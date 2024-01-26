Ноль побед, очков и голов. Стадион «Тоттенхэма» проклят для Пепа?

Разбираем парадокс.

В пятницу «Манчестер Сити» ждет поездка в гости к «Тоттенхэму». В этот раз сыграют в Кубке Англии, но Пепу от этого не легче. Новый стадион «шпор» – самое проклятое место для каталонца после назначения в «Сити». Статистика обескураживает: пять матчей, ноль побед, ноль очков, ноль голов.

Перед тем, как «Сити» сделал требл прошлой весной, у Пепа спросили, что будет его целью на новый сезон. Ответ: забить и победить на стадионе «Тоттенхэма». По словам Гвардиолы, это вообще главная причина, почему он остается в Англии.

Шаманы, которых на Пепа когда-то натравил Дмитрий Селюк, едва ли замешаны. Сам стадион – тоже. Да, Гвардиола однажды пожаловался, что добираться из Манчестера в Лондон сродни поездке в Северную Европы. Но расстояния и долгий путь не мешают ему регулярно обыгрывать «Челси» и «Арсенал», которые находятся неподалеку.

Так в чем же дело? Тайна, окутанная тактикой и xG.

«Сити» КАТАСТРОФИЧЕСКИ не везет против «Тоттенхэма»

После поражения в августе-2021 Пеп не мог подобрать слова, чтобы объяснить загадку: «Да, они всегда хорошо защищаются против нас – как правило, девять их игроков находятся за линией мяча. Взламывать такие команды непросто, но мы все равно показали хорошую игру. В этом-то и проблема. На этом стадионе мы всегда хорошо играем, но по какой-то причине не можем ни забить, ни выиграть».

Слова Пепа не расходятся со статистикой. Матчи с «Тоттенхэмом» – не лучшая реклама xG, но ожидаемые голы подчеркивают, что с игрой у «Сити» обычно все в полном порядке. Ниже показательная табличка на основе четырех последних (полных) сезонов.

Особое внимание – на выездные матчи «Сити» с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». По ожидаемым голам тут почти полное совпадение. Но на уровне результатов – необъяснимый контраст. Против «Арсенала» – четыре победы, против «Тоттенхэма» – четыре поражения.

Такое невезение против «шпор» у «Сити» не только в выездных матчах. Но именно на выезде это выражено наиболее ярко. На «Этихад» «Сити» нет-нет да и побеждает. В гостях не получается совсем. Последняя победа – весной-2018, когда «Тоттенхэм» арендовал «Уэмбли». С тех пор выигрывали либо на своем поле, либо на нейтральном (тот же «Уэмбли» в финале Кубка Лиги-2021).

Отдельно надо упомянуть Уго Льориса и его странную метаморфозу. В выездных матчах с «Сити» голкипер регулярно пожарил – Opta засчитывала ему результативные ошибки на «Этихад» в эпоху Виллаша-Боаша, Почеттино и Конте. Но вот на своем поле Уго выдавал концерты. На новом стадионе – 22 отбитых удара и сразу два отраженных пенальти. Важно, что оба раза Льорис спасал при счете 0:0 – позволяя «Тоттенхэму» продолжать играть в контратакующей манере, о которой поговорим чуть позже.

Если выбирать матч с самым абсурдным итогом, то остановимся на сезоне-2019/20. Оцените не только конечный xG, но и его набор по ходу матча:

К тому моменту, как у «Сити» удалился Александр Зинченко, гости насоздавали моментов больше чем на 3 xG, тогда как «шпоры» даже ни разу не пробили по воротам. На этом невезение Пепа не закончилось. Голами у «Тоттенхэма» стали первые же два удара в большинстве.

Потрясающе.

Зато какая классная реализация у Сона и Кейна

Еще одна беда «Сити» на стадионе «Тоттенхэма»: хозяевам вообще не нужно было много моментов, чтобы забить. Одна из причин – уникальные навыки Харри Кейна и Хен Мин Сона.

Вот табличка, зафиксировшая их гениальность на дистанции нескольких лет (при клике покажет чуть увеличенную версию). В правом верхнем квадрате сосредоточены короли – те, кто божественно реализует моменты ударами с обеих ног. Там есть Усман Дембеле, который, вероятно, до сих пор не знает, правша он или левша. А еще Сон и Кейн.

У корейца этот скилл выкручивается на максимум именно против «Сити». В домашних матчах на новом стадионе Сон забивал четыре раза. Сразу три – левой ногой, удары с которой ему в детстве прокачивал отец.

Возможно, дополнительной мотивацией для Сона стали слова Гвардиолы. Как-то раз, перечисляя претендентов на титул, Пеп назвал назвал «Тоттенхэм» «командой Харри Кейна». Не знаем, обиделся ли Сон, но после гола «Сити» в четвертьфинале ЛЧ-2019 кореец прокричал в камеру довольно характерное «Знаешь, кто я?». Чуть позже Пеп признал, что извлек урок и больше не повторит ошибку. То-то же!

Еще одна любопытная деталь: часто Сон тащил «шпор» без помощи Кейна. По какой-то необъяснимой причине Харри регулярно пропускал домашние матчи с «Сити»: иногда – из-за травм, иногда (только не смейтесь) – из-за желания ускорить трансфер в «Сити». Кореец забивал сразу в трех таких.

В этот раз «Сити» впервые за много-много лет сыграет с «Тоттенхэмом», которому не помогут ни Сон (уехал за трофеем на Кубок Азии), ни Кейн (уехал за трофеем в «Баварию»). Отличная новость для Гвардиолы, если бы не одно но. Вернитесь к табличке. В правом верхнем углу вы обнаружите Джеймса Мэддисона – лучшего по этому показателю в Европе.

Джеймс должен вернуться после травмы аккурат к новому матчу.

«Тоттенхэм» назначает на редкость неудобных тренеров для Пепа

Спровадив Антонио Конте прошлой весной, Дэниэл Леви пообещал, что вернет клубу атакующую ДНК, утраченную за годы с тренерами-прагматиками. Ни одно назначение Леви не сработало на длинной дистанции, но в очных матчах с «Сити» они точно приносили больше пользы, чем вреда.

Конте, Нуну, Моуринью – каждый был одинаково неудобен Гвардиоле. Особенно на стадионе «Тоттенхэма». В отличие от других топ-клубов, «шпоры» не стеснялись закрываться даже на своем поле. Тренеры не осуждали игроков за пассивную манеру, которая обнажала уязвимости «Сити» вроде высокой линии обороны.

Последний (и единственный) раз Гвардиола обыгрывал «Тоттенхэм» дважды за сезон в эпоху, когда «шпорами» рулил Маурисио Почеттино. Его подход категорически отличался. Достаточно взглянуть на процент владения в домашних матчах с «Сити». Почеттино – единственный, у кого было больше 40%.

Пеп признавал, что контратакующая манера «Тоттенхэма» сама по себе создает сложности. После поражения от Моуринью сказал, что игра сложилась по классическому для Жозе сценарию, когда тебя наказывают за первую потерю мяча. После встречи с Конте (правда, домашней) отмечал невероятную компактность «шпор» в обороне и наличие у него сразу трех игроков, которые могут тащить мяч на пространстве.

Справедливости ради, и Моуринью, и Конте здорово развили идею с трансформацией Харри Кейна в ложную девятку при редких розыгрышах от вратаря. После одной из встреч Антонио даже выкладывал у себя в соцсетях видео с затяжной атакой «шпор» с участием Кейна. С явным намеком, что контратаки – не единственное, что помогло обыграть Гвардиолу.

Пеп часто мудрит против «Тоттенхэма»

Из-за тактики лондонцев и гениальности Сона и Кейна перед Гвардиолой каждый раз встает экзистенциальная задача: как нейтрализовать контратакующую угрозу «Тоттенхэма», не навредив при этом собственной команде? Как-то раз Пеп рассказывал о мучениях, которые его терзают при подготовке к игре:

«Когда мы играли с «Тоттенхэмом» на выезде, все говорили, что я поменял тактику, был сам не свой, совсем не атаковал. Но если бы мы сыграли с ними в открытой манере, то проиграли бы в три-четыре мяча. Мы не хотим менять наш подход каждые выходные, всегда стремимся играть от себя, но иногда нужно вносить изменения. Особенно когда нам противостоит такой соперник».

Размышления часто приводят к порочному кругу. Цепочка выглядит так:

● Пеп видит, что его классический подход не работает против контратакующего «Тоттенхэма»;

● На следующий матч решает поменять тактику, чтобы лучше сдержать «шпор»;

● Из-за того, что у команды было мало время на подготовку, игроки плохо реализуют идею и все равно попадаются на контратаки.

Хороший пример порочного круга – первый четвертьфинал ЛЧ-2018/19, с которого началась неприятная серия. Тогда Пеп оставил в запасе Кевина Де Брюйне и Лероя Сане и выставил двух опорников. Все равно не помогло – «шпоры» проводили контратаки и выиграли после одной из них:

«Я решил выпустить пару опорников, чтобы солиднее сыграть без мяча. Знаю, что Кевину было тяжело это принять, но, думаю, мы хорошо сыграли и контролировали соперника. Да, они создали несколько моментов после контратак, но у меня все равно нет чувства, что мы провалились».

Похожая история произошла в прошлом сезоне, когда Гвардиола принял сразу несколько странных решений. Во-первых, опять оставил КДБ в запасе; во-вторых, на позицию левого защитника выпустил Рико Льюиса, который все предыдущие матчи отыграл правым; в-третьих, поменял структуру розыгрышей – сыграв так, как никогда раньше (десятка + два нападающих).

По словам ассистента Конте Кристиана Стеллини, этот ход ему удалось прочитать уже спустя 10 минут после начала встречи. Показательно, что только стартовый отрезок (когда тренеры «шпоры» еще читали игру и не реагировали) Пеп назвал вразумительным в исполнении «Сити». В итоге – не только продолжение серии, но и, вероятно, худший матч на ней.

Прервется ли серия в пятницу против команды, в которой не будет Льориса, Сона и Кейна, а руководить ей будет тренер, который ни за что в жизни не сыграет вторым номером (потенциально удобно для Пепа)?

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Фото: Andy Rowland/Global Look Press; Gettyimages.ru/Shaun Botterill