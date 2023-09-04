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Гол Миранчука отменили, но через 20 секунд засчитали. И главный даже не смотрел в монитор

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Артем Любимов
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Что это было?

Второй гол «Локомотива» в матче с «Балтикой» (3:2) – загадка. Сначала арбитр Артем Любимов зафиксировал офсайд, но через 20 секунд поменял решение, общаясь по связи с видеоассистентами.

Да, Дзюба определенно находился вне игры в момент паса.

Но мяча Артем не коснулся. Защитник Александр Жиров неаккуратно прервал кросс.

Прямо на Антона Миранчука.

Дзюба прокинул между ног защитнику Николе Радмановачу и вывел Антона к воротам. 2:0.

Но Любимов, пообщавшись с ВАР, отменил мяч.

Но затем попросил всех подождать. 

И вдруг передумал. Видимо, неправильно подсказали. 

Автор блога «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что все по правилам:

«Дзюба был вне игры в момент передачи, но не оказывал влияния на сыгравшего в мяч защитника. Вне игры нет.

Дальше Любимов успел показать отмену гола и свободный удар, но через секунду вернулся к переговорам и засчитал гол.

Думаю, они просматривало именно Дзюбу. Но если такой гол отменять, то это не географический момент, следовательно, Любимов должен был идти к монитору и оценивать действия Артема Дзюбы.

Да, действительно интересно, что ВАР говорил судье».

Локомотив – Балтика 3:2 (3:0, 0:2)
Дата проведения
3 сентября, 15.15, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Дзюба, 2:0 – 17 Миранчук, 3:0 – 34 Баринов, 3:1 – 50 Гузина, 3:2 – 65 Пряхин.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Самошников, 81), Кузьмичев, Фассон, Тикнизян (Сильянов, 62), Миранчук (Митай, 73), Баринов, Жемалетдинов, Карпукас (Куликов, 62), Глушенков (Марадишвили, 81), Пиняев, Дзюба.
БалтикаЛатышонок, Маляров (Пряхин, 46), Жиров, Радмановач (Остойич, 82), Гассама, Фернандес (Дудиев, 72), Осипов, Кузьмин (Энрикес, 74), Галоян, Гузина, Мусаев (Лазарев, 46).
Предупреждения:
Карпукас (15), Радмановач (20).

