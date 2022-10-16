Салаха почти заменили – а он забил «Сити» через 4 минуты. И кризисный «Ливерпуль» вдруг выиграл

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» домашний суперматч в АПЛ – и этот результат сложился после крайне необычной последовательности событий.

Мохамеда Салаха позвали на замену – но не заменили, и он тут же забил победный мяч.

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71:34 – Юрген Клопп делает тройную замену, на бровке Дарвин Нуньес (его номер подняли первым, вместо Роберто Фирмино), следом, как раз при таких цифрах на секундомере у резервного судьи на табло появляется «одиннадцать» Салаха, как будто бы вместо него должен выйти Фабиу Карвалью.

Но сам же Клопп против: он останавливает египтянина на бровке, что-то ему подсказывает и отправляет обратно на поле. А уходит с поля все-таки Харви Эллиот, на табло 11 уже изменили на 19.

75:01 – Салах по-прежнему на острие атаки «Ливерпуля», он получает шикарный дальний пас от Алиссона, разворотом на месте расправляется с защитником и убегает один на один, чтобы третьим касание забить.

Мо подстраивает все так, чтобы успеть пробить еще до входа в штрафную – пока Эдерсон еще не может помешать руками. Получается идеальный удар мимо вратаря под самую штангу.

За 15 минут после случилось еще много всякого, в том числе настоящая замена Салаха – он ушел на 89-й, тогда появился Трент. Даже Юргена Клоппа в добавленное время удалили за плохое поведение.

А гол вовремя оставленного на поле Мохамеда остался единственным и принес победу «Ливерпулю».

Любопытно, что в начале второго тайма у Салаха был похожий момент – он тоже убегал один на один, в похоже стиле пытался пробить в тот же угол.

Но тогда Эдерсон успел среагировать, чуть задел мяч правой рукой и спас.

Во втором эпизоде у Мо было чуть больше времени и свободы, и он исполнил все точнее.

У «Сити» тоже был свой супершанс и даже гол – отмененный. Мяч Фила Фодена аннулировали после ВАР-просмотра, потому что по ходу атаки увидели фол Эрлинга Холанда.

После матча Гвардиола на вопрос об отмене мяча отреагировал саркастично – фразой «This is Anfield» , которую очень любят фанаты «Ливерпуля». Только тут тренер «Сити», очевидно, намекал, что судьи приняли решение в спорном эпизоде в пользу хозяев, потому что Это «Энфилд».

Холанд, кстати, не забил впервые за два месяца – прервалась его голевая серия из 10 матчей.

Это первое в сезоне поражение «Сити». А у Алиссона – второй ассист за год

Победа «Ливерпуля» выбивается из логики этого сезона.

• «Сити» проиграл впервые в сезоне – команда Пепа Гвардиолы оставалась единственной в АПЛ, кто шел с нулем, теперь таких в чемпионае Англии не осталось.

• Но «Ливерпуль» обыграл «Сити» третий раз подряд, если считать все турниры. Перед этим в их личной серии две ничьих – итого уже пять матчей подряд синий «Манчестер» не выигрывает у «красных».

• Для «Ливерпуля» победа в АПЛ в этом сезоне – редкость, сейчас выиграли первый раз за четыре матча (были ничьи с «Эвертоном» и «Брайтоном», а также поражение от «Арсенала»). Не выигрывали полтора месяца – с 31 августа против «Ньюкасла».

• Салах забил за «Ливерпуль» впервые почти за два месяца – с 22 августа. У него было пять матчей без голов

• У Алиссона, отдавшего ассист на победный мяч, это уже вторая голевая передача за год – он уже делал так 19 февраля в матче чемпионата с «Норвичем» (тогда выиграли 3:1).

• Юрген Клопп сейчас в 12-й раз обыграл Пепа Гвардиолу – никто не побеждает испанца так часто. У Пепа девять побед, всего они между собой провели 26 матчей – теперь у немца почти половина побед.

Эта победа помогла «Арсеналу» – лондонцы выиграли свой матч в гостях у «Лидса» (даже с затыком из-за отключения света), поэтому их отрыв от ближайшего преследователя теперь вырос до четырех очков, теперь так отстают и «Сити», и «Тоттенхэм». А «Ливерпуль» пока далеко – идет восьмым.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super, Oli SCARFF / AFP; REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths