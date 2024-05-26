Победа Тен Хага над Пепом: скопировал прием «Тоттенхэма» (или Сульшера?), наказал Родри и оригинально сдержал Доку

Разбор Славы Палагина.

Сенсация в Кубке Англии: «Ман Юнайтед» победил 2:1, несмотря на то, что Opta давала 86% на победу «Ман Сити». Перед игрой Эрик тен Хаг вспоминал, что в прошлом году его команда была лучше по многим метрикам, в том числе по xG. Сейчас – есть и трофей, и еще одна бонусная победа. В этот раз куда более убедительная. Тогда преимущества по ожидаемым голам добились только благодаря навалу в концовке. Сейчас уверенно оторвались по итогам первого тайма.

Особенно впечатляет то, как сдерживали соседей до перерыва. У «Сити» по итогам 45 минут всего 3 удара и лишь 0,13 xG. Заставили Пепа уже в перерыве делать двойную замену и выпускать джокера Жереми Доку: обычно бельгиец появляется в концовке, когда нужно дожимать, а не рисковать.

Хорошим подспорьем для Тен Хага стал камбэк Рафы Варана и Лисандро Мартинеса – впервые с февраля появились вдвоем в старте. Не смог выйти Каземиро, который в последнее время пытался их подменять в центре защиты. Вернулся Маркус Рэшфорд, а вот формация сохранилась из последних матчей в АПЛ: 4-4-2, которые во владении трансформируются в 4-2-2-2.

Схема «МЮ» без девятки смутила Пепа. Очень напомнило «Тоттенхэм» и одно дерби при Сульшере

Перед игрой Тен Хаг говорил о приятной дилемме по поводу выбора схем. Было два варианта. Классический по сезону с чистой девяткой Хейлундом. Альтернативный – из последних матчей в АПЛ с двумя ложными девятками Бруну и Мактоминеем. Тен Хаг оставил датчанина на лавке и предпочел второй вариант.

Отличием от предыдущих игр стал выход Маркуса Рэшфорда вместо Амада Диалло. Ивуариец предпочитает получать в ноги и в целом строит игру вокруг техники. Отправив его в запас, Тен Хаг получил сразу двух скоростных исполнителей – Рэшфорда и Гарначо.

Характеристики и расположение игроков «МЮ» почти полностью копировали идею «Тоттенхэма» из недавнего матча с «Ман Сити». Едва ли Тен Хаг держал в уме ту игру – просто теперь она полностью напоминала манеру «шпор», которая едва не сработала и чуть было не повлияла на чемпионскую гонку.

Команда Энджа Постекоглу тоже использовала двух ложных девяток – причем тоже составленных из плеймейкера (Мэддисон) и хава (Сарр). Впереди не было чистого форварда, зато выше всех располагались фланговые игроки. У «шпор» – Джонсон и Сон.

Карта передач хорошо отражает сходство. Вот модель «Тоттенхэма»:

А вот модель «МЮ» из кубового финала – Рэшфорд и Гарначо впереди всех:

Олды наверняка вспомнят, что похожим образом против «Сити» играл Оле-Гуннар Сульшер. Первое дерби в сезоне-2019/20 норвежец взял благодаря аналогичной идее в атаке. Широко на флангах открывались Рэшфорд и Дэн Джеймс. Чуть глубже располагалась пара десяток – из Марсьяля и Лингарда.

Вот немного воспоминаний:

Идею Сульшера дополняли терпеливые розыгрыши: проходили прессинг «Сити» через короткий пас и наполненный центр поля и, только преодолев давление, выводили на простор Джеймса и Рэшфорда. В этот раз исполнение было гораздо проще, но принципы сохранились.

Вот классическое по финалу расположение. В середине поля у «МЮ» образуется квадрат из полузащитников. Впереди максимально широко и высоко открываются Гарначо и Рэшфорд:

Первый гол «МЮ» – во многом цепочка случайностей: сначала Родри подарил мяч сопернику, потом Гвардиол и Ортега разыграли сценку, которая один в один повторила легендарный привоз Настасича и Харта. Никак не терпеливый розыгрыш от «Юнайтед», но даже в нем проявились преимущества схемы.

По ходу эпизода рывки за спину делали и Рэшфорд, и Гарначо. Спринт аргентинца стал решающим, но глубину атаке дал именно Маркус. Благодаря его ускорению удалось поломать офсайдную ловушку «Сити» и утянуть за собой Джона Стоунза. Англичанин не успел вернуться на одну линию с партнерами:

Во втором тайме был похожий эпизод, но уже после короткого розыгрыша в исполнении «МЮ». Рэшфорд снова уводит Стоунза за собой и ломает защиту «Сити». Этим снова пользуется Гарначо, до которого дойдет мяч:

Где-то один норвежец наверняка ловил приятные флэшбэки во время просмотра.

