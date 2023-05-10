11 комментариев

Почти мифическая история.

Когда говорят, что вражда миланских клубов заложена в их ДНК, это вовсе не преувеличение: сто лет назад спор вокруг иностранных игроков привел к конфликту, который породил одно из главных дерби Италии.

Что нужно знать о том, как начиналась их битва?

Первый итальянский «Интер» появился в Турине. А «Милан» поначалу был наполовину английским

В 1886 году из Ноттингема в Турин вернулся Эдоардо Бозио. В Англии итальянец работал торговым посредником на местной текстильной фабрике. Там же он познакомился с футболом и решил культивировать новый вид спорта на родине. В 1887-м он собрал команду в Турине, которая через пару лет объединилась с другим городским клубом. Так появился «Интернационале Торино». За интернациональность команды отвечали несколько англичан, ну и сам Бозио, у которого были не только итальянские, но швейцарские корни. Среди британцев, оказавшихся в Турине, был и родившийся в Ноттингеме Герберт Килпин. Он перебрался в Италию, чтобы строить бизнес, но в свободное время играл в новом клубе Бозио.

Герберт Килпин в классических цветах «Милана»

Спортивная карьера Герберта полностью зависела от места работы. В 1897-м он переехал в Милан, где через два года вместе с другими британцами основал еще одну футбольную команду. Ее назвали в честь города, но на английский манер – не «Милано», а именно «Милан». Итальянцы составляли в лучшем случае половину состава, первым президентом был родившийся на границе с Уэльсом Альфред Эдвардс, а Килпин занял пост тренера. На поле выходили представители и других национальностей: за «Милан» начала XX века играли, например, швейцарец Альфред Картье и немец Иоганн Медлер.

Уже в 1901-м «Милан» выиграл чемпионат Италии, который, впрочем, тогда состоял всего из трех стадий, начиная с четвертьфинала. Следующий титул команда взяла только в 1907-м, правда, к тому моменту Герберт Килпин уже завершил карьеру игрока и тренера.

В 1908-м в чемпионате Италии случился раскол. Он подтолкнул игроков «Милана» создать новый клуб

Осенью 1907-го La Gazzetta dello Sport предложила запретить иностранцам играть в чемпионате страны. Федерация футбола Италии пошла на поводу лишь отчасти и нашла компромисс. Розыгрыш 1908 года поделили на два: в «итальянской» лиге выступали только местные, а параллельно существовал «федеральный» чемпионат, куда допускались абсолютно все. Причем команды могли играть и в том, и в другом турнире, варьируя состав. Только регистрировать новых иностранцев запрещалось, поэтому рано или поздно одно из соревнований должно было исчезнуть. В 1908-м итальянским чемпионом стал клуб «Про Верчелли» из Пьемонта, соперничавший с «Ювентусом», «Миланезе» и «Адреа Дориа» (в 1946-м в результате объединения станет «Сампдорией»). Титул в альтернативной лиге завоевал «Ювентус», победивший единственного оппонента – «Адреа Дориа». «Милан», «Торино» и «Дженоа» бойкотировали оба турнира, хотя могли заявиться на федеральный чемпионат.

Футболисты «Милана» остались без футбола. Руководство клуба посчитало, что пора очистить состав от легионеров, раз этого так хочет федерация. В ответ 9 марта 1908-го группа итальянских и швейцарских игроков во главе с художником-футуристом Джорджио Муджани (всего 44 человека) встретились в ресторане L’Orologio. Поздно вечером они договорились о создании новой команды. Уже в названии сверкал вызов – «Интернационале». Оно подчеркивало, что в состав мог попасть любой игрок без оглядки на паспорт.

Основатели «Интернационале»

Есть версия, что в ту же ночь между «Миланом» и отколовшимися футболистами завязалась драка, благодаря которой возникла красивая легенда о происхождении цветов «Интера». В потасовке, сам факт которой не подтвержден, якобы победили раскольщики. Считается, что, посмотрев на синяки слегка побитых, но не поверженных одноклубников, Джорджио Муджани нарисовал эмблему и форму в синих и черных тонах. Так в Милане появились непримиримые клубы, соперничающие до сих пор.

