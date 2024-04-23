К Тен Хагу полно претензий. Отвечаем за него

Догматичность, мутные трансферы, отсутствие стиля.

«Манчестер Юнайтед» все хуже: потерял шансы на Лигу чемпионов, в полуфинале Кубка Англии едва унес ноги от «Ковентри» из Чемпионшипа, не выигрывает с 9 марта (если считать основное время матчей).

К Эрику тен Хагу очень много претензий. Голландца обвиняют в отсутствии стиля (Рио Фердинанд сомневается ), неумении играть на стандартах, странных трансферах, которые не выстрелили.

«Что в Тен Хаге заставляет вас думать, что он сделает «Манчестер Юнайтед» лучше в следующем сезоне?» – задается вопросом Джейми Каррагер.

Лично Эрик отвечать на вопросы отказался, поэтому попробуют авторы Спортса Вадим Лукомский, Дмитрий Письменский, Игорь Сергеев и Руслан Копылов.

У Тен Хага нет почерка, а вот у Клоппа, Артеты и Постекоглу его было видно сразу! «МЮ» отдает владение даже слабым командам

Лукомский: Можно выделить две черты, которые фанатично пытается внедрить Эрик тен Хаг: короткие розыгрыши и персональный прессинг, в котором один фланг насыщен, а другой почти свободен.

«МЮ» в топ-3 команд, которые разыгрывают короче всех от ворот – только «Брайтон» и «Тоттенхэм» используют короткий пас чаще. Намерения в прессинге тоже легко прослеживаются при регулярном просмотре матчей.

К сожалению, в этих рассуждениях можно сделать следующий шаг, заключив, что фирменные черты Тен Хага лишь вредят команде. Для первой стадии розыгрышей нужны защитники, а они почти всегда травмированы. Прессинг ЭТХ очень предсказуемый и рассыпается сразу в двух местах: на флангах (нехватка координации) и в опорной зоне (слишком низкая защита).

Тен Хага вполне можно назвать плохим тренером для «МЮ» или, если совсем занудно и точно, плохим тренером для этого сезона «МЮ»; пожалуй, его стилистические особенности приносят больше вреда, чем пользы. Но абсурдно утверждать, что их не видно.

Стандарт у ворот «МЮ» – почти всегда опасность или гол

Копылов: «Юнайтед» 15-й по пропущенным со штрафных и угловых на своей половине.

При этом вес стандарта у ворот «МЮ» 0,097 xG – это среднее значение по АПЛ. Вопрос в количестве подходов: «МЮ» второй с конца по числу угловых и штрафных у своих ворот (хуже только «Шеффилд»). А они, в свою очередь, идут от количества ударов по воротам: «Юнайтед» худший в топ-5 лиг по допущенным и первый по заблокированным – от тела защитников мяч летит на угловой.

Быстро проблему не исправить, особенно при чехарде в защитной линии (центральные не повторяются от матча к матчу, сейчас вообще доступен только Магуайр) и таком допуске ударов, но Тен Хага все устраивает, «пока есть результат» − вот к этой формулировке у нас есть вопросы.

Количество стандартов сократится, когда команда исправит беду с допущенными ударами. Когда? Видимо, как только выздоровеют ключевые защитники и вернется пиковый Каземиро.

Тен Хаг загонял игроков бессмысленной беготней и спровоцировал травмы

Письменский: После 1:1 с «Брентфордом» Джеймс Дакер из The Telegraph писал: «Некоторые игроки выразили обеспокоенность по поводу объема высокоинтенсивных тренировок между играми. Футболисты боятся, что такой подход, возможно, способствовал возникновению у команды проблем с травмами».

Но ситуация гораздо сложнее.

● «Манчестер Юнайтед» провел 62-матчевый сезон (2022/23). В позапрошлом сезоне (Сульшер + Рангник) – всего 49 игр. Плотность графика «МЮ» в прошлом году усложнил ЧМ. Игроки банально выдохлись на фоне перегруженного календаря и высокой интенсивности стиля ЭТХ.

