Перед «Баварией» Компани провалился в АПЛ. Почему?

Компани – новый тренер «Баварии». Мощный и очень неожиданный скачок после невеселого сезона в АПЛ с «Бернли». Можно ли как-то переложить опыт Венсана на суперклуб и представить, к чему готовиться болельщикам «Баварии»?

Сухие факты:

● За первый год в «Бернли» Компани радикально перестроил команду и в доминантной манере выиграл Чемпионшип. Это очень мощно!

● Во второй год бельгиец после 100-миллионной закупки без шансов вылетел с «Бернли» из АПЛ. Это очень слабо!

Дальше начинаются трактовки. Упрощенная: за счет качественно выстроенного Пеп-стиля возили всех в Шипе, а в АПЛ при другом уровне соперников этот же стиль обернулся катастрофой. Не так уж далеко от истины, но не хватает деталей. Попробую раскрыть.

В Чемпионшипе Компани играл с двумя ложными фулбеками, выстраивались в смелые 2-3-5, зажимали соперников, мгновенно возвращали мяч после потери. Такой футбол начинается с первой стадии – и вот тут пошли поломки.

Дело не только в нехватке качества, но и в спешной кадровой перестройке обороны. Самое частое сочетание в Шипе: Мурич, Робертс, Харвуд-Беллис, Байер, Матсен. В АПЛ изначально нетронутой осталась только позиция правого защитника: самая слабая – Коннор Робертс сыграл 14 матчей, но не потянул уровень. Харвуд-Беллис и Матсен были в аренде – не удалось продлить. Жордана Байера выкупили, но полсезона он играл с травмой, а оставшуюся пропустил, признав, что больше так не может. Вратарь Мурич остался в команде, но его попробовали заменить на Джеймса Траффорда – ужасное решение (хотя тут все зависело только от «Бернли»).

Ситуация усугубилась потерей лучшего игрока атаки – Натана Теллы, которого вы знаете по камео в чемпионском «Байере». В результате Компани оказался в ситуации, когда нужно заново выстроить систему доставки мяча в атаку и даже непонятно, кому в первую очередь нужно его доставлять.

И тут у кого-то возникла грандиозная идея скопом набрать перспективной молодежи на 100+ млн – вместо усиления конкретных позиции максимально качественными из доступных на рынке исполнителей. Еще было решение демонстративно вытравить способных играть головой нападающих – Ваут Вегорст отправился в очередную аренду, а Эшли Барнс – в «Норвич». Действительно: разве в АПЛ пригодятся лонгболлы? План Б? Какой план Б?

«Бернли» оказался в ловушке. Не получается выстроить первую стадию хотя бы на прошлом уровне, но адаптироваться Компани может лишь до определенной степени.

Он точно не проявил себя диким догматиком. По ходу сезона «Бернли» все чаще обращался к 4-4-2 без мяча, меньше прессинговал, в розыгрышах начали играть по принципу «не уверен – выноси» (вот только без адресата). Проблема была в том, что такой рисунок неудобен большинству игроков, а Компани не умеет и не планировал изначально ему обучать.

Согласно инсайдам The Athletic, увольнение Венсана обсуждалось по ходу сезона, но боссы не решились, так как половина состава приходило под его проект и обещания.

Что нужно уяснить? Молодой тренер Компани показал, что может ставить доминантный футбол в лиге, где его команда фаворит. Он же поплыл в ситуации, где потребовалась перестройка, а что-то пошло против изначально намеченного плана . Конечно, в этом есть серьезная пропорция его вины – у него было влияние на трансферы.

С точки зрения тренерских данных сезон Компани в Чемпионшипе показательнее. Второй год подчеркнул, в чем его нужно ограничивать и какие инструменты предоставлять. Здесь случился провал.

Важно акцентировать: дело не только в переносе стиля в другую лигу. В сыгранном сочетании первого сезона «Бернли» мог бы выглядеть в АПЛ достойнее даже в таком стиле. Вот только заменить исполнителей не получилось, а в другом футболе Компани (и собранный с его участием состав) проявил себя слабо. Это не совсем нехватка гибкости: желание играть проще было, а ресурс (тренерский и кадровый) хромал.

С одной стороны, напрямую опыт этого сезона «Бернли» вряд ли повторится в «Баварии» – состав для построения первой стадии и доминирования в лиге точно будет. С другой, более широкий контекст – слабая реакция тренера на кризис. В «Баварии» вполне может возникнуть кризис другого плана, а опыт трудностей в более слабой команде лишь вскрыл недостатки бельгийца.

Венсан бывшая звезда с авторитетом, но в образе Зидана тоже не органичен. Как тренер и в «Андерлехте» и в «Бернли» делал умышленную ставку на структурный футбол, предпочитая обучать ему молодых.

Возможно, опыт «Бернли» сделает Компани более готовым к кризисам. Возможно, все так быстро и круто сложится, что его пронесет мимо серьезных кризисов. В таких категориях можно оправдать назначение любого, кто показал хоть минимальный потенциал. Но Компани точно не выглядит проверенным и безопасным вариантом. Это скорее ставка в казино, а не инвестиция в надежный актив.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, George Wood