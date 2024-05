Как болеть за «Тоттенхэм» сегодня, если вы фанат «Арсенала»

Вперед, «Шпоры»!

Даже по меркам Премьер-лиги сегодня особый денек. Один на миллион.

Болельщики «Арсенала» прикинутся фанатами «Тоттенхэма» – лишь бы «шпоры» притормозили «Манчестер Сити». Вряд ли им кто-то сильно поверит, но что поделать: матч в Лондоне ощущается как последнее препятствие на пути Гвардиолы к чемпионству. Судьба «Арсенала» – в руках «Тоттенхэма».

Как однажды, не помню где, сказали: «В каком же ты отчаянии, раз обратился ко мне».

Если вы за «Арсенал» и не знаете, как себя вести, то прежде всего не стесняйтесь.

В болельщики «шпор» уже записался Кай Хавертц: «Мы будем самыми большими фанатами «Тоттенхэма». Мы все ими будем. Давайте надеяться на лучшее».

Все нормально, все нормально.

Проговорим пару моментов. Не стройте иллюзий и не накручивайте себя так, будто это главный день в вашей жизни. Ну нет. Отдавайте себе отчет, во что ввязываетесь. 56% опрошенных Sky Sports болельщиков «Тоттенхэма» согласились проиграть сегодня, только бы титул не достался «Арсеналу». Похожая ситуация была в благословенном для английского футбола (но вряд ли для вас) 1999 году. «Арсенал» мог не допустить требл «Ман Юнайтед», но зависел от «Тоттенхэма», игравшего в последнем туре на «Олд Траффорд». «Шпоры» проиграли 1:2 и оставили «Арсенал» на расстоянии одного балла от чемпионства.

Никаких гарантий, что вас, фаната «Тоттенхэма» на один вечер, не раскроют. Даже если вы все сделаете по инструкции. Уж слишком велик антагонизм: фанаты обоих клубов не переваривают друг друга и считают Дерби Северного Лондона главным противостоянием. А вы тоже хороши: День святого Тоттерингема ? Не делайте вид, что о таком не слышали.

Ладно. Пока Вильям Галлас и Эммануэль Адебайор раздумывают над советами (а у кого еще спрашивать, как разменять «Арсенал» на «Тоттенхэм»?), вот парочка совсем несложных рекомендаций.

Не надевайте красное

Вам покажется: это уже перебор. Но мы ведь все делаем всерьез, разве нет? А это мелочь, которая может все испортить.

На форме «Тоттенхэма» нет красного. И в Северном Лондоне красный ассоциируется именно с «Арсеналом».

Если уж напялили утром что-то красное, не показывайтесь на глаза Дэниэлу Леви, главному человеке в «Тоттенхэме». Его это выводит из себя. Не шутка. Леви рассказывал, что запрещал Джеймсу Мэддисону парковать у тренировочной базы красное авто. Здесь такому не рады.

А вы ведь не хотите злить парней, на чью услугу так надеетесь.

Кстати, подумайте про кетчуп. Он тоже красный. Может, сегодня обойдемся без него? Гастрономические перемены легко оправдать: Антонио Конте, бывший тренер «Тоттенхэма», вводил запрет на кетчуп в клубной столовой. А Конте всегда точно знает, что делает.

Выучите статистику «Тоттенхэма» против «Сити» на новом стадионе. Надейтесь, что будет продолжение

Это уже давно не похоже на случайность. После переезда «Тоттенхэма» на новый стадион в 2019 году именно с «Ман Сити» всегда творится черт-те что . Четыре матча в Премьер-лиге, четыре поражения для Пепа, ноль очков, ноль голов. Дошло до того, что Гвардиола провозгласил своей тренерской целью забить и победить «шпор» на выезде.

Не в этот раз, Пеп, не в этот раз.

Да, серию размочили в январском Кубке Англии (победа 1:0 с голом Аке), но кому какое дело. Концентрируйтесь на хорошем. Верьте в Сона.

А ведь «Тоттенхэм» еще может пролезть в Лигу чемпионов

Положение, конечно, трудное. «Астон Вилла» в пяти очках. Но в последнем туре Эмери играть против сверкающего «Кристал Пэлас» на выезде. А «Тоттенхэм» проведет в Чемпионшип беспросветный «Шеффилд Юнайтед».

Тренер «шпор» Эндж Постекоглу говорил, что не стремится в ЛЧ любой ценой. Что ж, у мистера Леви, грезящего о больших европейских вечерах, наверняка другое мнение на этот счет.

Не паникуйте, если «Тоттенхэм» пропустит первым

Вы здесь новенький. Так что не выдайте себя старыми привычками.

