Итоги чертовски крутого сезона АПЛ. И эпохи Клоппа

Уф, ну и сезон АПЛ мы получили. Лишь будничность развязки («Ман Сити» просто наплевать на нашу веру в чудеса, и с этим ничего не поделать) оставила пространство для споров, был ли это лучший сезон в истории лиги. По сумме сюжетов, напряжения и качества участников – перед нами явный претендент.

Сначала – математические аргументы. Черт возьми, ведь была самая настоящая тройная гонка! Впервые за десять лет. До финального отрезка претенденты на титул держались в запредельной близости. А когда отпал «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити» сосредоточились друг на друге и дошли до конца на расстоянии одной ошибки.

У каждого из большой тройки были свои окружающие забег мотивы. Перед Пепом маячил беспрецедентный четвертый титул подряд . То, чего Англия не видела за 135 лет розыгрышей футбольных чемпионатов. Микель Артета, ученик Гвардиолы, одержим желанием сделать «Арсенал» чемпионом – и это почти получилось спустя 20 лет после Непобедимых. С Клоппом и «Ливерпулем» в какой-то момент казалось, что мы на пороге самого грандиозного прощания в эпоху Премьер-лиги (а может, и во всем современном футболе).

Добавьте солидность «Астон Виллы», стилистические обновления «Тоттенхэма» и даже «Борнмута» (обсудим отдельно!), метания «Челси» и «МЮ»... и еще много-много историй, рассказанных на 20 стадионах.

Продержав всю весну под прожекторами «Сити» и «Арсенал», мы в больших итогах сезона переведем свет на других участников нашего любимого футбольного шоу.

Только ли нашего? Уверены, что и вашего.

Клопп ушел без последнего танца, но в статусе абсолютной легенды

Юрген Клопп объявил «Ливерпуль» 2.0 построенным (вполне справедливо), а через пару месяцев сказал, что уходит.

«Ливерпуль» в пиковой точке сезона отличался от классики, но был крутым. Переученный в опорника Алексис Мак Аллистер и Трент из хитрой ложной роли вертикальными передачами делали команду самой опасной в мире при переходах мяча. Прессинг вернулся к интенсивности чемпионского сезона.

Все это на фоне кадрового кризиса, который по количеству пропущенных травмированными дней сопоставим с проблемами «МЮ». Сейчас делается много акцентов на вылете «Ливерпуля» из чемпионской борьбы до ее финального этапа, но, кажется, правильнее говорить, что Юрген максимально долго продержал команду в гонке. На финише «Ливерпуль» выдохся физически – для прессинг-машины это приговор.

С неудавшегося последнего танца фокус сместился на глобальное влияние Клоппа за восемь с половиной лет в Англии. Уход Юргена довел до слез Пепа – и не только потому, что финальная речь немца собрала лучшие рейтинги, чем празднование чемпионства «Сити»: «Мне будет сильно его не хватать. Юрген стал важной частью моей жизни. Он вывел меня как тренера на новый уровень. Мы невероятно сильно уважаем друг друга».

Клопп изменил футбол в Англии, изменил восприятие «Ливерпуля», переписал представления о невозможном, выиграл с клубом первое чемпионство в эру АПЛ и Лигу чемпионов, но все это лишь отголоски главной цели. «Я хочу, чтобы мы стали командой, против которой любому сопернику ужасно играть», – обещал он в 2015-м.

В эру Клоппа «Сити» стабильнее собирал очки, навязывая оппонентам свое доминирование и волю, но никто не уничтожал идентичность и стиль соперников лучше «Ливерпуля». Задача приехать на «Энфилд» и связать десять передач, не угодив в прессинг-ловушку, стала почти невыполнимой. Даже топ-команды становились безликими. А редким удачным исходам предшествовала 90-минутная пытка.

Такой Клопп сделал подхваченную на 10-м месте команду. По трансформации сомневающихся в верующих – Юрген один из лучших за последние две тысячи с лишним лет. Он обещал приглядывать за клубом со стороны, периодически появляясь на «Энфилде» в статусе болельщика, но не обещал вернуться. Пожалуй, это единственный случай, когда Юргену не веришь.

Де Брюйне потерял полгода. И вернулся так, что мы обалдели

Гари Невилл назвал выход Кевина Де Брюйне на «Сент-Джеймс Парк» ключевым моментом сезона. По его мнению, камбэк «Сити» с 1:2 на 3:2 против «Ньюкасла» стал сигналом для конкурентов: команда Гвардиолы все еще в игре.

КДБ приложился к той победе через гол+пас, но сам матч лишь запустил убойный отрезок для Кевина. Несмотря на то, что бельгиец вернулся после травмы лишь в январе, он все равно умудрился стать вторым ассистентом лиги. 0,87 по xA за 90 минут – личный рекорд для Де Брюйне за всю карьеру.

В концовке у Пепа были чаяния по поводу того, как разместить на поле Фодена и КДБ, но к маю с этой задачей справились. Теперь оба занимают центральную зону и стараются получать мячи между линиями. Отличный шанс для Фила обучиться новым трюкам с первых рядов – кажется, именно его видят наследником Кевина.

Эмери затащил «Виллу» в ЛЧ

В прошлом сезоне Унаи Эмери подхватил «Астон Виллу» на 16-м месте. В этом команда финишировала в топ-4. Претензию на самый впечатляющий рывок в европейском футболе испортил «Байер» Хаби Алонсо, но работа Эмери все равно супер.

«Вилла» – максимально тренерская команда, которая играет по алгоритмам во всех стадиях. Футболисты явно приняли свойственный Эмери дикий уровень детализации, следовали указаниям и наслаждались результатами. Унаи построил гибкую и обученную во всех режимах команду. Позиционная оборона, прессинг, розыгрыши под чужим прессингом и стандарты уже на отличном уровне. Слегка отстает позиционная атака против явных автобусов, но «Вилле» хватило инструментов, чтобы обходить эту проблему.

Самая узнаваемая черта – офсайдная ловушка. Соперники оказывались вне игры 167 раз (у второго места – 125). Ловить оппонентов помогает высокая линия и слаженное движение. У «Виллы» третья в АПЛ высота линии защиты (выше только «Сити» и «Арсенал»).

Важную особенность ловушки Эмери отметил Каррагер. Он обратил внимание, что количество офсайдов коррелирует с пробегом и прессингом команды. То есть офсайд у большинства команд выступает следствием того, как команда высоко поднимается для давления. «Вилла» – исключение. Команда внизу по пробегу и не прессингует до упора – наоборот, дает больше свободы и провоцирует пас за спину. У конкурентов нет такой осмысленности.

Отдельной строкой зафиксируем прорыв Олли Уоткинса – по набору качеств он выделялся уже несколько лет. Ходил в недооцененных, а у Эмери стал самым результативным в лиге (по гол+пас без пенальти). Унаи вывел Олли на новый уровень. Тренер сузил его зону обитания – попросил ориентироваться на границы штрафной и действовать строго по центру.

«Тоттенхэм» Постекоглу: блеск и хрупкость

Эндж Постекоглу справился с базовой задачей на сезон – перестроил «Тоттенхэм» на новый стиль. Зеркало трансформации – рост владения сразу на 12%. По этому показателю «шпоры» были в лидерах топ-лиг. Ключевое отличие Постекоглу – упертость: австралиец призывает команду играть в свой футбол, независимо от счета, времени до конца матча и даже количества игроков на поле.

На старте сезона стиль хорошо сочетался с результатами: «Тоттенхэм» лидировал с беспроигрышной серией из десяти матчей. Злополучным стало дерби с «Челси»: команду зауважали за высокую линию в меньшинстве, но матч лишил ее сразу нескольких лидеров (травмы + дисквалификации). Дальше – американские горки по ходу игр и слабая форма звезд, которые то возвращались, то выбывали снова. В конечном итоге не удалось зацепиться даже за место в ЛЧ.

