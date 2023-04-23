22 комментария

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У фанов «Арсенала» особый праздник – финиш выше «Тоттенхэма». Откуда взялся День святого Тоттерингема?

Микель Артета Микель Артета
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Не отмечали с 2016-го.

В пятницу «Арсенал» не дожал идущий на 20-м месте «Саутгемптон» и усложнил чемпионскую гонку. Но даже такой невеселый вечер принес чуть-чуть радости. Пускай и очень локальной. Разрыв между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» разросся до 22 очков: а значит, команда Артеты впервые с 2016-го празднует День святого Тоттерингема – шутливый праздник, в который «Тоттенхэм» лишается математических шансов опередить принципиального соперника в таблице.  

Впервые подначить соседей по северному Лондону предложили на одном из фанатских форумов «Арсенала» в начале 2000-х. Арсен Венгер и компания год за годом боролись за чемпионство, а «Тоттенхэм» привык барахтаться в середине на отметке 45-50 очков за сезон. Название праздника сложилось из имени клуба и английского глагола «tottering» – «шататься», что отлично описывало состояние «шпор» в начале века. 

Идею довольно быстро подхватили в медиа, и уже в 2010-е о финише выше соседей стали спрашивать у игроков и тренеров. В 2012-м в ловушку попался Харри Реднапп, в мартовском интервью заявивший: «Я думаю, мы финишируем выше «Арсенала» – давай, Арсен!» Борьба и правда шла до последнего, но в итоге «Тоттенхэм» на одно очко отстал от «Арсенала». Да еще и лишился Лиги чемпионов. «Шпоры» финишировали четвертыми, но «Челси» (6-место) вдруг выиграл финал в Мюнхене, и «Тоттенхэму» пришлось довольствоваться Лигой Европы. 

За 31 сезон АПЛ День святого Тоттерингема отмечали 22 раза: Арсен Венгер выдал идеальную серию с 1996-го до 2016-го. Мощнейшим получился сезон «Непобедимых»: «Арсенал» оторвался на невероятные 45 очков и 14 строчек в таблице, гарантировав место выше «Тоттенхэма» за 10 туров до конца, уже к 13 марта. 

К середине 2010-х борьба несколько раз растягивалась до самого финиша: в 2012 и 2013 годах клубы разделяло лишь одно очко. 

Последний при Венгере День святого Тоттерингема случился в конце сезона-2015/16. «Тоттенхэм» весь год гнался за сенсационным «Лестером», но в последнем туре проиграл уже вылетевшему из АПЛ «Ньюкаслу» 1:5. «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (4:0) и выскочил из-за спин соперников на вторую строчку. Чант «Кто финиширует третьим в гонке двух лошадей? «Тоттенхэм Хотспур»!» по мотивам того сезона до сих пор очень любят на «Эмирейтс» и на стадионе «Лестера». 

Приход Маурисио Почеттино изменил расстановку сил: с сезона-2016/17 «Арсенал» ни разу не заканчивал выше конкурента, а в 2018-м отстал на рекордные для себя 14 очков. Болельщики «Тоттенхэма» в ответ пытались запустить День святого Арса, но праздник не прижился. 

Уже после увольнения Почеттино признавался, что считал финиш выше «Арсенала» важным показателем успеха: «Играть в Лиге чемпионов в трех последних сезонах из четырех и много раз финишировать выше «Арсенала» стало большим достижением для нас. Выиграть титул было бы здорово, но для нас последние результаты и новый стадион были хорошим наследием». 

Болельщики «Арсенала» регулярно составляют рейтинг любимых Дней святого Тоттерингема. Помимо рекордного 2004-го, в топ входит сезон 2005/06, когда в последнем матче на «Хайбери» хет-трик Тьерри Анри гарантировал «Арсеналу» победу над «Уиганом» (4:2) и место в ЛЧ, а «Тоттенхэм» отравился лазаньей, проиграл «Вест Хэму» (1:2) и финишировал лишь пятым. 

