40 комментариев

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Этим ураганом «Интер» снес «Милан» за три минуты! И забрал первый матч полуфинала ЛЧ

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Эдин Джеко Эдин Джеко
Милан Милан
Интер Интер
Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
Футбол Футбол

«Интер» начал условно гостевой полуфинал Лиги чемпионов против «Милана» так, как можно было мечтать.

Не просто захватили инициативу, а создали большое преимущество уже за первые 11 минут – повели 2:0! Два мяча уложили в течение трех минут.

Сначала реализовали стандарт: вроде бы защитник «Милана» Давиде Калабрия не проиграл позицию Эдину Джеко при угловом, но форвард «Интера» даже без возможности выпрыгнуть нашел, куда просунуть ногу для хлесткого удара. Так близко и так мощно, что у Майка Меньяна не осталось шансов спасти.

И это 37-летний босниец! Теперь Джеко второй по возрасту в истории плей-офф Лиги чемпионов, гол старше только у Райана Гиггза за «МЮ» в 2011-м, он был на три месяца постарше. Тогда тоже открывал счет, но в середине второго тайма: до гола валлийца казалось, что у сенсационного «Шальке» есть шансы на финал, но сразу после (+1 к параллелям!), через две минуты, «Юнайтед» забил еще, выиграл первый матч в гостях 2:0, а потом разгромил немцев дома.

Обратно в 2023-й: сразу после Джеко добавил Генрих Мхитарян. Итого авторам быстрых голов «Интера» в сумме за 70! Армянину ведь уже 34 года, но он в полнейшем порядке, у него чуть ли не лучший шанс в жизни на главный европейский трофей.

«Интер» вскрыл через центр, Мхитаряну оставалось бить мимо Меньяна – все четко.

Ураганный старт.

И это еще на 16-й минуте Хакан Чалханоглу засадил в штангу, так бы «Милан» можно было совсем соскребать с условно своего поля.

75 оставшихся минут прошли гораздо спокойнее, потому что у одних миланцев толком не получилось перехватить контроль, особенно трудно впереди им без Рафаэла Леау, пропустившего матча. А другие солидно держали все в своих руках.

«Интер» выиграл у «Милана» третий подряд матч в сезоне. Проиграли на старте в Серии А (2:3), но затем победили и в январском Суперкубке Италии (3:0), и в февральском матче второго круга чемпионата (1:0), и теперь в первой серии полуфинала ЛЧ. Более того, третий раз подряд заглушили атаку миланцев, общий счет в 2023-м – уже 6:0.

• Оборона «Интера» в ЛЧ впечатляет: сыграли на ноль уже седьмой матч из 11. Это впечатляет и само по себе, и как личный рекорд: еще никогда у команды не было так много сухарей ни в Лиге чемпионов, ни в Кубке европейских чемпионов. Да-да, даже при Жозе Моуринью, когда далеко шли благодаря обороне, так не получалось.

• Три матча за сезон «Интер» не забирал у «Милана» аж с 1995-го, а в еврокубках соседей раньше не обыгрывали вообще никогда – в четырех предыдущих матчах цепляли только две ничьих.

• «Интер» – всего четвертая команда в истории полуфиналов ЛЧ, кто смог повести в два мяча уже к 11-й минуте. Так же получалось только у «Ювентуса» против «МЮ» в 1999-м, самого «Юнайтед» с «Арсеналом» через десять лет и у «Сити» против «Реала» год назад.

Кстати, вы же уловили: в двух случаях из трех команды, которые так быстро пропускали, в итоге проходили дальше. «МЮ» отыгрался в том же матче уже к 34-й минуте и в концовке вырвал победу 3:2, чтобы потом камбэкнуть еще и в легендарном финале с «Баварией». «Сити» выиграл конкретно ту игру с «Мадридом», но допустил камбэк в ответной – и пропустил «Реал» к титулу.

На спасение «Милана» по сумме не очень похоже, к букету проблем добавилась еще и вынужденная замена Исмаэля Беннасера – неясно, сможет ли он восстановиться, ответная игра на том же месте всего через шесть дней.

Но практика показывает, что все еще вполне возможно!

👹 Дьявольский перфоманс фанатов «Милана». Эффектно, но «Интер» не испугался

Милан Италия – Интер Италия 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
10 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Джеко, 0:2 – 11 Мхитарян.
МиланМеньян, Калабрия (Калулу, 82), Кьер (Тиав, 59), Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Жуниор Мессиас, 18), Браим Диас (Побега, 82), Салемакерс (Ориги, 60), Тонали, Жиру.
ИнтерОнана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (де Врей, 71), Мхитарян (Брозович, 63), Чалханоглу (Гальярдини, 78), Барелла, Джеко (Лукаку, 70), Мартинес (Корреа, 78).
Предупреждения:
Крунич (45), Мхитарян (45), Томори (64).