69 комментариев

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DivanGeneral
Как это Дзюба не оказывал влияния на защитника? Защитник попытался прервать передачу, которая явно шла к Дзюбе. Очевиднейший оффсайд.
+106
-29
+77
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Сергей Михайличенко
Вчера, Лацио-Наполи, точно такой же момент, как мне кажется, гол Гендузи отменили, тут на главной видос был. Защитник из-за Дзюбы выбить решил любой ценой как мне кажется...
+45
-4
+41
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kilo_gilo
я в нынешних трактовках судейства уже давно запутался,но каким образом Дзюба не оказывал влияния на Жирова? или для Артема просто другие правила определения офсайда?
+40
-8
+32
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Docentr9
Вчера в матче Наполи-Лацио был отменен ОЧЕНЬ похожий гол. Что значит Дзюба не оказывал влияние на эпизод??? То есть защитник был не в курсе, что Дзюба рядом с ним? Надо посадить нашего глав.крота, показать ему 2 эпизода из этих матчей и потребовать объяснений, чьи кроты не знают правила!!!
+20
-5
+15
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ouks exo
В первой фазе атаки есть офсайд! И именно поэтому гол должен быть отменён. Странные трактовки.
+17
-3
+14
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Wintrain
Ответ DivanGeneral
Как это Дзюба не оказывал влияния на защитника? Защитник попытался прервать передачу, которая явно шла к Дзюбе. Очевиднейший оффсайд.
психологическое влияние в футболе пока не учитывается
+20
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владимир ходкин
Ответ Zver
Это 100% офсайд и пас был на Дзюбу и сам форвард отдал голевую в борьбе с защитником. Он не только оказывал влияние на эпизод и принимал в нем решающее участие.
Бельгия - Россия на европе Семёнов едва касается мяча, мяч получает Лукаку который находится вне игры, но гол защитан. Потом такой же момент был в играх сборных, правила изменили и просто касание не считается.
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Guillermo
Ответ Kikker
Похоже на победный гол Мбаппе в финале Кубка Наций. Там тоже если бы защитник не коснулся мяча, то был бы офсайд.
Не похоже. Там мяч до Мбаппе и дошёл, просто с касанием защитника. А тут он вообще в другом направлении
+8
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San-Antonio
Ответ kilo_gilo
я в нынешних трактовках судейства уже давно запутался,но каким образом Дзюба не оказывал влияния на Жирова? или для Артема просто другие правила определения офсайда?
Никак не влиял, рядом с ним был другой защитник, а Жиров, сыгравший в мяч был в 2-3 метрах от Дзюбы.
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-3
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057pirate
Вчера Наполи-Лацио такой же момент с голом и не засчитали у Гендузи
+6
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SuperStarrrr
Хачатурянц за чашечкой пива, сначала хотел создать интригу, но потом подумал ну его на***. Поэтому рэфу в микрофон надиктовали что надо
+8
-2
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xslavik
Вот выдержка из правил "Пассивный офсайд - это нарушение правил игроком атакующей команды, который, находясь на чужой половине поля в момент передачи мяча от игрока своей команды, находится ближе всех к воротам соперников относительно любого игрока защищающейся команды, при этом не получая мяча." Дзюба мяч не получил, значит оффсайд пассивный, и причиной для остановки игры не является
+12
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Docentr9
Ответ Алекс 777
кто мешал защитнику сиграть нормально? он бы так каряво сиграл, даже если бы дзюбы там не было
Поговорку про если бы знаешь?
+7
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Alda
Ответ DivanGeneral
Как это Дзюба не оказывал влияния на защитника? Защитник попытался прервать передачу, которая явно шла к Дзюбе. Очевиднейший оффсайд.
Абсолютно не согласен с вами
+5
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LaffyTaffy
Очевидный оффсайд
+6
-2
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Wintrain
почнму-то никто из "икспердоф" не ссылается на авторитетный канал "Алё, рэф"... а, так потому, что там написано - вне игры нет)))
+5
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Guillermo
Ответ Сергей Михайличенко
Вчера, Лацио-Наполи, точно такой же момент, как мне кажется, гол Гендузи отменили, тут на главной видос был. Защитник из-за Дзюбы выбить решил любой ценой как мне кажется...
Тоже вспомнил. Неудобно вчера за Лацио было
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Docentr9
Ответ Игорь М.
гол Реала в финале ЛЧ 21/22 посмотри в ворота Ливерпуля. Там тоже Бензема (вроде) был в офсайде и оказывал влияние на защитников, но гол засчитали. Так что в таких ситуациях судьи не только у нас ошибаются
Тогда признали, что это была ошибка. Я и не говорю, что судьи в Европе не ошибаются. Я просто говорю, что в двух эпизодах приняты разные решения. И пусть заявит на всю страну, что наш гол засчитан правильно, а в Европе вчера ошиблись. А то опять будут что-то мурлыкать про то, что это был другой эпизод, фазы луны были разные и Дзюба был не в красных носках, поэтому все норм
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Шагри
Ответ DivanGeneral
Как это Дзюба не оказывал влияния на защитника? Защитник попытался прервать передачу, которая явно шла к Дзюбе. Очевиднейший оффсайд.
Если человек будет стоять в десятиметровом оффсайде, а защитник прервет передачу, то надо будет свистеть офсайд?
Я вас понял 😄
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Duck Nightingale
А я думал другой Миранчук. Думал чудо случилось
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Dmitrii Shuka
Ответ DivanGeneral
Как это Дзюба не оказывал влияния на защитника? Защитник попытался прервать передачу, которая явно шла к Дзюбе. Очевиднейший оффсайд.
Давайте утрируем ситуацию. Я в глухом офсайде, мой вратарь выносит мяч на меня, но попадает случайно в соперника, от которого мяч отскакивает на другого игрока моей команды, который сольным проходом забивает мяч. Это офсайд?
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Tagir
Я еще с гола Лукаку на ЧМ 2018 в шоке, трактуют как хотят
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Tigranodovar
У вас в описании состава Локомотива 12 человек вышло на поле:
Лантратов, Ненахов (Самошников, 81), Кузьмичев, Фассон, Тикнизян (Сильянов, 62), Миранчук (Митай, 73), Баринов, Жемалетдинов, Карпукас (Куликов, 62), Глушенков (Марадишвили, 81), Пиняев, Дзюба.
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Салман Барахоев
нет в рпл хоть мало-мальски грамотный рефери.
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Serg13s
Ответ Сергей Михайличенко
Вчера, Лацио-Наполи, точно такой же момент, как мне кажется, гол Гендузи отменили, тут на главной видос был. Защитник из-за Дзюбы выбить решил любой ценой как мне кажется...
Вчера и гол Реал также отменили вроде
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