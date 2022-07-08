«Как приятно снова вас видеть🤍🖤»: Погба сводит с ума фанатов «Ювентуса»

Поль Погба, наконец, приземлился в аэропорту Казелле на частном рейсе из Майами в компании своей жены и адвоката Рафаэлы Пименты.
Поль выразил свое счастье в видеоролике, опубликованном в официальном профиле «Ювентуса»: «Я вернулся и очень счастлив. Не могу дождаться, когда снова надену черно-белую футболку».
Француз возвращается в «Ювентус» , футболку, которую он носил с 2012 по 2016 год, прежде чем перейти в «Манчестер Юнайтед» более чем за 100 миллионов долларов.
Messaggio da @paulpogba 🗣 pic.twitter.com/F5TvY9TKrL— JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022
Погба также опубликовал в соцсетях пост: «Как приятно снова вас видеть 🤍🖤». Сообщение, которое взбудоражило фанатов и собрало множество комментариев.
Che bello rivedervi 🤍🖤 pic.twitter.com/rPTKLc1qa3— Paul Pogba (@paulpogba) July 8, 2022
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