Нынешний День святого Тоттерингема красиво закольцовывает историю Микеля Артеты. Это первый такой праздник с 2016-го: 7 лет назад “Арсенал” отпраздновал турнирную победу над “Тоттенхэмом” в последнем матче Артеты за клуб. 

При этом он вряд ли войдет в историю, особенно если ничья с «Саутгемптоном» станет решающей в борьбе за чемпионство. Обсуждение праздника на форуме Reddit в эти выходные переполнено печалью. 

«Самый грустный День святого Тоттерингема в моей жизни».

«Впервые болельщики «Тоттенхэма» празднуют день святого Тоттерингема больше, чем мы».

«Серьезно, он [День святого Тоттерингема] впервые за столько лет, но я слишком подавлен, чтобы радоваться». 

«Мы ждали этого годами, и это ощущается как дерьмо. Хммм». 

Но некоторые фанаты все равно празднуют. 

«Что ж, по крайней мере, это День святого Тоттерингема».

«День святого Тоттерингема – не забудьте отпраздновать!»

«Какой сегодня день?» – спросил Винни-Пух.

«Это День святого Тоттерингема!» – сказал Пятачок.

«Мой любимый день», – сказал Винни-Пух».

Болельщики «Тоттенхэма» тоже не унывают. Кто-то из фанатов в обсуждении на Reddit отметил: «Представьте, если «шпоры» волшебным образом окажутся третьими (это все еще возможно), а «Арсенал» свалится на второе место. Вся эта шумиха – только ради того, чтобы финишировать всего на одну строчку выше нас».

Надежды почти не осталось. Боль Вадима Лукомского после новой ничьей «Арсенала»

22 комментария

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Vadim Medvedev
это в целом забавно
если бы арсенал выступал в этом сезоне чуть хуже, весь чемпионат идя за сити, то в целом сейчас болельщики арсенала были бы менее грустны
+14
0
+14
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ten Hag
Скоро будет отмечаться очередной лузерский слив АПЛ Арсеналом)
Ну а что? Вместе посмеемся, как над праздником святого тоттерингема ;)
+25
-12
+13
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Кенигсбергер
Ответ RealFlector
профукали чемпионство в последний момент - порадуемся какой-то херне.
Сразу видно человека, который ВООБЩЕ не понимает сути английского футбола. Дерби и локальное соперничество - это и есть футбол.

Принципиальные соперники, rivals, - это как Арни против Хищника. Ну и что, что пока Арни бегает по лесу с берданкой, как идиот, его бывший сокурсник купил акции IBM и стал миллионером? Ну и что, что даже если Хищник убьет Арнольда, дома на родной планете его будет пилить жена за то, что маловато человечины принес, жрать нечего? Но пока они там в джунглях, друг против друга, - только их борьба и важна.
+12
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Доминатор3000
Ответ ten Hag
Скоро будет отмечаться очередной лузерский слив АПЛ Арсеналом) Ну а что? Вместе посмеемся, как над праздником святого тоттерингема ;)
Обиженные глоры МЮ на месте.
А ещё отметим,как МЮ из топ клуба превратился в посмешище,которое радуется Кубку Лиги.
Посмешище которое тратит уйму денег,но не может даже серьёзную борьбу за титул обозначить как Арсенал.
Вместе посмеёмся ;)
+12
-10
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Garikus89
Единственный раз, когда этот день действительно доставил удовольствие - это когда в чемпионском сезоне Лестера Арсенал в последнем туре дернул АВ, а уже вылетевший Ньюкасл разнес Спудс. В остальное же время Арсенал был гораздо лучше Спудс, поэтому никакой радости лично я не испытывал)
+4
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Karra
Ответ London.is.blue
Шумные соседи спорят кто из них больший луз, ничего нового. Короли Лондона даже после такого провального сезона не обращают внимание на этот шум младших. Другой уровень.
да, уровень челси на данный момент действительно совсем другой. можно даже сказать, что челси из другой лиги.
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Антон Казанский
Небольшое уточнение: "шататься" - не в смысле "гуляю, я один гуляю, что делать дальше я не знаю", а в смысле "пошатываться и не иметь твёрдой почвы под ногами".
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H23
Кстати.
Весьма возможно, что триггером к возникновению Дня святого Тоттерингема послужило нелепое поведение самого курятника, вкупе с его прижимистыми хозяевами. Как раз, примерно в это время, произошёл дурацкий случай, который до сих пор с насмешкой вспоминают английские фаны Арсенала -- я говорю о том редком эпизоде, когда раз курятнику в кои-то веки удалось обыграть Арсенал. И по этому "грандиозному событию" в жизни петухов, Леви со-товарищи решили выпустить DVD-диск с записью этого футбольного матча. И Леви был бы не Леви, если бы не стал продавать этот "исторический" для них DVD-диск своей "джидс-арми". Видеозапись футбольного матча!... Для многократного последующего просмотра, надо полагать... Это желание продлить миг куро-счастья, плюс желание дополнительно ещё подзаработать уже афтэпати(когда результат уже заранее известен!), выглядело настолько глупо, нелепо и унизительно, что на долгое время послужило поводом для насмешек со стороны не только фанов Арсенала, а всех кто хоть как-либо был связан с футболом.
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spurshiken
если сравнить ресурсы двух клубов, то Арсенал должен был каждый сезон минимум 10 очков привозить Тоттенхэму.
Просто сравните окно 2013 года. Арсенал берет Озила за 47 из Реала, готового топ игрока. Тоттенхэм берет Эриксена из эредивизие за 12. Следующим летом Санчес, а у ТТХ Алли. Разница в бюджетах и возможностях привлечения топ игроков громадная
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Верховный Лорд
«Представьте, если «шпоры» волшебным образом окажутся третьими» 🤣🤣🤣
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fantast1c
"и это ощущается как дерьм0. Хммм». Прочитал как: "и это ощущается как дерьм0. Химки»
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Арман Мартиросян
Ответ Vadim Medvedev
это в целом забавно если бы арсенал выступал в этом сезоне чуть хуже, весь чемпионат идя за сити, то в целом сейчас болельщики арсенала были бы менее грустны
Не зря ведь говорят, что в спорте серебряная медаль хуже бронзовой.
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Wekil Halylow
Ответ RealFlector
профукали чемпионство в последний момент - порадуемся какой-то херне.
ешё играт 6 туров
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Антон Казанский
Ответ Кенигсбергер
Сразу видно человека, который ВООБЩЕ не понимает сути английского футбола. Дерби и локальное соперничество - это и есть футбол. Принципиальные соперники, rivals, - это как Арни против Хищника. Ну и что, что пока Арни бегает по лесу с берданкой, как идиот, его бывший сокурсник купил акции IBM и стал миллионером? Ну и что, что даже если Хищник убьет Арнольда, дома на родной планете его будет пилить жена за то, что маловато человечины принес, жрать нечего? Но пока они там в джунглях, друг против друга, - только их борьба и важна.
Вы бы объяснили людям, кто такой Арни и что такое "Хищник"?) Тут треть сайта и "Матрицу"-то не смотрела, а Вы их сразу по вводным гоняете)
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Андрей Рядькин
местечковая ментальность
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Джейме Ланнистер
Ответ ten Hag
Скоро будет отмечаться очередной лузерский слив АПЛ Арсеналом) Ну а что? Вместе посмеемся, как над праздником святого тоттерингема ;)
Лучше бы о своем клубе волновался. С такими ТТХ опередить за топ-4
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Godare88
Ответ ten Hag
Скоро будет отмечаться очередной лузерский слив АПЛ Арсеналом) Ну а что? Вместе посмеемся, как над праздником святого тоттерингема ;)
ахахаха, еще от 7-0 не можешь отойти, а тут уже и 3-0 подлетело
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Иван Петров
Ответ Андрей Рядькин
местечковая ментальность
Душевность.
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