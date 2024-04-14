Тренеры-иностранцы после «Спартака»: брали еврокубки, ездили на ЧМ, завершали карьеру

Теперь среди них Абаскаль.

Гильермо Абаскаль уволен из «Спартака» и будет тренировать в другом месте. Каком – пока вопрос. А как складывались карьеры других иностранных тренеров клуба после ухода?

Массимо Каррера: работал в двух клубах – и добирался до финала

Самые приятные воспоминания для спартаковцев – чемпионство, Суперкубок, 5:1 с «Севильей», десяток матчей, которые приятно пересмотреть. После ухода из «Спартака» итальянец отправился в Грецию – финишировал третьим с АЕКом и проиграл с ним финал Кубка.

В феврале 2021-го Каррера возглавил «Бари» в Серии С, но поработал всего два месяца. Клуб боролся за выход в Серию B через плей-офф, попал туда уже без Карреры, но задачу не решил.

Так, а с кого все начиналось?

Невио Скала: ушел из «Спартака» – и из футбола

В «Спартаке» Скала дожил до осени в сезоне-2004, но потом был уволен – команда застряла в середине таблицы. «Я попал в Москву в неправильное время, когда клуб не управлялся настоящими футбольными менеджерами», – мнение итальянца, который жаловался на трансферную политику клуба.

«Спартак» – последний клуб в тренерской карьеры Скалы. Он говорил, что последующие предложения его не интересовали. В 2015-м стал президентом обанкротившейся «Пармы», а через год покинул эту должность.

Александр Старков: вернулся домой

Конфликт с Дмитрием Аленичевым закончил карьеру Старкова в «Спартаке», не дав опробовать Лигу чемпионов, куда тренер вывел клуб в сезоне-2005 – зато на память осталась серебряная медаль.

Дальше – третье место в квалификации к ЧМ-2010 с Латвией, чемпионство со «Сконто» и работа в «Баку», который выиграл Кубок Азербайджана через пару месяцев после ухода Старкова. «Лиепая» была последним клубом в 2019-м.

Микаэль Лаудруп: оброс титулами и рано ушел

Датчанин покинул «Спартак» на самом старте сезона-2009, вылетев из Кубка, а через несколько лет держал в руках трофей на «Уэмбли» – первый в истории «Суонси», который в финале Кубка лиги уничтожил 5:0 «Брэдфорд». Далее – девятое место с клубом в АПЛ и Лига Европы с выходом из группы, где были «Валенсия», «Кубань» и «Санкт-Галлен». Но место в «Суонси» пришлось уступить Гарри Монку, который удержал клуб от вылета.

Затем титулы в Катаре, после чего Лаудруп прикрыл тренерскую карьеру. Не работает тренером почти шесть лет.

Унаи Эмери: титулы, еврокубки, карьера в АПЛ и все на свете

Сложности в «Спартаке» наверняка его закалили. Что навыигрывал испанец за следующие десять лет – устанем перечислять, а главное – взял четыре еврокубка!

Да и сейчас в АПЛ он тащит в Лигу чемпионов клуб, который и близко не видели в топ-4 перед сезоном. Впрочем, «Спартаку» до всего этого уже нет никакого дела. После отставки Эмери в ноябре 2012-го под аплодисменты журналистов к тренерству вернулся Валерий Карпин.

Мурат Якин: без трофеев в клубах, но зато поехал на ЧМ

Сезон в «Спартаке» начинался хорошо, а в итоге получился так себе, так что расставание было облегчением и для тренера, и для клуба. Да и дальше в Швейцарии не задалось – не давал вылететь «Грассхопперу» и «Сьону», но амбиции простирались куда выше.

Но возглавил сборную Швейцарии после ухода Владимира Петковича и вывел ее на ЧМ-2022, где удалось пройти группу с Бразилией, Камеруном и Сербией. Правда, 1:6 от Португалии в 1/8 финала уже были перебором.

Впереди еще одна задача – выйти из группы Евро-2024 с Германией, Шотландией и Венгрией.

Доменико Тедеско: первый титул, затем – топ-сборная

Тедеско качественно отработал в сезоне-2020/21 – «Спартак» в РПЛ пропустил только «Зенит» и вышел в Лигу чемпионов. С «Лейпцигом» немец выиграл Кубок Германии и добрался до полуфинала Лиги Европы, а заодно и финишировал в топ-4 Бундеслиги.

Но в следующем сезоне клуб выиграл лишь один из пяти стартовых матчей и получил 1:4 в ЛЧ от «Шахтера». Тедеско уволили, а через полгода назначили в сборную Бельгии, с которой он легко вышел на чемпионат Европы. Следующий этап – выступление на Евро, в группе – Румыния, Словакия и один из победителей стыковых матчей.

Руй Витория: обидный вылет с Кубка Африки

Витория провалил первую часть сезона в РПЛ, но добился прекрасного результата в Лиге Европы – и все равно покинул клуб. Следующим летом он возглавил сборную Египта.

Перед Кубком Африки выиграл 12 из 14 матчей, но на самом турнире – ни одного. Три ничьих в группе еле-еле вывели команду в плей-офф, где в первом же раунде – поражение по пенальти. Дальше – увольнение.

С одной стороны, удивительно, что ушел после всего лишь одного поражения в 18 матчах, никому не проиграв на Кубке Африки в основное и дополнительное время. С другой, 1/8 – слишком мелкий результат для сборной, за которую играет Мохамед Салах.

Паоло Ваноли: преображение «Венеции» и неудачный плей-офф в Серии В

Ваноли в «Спартаке» за полгода мало чего добился в РПЛ, но зато принес долгожданный трофей – Кубок России. В ноябре 2022-го он возглавил «Венецию», которая к тому времени проиграла семь матчей из 12.

В итоге клуб уцепился за восьмое место, но уступил в первом раунде плей-офф. Сейчас «Венеция» с Ваноли рвется в Серию А уже напрямую – идет третьей (выходят первые две команды) с двухочковым отставанием от второй строчки.

Гильермо Абаскаль: в поиске новой команды

Неизвестно, где дальше будет тренировать испанец, но едва ли останется без работы. Слухи отправляли его даже в «Севилью», в начале 2024-го были разговоры о возможном отъезде в «Кадис». Но Абаскаль оставался в «Спартаке». Теперь у него больше свободы в маневрах.

Абаскаль уволен из «Спартака»! Что нужно знать

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Фото: Gettyimages /Maja Hitij; Global Look Press