Раскол был бессмысленным. В 1909-м обе команды заявились в «федеральный чемпионат» (ведь и в «Милане» нашлись легионеры). В первом же матче россонери выбили бывших одноклубников. А в итальянской лиге «Милан» не сыграл. Но главное, что в 1909-м федеральным победителем стал «Про Верчелли», полностью состоявший из итальянцев. Так до организаторов дошло, что оберегать своих игроков – бесполезно, и легионеры могут остаться в итальянском футболе.

«Интернационале» в 1909 году

Осенью 1909 года стартовал обновленный чемпионат. Теперь девять команд играли друг с другом в два круга – до этого был только плей-офф. Технически по-прежнему разыгрывались два разных титула, а при регистрации клубы указывали, есть ли в составе иностранцы. Лучшая команда без легионеров объявлялась чемпионом Италии – им вновь стал «Про Верчелли», финишировавший в общем рейтинге на втором месте. На первом был «Интер», который получил титул федерального чемпиона. Правда, позже федерация изменила правила задним числом: титул стал единственным – и достался «Интеру». Так команда почти сразу после основания выиграла чемпионат Италии.

Нынешний «Милан» интернациональнее «Интера». У Стефано Пиоли 24 иностранца, у Симоне Индзаги – только 16

В России идею полного запрета иностранных футболистов обсуждают герои уровня Романа Терюшкова. А сто лет назад в Италии ее продвигали фашисты. Вопрос о легионерах актуализировался после прихода к власти Бенито Муссолини. При нем в чемпионате ввели лимит – сначала не более одного иностранца, а затем от них избавились вообще. Чтобы насытить трансферный рынок, клубы приглашали из Южной Америки игроков с итальянскими корнями. Они могли получить паспорт и не считались легионерами.

После падения диктатуры лимит сняли, но к нему вернулись на фоне провального для Италии ЧМ-1966. Сборная не вышла из группы (и даже проиграла КНДР), поэтому на Апеннинах снова закрутили гайки, запретив регистрировать иностранцев. Так к концу 1970-х в чемпионате играли сплошь местные, но уже в следующем десятилетии приезжих снова пускали в Серию А. Она даже стала сильнейшей лигой мира: Марадона, Баджо, Батистута, Гаскойн – здесь мечтали играть лучшие. В «Милане» творили голландцы Марко ван Бастен, Рууд Гуллит, Франк Райкард. «Интер» не отставал и подписал Лотара Маттеуса и Юргена Клинсманна.

Тема ограничений для легионеров в Италии всплыла в 2000-х. Выходцы из Аргентины и других стран пытались обойти существующий в ЕС лимит, подыскивая предков из Италии, Португалии и Испании. Иногда такое родство выглядело очень сомнительно. Самый известный пример – Хуан Себастьян Верон, который при переходе в «Лацио» оформил итальянский паспорт. Для этого агент аргентинца Елена Тедальди предоставила поддельные документы, за что позже получила 15 месяцев тюрьмы.

Кроме того, в Италии действовало правило – каждый клуб мог купить не больше трех европейцев. Под исключение подпадали трансферы из других команд Серии А. Это значит, что многие легионеры переходили к лидерам чемпионата транзитом через аутсайдеров. Федерация пыталась навести порядок в 2014-м, когда ввела несколько ограничений: в заявку на сезон нужно было включить 25 футболистов, 8 из них – итальянцев. Дополнительно можно было заявить неограниченное количество молодых иностранцев (до 21 года), но только если они прожили в стране не менее четырех лет. Нынешняя система еще более запутанная и учитывает, например, не только происхождение футболиста, но и опыт в сборной.

Несмотря специфические и не всегда очевидные ограничения, и у «Милана», и у «Интера» много легионеров. Если ориентироваться на Transfermarkt, сейчас у «Милана» 24 иностранца, у «Интера» – 16.

Кто из них будет сильнее сегодня?

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Фото: East News/Werek / picture alliance / dpa Picture-Alliance via AFP; commons.wikimedia.org/Matt McGinn/AP, sDFP / ENRICO LIVERANI; Gettyimages.ru/Marco Luzzani