Безумие на «Энфилде» – итог оригинальной схемы Пепа (опять хотел намудрить?). «Сити» слишком грузил на Холанда

Разбор Славы Палагина.

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» (1:0) и повторил уникальное по меркам этого сезона достижение – только у команды Юргена Клоппа получается сдержать Эрлинга Холанда. Во всех остальных матчах норвежец либо забивал, либо отдавал результативную передачу.

Как и обещал Клопп перед игрой, отдельного плана под Холанда «Ливерпуль» не представил. Ключевой темой стал отказ тренеров от любимых 4-3-3, которые помогали командам блистать и соперничать все последние годы.

Стартовые составы Гвардиолы и Клоппа вполне могли расположиться в этой схеме. На деле Юрген сохранил 4-4-2 (4-2-3-1), на которые «Ливерпуль» переключился пару недель назад. За этим последовал симметричный ответ Пепа. Почти весь матч «Сити» использовал тройку центральных защитников, а в центре поля расположилась сразу четверка (Родри, Гюндоган, Бернарду и КДБ).

Возможное объяснение экспериментам – травма Кайла Уокера. Из-за нее Пепу приходится каждый раз выдумывать новое решение – уже были Мануэль Аканджи в роли правого защитника и молодой Серхи Гомес на левом краю. На этот раз – четкая тройка ЦЗ.

У Клоппа тоже хватало головной боли с защитниками. Жоэль Матип и Ибраима Конате вылетели перед матчем – в пару к Вирджилу Ван Дейку пришлось выпускать Джо Гомеса. Трент Александер-Арнольд на неделе тоже залечивал травму, поэтому попал только на скамейку. Его место занял ветеран Джеймс Милнер – прямо как в игре прошлого сезона на «Энфилде». Зато поправился Энди Робертсон – последний раз шотландец выходил в основе еще против «Наполи». Еще из неожиданностей – появление провалившего старт сезона Фабиньо.

Пеп поменял прессинг «Сити» и дал непростое задание Холанду (спойлер: не потянул). «Ливерпуль» мог убойно контратаковать

Первый сюрприз от Гвардиолы – игра без мяча. Обычно «Сити» прессингует «Ливерпуль» в схеме 4-4-2. Такой вариант Пеп использовал даже в Суперкубке, который проходил пару месяцев назад. Тогда в пару к Холанду выдвигался КДБ:

На этот раз Гвардиола использовал принципиально новый вариант. Вот четыре важных пункта:

1. Пару нападающих составляли КДБ и Гюндоган – они действовали строго по центральным защитникам «Ливерпуля» (КДБ – по Ван Дейку, Гюндо – по Гомесу).

2. Холанд располагался поглубже – судя по заданию, должен был смещаться от Фабиньо к Тиаго и быть рядом с тем, кто ближе к мячу.

3. Канселу и Фоден высоко поднимались за крайними защитниками «Ливерпуля»: Жоау – играл по Робертсону, Фил – по Милнеру.

4. Сзади оставалась тройка центральных защитников (Аканджи, Диаш, Аке) + пара опорников (в первом тайме – Родри и Бернарду).

Пожалуй, самая сложная роль в прессинге была у Холанда – должен был ориентироваться сразу на двух игроков. По выбору Пепа есть вопросы: Эрлинг – самое пассивное звено «Сити» в прессинге. Чтобы понять, насколько, можно сравнить с Хулианом Альваресом – безумно активен без мяча, но все равно глубокий запасной. Несмотря на то, что провел на поле в четыре раза меньше времени, уже умудрился совершить 11 попыток отбора в АПЛ. У Холанда их – всего 2.

Уже на стартовом отрезке проблемы Эрлинга начали проявляться. Вот показательная реакция Гюндогана. В первом эпизоде просто напоминает, что нужно взять Фабиньо:

Во втором – уже бесится, что Холанд не успел к бразильцу и позволил тому легко разбить прессинг:

Сразу после этого эпизода последовала реакция от Пепа. Теперь в пару к Холанду начал выдвигаться Родри:

У этого шага было два важных последствия. С одной стороны, «Сити» лишал «Ливерпуль» вообще всех вариантов при розыгрыше (четверка защитников и пара опорников – под давлением). С другой, еще более рискованной становилась ситуация при выносах хозяев вперед.

С Родри в опорной зоне у «Сити» сохранялся бы численный перевес – собственная пятерка против атакующей четверки «Ливерпуля» (Эллиотт, Фирмино, Салах и Жота). Без Родри – никакой подстраховки. Это заложило фундамент для острых контратак «Ливерпуля».

Безумно частыми были моменты со свободой Харви Эллиотта. Мо Салах регулярно создавал ему свободное пространство, уводя Натана Аке.

Более эффективными были рывки Робертсона и Милнера – решали не помогать при розыгрыше, а сразу подниматься вперед на случай длинной передачи. Когда их теряли соперники, оставались без опеки – снова из-за отсутствия у «Сити» подстраховки:

В какой-то мере это стало тизером убойных контратак «Ливерпуля» из второго тайма – они зарождались другими способами, но тоже вытекали из смелой манеры «Сити». Показательно, что парочку разогнал именно Эллиотт.

