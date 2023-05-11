40 комментариев

«Интер» начал условно гостевой полуфинал Лиги чемпионов против «Милана» так, как можно было мечтать.

Не просто захватили инициативу, а создали большое преимущество уже за первые 11 минут – повели 2:0! Два мяча уложили в течение трех минут .

Сначала реализовали стандарт: вроде бы защитник «Милана» Давиде Калабрия не проиграл позицию Эдину Джеко при угловом, но форвард «Интера» даже без возможности выпрыгнуть нашел, куда просунуть ногу для хлесткого удара. Так близко и так мощно, что у Майка Меньяна не осталось шансов спасти.

И это 37-летний босниец! Теперь Джеко второй по возрасту в истории плей-офф Лиги чемпионов, гол старше только у Райана Гиггза за «МЮ» в 2011-м, он был на три месяца постарше. Тогда тоже открывал счет, но в середине второго тайма: до гола валлийца казалось, что у сенсационного «Шальке» есть шансы на финал, но сразу после (+1 к параллелям!), через две минуты, «Юнайтед» забил еще, выиграл первый матч в гостях 2:0, а потом разгромил немцев дома.

Обратно в 2023-й: сразу после Джеко добавил Генрих Мхитарян. Итого авторам быстрых голов «Интера» в сумме за 70! Армянину ведь уже 34 года, но он в полнейшем порядке, у него чуть ли не лучший шанс в жизни на главный европейский трофей.

«Интер» вскрыл через центр, Мхитаряну оставалось бить мимо Меньяна – все четко.

Ураганный старт.

И это еще на 16-й минуте Хакан Чалханоглу засадил в штангу, так бы «Милан» можно было совсем соскребать с условно своего поля.

75 оставшихся минут прошли гораздо спокойнее, потому что у одних миланцев толком не получилось перехватить контроль, особенно трудно впереди им без Рафаэла Леау, пропустившего матча. А другие солидно держали все в своих руках.

• «Интер» выиграл у «Милана» третий подряд матч в сезоне . Проиграли на старте в Серии А (2:3), но затем победили и в январском Суперкубке Италии (3:0), и в февральском матче второго круга чемпионата (1:0), и теперь в первой серии полуфинала ЛЧ. Более того, третий раз подряд заглушили атаку миланцев, общий счет в 2023-м – уже 6:0.

• Оборона «Интера» в ЛЧ впечатляет: сыграли на ноль уже седьмой матч из 11. Это впечатляет и само по себе, и как личный рекорд: еще никогда у команды не было так много сухарей ни в Лиге чемпионов, ни в Кубке европейских чемпионов. Да-да, даже при Жозе Моуринью, когда далеко шли благодаря обороне, так не получалось.

• Три матча за сезон «Интер» не забирал у «Милана» аж с 1995-го, а в еврокубках соседей раньше не обыгрывали вообще никогда – в четырех предыдущих матчах цепляли только две ничьих.

• «Интер» – всего четвертая команда в истории полуфиналов ЛЧ, кто смог повести в два мяча уже к 11-й минуте . Так же получалось только у «Ювентуса» против «МЮ» в 1999-м, самого «Юнайтед» с «Арсеналом» через десять лет и у «Сити» против «Реала» год назад.

Кстати, вы же уловили: в двух случаях из трех команды, которые так быстро пропускали, в итоге проходили дальше. «МЮ» отыгрался в том же матче уже к 34-й минуте и в концовке вырвал победу 3:2, чтобы потом камбэкнуть еще и в легендарном финале с «Баварией». «Сити» выиграл конкретно ту игру с «Мадридом», но допустил камбэк в ответной – и пропустил «Реал» к титулу.

На спасение «Милана» по сумме не очень похоже, к букету проблем добавилась еще и вынужденная замена Исмаэля Беннасера – неясно, сможет ли он восстановиться, ответная игра на том же месте всего через шесть дней.

Но практика показывает, что все еще вполне возможно!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose