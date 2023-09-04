Гол Миранчука отменили, но через 20 секунд засчитали. И главный даже не смотрел в монитор

Что это было?

Второй гол «Локомотива» в матче с «Балтикой» (3:2) – загадка. Сначала арбитр Артем Любимов зафиксировал офсайд, но через 20 секунд поменял решение, общаясь по связи с видеоассистентами.

Да, Дзюба определенно находился вне игры в момент паса.

Но мяча Артем не коснулся. Защитник Александр Жиров неаккуратно прервал кросс.

Прямо на Антона Миранчука.

Дзюба прокинул между ног защитнику Николе Радмановачу и вывел Антона к воротам. 2:0.

Но Любимов, пообщавшись с ВАР, отменил мяч.

Но затем попросил всех подождать.

И вдруг передумал. Видимо, неправильно подсказали.

Автор блога «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что все по правилам:

«Дзюба был вне игры в момент передачи, но не оказывал влияния на сыгравшего в мяч защитника. Вне игры нет.

Дальше Любимов успел показать отмену гола и свободный удар, но через секунду вернулся к переговорам и засчитал гол.

Думаю, они просматривало именно Дзюбу. Но если такой гол отменять, то это не географический момент, следовательно, Любимов должен был идти к монитору и оценивать действия Артема Дзюбы.

Да, действительно интересно, что ВАР говорил судье».