«Заслужил другое прощание». Рабьо написал трогательный комментарий про увольнение Аллегри

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо написал в социальных сетях небольшое, но трогательное прощальное сообщение на уход Массимилиано Аллегри. Сегодня за два тура до конца Серии А с тренером расторгли контракт.

Французский полузащитник выразил благодарность и уважение тренеру, который ознаменовал собой целую эпоху «бьянконери». В последнее время работа Аллегри разделила фанатов на два лагеря, но его достижения в «Ювентусе» отменить невозможно.

«Вас будут помнить как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслужили другое прощание. Спасибо за все, Мистер, и удачи», − написал Рабьо.

Эти слова отражают суть отношений между Аллегри и его игроками, что также было отмечено после победы в Кубке Италии.

Адриен Рабьо также может покинуть клуб. Его контракт с «Ювентусом» истекает в конце сезона и пока стороны о продлении не договорились.