● В самый длинный и насыщенный сезон «Манчестер Юнайтед» остался без главы медштаба. С февраля по октябрь эту должность занимал и.о., а Гарри О’Дрисколл пришел из «Арсенала» только в конце октября, не помогая формировать план нагрузки для предсезонки.

● Тен Хаг хотел забрать из «Аякса» фитнес-тренера и физиотерапевта при переходе. «Юнайтед» настоял на том, чтобы Эрик работал с уже имеющимися в клубе специалистами.

В двух последних сезонах Эрика в «Аяксе» (оба чемпионские) клуб занимал первые места в лиге по проценту успешного гегенпрессинга и показателю интенсивности прессинга – подобный результат невозможен без тяжелых тренировок. И количества травм, хотя бы отдаленно похожего на катастрофу «МЮ», там никогда не было. Методы и тренер одни и те же, а вот окружающая среда, похоже, на разных уровнях.

Тен Хаг подписывает игроков близкого к нему агентства

Сергеев: Осенью в прессу просочилась информация, что в «МЮ» обеспокоены растущим влиянием голландского агента Кеса Воса на трансферы клуба – намекают на конфликт интересов.

Собираем конфликтную формулу в «МЮ».

1. Кес Вос (агентство SEG) – агент тренера «МЮ» Эрика тен Хага (как минимум, со времен работы в «Аяксе») – то есть между ними есть финансовые взаимоотношения. А еще в SEG аналитиком трудится сын Эрика Найджел.

2. «МЮ» летом привел двух клиентов SEG: купил датского форварда Расмуса Хейлунда за 75 млн евро и арендовал за 10 млн (опция выкупа 25 млн) марокканского хава Софьяна Амрабата. Финансовая заинтересованность Воса в сделках очевидна.

3. Участие Тен Хага в этих сделках со стороны клуба на любых этапах – поиск, рекомендации и/или согласование – по умолчанию деятельность в интересах своего агента. Это классический конфликт интересов. То, что в SEG работает сын главного тренера «МЮ», только усугубляет этическую дилемму.

ФИФА запрещает даже потенциальный конфликт интересов (сама вероятность его наступления). Если конфликт не урегулирован с клубом (им должны быть известны все детали до принятия решения о трансфере) – это железное основание для увольнения и штрафных санкций. Те же британские медийные источники сообщали, что боссы «МЮ» были в курсе ситуации.

Сейчас, когда спортивный блок практически полностью переходит под влияние нового владельца Джима Рэтклиффа – отношение к таким связям тен Хага может резко измениться.

Подписания Тен Хага не сработали, а ведь потрачена куча денег

Письменский: Для точности зафиксируем: при Тен Хаге «МЮ» потратил на трансферы 445 млн евро за два сезона, подписано 11 игроков, еще 5 приходили в аренду.

Уровень влияния Тен Хага на трансферы и их общие черты (игроки «Аякса»/игравшие в Нидерландах) во многом обусловлен качеством селекции и работой спортивного блока: The Athletic писал, что роль Тен Хага была так велика из-за его опасений в том, что «МЮ» сможет кого-либо подписать.

Наиболее дорогие трансферы (Антони, Каземиро) лишь отражают управленческую катастрофу.

● Изначально «МЮ» вышел из переговоров с «Аяксом» и сообщил, что не заплатит за Антони больше 60 млн фунтов – а к концу лета вернулись и отдали 86 млн. Эдвин ван дер Сар рассказывал The Athletic, что он «бросил вызов» Ричарду Арнольду и Джону Мерто, чтобы они «зашли как можно дальше».

● Трансфер Каземиро – паническая покупка на фоне двух поражений на старте сезона-2022/23. «Юнайтед» экстренно переключился на 30-летнего опорника, когда после целого лета попыток понял: Френки не будет. Прошедшему пик бразильцу дали контракт на 350 тысяч фунтов в неделю до 2026-го.

При этом не все трансферы при Эрике провальны. Онана, несмотря на ошибки в первые месяцы, в топ-3 АПЛ по количеству предотвращенных голов, Маласиа был прекрасным дублером Люка Шоу (до травмы), Лисандро Мартинес – один из лучших защитников АПЛ прошлого сезона.

