Мы и не заметили, а Пеп превратил «Сити» в «Мадрид». Этот титул – не стиль, а живучесть

Колонка Славы Палагина – про особенное чемпионство Гвардиолы.

«Манчестер Сити» выиграл шестой титул АПЛ за семь лет и четвертый подряд, обновил рекорд английского футбола. Именно рекорд был главной движущей силой для Пепа после требла.

Кто бы мог подумать: наследие в виде трофеев – не менее важная цель Гвардиолы, чем вдохновлять коллег по ремеслу и придумывать игрокам очередные ложные роли: «Когда мы поняли, что точно поучаствуем в гонке, начали говорить об этом с командой. В наших головах это прочно засело: еще никто этого не делал, парни, никто. Ни «Ливерпуль» в 80-е, ни сэр Алекс Фергюсон с «МЮ» в 90-е, ни «Челси» с Абрамовичем и Моуринью, ни «Арсенал» с Венгером. Раз не получилось даже у них, значит это правда великое достижение».

На первый взгляд, чемпионство, позволившее покорить высоту, ничем не отличается от предыдущих. «Сити» поставил галочки под всеми пунктами, к которым мы привыкли за годы доминирования в АПЛ.

Стиль – ✅ . Не изменили себе: снова первые (и снова с отрывом!) по владению и территориальному доминированию.

Победная серия – ✅ . В этот раз было «всего» девять матчей, но выдали в самый важный момент – когда не осталось права даже на ничью, а Opta давала лишь 33,5% на титул. Трент прав: когда «Сити» чувствует запах крови, их все еще не остановить.

Поворотная точка – тоже ✅ . Какая именно – версии разнятся. Для Гари Невилла – выход Кевина де Брюйне, запустивший камбэк на «Сент-Джеймс Парк» с «Ньюкаслом». Для игроков и Пепа – рейс из Саудовской Аравии в Манчестер, когда возвращались с победного клубного ЧМ. Тогда «Сити» шел пятым в АПЛ, отставал от лидера на восемь очков. Пеп, летевший в бизнес-классе, подслушал, как игроки обсуждают стиль «Эвертона» (с ними играли через несколько дней), и понял, что с мотивацией все в порядке. С тех пор «Сити» ни разу не проиграл в АПЛ и допустил только три потери.

Наконец, драматичный момент, напрямую повлиявший на гонку – ✅ . Разумеется, речь про сэйв Штефана Ортеги после выхода Сона один на один. Джейми Каррагер сравнил его с голом Венсана Компани «Лестеру» в сезоне-2018/19. Эпизоды разные, но сравнение в точку. Роднит тот факт, что оба раза был предпоследний тур, а прямой конкурент «Сити» к тому моменту уже сыграл свой матч и давил результатом.

Особенность этого титула – в другом. Пожалуй, впервые при Гвардиоле «Сити» не предстал машиной, которая высасывает из соперников все соки через непревзойденное качество игры . Оценить на глаз невозможно, но хороший инструмент, чтобы это передать – ожидаемые очки. Метрика хороша тем, что оценивает созданные и допущенные моменты и на основе этого присуждает «справедливый» результат.

Даже в этом сезоне Пеп стал первым в таком мини-турнире, но еще никогда его «Сити» не подпускал конкурента таааак близко – не по очкам (тут «Сити» даже обходили), а в плане показанного на поле.

Разумеется, в первую очередь это говорит о прогрессе «Арсенала»: смогли наверстать гандикап через меткие попадания на рынке, зрелость, великую оборону и не менее впечатляющие стандарты тренера Николя Жове (кстати, его переманили в свое время из Манчестера). Но и «Сити» тоже дал повод усомниться в себе.

Главная проблема по ходу сезона и при сравнении с треблом – полузащита. Основное сочетание прошлой весны – четверка из Родри, Джона Стоунза, Илкая Гюндогана и Кевина де Брюйне. Были матчи, когда «Сити» не мог рассчитывать ни на кого из них .

Гюндоган ушел прошлым летом в «Барсу». Его качества честно пытались заменить, но у Кэлвина Филлипса, Матео Ковачича и Матеуша Нунеса не получилось даже как в маниболе – воссоздать в совокупности. Хорват принес пользу, но даже он может компенсировать лишь часть качеств Гюндогана, а не все сразу.

Де Брюйне травмировался в первом матче сезона и пропустил весь первый круг.

Стоунз не получал таких серьезных травм, но лечился чуть ли не больше КДБ. Его важность для «Сити» в топ-форме отлично передал тренер «Лутона» Роб Эдвардс. Перед кубковой игрой был расстроен, что к их матчу поправился не Холанд (забивший в итоге пять), а именно Стоунз.

Родри избежал травм, а в концовке строго избегал карточек, только чтобы обойтись без третьего бана за сезон. Первые два принесли «Сити» четыре поражения в четырех матчах (в том числе три – в АПЛ).

Вынужденные эксперименты в полузащите привели к бесконечным поискам Пепа. Не новая штука для него, но к весне тренер, как правило, заканчивает и ставит на одну и ту же формулу. В этот раз был лишен такого же сыгранного сочетания, какое сформировалось в прошлом сезоне.

Не все эксперименты были неудачными (как вам Гвардиол в роли латераля?), но их количество точно било по качеству игры и обнажало слабости. Еще никогда в эпоху Пепа «Сити» не был так уязвим в контратаках – стали худшими по пропущенным и в АПЛ, и в ЛЧ. Контроль над соперником тоже страдал : «Сити» упустил сразу несколько побед, не закрыв лавочку.

