18 комментариев

👹 Дьявольский перфоманс фанатов «Милана». Эффектно, но «Интер» не испугался
Миланское дерби традиционно стартовало на трибунах. Фанаты номинальных хозяев – «Милана» – выкатили впечатляющий перфоманс с изображением дьявола.
Внушает.
«Дьяволы» – одно из исторических прозвищ «Милана». Оно приклеилось к команде вместе с цветами – красным и черным.
Такую форму предложил основатель клуба и первый капитан Херберт Килпин. Англичанин произнес легендарные слова: «Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как пламя, и черными, как страх наших соперников».
Какое-то время красный дьявол даже был на основной эмблеме «Милана».
Правда, «Интер» не испугался и на старте снес соседей голами Джеко и Мхитаряна. Может, просто привыкли к таким акциям?
Цвета «Интера» – отсылка к синякам после легендарной драки с «Миланом». Вот как нерадзурри отделились от россонери
Фото: eastnews.ru/Luca Bruno; AFP/Marco BERTORELLO; globallookpress.com/Matteo Bazzi; Gettyimages.ru/Clive Rose, Marco Luzzani
Очередной повод любить ЛЧ - перфомансы различных команд на домашних стадионах!
К примеру, фанат в шляпе, смотрящий в бинокль на матче «Боруссия» Д - «Малага» 2013 - чистый шедевр!🤩🤩🤩
Извините фаны Милана, так к слову пришлось.