Весенняя хандра демотивировала Энджа и даже подпортила отношения с фанатами, но австралиец въезжает в лето с настроем на большее. Похоже, «Тоттенхэм» ждет чистка состава и покупка игроков, которые лучше соответствуют стилю. Иногда «шпорам» категорически не хватало глубины: пропасть между основой и запасом – пожалуй, самая серьезная в топ-6.

Мы были в шаге от признания «Челси» выздоравливающим клубом

Просто факты:

● «Челси» на первом месте по матчам, пропущенным игроками из-за травм;

● у «Челси» выходил в среднем самый молодой состав в АПЛ (24,2 года);

● команда показала самый внушительный в лиге прогресс по очкам – +19 очков;

● аналогичный рывок фиксируют и продвинутые метрики – скачок с 10-го место по ожидаемым очкам на 5-е;

● позитивная динамика. По итогам второго круга «Челси» – четвертый с 7-очковым отрывом от пятого места;

● команда Почеттино играла в смелый прессинг-футбол (насколько возможно в таких условиях) и достойно выглядела в топ-матчах (если забыть одно лондонское дерби).

По всем меркам это хорошая тренерская работа от Почеттино. Да, все еще отставание от тех мест, где «Челси» привык быть, и тех, где должен быть, если ориентироваться только на траты последних лет. Но, пытаясь истерить и перепрыгивать через ступеньки, клуб там и не окажется. С багажом, который ему достался, аргентинец отлично отработал.

Мы были в шаге от того, чтобы рассмотреть в «Челси» выздоравливающий клуб, но вместо этого фиксируем ежегодный перезапуск под новый долгосрочный проект.

Почеттино ушел. Не только по инициативе клуба, но и по собственной. Тот случай, когда в формулировку про обоюдное согласие сторон вполне верится. Маурисио жаловался на нехватку поддержки в трудные моменты сезона и в финальные недели публично напоминал репортерам, что решение о будущем принимается двумя сторонами (явно намекая, что сам не готов продолжать).

Дальше из итогов мы рискуем уйти в размышления о новом тренере и сезоне. Об этом в ближайшие дни выйдет достаточно текстов, а пока просто зафиксируем, что с «Челси» никогда не бывает скучно.

«Ньюкасл». Что дальше?

Было понятно, что превращение «Ньюкасла» в топ-клуб не будет таким взрывным, как в свое время у «Челси», «ПСЖ» и «Ман Сити». Слишком много сдержек на пути, прежде всего финансовых.

И этот сезон получился отрезвляющим. А местами даже депрессивным.

«Ньюкасл» собрал полный пакет самых разных проблем. Особенно сильно били травмы: футболисты Эдди Хау ломались в ненормальном темпе, порой – по несколько за матч. Долгожданное возвращение в ЛЧ получилось контрастным: команда преподала урок прессинга «ПСЖ», но в последних турах потеряла вообще все. Тогда же раскрутилась история с лудоманией Сандро Тонали, люксовым летним трансфером «Ньюкасла».

Зимой «Ньюкасл» просто тонул: катастрофически растерял форму Киран Триппьер, паршивые результаты провоцировали разговоры об увольнении Хау, а прежде бетонная защита разладилась до такой степени, что «Ливерпуль» набил против «Ньюкасла» крупнейший xG в истории подсчетов. Параллельно боссы признали, что без продаж выйти на рынок за усилением не получится.

Весной мы увидели нечто похожее на привычный «Ньюкасл»: парочка Исак – Гордон зажигала в домашних матчах, швед и вовсе стал самым горячим форвардом лиги.

Грядущее лето обозначит, где сейчас находится «Ньюкасл». Хау настаивает, что он категорически против продаж Исака и Бруно Гимараэса, главных активов клуба. Похоже, тренеру и руководству предстоит не один тяжелый разговор.

«Манчестер Юнайтед» нужен перезапуск

Два главных вопроса сезона «МЮ»:

1. Насколько травмы могут оправдать ужасы на поле?

2. Насколько клуб поменяется под управлением команды Джима Рэтклиффа?

Шок-факт: «МЮ» допустил больше ударов по воротам, чем «Дерби»-2007/08. Можно занудно уточнить, что у «Юнайтед» низкая средняя острота удара. Но даже после адаптации на качество ударов оборона «МЮ» в шестерке худших.

Из-за травм Тен Хагу пришлось задействовать 14 разных сочетаний в центре защиты. Разумеется, это вредило не только качеству обороны, но и механизмам розыгрышей. Этот фактор точно надо учитывать, но может ли он оправдать 8-е место в таблице при 15-м (!!!) показателе ожидаемых очков? Простым языком: 8-е место при солидной доле фарта в большинстве матчей. Вопрос кажется риторическим.

«Юнайтед» точно нужны перемены. Они с высокой вероятностью будут. Клубу важно обрести последовательность на трансферном рынке и понимание, какой игровой рисунок выстраивается. В этом сезоне Эрик тен Хаг ужасно делал работу, которую его не приглашали делать – инструментов делать запланированную работу банально не было. Он не показал гибкости в нужных объемах, но его звали не за этим.

Клубу нужна определенность. В некоторых сценариях Тен Хаг может быть частью будущего проекта, но должен заниматься своими делами. В этом сезоне этого банально не было – он слишком много лез в трансферы (на фоне размытости клубной политики), а важные игроки слишком часто ломались. Эти проблемы точно будут в центре ревизии Рэтклиффа.

Ушел Де Дзерби – самый стильный тренер АПЛ

«Брайтон» – главный регресс сезона. Прошлой весной претендовали на ЛЧ, причем играя на уровне команд из первой четверки. Этой весной закончили в середине таблицы – причем и реальной, и xG.

Объяснений – масса. «Брайтон» не смог толком заменить лидеров, не настроился на игру дважды в неделю и был добит травмами Митомы и Марча. Есть вопросы по стилю – к розыгрышам Роберто Де Дзерби тоже все постепенно привыкли. Итальянец пытался ротировать схемы (даже перешел на тройку ЦЗ), но так и не нашел формулу, которая работала бы на манер прошлогодней.

Финальной точкой, вероятно, стал проигрыш «Роме» в еврокубках. После разгрома в Риме Роберто задел даже владельца Тони Блума (намекнул, что не помог с трансферами). Затем несколько раз предупредил, что надо обсудить, сходятся ли они во взглядах на будущее. Видимо, не сошлись. Контракт с Роберто «Брайтон» расторг по обоюдному согласию.

«Вест Хэм» Мойеса закончился с продажей Райса

Рекордная продажа Райса была одновременно и потерей, и возможностью: «Вест Хэм» лишился лучшего с отрывом игрока, но получил большие деньги на перестройку.

На помощь Мойесу срочно выписали немца Тима Штейдтена, многолетнего главу скаутской службы «Байера». Но Мойес показал себя упрямцем: до старта АПЛ «Вест Хэм» оставался единственным клубом без новых игроков. Тренер зарубал все кандидатуры и требовал Харри Магуайра.

По уму, Мойес должен был уйти в конце прошлого сезона: команда болталась возле зоны вылета. Но Мойес выиграл еврокубок, и увольнять шотландца стало не с руки. А новый сезон показал, что все претензии болельщиков «Вест Хэма» были оправданными: тренер достиг потолка, качество входящих трансферов уже не играло существенной роли.

Заменить Райса Мойесу не удалось. Купленный в «Аяксе» мексиканец Альварес опорник совсем иного типа, а вся выстроенная Мойесом конструкция была под Райса. Как результат – 70+ пропущенных голов, несмотря на феноменальный сезон вратаря Альфонса Ареоля.

