Тухель хитрее Артеты. Киммих получил свободу и по делу наказал «Арсенал»
Разбор Вадима Лукомского.
В домашнем матче «Бавария» победила «Арсенал» (1:0). Команда Томаса Тухеля – в полуфинале. У «Арсенала» противоположная траектория. Лондонцы не добились положительного результата в трех последних играх – вылетели из Лиги чемпионов и минимизировали шансы на успех в АПЛ.
Стартовый режим матча – взаимные перестраховки. Оба тренера применили приемы именно под нейтрализацию соперника, а не под улучшение собственной игры в атаке (разберем ниже). А по ходу встречи на первый план вышла способность читать рисунок и реагировать.
В режиме перестраховок и постоянных реакций Тухель уверенно переиграл Артету. Это стихия немца. «Этот матч – тактический шедевр Томас Тухеля», – постановил президент «Баварии» Герберт Хайнер. Возможно, такой яркий эпитет – перебор, но преимущество Томаса неоспоримо.
Первый тайм – взаимные перестраховки. Тухель сравнил его с шахматами
«Первый тайм напоминал шахматы. Кто сделает первую ошибку, кто решится на первый рискованный ход? Никто не желал его делать», – резюмировал Тухель.
Осторожность прослеживалась с обеих сторон. «Баварии» было особенно важно выключить правый фланг «Арсенала». Перед матчем Тухель отмечал структурную важность этой зоны: «К правой стороне поля тяготеют Сака и Эдегор. Они всегда атакуют через эту зону – по крайней мере пытаются туда идти в каждой атаке. Дальше они либо задействуют забегание Уайта, либо переводят на другой фланг».
Тактический акцент на нейтрализацию правого края был у «Баварии» и в первом матче – Серж Гнабри садился пятым защитником. В этот раз Гнабри и игравший левого защитника Альфонсо Дэвис были недоступны. Тухелю пришлось выставить абсолютно новое сочетание в этой зоне. Но именно оборонительным задачам оно подходило даже лучше. Мазрауи стартовал левым защитником, а Рафа Геррейру играл как полузащитник с опусканиями в линию обороны.
Изначально Геррейру опускался за Уайтом, но мог доигрывать левым защитником до конца эпизода:
Артета тоже сделал ход под сдерживание опасного фланга соперника. Справа у «Баварии» располагались Киммих и Сане. В роли левого защитника у «Арсенала» стартовал Томиясу. Кажется, решение было реакцией на слабую игру Кивера в первом матче. Его альтернатива Александр Зинченко тоже ненадежен в обороне. Так Микель добрался до варианта с японцем.
В отличие от Тухеля Артета не делал структурных изменений в этой зоне. Просто поменял исполнителя. Забегая вперед, эта стратегия не сработала, пускай героем стал не Сане, а Киммих.
Кроме конкретных ходов, у команды в первом тайме прослеживалась базовая осторожность в решениях. Точность передач 89% на 93% – достойное отражение картины тайма. Обе команды часто выжидали в схеме 4-4-2 и не шли в прессинг. Оказавшись с мячом, не делали рискованных передач в неочевидных ситуациях.
Киммих получил свободу – и наказал
Артета выпустил Томиясу под дуэль с Сане, но не готов был полностью довериться японцу. В помощь постоянно и крайне дисциплинированно стягивался Мартинелли. Задача – создавать ситуацию 2-в-1. Это делать получалось, но пугающе много свободы получал Киммих:
Потенциал для вскрытия этой зоны через передачи и навесы Киммиха был еще в первом тайме. А с начала второй половины стало вообще страшно – к свободе Йозуа добавилось грамотное насыщение штрафной. Фирменные рывки делал Леон Горетцка.
Эта связка начала тайм с убойного момента. Киммих свободен, а Горетцка организует рывок:
Не всегда исполнение было настолько безупречным, но «Бавария» задействовала свободного Киммиха, а Горетцка давал ему удобный вариант в штрафной:
Дополнительная острота возникала из-за того, что Леон не находился в штрафной, а именно врывался туда на ходу.
Итоговая цепочка выглядела так: «Арсенал» слишком боится Сане, много свободы получает Киммих, совсем страшно стало, когда «Бавария» начала сочетать свободу Киммиха с насыщением штрафной под него.
