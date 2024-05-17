Разбираемся в причинах конфликта Аллегри и Джунтоли

Одной из проблем в «Ювентусе» в последнее время является разрыв отношений между Массимилиано Аллегри и Кристианом Джунтоли.

Когда прошлым летом Джунтоли присоединился к клубу в качестве спортивного директора, он обещал помочь Аллегри построить команду, способную выигрывать трофеи.

Клуб оставался пассивен во время летнего трансферного окна, но «Ювентус» смог хорошо провести первую половину кампании.

Туринцы казались потенциальными чемпионами Италии, пока у них не случился спад формы, лишивший их шансов на чемпионство.

В январе команда потеряла Поля Погба и Николо Фаджиоли, поэтому Макс Аллегри потребовал от клуба двух полузащитников.

По сообщениям Tuttomercatoweb, Аллегри предлагал подписать Джакомо Бонавентуру и Роберто Перейру, за которых пришлось бы заплатить небольшую цену, поскольку их контракты с клубами истекали.

Однако Джунтоли выбрал Карлоса Алькараса и это стало началом разногласий между тренером и спортивным директором.