Штейдтен уже анонсировал важнейшее в новейшей истории трансферное окно: речь о шести новичках в основу, которых поведет уже Хулен Лопетеги.

Болельщик «Вест Хэма» со стажем Денис Пузырев

«Кристал Пэлас» отбросил скуку и засверкал с тренером-победителем ЛЕ

«Кристал Пэлас» – главная трансформация сезона. Не всегда смена опытного тренера на более молодого и прогрессивного гарантирует свежесть, но это именно тот случай. При Рое Ходжсоне «Пэлас» был самой скучной и низовой командой АПЛ. После прихода Оливера Гласнера стали одной из лучших в лиге вообще. На его отрезке «Пэлас» – четвертый по очкам и пятый по разнице xG. Вау!

Перевоплотиться помогли не только идеи Гласнера (схема 3-4-3, средний блок и четкая структура позиционок) и их быстрое освоение. Еще преобразило возвращение Майкла Олисе и Эберечи Эзе – главных плеймейкеров «Пэлас» после ухода Уилфрида Заа. От них напрямую зависит качество атак. В первой половине «Пэлас» не мог на них рассчитывать из-за травм. К весне оба набрали форму – такую, что позволяет побеждать на «Энфилде», громить «Астон Виллу» 5:0 и делать из Матета одного из лучших бомбардиров АПЛ.

Контраст в подходах Ходжсона и Гласнера подчеркивает выбор опорников. Рой ставил на классного, но ограниченного в атаке разрушителя Дукуре. Оливер – на молодого и техничного Уортона и умницу Уилла Хантинга Хьюза. Оба дополняли стиль, который теперь строится не только вокруг компактности и организации защиты.

«Брентфорд» попробовал жизнь без Тоуни

Январское возвращение Айвена Тоуни после 8 месяцев бана за ставки – среди важнейших персональных сюжетов сезона. Бомбардир «Брентфорда» обставил все по-киношному: забил в первом же матче. Еще и запустил споры о хитрости на поле, сдвинув мяч перед штрафным.

Тоуни дорвался до футбола и прибавил еще три мяча. На этом сказка закончилась. Началась безголевая серия.

Хорошая новость: мы выяснили, что у «Брентфорда» нет зависимости от Тоуни – с ним команда так же хорошо играет (и плохо реализует), как без него (у Айвена как раз самый большой «минус» по реализации среди форвардов).

Плохая: вряд ли теперь получится впарить Тоуни кому-то за 70+ млн фунтов.

На первый план в последних турах вышли Йоан Висса и выздоровевший Бриан Мбемо. Для «Брентфорда» результативность этой пары кажется хорошим знаком. Это не было вспышкой, африканская связка набирала баллы и на старте. В случае ожидаемого ухода Тоуни летом у команды есть внутренние резервы.

При этом, отыграв большую часть сезона без Тоуни, «Брентфорд» сполз на 16-е место и даже почувствовал запашок борьбы за выживание. Дисквалификация звезды ударила по стабильности, но это не единственная проблема, рухнувшая на Томаса Франка. «Брентфорд» на весь сезон потерял основных крайков Генри и Хики (одного из них заменил великолепный Регилон – кто бы подумал), а новый вратарь Флеккен освоился не сразу.

И не забываем про хайлайт сезона: в сентябре Томас Франк пришел в MNF к Джейми Каррагеру, стал одним из лучших гостей в истории программы, но, возможно, выдал слишком много деталей.

Сказочный пример Ираолы мотивирует других середняков?

Летом «Борнмут» провернул одну из самых интригующих тренерских перестановок. Гари О’Нил оставил клуб в АПЛ при крайне ограниченном ресурсе – и был уволен. Новым тренером стал архитектор яркого «Райо» Андони Ираола. Рокировка была продиктована приоритетностью стиля – желанием выделяться и развивать игроков.

