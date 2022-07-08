Туринская Старушка
Блог

«Как приятно снова вас видеть🤍🖤»: Погба сводит с ума фанатов «Ювентуса»

Поль Погба Поль Погба
Ювентус Ювентус
Клубы
Футбол Футбол

Поль Погба, наконец, приземлился в аэропорту Казелле на частном рейсе из Майами в компании своей жены и адвоката Рафаэлы Пименты.

Поль выразил свое счастье в видеоролике, опубликованном в официальном профиле «Ювентуса»: «Я вернулся и очень счастлив. Не могу дождаться, когда снова надену черно-белую футболку».

Француз возвращается в «Ювентус» , футболку, которую он носил с 2012 по 2016 год, прежде чем перейти в «Манчестер Юнайтед» более чем за 100 миллионов долларов.

Погба также опубликовал в соцсетях пост: «Как приятно снова вас видеть 🤍🖤». Сообщение, которое взбудоражило фанатов и собрало множество комментариев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные