Гол Миранчука отменили, но через 20 секунд засчитали. И главный даже не смотрел в монитор
Что это было?
Второй гол «Локомотива» в матче с «Балтикой» (3:2) – загадка. Сначала арбитр Артем Любимов зафиксировал офсайд, но через 20 секунд поменял решение, общаясь по связи с видеоассистентами.
Да, Дзюба определенно находился вне игры в момент паса.
Но мяча Артем не коснулся. Защитник Александр Жиров неаккуратно прервал кросс.
Прямо на Антона Миранчука.
Дзюба прокинул между ног защитнику Николе Радмановачу и вывел Антона к воротам. 2:0.
Но Любимов, пообщавшись с ВАР, отменил мяч.
Но затем попросил всех подождать.
И вдруг передумал. Видимо, неправильно подсказали.
Автор блога «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что все по правилам:
«Дзюба был вне игры в момент передачи, но не оказывал влияния на сыгравшего в мяч защитника. Вне игры нет.
Дальше Любимов успел показать отмену гола и свободный удар, но через секунду вернулся к переговорам и засчитал гол.
Думаю, они просматривало именно Дзюбу. Но если такой гол отменять, то это не географический момент, следовательно, Любимов должен был идти к монитору и оценивать действия Артема Дзюбы.
Да, действительно интересно, что ВАР говорил судье».
- Дата проведения
- 3 сентября, 15.15, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Самошников, 81), Кузьмичев, Фассон, Тикнизян (Сильянов, 62), Миранчук (Митай, 73), Баринов, Жемалетдинов, Карпукас (Куликов, 62), Глушенков (Марадишвили, 81), Пиняев, Дзюба.
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Балтика –
Латышонок, Маляров (Пряхин, 46), Жиров, Радмановач (Остойич, 82), Гассама, Фернандес (Дудиев, 72), Осипов, Кузьмин (Энрикес, 74), Галоян, Гузина, Мусаев (Лазарев, 46).
- Предупреждения:
- Карпукас (15), Радмановач (20).
Я вас понял 😄
Лантратов, Ненахов (Самошников, 81), Кузьмичев, Фассон, Тикнизян (Сильянов, 62), Миранчук (Митай, 73), Баринов, Жемалетдинов, Карпукас (Куликов, 62), Глушенков (Марадишвили, 81), Пиняев, Дзюба.