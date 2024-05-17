«Заслужил другое прощание». Рабьо написал трогательный комментарий про увольнение Аллегри
Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо написал в социальных сетях небольшое, но трогательное прощальное сообщение на уход Массимилиано Аллегри. Сегодня за два тура до конца Серии А с тренером расторгли контракт.
Французский полузащитник выразил благодарность и уважение тренеру, который ознаменовал собой целую эпоху «бьянконери». В последнее время работа Аллегри разделила фанатов на два лагеря, но его достижения в «Ювентусе» отменить невозможно.
«Вас будут помнить как одного из самых успешных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслужили другое прощание. Спасибо за все, Мистер, и удачи», − написал Рабьо.
Эти слова отражают суть отношений между Аллегри и его игроками, что также было отмечено после победы в Кубке Италии.
Адриен Рабьо также может покинуть клуб. Его контракт с «Ювентусом» истекает в конце сезона и пока стороны о продлении не договорились.