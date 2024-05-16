«Слышал, что он отказал «Баварии»»: Кьеза стал тренером «Ювентуса», когда Аллегри получил красную карточку

Последние минуты финала Кубка Италии получились очень эмоциональными. «Ювентус» имел преимущество над «Аталантой» всего в один гол, поэтому действовать нужно было осторожно.

Массимилиано Аллегри не выдержал накала этого поединка и получил красную карточку. Тренер окончательно разозлился и даже начал раздеваться, прежде чем отправиться в туннель.

К счастью для «Юве», у них был человек, способный заменить тренера на последние несколько минут. Им оказался Федерико Кьеза, который начал жестикулировать товарищам по команде в лучших итальянских традициях.

Фанаты в социальной сети Х оценили старания Кьезы:

💬«Я слышал, что этот тренер тоже отказал «Баварии».

💬«Сколько лет Кьезе,и почему он так повзрослел?»

💬«Я почти подумал, что он надел рубашку Аллегри».

💬«Мне нравится его страсть к игре. Потрясающий игрок».

💬«Как же он крут».

Что касается Кьезы-игрока, то в этом сезоне он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за свой клуб.