Тен Хаг не умеет влиять на ход матчей заменами

Письменский: Тезис, который легко разбивается фактами: в сезоне-2022/23 Эрик был лучшим тренером АПЛ по влиянию на игру через замены – 12 голов и 3 ассиста. В два раза больше, чем у Гвардиолы! Еще в феврале 2023-го (за три месяца до конца сезона-2022/23) «МЮ» был лучшей командой топ-5 лиг по количеству голов игроков с замены – 19 во всех турнирах.

На фоне травм в сезоне-2023/24 «МЮ» лишился глубины состава, а Тен Хаг – качественных опций гейм-менеджемента. В кризисных условиях Эрик превратил в штурмовое орудие Скотта Мактоминея: у шотландца четыре гола с замены (делит первое место в лиге с Харви Барнсом и Жоау Педру), Скотт один из самых влиятельных джокеров АПЛ.

Сейчас Тен Хаг только 11-й в АПЛ по голам с замен, но все еще обходит Пепа, Почеттино и Постекоглу. Неплохой результат для тренера, чья скамейка в среднем по сезону выглядела вот так:

«МЮ» при Тен Хаге рассыпается, как только забивает

Лукомский: Извините, что ответ будет с логикой: рассыпаться может только нечто цельное. Но это правда так, что хорошо видно в том числе через данные.

Для изучения вопроса можем обратиться к разнице xG в разных сценариях – равный счет, плюс один гол и минус один гол:

• минус один: -0,72 на 90 минут;

• равный счет: -0,25 на 90 минут;

• плюс один: -0,46 на 90 минут.

Фиксируем два момента: при всех этих сценариях у «МЮ» отрицательная разница моментов; ситуация «плюс один» не худшая из трех. То есть главная беда не в смене плана после пропущенного, а в отсутствии работающего плана, на который можно опираться.

Но в ситуации «плюс один» есть интересная отличительная черта. Здесь достигаются пиковые значения и созданных, и допущенных моментов. Это хорошо накладывается на картину, которую мы наблюдаем в матчах. «Юнайтед» садится к воротам, приглашает давление соперника, но в свою очередь получает возможности для большего количества контратак, что удобно этому составу.

Если резюмировать, в эти моменты лучше (и другой по стилю) становится атака, но хуже становится защита. Второе перевешивает первое. Главной бедой выглядит не сам факт адаптации под ход матча, а нехватка надежности сзади, что плотно связано с травмами.

«МЮ» завязан на одном-двух игроках, без которых все рушится

Лукомский: Таких футболистов определенно больше. Для футбола «МЮ» критически важны Андре Онана, Лисандро Мартинес, полностью здоровый Каземиро и Бруну Фернандеш (возможно, с Маркусом Рэшфордом в роли напарника, когда англичанин в форме). К статусу предельной важности подбирается Кобби Майну. Это нормальная ситуация. Похожий пул можно выделить в любом топ-клубе.

Проверить, насколько все рушится без одного-двух, мы могли на примере этого сезона. Проблема: регулярно отсутствует больший набор футболистов (включая значимую долю неключевых). Вторая проблема: состав «МЮ» крайне разбалансирован – потенциальные дублеры не просто слабее, но и отличаются стилистически, что делает каждую потерю более болезненной.

Тен Хаг на самом деле не адаптивный тренер, не умеет подстраиваться под игроков, а его бескомпромиссность только вредит

Копылов: Критики Тен Хага говорят о догматичности даже в тактике: 4-2-3-1 без вариантов. Но это не так: «Бавария-2» переходила на 4-4-2, «Утрехт» играл в три центральных защитника, после продажи Де Йонга Тен Хаг перестроил «Аякс» на 4-3-3 с двумя динамичными восьмерками и форвардами разного типажа.