Незабываемые матчи «Милан» – «Интер» в ЛЧ-2005: забивал Шевченко, ответку не закончили из-за буйных фанов. Тоже по пути в Стамбул

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

40 комментариев

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Олег_Пенза
А многие ждали унылые 0-0... ))
+31
-2
+29
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Reel Ics
Думал, как хорошо, что Матч Тв добавили отдельную дорожку с интершумом, переключил, но и там Шнякин... никуда от него не деться
+28
-1
+27
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Rafael Nadal Parero
Матч, между прочим, смотрится хорошо
+23
0
+23
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jonnysilverhand01
Ответ Олег_Пенза
А многие ждали унылые 0-0... ))
Те многие которые итальянский футбол с середины 2000 не видели ?) катеначчо ?)
+21
-5
+16
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Адиль Канатов
Добивать надо! Форца Интер!
+15
-1
+14
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Олег_Пенза
Пока итальянцы поинтереснее представление начали, чем другая пара. Ну что ж, посмотрим-посмотрим)
+10
0
+10
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Football poet
Супер матч!!! Вот такого полуфинала все любители футбола и ждали! Чтоб после матча оставались одни эмоции. Браво командам!
+10
0
+10
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Паненка Смолова
Судья молодец, дал посмотреть нормальный футбол. Как будто вернулся в середину 2000х
+9
0
+9
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Roman Betenya
Сколько смотрю Серию А, от Интера такого бешеного футбола не ждал. Особенно от команды Индзаги, которая довольно прагматичная и аккуратная, если не сказать пенсионерская. Больше симпатизирую Милану, но всё равно приятно удивлён!
+9
-1
+8
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Олег_Пенза
Ответ jonnysilverhand01
Те многие которые итальянский футбол с середины 2000 не видели ?) катеначчо ?)
Ну почему же? Во-первых, слишком хорошо соперники знают друг друга, а во-вторых - ответственность велика, полуфинал ведь.
+5
-1
+4
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Arkadios Avgitidis
Интер впечатлил! очень рад за Генриха!
надеюсь увидеть его в финале !
всех фанов Интернационале,с красивой Победой!
+3
0
+3
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xoms
По делу всё, Милан без Леао никакущий, Бумерангом вернулась игра против Наполи без Окси, но Наполи хоть что то выжимали.
+4
-1
+3
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Александр Задоркин
самый лучший из армян это Генрих Мхитарян.
+2
0
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Злой Руся
5-0 должен был обыгрывать Интер , этот Милан. Разгромом пахло
+3
-2
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giant
Ответ Ночной кошмар Логинова
При всем уважении к Интеру, да и к Милану, в их части сетки не было ни одного финалиста ЛЧ последних десяти лет, в то время как противоположная часть стеки просто кишела ими. Плюс спад Барселоны, Ювентуса и Атлетико. Слепой жребий делает турнир интереснее, но гораздо менее справедливым. За 90 минут шансов выиграть в финале у любого есть у каждого, а вот попасть туда гораздо сложнее должно быть, но, как видим, условия разные для разных финалистов.
Ну, к примеру, у Интера была группа с Баварией и Барселоной из которой ещё надо было выбраться да и Бенфика, занявшая первое место в группе с ПСЖ и Ювентусом...
+1
0
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Дмитрий Калашников
Ответ Алексей Тарасюк
Мне кажется, что против Реала или Сити такая открытая игра миланцев не пройдет, там исполнители последнего удара получше
так , Интер поставит автобус с теми и другими, как уже не раз было
+1
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V S
Молодец МИКИ.Ждем в финале.!!!. VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
+3
-2
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jonnysilverhand01
Ответ Олег_Пенза
Ну почему же? Во-первых, слишком хорошо соперники знают друг друга, а во-вторых - ответственность велика, полуфинал ведь.
Ты Серию А давно смотрел ?)
+4
-3
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Gulom Azizkhujaev
Поздравляю Интер с выходом в финал ЛЧ. Могут кже бронировать билеты и отель.
+1
0
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Бадма Тюрбеев
почему видео не воспроизвести? зачнм вы обманываете людей?
+1
0
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jonnysilverhand01
Ответ Reel Ics
Думал, как хорошо, что Матч Тв добавили отдельную дорожку с интершумом, переключил, но и там Шнякин... никуда от него не деться
Его комментарии страшно раздражают … столько комментаторов есть, от Уткина до Елагина … но это же матч тв
+7
-6
+1
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Serguto12
Интер Фолио всю игру
0
0
0
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Алексей Тарасюк
Мне кажется, что против Реала или Сити такая открытая игра миланцев не пройдет, там исполнители последнего удара получше
0
0
0
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Алексей Тарасюк
Да, признаюсь, я как как раз ждал черезчур осторожную игру и результат 0:0 или 0:1.
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Олег Иванов
Ответ Syndycate
Если бы Наполи забил свои моменты в начале, в четвертьфинале было бы то же самое с Миланом
Если бы у бабушки были...
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