Разновидность этой проблемы проявилась и в голе. Пускай там Йозуа выступил в роли завершителя, а не созидателя (его более частая роль в матче).
Сане прорывается на фланге – против него по традиции Томиясу и Мартинелли, а Киммих свободен:
При втором навесе Мартинелли мог переключиться на Киммиха, но засмотрелся на мяч:
В стандартной ситуации Мартинелли отвечал бы за Йозуа почти весь эпизод – было бы проще. А так не справился.
«Бавария» при 1:0: владение как инструмент обороны + дополнительные защитники со скамейки
После забитого мяча «Бавария» выглядела максимально уверенно. Владение после гола и до 88-й минуты (только тогда «Бавария» все-таки села в оборону) – 60% на 40% в пользу хозяев. То есть «Арсенал» не мог даже организовать штурм.
Самые вовлеченные в игру на этом этапе футболисты – Нойер и защитники «Баварии». Замысел легко считывается – держать мяч в ожидании момента, когда «Арсенал» увлечется прессингом. У «Баварии» это здорово получалось. Команда здорово использовала опускания игроков по этажам схемы – Лаймер спускался к центральным защитникам, чтобы создавать «+1»; Мусиала отходил в опорную, когда «Арсенал» давил слишком большим количеством, и помогал через свои уникальные качества.
Постепенно Тухель добавлял в этот рисунок дополнительных защитников и переходил в режим передачи инициативы. Сначала вместо Мазрауи появился Ким. Эта перестановка случилась без смены схемы – кореец занял место слева в защите.
Потом вместо Сане вышел Дайо Упамекано. И уже тут «Бавария» переключилась на пятерку:
Внутри пятерки защитников было четыре номинальных ЦЗ. А в полузащите слева играл левый защитник Геррейру. «Бавария» уверенно довела дело до конца.
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Послематчевый вердикт Тухеля: «Этот матч получился эталонным в плане командных усилий и готовности жертвовать собой. Другого пути на этом уровне нет. Против «Реала» мы сыграем совсем иначе, потому что стиль «Мадрида» сильно отличается от стиля «Арсенала».
Здесь названы составляющие успеха, как их видит Томас – максимальная самоотдача + адаптации под соперника. Против «Арсенала» ему точно удалось нащупать удачную формулу, что сыграло ключевую роль в решающий момент. В процессе поисков помогла зрелость игроков – в первом матче план работал не так эффективно, как в Мюнхене, но команда не поплыла. В отличие от оказавшегося в аналогичном положении «Арсенала».
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm
У Арсенала нормальная (даже хорошая) динамика прогресса за три года. Точно вышли на новый уровень относительно себя. В АПЛ есть клубы, которые тратят больше, но так не могут.
Вот и все тактические "потуги" Артеты.
Сколько бы денег не высирали - к весне Арсенал сдувается и проигрывает все
Можно сетовать на отсутствие качества и глубины на скамейке, но у Артеты точно есть игроки, способные как выходить из под опеки, так и запутывать персональные ориентировки.
Арсенал был слишком статичен в фазе владения и использовал минимум ротаций, опасаясь атакующего потенциала Баварии в переходных моментах.
Вдвойне обидно, что совсем недавно мы видели, как Арсенал успешно действует в максимально противоположной манере. Речь про матч с Лутоном в АПЛ.
Выступление команды в первом тайме той встречи оставило яркое впечатление: огромный объем ротаций практически на каждой позиции. И все это без Сака, Райса, Жезуса и Мартинелли.
Именно подобные изменения, на мой взгляд, могли бы спасти вчерашний матч и точно поставили бы перед Баварией новые вопросы.
Обидно, что Артета не попытался рискнуть. А может просто забыл, что так тоже можно.
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Команда не поплыла, играли как раз в пределах возможного. Только вот пределы были намного ниже, чем нужно.
1. Команда устала, особенно лидеры. Это было хорошо заметно в первом матче, подтверилось в матче с Виллой и стало закономерностью вчера. Ответ прост: скамейка всё ещё очень короткая. Артета не доверяет Нельсону, Нкетии, кажется перестаёт доверять Зинченко и Жезусу... Парти и Смит-Роу вечно травмированы, Эль Ненни и Соареш теоретически существуют, но уже видимо не в качестве профессиональных футболистов. И всё. Ротации нет, Сака, Эдегор, Райс... играют по 90 минут в каждом матче и подходят к решающей стадии сезона в отвратительном состоянии.
