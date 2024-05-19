Спасибо за попытку, «Арсенал». Команда Лукомского проиграла гонку – а он все равно насладился сезоном

Вадим благодарен.

Сюрприза не случилось. Сказанные две гонки тому назад Трентом слова еще лучше состарились: «Если на финише «Манчестер Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. «Сити» в этом режиме безжалостен».

Об этой суперсиле «Сити» всем хорошо известно – вот предматчевый ответ Дэвида Мойеса на вопрос о шансах остановить чемпионское шествие: «Они настолько хороши на этом этапе сезона, что нам было бы трудно остановить даже их команду до 14 лет в решающем матче за титул. Скажу так: мы будем профессиональны. Попытаемся сделать все, что можем».

Кажется, нужно вводить новую категорию чемпионских гонок – выигранные, проигранные и проигранные против «Сити». Очередной жертвой машины Пепа стал «Арсенал» .

На днях Юрген Клопп вспоминал 2019-й (98 очков против 97). В предпоследнем туре «Сити» долго возился с «Лестером» и победил всего 1:0 благодаря голу Венсана Компани: «За несколько секунд до гола я подумал: «Брендан (Роджерс), давай – пора убирать Мэддисона. Он устал». В том моменте он был всего в пяти метрах и мог накрыть удар. Я лежал на диване – и после удара был близок к сердечному приступу».

В этот раз «Ливерпуль» предусмотрительно избавил себя от лишних страданий. А у «Арсенала» появился свой момент приступа по ходу гонки – выход Сона при 0:1, с которым блестяще справился второй кипер «Сити» Штефан Ортега.

В этом сезоне «Арсенал» побеждал чаще, чем «непобедимые» (28 побед против 26), но все равно оказался хуже «Сити». Очень соблазнительно назвать сюжет гонкой двух чемпионских команд, в которой кто-то (ака-соперник «Сити») должен проиграть. Для многих формулировка будет звучать как неубедительная попытка утешить лузеров. А у меня как болельщика «Арсенала» есть скрытый интерес – фиксирую это и вполне допускаю, что не прав, но все равно определение кажется максимально уместным.

Факт 1 . В этом сезоне самый маленький средний разрыв между первым и вторым местом – 1,52 очка. То есть никогда еще не сохранялась такая плотность от тура к туру.

Факт 2. Средний показатель чемпиона АПЛ за всю историю – 2,29 очка за игру и разница голов +1,32. «Арсенал» этого сезона – 2,34 очка и разница +1,63. Только трижды второе место набирало больше. Только дважды разница была лучше. И там, и там выше «Арсенала» только команды Юргена Клоппа в аналогичных гонках.

Факт 3. Вот субъективное восприятие от Кевина де Брюйне: «В этом сезоне я бы даже не называл это финишной серией. Кажется, мы не проигрывали после матча против «Виллы» в начале декабря. «Арсенал» проиграл всего раз в последних 17 матчах».

В общем, поздравления мегачемпионам и уважение ребятам, которые отстали от них всего на два очка.

У любой команды, которая хотя бы раз потеряла очки и финишировала ниже первого места, есть соблазн искать ту поворотную точку, где все пошло не так. У «Арсенала» есть два подходящих момента.

Домашние 0:2 против «Вест Хэма» – при 30:6 по ударам. Аналогичную встречу в последнем туре играл «Сити» – и не оставил команде Мойеса шансов при иронично похожей статистике. И поражение от «Виллы» – прекрасный первый тайм, но нехватка опыта, когда не получилось забить в свой отрезок. Результат: единственная осечка на финише, кроме выезда на «Этихад».

Пожалуй, в такие моменты особенно четко проявилась разница между чемпионами и почти чемпионами. Подобные поиски могут быть приятны, так как показывают близость и реалистичность заветной цели, но не конструктивны, так как игнорирует обратные моменты – точки, где за счет характера, фарта и других факторов все складывалось в пользу команды, хотя могло пойти иначе.

Общая картина без подгонок и черри-пикинга выглядит так. 29-й тур. Команды возвращаются с последней паузы на сборные на финал сезона. В гонке три клуба – между ними всего очко. Все модели оценивают календарь «Арсенала» как самый трудный. С тех пор команда проиграла только «Вилле» и сыграла вничью на «Этихаде».

