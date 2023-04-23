22 комментария

Не отмечали с 2016-го.

В пятницу «Арсенал» не дожал идущий на 20-м месте «Саутгемптон» и усложнил чемпионскую гонку. Но даже такой невеселый вечер принес чуть-чуть радости. Пускай и очень локальной. Разрыв между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» разросся до 22 очков: а значит, команда Артеты впервые с 2016-го празднует День святого Тоттерингема – шутливый праздник, в который «Тоттенхэм» лишается математических шансов опередить принципиального соперника в таблице.

Впервые подначить соседей по северному Лондону предложили на одном из фанатских форумов «Арсенала» в начале 2000-х. Арсен Венгер и компания год за годом боролись за чемпионство, а «Тоттенхэм» привык барахтаться в середине на отметке 45-50 очков за сезон. Название праздника сложилось из имени клуба и английского глагола «tottering» – «шататься», что отлично описывало состояние «шпор» в начале века.

Идею довольно быстро подхватили в медиа, и уже в 2010-е о финише выше соседей стали спрашивать у игроков и тренеров. В 2012-м в ловушку попался Харри Реднапп, в мартовском интервью заявивший: «Я думаю, мы финишируем выше «Арсенала» – давай, Арсен!» Борьба и правда шла до последнего, но в итоге «Тоттенхэм» на одно очко отстал от «Арсенала». Да еще и лишился Лиги чемпионов. «Шпоры» финишировали четвертыми, но «Челси» (6-место) вдруг выиграл финал в Мюнхене, и «Тоттенхэму» пришлось довольствоваться Лигой Европы.

За 31 сезон АПЛ День святого Тоттерингема отмечали 22 раза: Арсен Венгер выдал идеальную серию с 1996-го до 2016-го. Мощнейшим получился сезон «Непобедимых»: «Арсенал» оторвался на невероятные 45 очков и 14 строчек в таблице, гарантировав место выше «Тоттенхэма» за 10 туров до конца, уже к 13 марта.

К середине 2010-х борьба несколько раз растягивалась до самого финиша: в 2012 и 2013 годах клубы разделяло лишь одно очко.

Последний при Венгере День святого Тоттерингема случился в конце сезона-2015/16. «Тоттенхэм» весь год гнался за сенсационным «Лестером», но в последнем туре проиграл уже вылетевшему из АПЛ «Ньюкаслу» 1:5. «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» (4:0) и выскочил из-за спин соперников на вторую строчку. Чант «Кто финиширует третьим в гонке двух лошадей? «Тоттенхэм Хотспур»!» по мотивам того сезона до сих пор очень любят на «Эмирейтс» и на стадионе «Лестера».

Приход Маурисио Почеттино изменил расстановку сил: с сезона-2016/17 «Арсенал» ни разу не заканчивал выше конкурента, а в 2018-м отстал на рекордные для себя 14 очков. Болельщики «Тоттенхэма» в ответ пытались запустить День святого Арса, но праздник не прижился.

Уже после увольнения Почеттино признавался, что считал финиш выше «Арсенала» важным показателем успеха: «Играть в Лиге чемпионов в трех последних сезонах из четырех и много раз финишировать выше «Арсенала» стало большим достижением для нас. Выиграть титул было бы здорово, но для нас последние результаты и новый стадион были хорошим наследием».

Болельщики «Арсенала» регулярно составляют рейтинг любимых Дней святого Тоттерингема. Помимо рекордного 2004-го, в топ входит сезон 2005/06, когда в последнем матче на «Хайбери» хет-трик Тьерри Анри гарантировал «Арсеналу» победу над «Уиганом» (4:2) и место в ЛЧ, а «Тоттенхэм» отравился лазаньей, проиграл «Вест Хэму» (1:2) и финишировал лишь пятым.

Нынешний День святого Тоттерингема красиво закольцовывает историю Микеля Артеты. Это первый такой праздник с 2016-го: 7 лет назад “Арсенал” отпраздновал турнирную победу над “Тоттенхэмом” в последнем матче Артеты за клуб.

При этом он вряд ли войдет в историю, особенно если ничья с «Саутгемптоном» станет решающей в борьбе за чемпионство. Обсуждение праздника на форуме Reddit в эти выходные переполнено печалью.

«Самый грустный День святого Тоттерингема в моей жизни».

«Впервые болельщики «Тоттенхэма» празднуют день святого Тоттерингема больше, чем мы».

«Серьезно, он [День святого Тоттерингема] впервые за столько лет, но я слишком подавлен, чтобы радоваться».

«Мы ждали этого годами, и это ощущается как дерьмо. Хммм».

Но некоторые фанаты все равно празднуют.

«Что ж, по крайней мере, это День святого Тоттерингема».

«День святого Тоттерингема – не забудьте отпраздновать!»

«Какой сегодня день?» – спросил Винни-Пух.

«Это День святого Тоттерингема!» – сказал Пятачок.

«Мой любимый день», – сказал Винни-Пух».

Болельщики «Тоттенхэма» тоже не унывают. Кто-то из фанатов в обсуждении на Reddit отметил: «Представьте, если «шпоры» волшебным образом окажутся третьими (это все еще возможно), а «Арсенал» свалится на второе место. Вся эта шумиха – только ради того, чтобы финишировать всего на одну строчку выше нас».