«Как приятно снова вас видеть🤍🖤»: Погба сводит с ума фанатов «Ювентуса»

Поль Погба, наконец, приземлился в аэропорту Казелле на частном рейсе из Майами в компании своей жены и адвоката Рафаэлы Пименты.

Поль выразил свое счастье в видеоролике, опубликованном в официальном профиле «Ювентуса»: «Я вернулся и очень счастлив. Не могу дождаться, когда снова надену черно-белую футболку».