2. Артета проиграл Тухелю что называется по мануалу. Может это поможет Артете наконец научиться некоей тактической гибкости.
3. Хвалёные стандарты "Арсенала", за которые все хвалят тренера Николя Жове, куда-то пропали ровно тогда, когда были нужны больше всего.
4. В основном составе тоже пора делать перестановки. В первую очередь, если кто-то захочет забрать Магальянша за много денег, пусть продают и покупают в пару к Салиба просто хорошего, надёжного защитника. Левый фланг защиты - чёрная дыра имени Нуно Тавареша. И, кроме Сака, нужен ещё кто-то, кто будет тащить команду в нападении.
У меня всё, до встречи в Сентябре.
Я озвучу мысли по второму матчу в формате 10 мыслей в Ютубе (извините за нативную интеграцию, но вы сами спросили).
Часто ловлю себя на мысли, что Киммих слишком хорош справа в защите, сопоставимых по уровню альтернатив нет и не предвидится (ну, только если Буна Сарр 😂), а значительную часть своих лучших качеств в опорной зоне он может проявлять и в ситуативных переходах на эту позицию
Чит-код это не Хакими-Дембеле, а Киммих-Сане.
Мы считаем все матчи важными на такой стадии. Дальше уже между собой делим, кто какой работает.
У меня вот такие мысли:
1) Бавария в любом состоянии - мощнейшая по потенциалу команда. Она может проигрывать хз кому в БЛ, тк этот турнир их не так возбуждает. А вот ЛЧ - точно мобилизует, отсюда мотивация гораздо выше. Так что говорить о какой-то там "слабой Баварии" применительно к ЛЧ - полная чушь, пусть она даже в БЛ на 4-5 месте будет.
2) Такое стойкое чувство, что Арсенал встал, особенно начиная со второго тайма игры с Виллой. Просто силы кончились. Возможно, физика просела от непривычно мощной нагрузки в виде ПО ЛЧ. Уровень креатива скатился почти до 0. Пропала гибкость. Точнее можно будет сказать после следующего тура в АПЛ.
3) Прогресс команды всё равно налицо. Он очевидный, год от года. Считаю, что вылет от Баварии в 1/4 финала ПО ЛЧ в первый год после возвращения + участие в чемпионской гонке почти до мая - очередной шаг вперёд.
4) Летом нужно усиление, направленное на вариативность и помощь Эдегору в креативе. Полагаться на очередную вспышку Жоржиньо было бы странно, нужна помощь Сака, нужен топ-вратарь. Кстати, в Порту же отличный кипер, можно было бы потратиться. Эта позиция прямо явно проседает по сравнению со всеми конкурентами, что в АПЛ, что в ЛЧ.
Но минусили меня здесь на сайте за "Артета не смог в первом матче, не смог - тем более по ходу матча - и тут предложить что-то новое и под соперника, который встречал в центре выключив полузащиту (а там по факту чаще и одного Эдегора выключить достаточно) и быстро в пас вертикальными передачи доходил до штрафной и ударов". Артета предсказуем просто - даже когда новое что-то пытается - за 3-4 игры соперники подстраиваются, а он продолжает гнуть линию со словами про "доминирование" теряя очки до очередного "спада"
Ну и лучший Арсенал за 10 лет, который напомню, вернулся в ЛЧ, спустя 5-6 лет, а большинство игроков в этом турнире никогда не играли, из недели в неделю бьётся насмерть в АПЛ, пока Бавария последний месяц отдыхала в матчах с кельнами и хайденхаймами. И даже при всем, при этом, пенальти на Сака в концовке первого матча (который был), и вчера была бы совсем другая игра.
Помню когда он возглавил Челси все плевались, я наоборот радовался.
При всех своих недостатках тренер то он топовый, пусть у него и не получилось любви с Баварией, тем не менее.
Поэтому выиграть АПЛ намного почетнее чем ЛЧ, где многое решает удача, судья или один эпизод