«Тоттенхэм» крайне редко играет насухо. Я бы даже сказал предельно редко. В 2024-м всего раз. Да, можете проверить: всего один! Шесть сухих матчей за весь сезон. У вашего любимого «Арсенала» – 18. Давид Райя уже забронировал «Золотую перчатку», хоть и сыграл в 31 матче из 37.

Если «Арсенал» пропустил 28 мячей за чемпионат, то «Тоттенхэм» – 59. Вот один из них.

Тут все по-другому. Это философия Большего Энджа. Ставка на свои голы. Не кричите в телевизор: где оборона, Эндж?! Спокойней.

И не потирайте руки на угловых. Здесь у «Тоттенхэма» большие проблемы

Не ерзайте в нетерпении, когда «Тоттенхэм» заработает угловой. Готовьтесь к худшему, если угловой подает «Манчестер Сити».

Не взывайте к Николя Жове, тренеру по стандартам из «Арсенала».

Знаете, просто молиться кажется не худшим вариантом (только я это не говорил).

Смотрите. На что «Тоттенхэм» не полагается, так это на стандарты. Таких голов у «шпор» в АПЛ 11 (у «Арсенала» – 22). Зато пропустил «Тоттенхэм» с угловых и штрафных аж 15. Хуже дела лишь у четырех команд из подвала (какое совпадение) и почему-то у «Виллы». Постекоглу отмахивается от наседающих журналистов и цитирует строчки из песни Билл Джоэла: «Может, ты и права. Может, я сумасшедший. Но, возможно, такого психа ты и искала».

Вот такая ситуация.

Зато у «Тоттенхэма» очень результативная пара защитников Ромеро – Ван Де Вен

На один день это ваши Салиба и Габриэл Магальяэс.

Они правда крутые.

Сам Месси называл Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире. Наверное, не без дружеских ноток со стороны Лео, но факт остается фактом: вам не найти нападающего, который обрадовался бы встрече с Ромеро. Аргентинец всегда собран, жесток и очень зол. Совсем недавно Кристиан забил «Арсеналу», перехватив пас Райи. Не было мысли: как он вообще там оказался? У Ромеро уже 5 голов в АПЛ.

Микки Ван Де Вен – самый быстрый защитник лиги. Пришел летом под Постекоглу, чтобы воплотить мечту австралийца об играющей ультравысоко линии обороны. На выходных Микки забил «Бернли», влетев в штрафную после паса пяткой Мэддисона.

Считаете это нормальным?

Посмотрите, что бывает, когда ложный фулбек выкручен на максимум

Вообще-то у Постекоглу их сразу два – Педро Порро и Дестини Удоджи. И оба нередко пересекались у ворот соперника. Большая жалость, что Удоджи вылетел из-за травмы и в этом сезоне уже не сыграет. Отдуваться за двоих придется Порро.

Если у вас екало сердце из-за смелости и уверенности Александра Зинченко, приготовьтесь. И оцените, нужно ли вам такое.

Проверьте, не забыл ли Викарио супергеройский плащ дома

Вратарь «Тоттенхэма» стилистически так подходит авантюрному «Тоттенхэму» Постекоглу. В хороший день, поймав кураж, итальянец пачками делает сэйвы – и явно получает от этого огромное удовольствие.

Сегодня работы у Викарио будет больше обычного. Просто нельзя, чтобы он сплоховал. Не-ль-зя.

Теперь вы в компании Адель и актера Тома Холланда. Разве не славно!

Певица Адель, обладательница 16 «Грэмми» – самая известная болельщица «Тоттенхэма». Она даже родилась в лондонском районе Тоттенхэм. И при каждом удобном случае демонстрировала любовь в клубу.

И если бы дело было только в этом.

Маурисио Почеттино, когда тренировал «Тоттенхэм», рассказывал, что для него изучение английского связано с песней Адель Skyfall: «Жена подыскала мне репетитора. Первое занятие длилось два часа и было очень скучным. Преподаватель сказала: «Окей, попробуем по-другому. Будем учиться с песней». Она поставила Skyfall Адель. Эта песня достаточно замысловата, если ты ничего не понимаешь по-английски. Но теперь, когда слышу Skyfall, всегда вспоминаю об этом и улыбаюсь».

А еще за «Тоттенхэм» болеет самый дружелюбный сосед Том Холланд и баскетболист Стив Нэш, один из умнейших плеймейкеров в истории НБА.

Я бы не сказал, что это плохая компания.

А вот фильм «Залечь на дно в Брюгге» не смотрите

Я даже не буду ничего объяснять.

Ну что. COYS!

На всякий случай: это расшифровывается как Come on you Spurs («Давайте, «шпоры»!).

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Bryn Lennon, Mike Hewitt; Instagram; кадры трансляции