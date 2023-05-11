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👹 Дьявольский перфоманс фанатов «Милана». Эффектно, но «Интер» не испугался

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Миланское дерби традиционно стартовало на трибунах. Фанаты номинальных хозяев – «Милана» – выкатили впечатляющий перфоманс с изображением дьявола. 

Внушает. 

«Дьяволы» – одно из исторических прозвищ «Милана». Оно приклеилось к команде вместе с цветами – красным и черным.

Такую форму предложил основатель клуба и первый капитан Херберт Килпин. Англичанин произнес легендарные слова: «Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как пламя, и черными, как страх наших соперников».

Какое-то время красный дьявол даже был на основной эмблеме «Милана».

Правда, «Интер» не испугался и на старте снес соседей голами Джеко и Мхитаряна. Может, просто привыкли к таким акциям?

Цвета «Интера» – отсылка к синякам после легендарной драки с «Миланом». Вот как нерадзурри отделились от россонери

Фото: eastnews.ru/Luca Bruno; AFP/Marco BERTORELLO; globallookpress.com/Matteo Bazzi; Gettyimages.ru/Clive Rose, Marco Luzzani

18 комментариев

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Никита Самарин
Перфоманс 👹🔝
+29
-1
+28
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JENNINGS
Невероятно красивый перфоманс!🤩
Очередной повод любить ЛЧ - перфомансы различных команд на домашних стадионах!
К примеру, фанат в шляпе, смотрящий в бинокль на матче «Боруссия» Д - «Малага» 2013 - чистый шедевр!🤩🤩🤩
+25
-2
+23
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Maxhoh
Ответ Никита Самарин
Перфоманс 👹🔝
На самом деле очень средне для милана. У них были намного лучше
+4
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Maldini-3
Ответ JENNINGS
Невероятно красивый перфоманс!🤩 Очередной повод любить ЛЧ - перфомансы различных команд на домашних стадионах! К примеру, фанат в шляпе, смотрящий в бинокль на матче «Боруссия» Д - «Малага» 2013 - чистый шедевр!🤩🤩🤩
Это изначально тоже миланский перфоманс
+4
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Евгений Вырныгаев
Дорогая редакция, ну не такое же это редкое в языке слово. ПерфоРманс. Понимаю, что в английском произносится без "р" и хочется написать как слышишь, но *беззвучное негодование*
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Bahmut
Каталикос Армении разогнал чертей святой водой.
Извините фаны Милана, так к слову пришлось.
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Соль.
Супер!
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Brigant
у итальянцев всегда были лучшие перфомансы!
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Мухаммад Джураев
Красавцы
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Светлов
Вот и результат перфоманса.
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Владислав Бондарчук
Поклонение дьяволу приводит к проблемам
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Lux_Vid Александров
Ответ jonnysilverhand01
Ты что так переживаешь то, госуслуги обновляй, зачем тебе это Европа, замёрзнет же следующей зимой ! Там только права ЛГБТ защищают, а проблемы с демографией и убыль населения в РФ, тебе не кажется, что здесь где то подвох ?
Вот же у тебя бомбануло🤣🤣🤣
+1
-1
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John Gotti
Ответ JENNINGS
Невероятно красивый перфоманс!🤩 Очередной повод любить ЛЧ - перфомансы различных команд на домашних стадионах! К примеру, фанат в шляпе, смотрящий в бинокль на матче «Боруссия» Д - «Малага» 2013 - чистый шедевр!🤩🤩🤩
Немцы копипастят итальянские идеи
0
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