«Борнмут» подошел к октябрю вообще без побед. Реакция Ираолы на кризис была показательной. «В Испании у меня была очень, очень агрессивная команда с очень высоким прессингом. В АПЛ для успеха нам потребовалось стать еще более агрессивными. Каждая команда тут готова прессинговать максимально смело. Поэтому после неудач на старте нам нужно было усилить посыл игрокам – стать еще более рискованными, играть с еще более высокой линией защиты. В ином случае нужного эффекта не было бы. Когда я на скамейке, а моя команда сидит у ворот в компактном блоке из 10 человек за линией мяча, мне некомфортно», – объяснил тренер.

Выглядит как сказочный сюжет. Чтобы добиться успеха в прагматичной многомиллионной индустрии, главному герою нужно стать радикальнее и смелее, а не идти на компромиссы. Возможно, такой подход он почерпнул из книг Харуки Мураками. Андони – большой фанат и после ухода Роя Ходжсона главный спец по японскому классику среди тренеров АПЛ.

На практике подход с большей смелостью проявился не только в установке прессинговать еще выше, но и в поиске оригинальных (разумеется, более смелых) позиций игрокам. Райан Кристи переместился в центр поля. Номинально стартовал в опорной, склеивал все стадии. Ираола называет его тренером на поле. Пожалуй, это главный поворотный ход, но были и другие: Данго Уаттара превратился в латераля при четверке защитников, а Джастин Клюйверт стал прессингующей десяткой.

«Борнмут» провалил старт из-за адаптации и финиш из-за нехватки мотивации, а между уместился отрезок еврокубковой формы (5-й в лиге темп набора очков на солидном этапе с ноября по май).

Возможно, похожих сюжетов в ближайшие сезоны станет еще больше. У середняков достаточно ресурсов на приглашение ярких тренеров и игроков, в то же время есть осознание потолка по результатам (даже в режиме максимальной прагматики). В таком состоянии разумно строить стильный футбол. Тем более при точном попадании он может идти в комплекте с хорошими результатами.

АПЛ теперь наказывает очками за финансовые нарушения

«Эвертон» (-8 очков) и «Ноттингем Форест» (-4) пострадали из-за нарушения финансовых правил АПЛ. Это широкая тема с кучей ракурсов. Пожалуй, выделим четыре главных:

1. Клубы действительно нарушили финансовые правила. Это не оспаривалось – оспаривалась серьезность нарушений и смягчающие факторы. Мы не привыкли, что за такое могут наказывать – команды, кажется, тоже, но формально все знали про правила. С другой стороны, количество очков штрафа выбиралось практически рандомно – прозрачной формулы не было представлено, что вызвало справедливые вопросы.

2. АПЛ наказала клубы на фоне создания британским правительством независимого футбольного регулятора (история, которая получила ход после неудачной попытки запустить Суперлигу). При желании можно рассмотреть скрытый мотив – показать, что лига может сама и по всей строгости карать своих членов. Лоббисты АПЛ точно попробуют выставить это таким образом.

3. В качестве мишеней удобно подвернулись команды из нижней части таблицы. Все это идет параллельно с делом «Сити». Технически АПЛ есть что ответить: «Сити» не признает вину и затягивает процесс, в то время как другие команды спорили на уровне деталей и контекста. 35 из легендарных 115 нарушений касаются именно отказов сотрудничать с расследованием АПЛ с 2018-го по 2023-й. Разница понятна, но выглядит нехорошо.

4. Одного сезона со снятием очков лиге хватило, чтобы переосмыслить финансовые правила. Каждым очковым штрафом АПЛ наказывает не только команды, но и себя – плавающая таблица бьет по престижу лиги и вредит спортивной составляющей. С большой вероятностью скоро на смену придет потолок трат.

Снятие очков лишь косвенно повлияло на борьбу за выживание, что подсветило еще один тренд – 10-очковый отрыв между вылетающим трио и всеми остальными. Вся троица состоит из команд Чемпионшипа. В совокупности они набрали всего 66 очков. С отрывом худший результат в истории АПЛ – прошлый антирекорд был у сезона-2018/19 (76 баллов «Хаддерсфилда», «Фулхэма» и «Кардиффа»).

Слабейшие новички в истории АПЛ

Вся тройка дружно проследовала в Чемпионшип – всего второй такой случай в эпоху АПЛ. «Лутон» и «Бернли» трепыхались, но если бы не очковые вычеты у «Эвертона» и «Ноттингем Форест», с интригой было бы покончено еще в марте-апреле. Смущает не только результат, но и качество игры. По продвинутым метрикам между тройкой худших и всеми остальными – тоже гигантская разница.

У каждого случая – своя история.

«Бернли» положился на стиль Венсана Компани, который на уровне АПЛ оказался слишком наивным. Весной пытались перестроиться, но было уже поздно. Подвело дикое количество привозов и слабый характер – набрали всего три очка в матчах, в которых приходилось отыгрываться (а отыгрываться приходилось часто).

«Лутон» был ближе всех к спасению, но управлял слишком ограниченным ресурсом. Усилилилсь лишь сбитыми летчиками вроде Баркли и Таунсенда. Дядьки помогли и навели стилистический марафет (особенно Росс), но соперники оказались хитрее. Попытка Роба Эдвардса привить персональный прессинг была смелой, но в итоге сомнительной.

Вылет «Шеффилд Юнайтед» угадывался еще летом – в клубе царила слишком депрессивная атмосфера, команду покидали даже лидеры. Возвращение Криса Уайлдера тоже не помогло вырулить: слишком много разгромов и стычек между игроками (иногда – прямо на поле), слишком мало идентичности и внятных идей.

Есть сборная лучших игроков АПЛ. А есть – для души

Как и в любой символической сборной, не обошлось без пары условностей. Йошко Гвардиол пробился в состав благодаря убедительной концовке. Он набрал форму и раскрылся как бомбардир в самый важный момент сезона. Хотя адаптация в Манчестере была непростой.

Фил Фоден слева, а не справа или в центре – один из компромиссов в духе Гвардиолы.

Фоден, Райс или Палмер? Выбираем лучшего игрока АПЛ – и злимся из-за Родри

А вот здесь мы по-настоящему оторвались. Сперва критерием была недооцененность. Но как эту штуку точно описать? Малое внимание в медиа? Осознание, что игрок крут, но по какой-то причине не рассматривается среди главных звезд лиги? Потому что играет не за «Сити», «Арсенал» или «Ливерпуль»?

Трудный вопрос. А вы по-прежнему ждете ответ. Окей, тогда пусть будет так: это футболисты, игра которых заслуживала, чтобы вы включали негламурные вывески в ожидании чего-то особенного.

Неплохо в этой команде смотрелся бы и левый защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон. Может быть, так и стоило сделать: итоги сезона совсем уж без упоминаний «Фулхэма» – куда это годится?

5 лучших трансферов сезона

Коул Палмер, в «Челси» из «Манчестер Сити»

До трансфера у Коула было всего несколько стартов в АПЛ за «Ман Сити». Как показала практика, талант > опыт. Палмер превратился в системообразующего игрока «Челси» всего за несколько месяцев – никому Почеттино не давал столько свободы. Коул оправдывал ее на разных позициях и через разные инструменты (техника, тонкость, умные и своевременные рывки). На выходе стал лучшим в лиге по гол+пас.

Палмер настолько впечатлил, что реально претендовал на лучшего игрока сезона. В конце стал лишь лучшим молодым, но потенциал для большего у Коула точно есть.

Деклан Райс, в «Арсенал» из «Вест Хэма»

Райс так хотел поработать с Артетой, что ставил вариант с «Арсеналом» выше перехода в «Сити», машину по добыче титулов.