Даже за полтора года в «МЮ» Тен Хаг пробовал адаптации: Санчо ложная девятка, ромб без вингеров, использование Мактоминея в горячей форме, правый вингер не Антони (и вообще не левша). И главная трансформация: этим летом Эрик заявил о переходе на футбол переходных фаз − из-за постоянной доступности Бруну и его желания постоянно обострять тренер решил (инсайд надежного The Athletic), что команде нужно отказаться от постоянного владения мячом. Что это, если не адаптация под лучшего игрока «Юнайтед» последних лет?

Да, в этих попытках адаптироваться Тен Хаг все равно довольно жесткий – об этом ниже. Но нельзя сказать, что он не пытается подстроиться.

Тен Хаг слишком доверяет Бруну и Каземиро

Копылов: Давайте сразу отбросим Бруну: португалец лучший игрок команды и даже в слабых играх (относительно своего уровня) выглядит лучше почти всех – да и выпускать вместо него особо некого: Ван де Бек и Санчо в Германии, молодежь не потянула, Мактоминей игрок другой роли.

А вот с Каземиро все сложнее. Две версии.

● Эрик надеется через матчи вернуть лучшую форму бразильца – очевидно, что это топ-футболист.

● Амрабат не потянул роль заменителя Каземиро, а Эриксен сдал. (Майну и Мактоминея не учитываем – они часто играют с Каземиро, а не вместо).

И да, Тен Хаг снимал Каземиро даже в перерыве: в матче против «Лутона» из-за желтой карточки, а осенью против «Брентфорда» – ради изменения рисунка. «Я выпустил Эриксена вместо Казе, потому что хотел больше футбола. Мне был нужен футболист, который будет пасовать и связывать игру», – объяснял Тен Хаг.

Правда, голландец все равно выпускает Каземиро с первых минут, если тот не травмирован. Возможно, с возвращением формы Маунта Тен Хаг попробует перейти на проактивную тройку Майну – Маунт – Бруну.

Тен Хаг отрицает реальность, скрываясь за цитатами про превосходство по xG

Копылов: ESPN передает информацию от сотрудников клуба: у источника в «Юнайтед» есть ощущение, что отдельные игроки не умеют воспринимать критику – особенно это касается публичных комментариев.

Видимо, чтобы не порождать новые инсайды про потерянную раздевалку, Эрик принял стратегию поддерживать игроков публично даже после неудачных индивидуальных выступлений – отсюда порой абсурдные комментарии про «Мы полностью контролировали матч» (но пропустили четыре) и «Мы хорошо справились с атакой «Эвертона» (но допустили 23 удара на 2 xG).

В такой парадигме Тен Хаг не отрицает реальность, а пытается защитить хрупких футболистов, которые не выдерживают давления, и не хочет новых конфликтов.

Либо Тен Хаг действительно сошел с ума и верит в эти аутотренинги – тогда весь текст мы писали зря.

Тен Хаг слишком зациклен на дисциплине и затравил этим игроков

Письменский: Еще летом 2022-го, когда Эрик только приступил к работе в «МЮ», он говорил: «Если вы хотите добиться результатов, вам нужна команда. Это организованность, взаимопонимание, а также дисциплина. Если у игроков нет дисциплины в раздевалке, ее не будет и на поле. Я достаточно суров в таких вопросах».

У «МЮ» действительно есть проблемы: уже после прихода Эрика было как минимум три крупных скандала – с Роналду, Санчо и Рэшфордом.

В одном из текстов The Athletic анонимный источник хорошо сформулировал проблему восприятия методов Эрика: «Пока «МЮ» побеждал, суровые требования Тен Хага всех устраивали – он выдавил из клуба Роналду и усадил в запас за 30-секундное опоздание лучшего бомбардира команды Рэшфорда. Но как только результаты стали хуже, его дисциплина превратилась в проблему».

Тен Хаг всегда был догматичен в плане клубных правил – будь то «Аякс», «МЮ» или «Бавария-2», где игроки «чувствовали себя шахматными фигурами». Ослабление дисциплины в кризисной команде вроде «Юнайтед» едва ли бы спасло ситуацию. Но даже с суровым тренером звезды «МЮ» устраивают скандалы в соцсетях и алкотрипы в Европе.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Maja Hitij, Nathan Stirk, Laurence Griffiths, Stu Forster