Адский отрезок пройден почти безупречно, но вот только у «Сити» в весеннем режиме никто, кроме «Арсенала», не отобрал очки. Это не лузерский финиш, а номинация на лучшую роль второго плана . Все понимают, что не главная награда. Но именно награда, а не повод для насмешек.

Единственный способ существования в одной лиге с таким «Сити» – стоицизм. Контролировать то, что можешь (свой прогресс), и осознавать, что контролировать можешь не все (сверхперфомансы команды Пепа).

С прогрессом относительно себя у «Арсенала» не было проблем. Лондонцы внушительно прибавили и по результатам, и по качеству игры.

Команда стала более гибкой и зацементировала оборону (объемность Деклана Райса и Кая Хавертца помогла).

Это пригодилось в больших матчах. У Артеты на них особенный план с акцентом на двойную защиту опорной зоны. «Арсенал» не уступил никому из классической топ-6.

Еще у «Арсенала» статус самой доминантной (без кавычек!) команды в лучший свой период.

Вот сопоставление «Сити» и «Арсенала» по разнице создаваемых моментов. Каждая точка учитывает форму на дистанции шести матчей. Так мы можем оценить пики и спады на отрезках.

Пик «Арсенала» мощнее, а «Сити» прошел дистанцию стабильнее.

Абсолютно логично, что победила именно самая стабильная команда – просто «Арсенал» был тоже очень хорош и в некоторых аспектах даже превосходил конкурента. Я как болельщик доволен . С титулом было бы приятнее, но абсолютно точно к этому «Арсеналу» нельзя относится как к должному. Команды с большими инвестициями годами не достигают такого уровня.

В общем, «Арсенал» забрался на гребанный насест, вот только не скинул оттуда «Сити» – пока это дано только Юргену Клоппу. Адекватная оценка сезона – фиксировать, что прошлогодняя гонка была неслучайной, и отмечать новые нюансы прогресса. Ребята Артеты заслужили комплименты, но самое приятное, что они их не примут.

У команды уже другой менталитет. Недавно Иан Райт рассказывал , что Артета ввел политику открытых дверей для экс-футболистов клуба – их не просто рады видеть, но и активно зазывают, толкают передавать опыт новому поколению. Без Микеля эта связь на какое-то время обрывалась.

Частые гости на базе – Фредди Юнгберг, Рэй Парлор и Лаурен. Перед последним туром они выступили с обращением к нынешнему составу на страницах The Athletic. Их главное впечатление – раздевалка снова напоминает времена непобедимых. «Мне нравится менталитет игроков – они просто опустошены каждый раз, когда не удается победить. Это хороший знак», – отмечал Юнгберг.

Это правда хороший знак, но не гарантия в одной лиге с «Сити» Гвардиолы.

В эфире Sky Sports Гари Невилл вынес вердикт эпохе: «Иногда мне кажется, что «Арсеналу» и всем желающим просто нужно ждать ухода Пепа Гвардиолы в ближайшие пару лет. Да, конечно, можно потребовать с них еще больше очков, но такой ракурс будет неправильным, потому что «Арсенал» в этом сезоне был невероятен и собрал потрясающее количество очков . Можно вспомнить матч с «Виллой» и справедливо критиковать за него, но суть в другом – в обычной гонке у команды есть право на одну осечку, а против Гвардиолы – нет».

Гонки против Гвардиолы делают болельщиков соперников стоиками, заставляют изобретать новые описательные конструкты (две чемпионские команды, но одна еще и пеповская) и побуждают сильнее наслаждаться процессом.

Осознание, что можно быть стабильной прокаченной во всех отношениях топ-командой и все равно ни разу не дотянуться до Пепа, пугает, но в то же время делает мир более многомерным. В нем не только два полюса: чемпион/лузер.

В нем можно проиграть гонку и насладиться сезоном.

Мы и не заметили, а Пеп превратил «Сити» в «Мадрид». Этот титул – не стиль, а живучесть

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Shaun Botterill