В плане взаимных приобретений по линии «игрок плюс тренер» ставка точно оправдалась.

Деклан значительно расширил игровой репертуар: «На позиции 8-ки тренер требует подключений, атак вторым темпом, заполнения зон, что непривычно для меня. Я никогда прежде так не играл». Личный рекорд результативности, подачи с угловых – Райс шагнул вперед даже там, где не очень ждал сам.

«Арсенал» же получил пару объемных легких, динамизм и стабильность. Лишь Салиба провел на поле больше минут, чем новичок-полузащитник. Такая железная доступность – важный плюс для Артеты, сторонника крепко спаянных игровых сочетаний.

105-миллионного трансфера Райса не хватило «Арсеналу» для чемпионства, но с Декланом титул стал гораздо, гораздо ближе.

Алексис Мак Аллистер, в «Ливерпуль» из «Брайтона»

Самая ранняя заявка на лучший трансфер сезона. Всего за 35 миллионов фунтов «Ливерпуль» получил чемпиона мира с большим опытом в АПЛ – настоящее ограбление. Переход аргентинца был в таком приоритете для Клоппа, что Джулиан Уорд оформлял последние детали в статусе безработного – когда его контракт с клубом уже формально истек. Не хотел передавать дела другому и затягивать процесс.

На самом деле сезон Мак Аллистера прошел не совсем гладко. Сначала долгая адаптация и вынужденная игра опорником, потом невероятный отрезок в роли креативной восьмерки и серый финал, к которому Алексис подошел изможденным.

На пике Клопп называл его дирижером темпа, в котором «Ливерпуль» атакует, и человеком, который делает разницу по ходу игры. Партнеры восхищались тем, как Мак Аллистер укрывает мяч. А гики разглядел в нем менее заметные оборонительные черты – по количеству перехватов Алексис лидировал в АПЛ. Аргентинец даже заслужил сравнений с легендам – гол «Шеффилд Юнайтед» напомнил «Энфилду» легендарный выстрел Стиви Джи в ворота «Олимпиакоса».

Мохаммед Кудус, в «Вест Хэм» из «Аякса»

И вновь включение Дениса Пузырева .

Кудуса технический директор Штейдтен увел из под носа у более статусных претендентов. Ганец продемонстрировал, что его класса хватает не просто для игры в АПЛ, а и для вполне себе звездного статуса. Он один из лидеров сезона по удачным обводкам.

Но сверхпользы «Вест Хэму» это все равно не принесло: какой смысл, что твой игрок накрутил троих, если ему просто не с кем обыграться?

Сезон завершился как и должен был – бесподобным по красоте, но бессмысленным с точки зрения результата мячом в ворота «Ман Сити».

Росс Баркли, в «Лутон» свободным агентом

Баркли провел самый сильный сезон со времен игры за «Эвертон» Роберто Мартинеса. Тогда он был освобожденным творцом в креативной команде испанского стиля – стартовал на позиции десятки. Сейчас он – опорник в прямолинейной команде, которая использует тройку центральных защитников и персоналки по всему полю.

Для перерождения Баркли потребовалось встретить тренера, который посмотрит на его набор навыков совсем по-новому. В центральной зоне эпизоды, который раньше заносились в категорию «передержал мяч», превратились в «сохранил владение под прессингом». Здесь паузы могут быть полезнее – открывать пространство, а не позволять сопернику его закрыть.

Баркли в этом образе был прекрасен, а еще исправно делал черновую работу. Такой набор «Лутон» получил, подписав свободного агента на зарплату меньше, чем у четвертого вратаря «Челси».

Еще один важный ракурс: этот тот ракурс, когда игрока никак не получится отыскать через статистические метрики. Сработала старая добрая вера в талант, способность достучаться до парня и переосмыслить его функции. Браво, Роб Эдвардс!

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