Оборонительная схема «МЮ» вынудила «Сити» рисковать. Наказали за подключение Родри

Игра без чистого форварда – это, конечно, хорошо, но что насчет режима без мяча, в котором «МЮ» провел большую часть встречи?

Тут Тен Хаг сохранил верность принципам из всех последних дерби. Ключевые:

Максимально узкое расположение атакующей четверки. Не скрывали, что перекрывают именно центр и оставляют голыми фланги.

Персональная игра от Амрабата и Майну. Соперником марокканца чаще всего был Фоден. Оппонентом англичанина – Де Брюйне.

В прессинг выдвигались крайне редко. В основном встречали средним блоком. Идеальный вариант – заставить «Сити» атаковать флангами и накрывать уже там.

Вот так это выглядело на практике:

По всем пунктам хорошее исполнение. Особенно качественным был перфоманс по Фодену и КДБ – двум главным плеймейкерам «Сити». Тен Хаг перед матчем не скрывал, что их сдерживание – ключевая задача «МЮ» в защите. Нейтрализовать удалось. Филу ни разу не позволили пробить из любимой зоны перед штрафной. Де Брюйне завершил матч уже в начале второго тайма, не создав ни одного момента.

Фактически план Тен Хага провалился только один раз за игру – когда Майну задержался впереди, а в опорной его временно подменял Бруну. Португалец выключился на пару секунд и упустил Фодена:

Потенциальной проблемой для «Юнайтед» могла стать дыра в опорной, когда Майну и Амрабата уводили соперники. Холанд – не лучший специалист в мире, чтобы это использовать. Как правило, игнорировал шансы, а когда все же опускался за мячом, почти сразу терял мяч.

Зато по ходу первого тайма опасные рывки в свободную зону начали совершать Матео Ковачич и Родри. Особенно внезапными были подключения хорвата – раньше в таком замечен не был:

По ходу тайма к нему присоединился Родри. Ключевая проблема для «Сити» – исполнение. Подключения опорников были опасны только в подготовительной фазе – до моментов дело не доводили. Побочка – шансы, которыми «МЮ» мог пользоваться в контратаках.

Второй мяч – прямой итог подключения Родри. Сначала испанец распознал дыру в обороне «МЮ»:

Даже создал полумомент для Де Брюйне, но затем физически не успел вернуться. Опорная «Сити» осталась без главного спеца: Фоден пытался подстраховать, но подходящих навыков у него нет:

Итог противоречивый. С одной стороны, рывки Ковачича и Родри указали на то, что потенциальный баг в системе Тен Хага был. С другой, чтобы на него надавить, нужно идти на риски. Для «Сити» они не оправдались.

Доку снова стал джокером «Сити», но «МЮ» оригинально его нейтрализовал

В перерыве вместо Ковачича появился Жереми Доку. «Сити» отказался от идеи атаковать через центр и начал целенаправленно грузить на левый фланг. Акценты усилились после ухода Де Брюйне – его Пеп убрал спустя десять минут после начала тайма.

В попытках найти Жереми доходило даже до привозов. Тут Родри пытается бросить в прорыв бельгийца пасом со своей половины (в итоге ошибается):

В этот раз против Доку был Аарон Уан-Биссака – один из главных специалистов по дуэлям 1-в-1. Англичанин точно не провалился, но Жереми все равно принес пользу «Сити» через фирменные качества. Один из его любимых приемов – примагнить двух соперников и найти пасом свободного партнера. В начале второго тайма неплохо работало:

Обычно соперники «Сити» одинаково тушат угрозу, исходящую от Жереми. Показательным было поведение мадридского «Реала» и «Челси». И Карло Анчелотти, и Маурисио Почеттино отправляли на фланг Доку центрального защитника, а в подмогу – работящего хавбека (Лукас Васкес / Конор Галлахер).

«Юнайтед» противился этому. Дополнительный ЦЗ появился, но только на концовку и не вместо Уан-Биссаки. Можно сказать, что Доку наказал, но эпизод с голом – исключение: пришел после затянувшегося стандарта и в момент, когда Жереми уже давно не наводил суету.

Решением от «Юнайтед» стала переадресация угрозы. Не только глубже сели, но и начали тушить фланг появлением четырех-пяти игроков. За сдерживание отвечал даже вышедший на замену Хейлунд:

В таких условиях пространство возникало в других местах. Особенно часто – на подступах штрафной у Кайла Уокера. Англичанин завершил встречу с тремя ударами – второй показатель в команде. Один из них был весьма опасным, но перенаправить угрозу к нему – верный ход. Последний раз Кайл забивал в позапрошлом сезоне, а ударом издали – чуть меньше четырех лет назад. С тех пор три десятка раз пробовал только в АПЛ.

Едва ли игроки «МЮ» знали о статистике Кайла, но дать свободу ему, а не Доку – хороший размен. Уокер мог наказать, но вероятность получить от него несравнимо ниже. Вероятно, понимали это на подсознательном уровне.

Ставка Тен Хага сработала и тут.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt