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Хави закрывает перед Дибалой двери «Барселоны»

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«Дибала поручил своему агенту найти ему команду в Испании, но если «Реал Мадрид» даже не ответил на его телефонные звонки, то ответ Хави поступил в «Барселону», он считает его переоцененным и неподходящим для проекта», - об этом сообщает испанская газета El Nacional.

По данным El Nacional, Хави не считает Пауло Дибалу полезным игроком для своей «Барселоны». Кроме того, также в Испании ходят слухи, что «Реал Мадрид» не рассматривает аргентинца.

Единственная открытая дверь для Дибалы в Испании — это «Атлетико», хотя Симеоне предпочитает Лаутаро Мартинеса.

Спустя несколько месяцев после истечения контракта Пауло с «Ювентусом» будущее аргентинца по-прежнему остается загадкой.

 

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