масштабах.

И арена обветшала.

Гори. Город, где родился Иосиф Сталин.

Футбольное поле в Местии. Уникальный случай для Грузии – искусственное. Тут очень холодно зимой, регион Сванетия один из самых высокогорных в стране.

Община Ушгули и их маленькое поле. Ушгули – самое высокогорное поселение с постоянно проживающими жителями. 2200 метров над уровнем моря!

Лагодеи. За горами уже Дагестан.

Стадион «Урожай». Уникальное место в глубинке регион Имеретия. Стадион построен в 1939-м и до сих пор эксплуатируется. Сохранились уникальная входная группа и монумент футболисту.

Вокруг лес.

А вот и вход.

С признаками прошлого.

Боржоми. Тут разливают знаменитую минералку. И играют в футбол.

Кутаиси – третий по населению город Грузии.

Батуми. Стадион полностью окружен небоскребами и стройками.

Тбилиси. Чисто футбольный стадион «Локомотив». В прошлом году тут выступали Imagine Dragons, арена принимала матчи молодежного Евро.

И главный стадион страны: «Динамо» в Тбилиси!

В футбол Грузия играет даже в самых удаленных точках.

На фоне индустриальных пейзажей.

И в единении с природой.

Поля нужны и рядом с поселениями.

И у подножия гор.

Вся Грузия будет болеть за свою сборную на Евро-2024.

Фото: instagram.com/pavelog