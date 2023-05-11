18 комментариев

Миланское дерби традиционно стартовало на трибунах. Фанаты номинальных хозяев – «Милана» – выкатили впечатляющий перфоманс с изображением дьявола.

Внушает.

«Дьяволы» – одно из исторических прозвищ «Милана». Оно приклеилось к команде вместе с цветами – красным и черным.

Такую форму предложил основатель клуба и первый капитан Херберт Килпин. Англичанин произнес легендарные слова: «Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как пламя, и черными, как страх наших соперников».

Какое-то время красный дьявол даже был на основной эмблеме «Милана».

Правда, «Интер» не испугался и на старте снес соседей голами Джеко и Мхитаряна. Может, просто привыкли к таким акциям?

Фото: eastnews.ru/Luca Bruno; AFP/Marco BERTORELLO; globallookpress.com/Matteo Bazzi; Gettyimages.ru/Clive Rose, Marco Luzzani