Розыгрыши «Сити» – привет дебютному сезону Пепу. Отсылка к нему – неожиданный квадрат в центре поля

В этом пункте простим Пепа за желание по максимуму использовать полузащитников. Помним же про его мечту выставить состав из 11 хавов?

На «Энфилде» мечта часто близка к реальности. На четвертьфинал ЛЧ-2018 Пеп выставлял четверку из Фернандиньо, Де Брюйне, Давида Сильвы и Гюндогана. Тогда неожиданностью стал выход Илкая на правом краю.

Вчерашний ход – отсылка к дебютному сезону Пепа. Тогда «Сити» выдал мини-серию матчей, в которых Пеп тоже использовал четверку полузащитников. Ее особенностью было расположение – в форме квадрата. Вот пример из матча с «Эвертоном». Пара опорников – Гюндоган, Фернандиньо, повыше – Сильва и КДБ:

Вчера похожим образом расставлялись Родри, Бернарду, КДБ и Гюндоган:

В обоих случаях дополняла тройка в центре обороны. Вчера вместе с парой опорных давало «Сити» численный перевес в первой стадии – пятерка из Аканджи, Диаша, Аке, Родри и Бернарду против атакующей четверки «Ливерпуля». Похоже на подстройку под новую схему Клоппа.

Когда «Ливерпуль» пытался накрывать прессингом, возникали проблемы из-за численного меньшинства. Вот пара характерных эпизодов путаницы:

Чтобы минимизировать такие моменты, «Ливерпуль» переходил в средний блок. Клопп после матча назвал такой подход «крайне организованным, но при этом очень терпеливым». Когда такое происходило, свободу получали центральные защитники «Сити», зато все остальные варианты перекрывались.

Контраст между подходами (прессинг/средний блок) передают фланговые атаки «Сити». Там у «Ливерпуля» всегда было на двух игроков больше. В среднем блоке это приводило к легкой нейтрализации гостей:

После неудачного прессинга у «Ливерпуля» сохранялось то же преимущество, но игроки «Сити» получали свободу – либо для прохода, либо для передачи в штрафную. Тут Канселу может спокойно вешать:

Особенно опасными в таких моментах были Фоден и КДБ. Фил трансформировал свободу в фирменные проходы (5 обводок – лучший в матче), Кевин – в проникающие передачи и кроссы.

«Сити» слишком часто грузил на Холанда. Это вредило развитию атак

Отдельный пункт про Холанда – уже классическая история для матчей «Сити». После вчерашней игры есть и резонирующий повод – Эрлинг впервые в сезоне остался без гола или ассиста. Давайте разбираться, как и почему так вышло.

Если судить исключительно по статистике, Холанда не сдержали полностью. У Эрлинга 6 ударов – повторение рекорда сезона. Да, «Ливерпуль» ни разу не позволил пробить со стандартов (самый популярный источник голов), но как минимум дважды Холанд бил без сопротивления.

Наблюдение подтверждается, если отталкиваться от комментариев Клоппа перед игрой: «Будет ли у нас отдельный план под Холанда? Как и всегда, когда играешь против нападающего топ-уровня, нужно лишить мяча его партнеров. Вот что мы должны сделать, прежде чем защитники попробуют сдержать его 1-в-1».

Дважды Холанд наносил удары после передач Де Брюйне – своего главного ассистента. Эпизод в конце первого тайма максимально похож на их гол в манчестерском дерби. Снова быстрая атака, снова подача КДБ из правого полуфланга и снова удар Холанда из штрафной:

Эрлинг получил достаточно моментов, чтобы забить. Проблемой «Сити», пожалуй, был маниакальный поиск норвежца – даже в ситуациях, когда напрашивался пас в другом направлении. Снова возвращаемся к предыгровым комментариям Клоппа:

«Очевидно, что когда пытаешься закрыть Холанда числом, то даешь свободу другим игрокам. Это не облегчит тебе жизнь – у «Сити» слишком много первоклассных исполнителей, способных наказать. В таком случае мы дадим свободу уже им».

Не раз эта свобода появлялась, но предпочитали все равно отдавать на Холанда.

Помимо того, что не удавалось довести атаку до ума, такие моменты заканчивались потерей и необходимостью сразу включаться в отбор. Один такой завершился убойным выходом Салаха. То есть «Сити» и сам не извлекал всех преимуществ в атаке, и подставлялся под ответные выпады «Ливерпуля».

Пожалуй, это и сделало разницу. «Сити» нанес больше ударов (16:13), но катастрофически проиграл по явным моментам (1:5). Часть из них – итог индивидуальных ошибок (в том числе – решающий эпизод), но и до гола Салаха контратаки «Ливерпуля» были острее попыток «Сити».

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Несмотря на то, что повержен чемпион, попридержим разговоры о возвращении «Ливерпуля». Уже давали несколько соблазнительных поводов – побеждали с пугающей разницей в счете («Борнмут»), с драмой на последних минутах («Ньюкасл») и крепкого соперника в привычной доминирующей манере («Аякс»). Каждый раз прогноз не сбывался. Пока потерпим.

В следующие выходные обязательно следим за реакцией «Сити» и лично Холанда. Команда уже в четырех очках от лидирующего «Арсенала», а Эрлинг дал приблизиться к себе в бомбардирской гонке (Кейн отстает всего на 6 мячей).

Фото: REUTERS/Phil Noble