Вот показательное сравнение – разница xG в матчах «Сити», когда вели с разницей в один гол:

Сезон-21/22: +1,82

Сезон-22/23: +1,47

Сезон-23/24: +0,74

Там, где «Сити» закрывал матчи со спокойствием питона, в этот раз давали шанс.

Догрести до титула получилось благодаря сочетанию двух вещей.

1) Индивидуальная трансформация игроков . Без вклада Пепа ничего не вышло, но и эволюция Родри, и выход на новый уровень Фила Фодена (отмечаем только их, хотя было еще несколько претендентов) – во многом вынужденная мера.

Испанец признавался, что в этом сезоне специально работал над подключениями в атаку – из-за ухода Гюндогана и травмы КДБ. Получилось грандиозно для опорника: практиковал и взрывные рывки Илкая, и тонкие передачи Кевина. Иногда в одном матче комбинировал оба приема. Как жаль, что всего этого недостаточно, чтобы хотя бы номинироваться на игрока года.

Случай Фодена – прямое следствие травмы КДБ. Фил несколько лет умолял Пепа дать шанс в центре поля. Отсутствие Кевина расчистило зону. Фоден воспользовался и вооружился таким количеством приемов, что не сбавил в яркости, даже когда бельгиец вернулся. Заслуженная ли награда игроку года – вопрос, но Фил точно наиграл на то, чтобы о нем заговорили как о взрослом. Символично, что в последнем матче все три мяча организовали они.

2) Живучесть «Сити» на дистанции – вторая, но не менее важная деталь . Продолжать побеждать, когда решают детали, а не пропасть в качестве игры, удавалось в том числе благодаря опыту. Характерна цитата Пепа после первой игры с «Мадридом» в ЛЧ: «Несколько лет назад мы бы проиграли тут с разницей в три-четыре мяча, если бы играли так. Тогда не могли совладать с эмоциями. Извлекать максимум из лучших периодов в игре и минимизировать ущерб от плохих – фундаментальная вещь в футболе. За последние пару лет мы прибавили в этом: результат опыта и того, что игроки стали более зрелыми».

Да-да, тут тут про ЛЧ, но и в АПЛ было несколько случаев. Пожалуй, самый похожий – цунами, с которым Пеп сравнил атмосферу «Энфилда» на последнем матче. Юрген Клопп недавно признался, что считает 60 минут той игры лучшими за все время в «Ливерпуле». Сити страдал под давлением, получал кучу панчей, но все-таки выжил. Помогли успокоительная замена (выход Ковачича) и зрелость команды.

Было и еще несколько важных матчей, когда именно менталитет выходил на первый план. Кубковая игра с «Челси», на которую «Сити» вышел после обидного вылета из ЛЧ и на фоне усталости (Стоунза рвало прямо на поле). Гостевая в АПЛ с «Ноттингемом», когда обуздать хозяев удалось только после самовольного отхода Бернарду в полузащиту. С «Борнмутом», где настолько обнаглели к концу, что доигрывали с одним номинальным ЦЗ.

Зрелость на индивидуальном уровне подчеркнул летний матч с «Шеффилд Юнайтед». Тогда Пеп хвалил Кайла Уокера, который привез на 85-й, но помог затащить в самом конце: «Он допустил ошибку, которая позволила им сравнять счет, но сразу после этого мяч и пошел с ним в атаку. Забыл о привозе, сказал себе: «Окей, исправлюсь, выиграю для нас этот матч». Вот такое отношение отличает просто хороших игроков от топовых. Каждый может совершить ошибку, но важно то, как ты на нее отреагируешь».

Прогресс всего «Сити» в этом направлении фиксируют очки в матчах, когда приходилось отыгрываться. Максимум перед этим сезоном – всего 10. В этом сезоне набрали 24 . Частота, с которой приходилось отыгрываться, подчеркивает уязвимости, о которых мы говорили выше. Но умение дожимать – об опыте, которого набралась команда за годы с Пепом.

Прозвучит громко, но в плане вытаскивания матчей на жилах «Сити» стал очень похож на «Мадрид». Когда-то Пеп отшучивался, что звонил в офисы «Бернабеу», чтобы узнать, как устроить камбэк. Сейчас Гвардиола скопировал привычку «Реала» побеждать, даже когда не все ладится с игрой. Поставил ее на поток на марафонской дистанции .

Даже не лучшая версия «Сити» стала чемпионом – это, безусловно, повод задуматься. Для кого-то – из-за «финансового допинга», как возможности Гвардиолы когда-то описал Арсен Венгер. Для кого-то – респектнуть самому Пепу. Пожалуй, золотую середину нашел Юрген Клопп: признал, что богатства делают разницу, но при этом подчеркнул, что ни один другой тренер не смог бы выиграть четыре титула подряд даже с таким бюджетом.

Восемь лет назад Пеп приезжал в Англию на фоне сомнений, что ему удастся повторить стиль игры, который работал в Испании и Германии. С первой попытки не смог заткнуть критиков, но потом наловчился.

Новый титул – повод похвалить Пепа не только за тактическую эволюцию, но и за воспитание команды, которая устойчива во время урагана даже без прочной палубы.

Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!

Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker, Michael Regan