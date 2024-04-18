Тухель хитрее Артеты. Киммих получил свободу и по делу наказал «Арсенал»

Разбор Вадима Лукомского.

В домашнем матче «Бавария» победила «Арсенал» (1:0). Команда Томаса Тухеля – в полуфинале. У «Арсенала» противоположная траектория. Лондонцы не добились положительного результата в трех последних играх – вылетели из Лиги чемпионов и минимизировали шансы на успех в АПЛ.

Стартовый режим матча – взаимные перестраховки. Оба тренера применили приемы именно под нейтрализацию соперника, а не под улучшение собственной игры в атаке (разберем ниже). А по ходу встречи на первый план вышла способность читать рисунок и реагировать.

В режиме перестраховок и постоянных реакций Тухель уверенно переиграл Артету. Это стихия немца. «Этот матч – тактический шедевр Томас Тухеля», – постановил президент «Баварии» Герберт Хайнер. Возможно, такой яркий эпитет – перебор, но преимущество Томаса неоспоримо.

Первый тайм – взаимные перестраховки. Тухель сравнил его с шахматами

«Первый тайм напоминал шахматы. Кто сделает первую ошибку, кто решится на первый рискованный ход? Никто не желал его делать», – резюмировал Тухель.

Осторожность прослеживалась с обеих сторон. «Баварии» было особенно важно выключить правый фланг «Арсенала». Перед матчем Тухель отмечал структурную важность этой зоны: «К правой стороне поля тяготеют Сака и Эдегор. Они всегда атакуют через эту зону – по крайней мере пытаются туда идти в каждой атаке. Дальше они либо задействуют забегание Уайта, либо переводят на другой фланг».

Тактический акцент на нейтрализацию правого края был у «Баварии» и в первом матче – Серж Гнабри садился пятым защитником. В этот раз Гнабри и игравший левого защитника Альфонсо Дэвис были недоступны. Тухелю пришлось выставить абсолютно новое сочетание в этой зоне. Но именно оборонительным задачам оно подходило даже лучше. Мазрауи стартовал левым защитником, а Рафа Геррейру играл как полузащитник с опусканиями в линию обороны.

Изначально Геррейру опускался за Уайтом, но мог доигрывать левым защитником до конца эпизода:

Артета тоже сделал ход под сдерживание опасного фланга соперника. Справа у «Баварии» располагались Киммих и Сане. В роли левого защитника у «Арсенала» стартовал Томиясу. Кажется, решение было реакцией на слабую игру Кивера в первом матче. Его альтернатива Александр Зинченко тоже ненадежен в обороне. Так Микель добрался до варианта с японцем.

В отличие от Тухеля Артета не делал структурных изменений в этой зоне. Просто поменял исполнителя. Забегая вперед, эта стратегия не сработала, пускай героем стал не Сане, а Киммих.

Кроме конкретных ходов, у команды в первом тайме прослеживалась базовая осторожность в решениях. Точность передач 89% на 93% – достойное отражение картины тайма. Обе команды часто выжидали в схеме 4-4-2 и не шли в прессинг. Оказавшись с мячом, не делали рискованных передач в неочевидных ситуациях.

Киммих получил свободу – и наказал

Артета выпустил Томиясу под дуэль с Сане, но не готов был полностью довериться японцу. В помощь постоянно и крайне дисциплинированно стягивался Мартинелли. Задача – создавать ситуацию 2-в-1. Это делать получалось, но пугающе много свободы получал Киммих:

Потенциал для вскрытия этой зоны через передачи и навесы Киммиха был еще в первом тайме. А с начала второй половины стало вообще страшно – к свободе Йозуа добавилось грамотное насыщение штрафной. Фирменные рывки делал Леон Горетцка.

Эта связка начала тайм с убойного момента. Киммих свободен, а Горетцка организует рывок:

Не всегда исполнение было настолько безупречным, но «Бавария» задействовала свободного Киммиха, а Горетцка давал ему удобный вариант в штрафной:

Дополнительная острота возникала из-за того, что Леон не находился в штрафной, а именно врывался туда на ходу.

Итоговая цепочка выглядела так: «Арсенал» слишком боится Сане, много свободы получает Киммих, совсем страшно стало, когда «Бавария» начала сочетать свободу Киммиха с насыщением штрафной под него.

Разновидность этой проблемы проявилась и в голе. Пускай там Йозуа выступил в роли завершителя, а не созидателя (его более частая роль в матче).

Сане прорывается на фланге – против него по традиции Томиясу и Мартинелли, а Киммих свободен:

При втором навесе Мартинелли мог переключиться на Киммиха, но засмотрелся на мяч:

В стандартной ситуации Мартинелли отвечал бы за Йозуа почти весь эпизод – было бы проще. А так не справился.

«Бавария» при 1:0: владение как инструмент обороны + дополнительные защитники со скамейки

После забитого мяча «Бавария» выглядела максимально уверенно. Владение после гола и до 88-й минуты (только тогда «Бавария» все-таки села в оборону) – 60% на 40% в пользу хозяев. То есть «Арсенал» не мог даже организовать штурм.

Самые вовлеченные в игру на этом этапе футболисты – Нойер и защитники «Баварии». Замысел легко считывается – держать мяч в ожидании момента, когда «Арсенал» увлечется прессингом. У «Баварии» это здорово получалось. Команда здорово использовала опускания игроков по этажам схемы – Лаймер спускался к центральным защитникам, чтобы создавать «+1»; Мусиала отходил в опорную, когда «Арсенал» давил слишком большим количеством, и помогал через свои уникальные качества.

Постепенно Тухель добавлял в этот рисунок дополнительных защитников и переходил в режим передачи инициативы. Сначала вместо Мазрауи появился Ким. Эта перестановка случилась без смены схемы – кореец занял место слева в защите.

Потом вместо Сане вышел Дайо Упамекано. И уже тут «Бавария» переключилась на пятерку:

Внутри пятерки защитников было четыре номинальных ЦЗ. А в полузащите слева играл левый защитник Геррейру. «Бавария» уверенно довела дело до конца.

***

Послематчевый вердикт Тухеля: «Этот матч получился эталонным в плане командных усилий и готовности жертвовать собой. Другого пути на этом уровне нет. Против «Реала» мы сыграем совсем иначе, потому что стиль «Мадрида» сильно отличается от стиля «Арсенала».

Здесь названы составляющие успеха, как их видит Томас – максимальная самоотдача + адаптации под соперника. Против «Арсенала» ему точно удалось нащупать удачную формулу, что сыграло ключевую роль в решающий момент. В процессе поисков помогла зрелость игроков – в первом матче план работал не так эффективно, как в Мюнхене, но команда не поплыла. В отличие от оказавшегося в аналогичном положении «Арсенала».

Вы заметили, как Джака стал топ-игроком? Два шикарных сезона в «Арсенале» и «Байере»

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm