Тренеры-иностранцы после «Спартака»: брали еврокубки, ездили на ЧМ, завершали карьеру
Теперь среди них Абаскаль.
Гильермо Абаскаль уволен из «Спартака» и будет тренировать в другом месте. Каком – пока вопрос. А как складывались карьеры других иностранных тренеров клуба после ухода?
Массимо Каррера: работал в двух клубах – и добирался до финала
Самые приятные воспоминания для спартаковцев – чемпионство, Суперкубок, 5:1 с «Севильей», десяток матчей, которые приятно пересмотреть. После ухода из «Спартака» итальянец отправился в Грецию – финишировал третьим с АЕКом и проиграл с ним финал Кубка.
В феврале 2021-го Каррера возглавил «Бари» в Серии С, но поработал всего два месяца. Клуб боролся за выход в Серию B через плей-офф, попал туда уже без Карреры, но задачу не решил.
Так, а с кого все начиналось?
Невио Скала: ушел из «Спартака» – и из футбола
В «Спартаке» Скала дожил до осени в сезоне-2004, но потом был уволен – команда застряла в середине таблицы. «Я попал в Москву в неправильное время, когда клуб не управлялся настоящими футбольными менеджерами», – мнение итальянца, который жаловался на трансферную политику клуба.
«Спартак» – последний клуб в тренерской карьеры Скалы. Он говорил, что последующие предложения его не интересовали. В 2015-м стал президентом обанкротившейся «Пармы», а через год покинул эту должность.
Александр Старков: вернулся домой
Конфликт с Дмитрием Аленичевым закончил карьеру Старкова в «Спартаке», не дав опробовать Лигу чемпионов, куда тренер вывел клуб в сезоне-2005 – зато на память осталась серебряная медаль.
Дальше – третье место в квалификации к ЧМ-2010 с Латвией, чемпионство со «Сконто» и работа в «Баку», который выиграл Кубок Азербайджана через пару месяцев после ухода Старкова. «Лиепая» была последним клубом в 2019-м.
Микаэль Лаудруп: оброс титулами и рано ушел
Датчанин покинул «Спартак» на самом старте сезона-2009, вылетев из Кубка, а через несколько лет держал в руках трофей на «Уэмбли» – первый в истории «Суонси», который в финале Кубка лиги уничтожил 5:0 «Брэдфорд». Далее – девятое место с клубом в АПЛ и Лига Европы с выходом из группы, где были «Валенсия», «Кубань» и «Санкт-Галлен». Но место в «Суонси» пришлось уступить Гарри Монку, который удержал клуб от вылета.
Затем титулы в Катаре, после чего Лаудруп прикрыл тренерскую карьеру. Не работает тренером почти шесть лет.
Унаи Эмери: титулы, еврокубки, карьера в АПЛ и все на свете
Сложности в «Спартаке» наверняка его закалили. Что навыигрывал испанец за следующие десять лет – устанем перечислять, а главное – взял четыре еврокубка!
Да и сейчас в АПЛ он тащит в Лигу чемпионов клуб, который и близко не видели в топ-4 перед сезоном. Впрочем, «Спартаку» до всего этого уже нет никакого дела. После отставки Эмери в ноябре 2012-го под аплодисменты журналистов к тренерству вернулся Валерий Карпин.
Мурат Якин: без трофеев в клубах, но зато поехал на ЧМ
Сезон в «Спартаке» начинался хорошо, а в итоге получился так себе, так что расставание было облегчением и для тренера, и для клуба. Да и дальше в Швейцарии не задалось – не давал вылететь «Грассхопперу» и «Сьону», но амбиции простирались куда выше.
Но возглавил сборную Швейцарии после ухода Владимира Петковича и вывел ее на ЧМ-2022, где удалось пройти группу с Бразилией, Камеруном и Сербией. Правда, 1:6 от Португалии в 1/8 финала уже были перебором.
Впереди еще одна задача – выйти из группы Евро-2024 с Германией, Шотландией и Венгрией.
Доменико Тедеско: первый титул, затем – топ-сборная
Тедеско качественно отработал в сезоне-2020/21 – «Спартак» в РПЛ пропустил только «Зенит» и вышел в Лигу чемпионов. С «Лейпцигом» немец выиграл Кубок Германии и добрался до полуфинала Лиги Европы, а заодно и финишировал в топ-4 Бундеслиги.
Но в следующем сезоне клуб выиграл лишь один из пяти стартовых матчей и получил 1:4 в ЛЧ от «Шахтера». Тедеско уволили, а через полгода назначили в сборную Бельгии, с которой он легко вышел на чемпионат Европы. Следующий этап – выступление на Евро, в группе – Румыния, Словакия и один из победителей стыковых матчей.
Руй Витория: обидный вылет с Кубка Африки
Витория провалил первую часть сезона в РПЛ, но добился прекрасного результата в Лиге Европы – и все равно покинул клуб. Следующим летом он возглавил сборную Египта.
Перед Кубком Африки выиграл 12 из 14 матчей, но на самом турнире – ни одного. Три ничьих в группе еле-еле вывели команду в плей-офф, где в первом же раунде – поражение по пенальти. Дальше – увольнение.
С одной стороны, удивительно, что ушел после всего лишь одного поражения в 18 матчах, никому не проиграв на Кубке Африки в основное и дополнительное время. С другой, 1/8 – слишком мелкий результат для сборной, за которую играет Мохамед Салах.
Паоло Ваноли: преображение «Венеции» и неудачный плей-офф в Серии В
Ваноли в «Спартаке» за полгода мало чего добился в РПЛ, но зато принес долгожданный трофей – Кубок России. В ноябре 2022-го он возглавил «Венецию», которая к тому времени проиграла семь матчей из 12.
В итоге клуб уцепился за восьмое место, но уступил в первом раунде плей-офф. Сейчас «Венеция» с Ваноли рвется в Серию А уже напрямую – идет третьей (выходят первые две команды) с двухочковым отставанием от второй строчки.
Гильермо Абаскаль: в поиске новой команды
Неизвестно, где дальше будет тренировать испанец, но едва ли останется без работы. Слухи отправляли его даже в «Севилью», в начале 2024-го были разговоры о возможном отъезде в «Кадис». Но Абаскаль оставался в «Спартаке». Теперь у него больше свободы в маневрах.
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Фото: Gettyimages/Maja Hitij; Global Look Press
А Аленичеву карма прилетела в виде его самостоятельного тренерства (после Тулы).
Осталось уточнить, когда это время было правильным?)
Аленичев явно себе карму подпортил со Старковым.
Видимо, можно начинать поиски на ваш вопрос, отталкиваясь от этой информации.
Я понимаю, что это как обычно новая дата у старой статьи, но в данном случае текст намеренно не обновлялся что ли? :)
В 2006 году могли быть и выше Спартака, если бы Филатов не вытворил чушь, уволив Муслина.