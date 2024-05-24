Юрий Семин: «Сложно сказать, что этот сезон РПЛ лучший за последнее время. Топовых игроков слишком мало»

Юрий Семин считает, что в Мир РПЛ не хватает топовых игроков.

«Это сезон запомнился тем, что он действительно интересный. Мы до последнего тура не знаем ни чемпиона, ни вылетевших команд, кроме « ». Еще в какой-то момент показалось, что болельщики вернулись на трибуны. В этом году было и много интересного, и приятного в виде заполненных стадионов. Лига провела сезон очень мощно.

Если говорить про команду, которая меня впечатлила по итогам сезона, то такой на данный момент нет. Это будет чемпион. А вот команда разочарование есть – «Сочи». Потому что они вылетают, а это главный критерий. Заслуженно или нет – показывает турнирная таблица.

Сложно сказать, что этот сезон лучший за последнее время. Все-таки топовых игроков в РПЛ недостаточно. Мне не хватило футболистов экстра-класса. В этом году их слишком мало. Да, было напряжение, но его создавали не игроки, а команды, в основном из второй половины таблицы.

В последнем туре нам стоит ждать чемпиона! Поэтому он самый важный. Все может быть неожиданно. У «Динамо» есть возможности самим решить исход чемпионской гонки. А вот другие команды ждут неожиданности и осечки. Но позиции « » таковы, что они сами могут решить все вопросы», – сказал .