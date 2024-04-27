Почему «Ливерпуль» провалил апрель и потерял все?

Вадим Лукомский – о крахе надежд Клоппа.

Катастрофический апрель уничтожил шансы Юргена Клоппа на хэппи-энд в «Ливерпуле». Команда вылетела из Лиги Европы после 0:3 на «Энфилде» от «Аталанты». В АПЛ победила лишь дважды в пяти матчах.

Самое страшное – в проигранных матчах наблюдались очень похожие симптомы. «Тяжело назвать одну причину. Нехватка уверенности, опыт, неготовность к испытаниям – может, мы просто боимся ошибок в решающей стадии сезона. Не знаю. Это комплекс причин, но ситуация, в которой мы оказались, неприемлема», – зафиксировал Вирджил ван Дейк.

В этом тексте погрузимся в проблемы резко сменившего траекторию «Ливерпуля».

Физический спад – корень бед «Ливерпуля». Почему игроки Клоппа выдохлись?

На данный момент «Ливерпуль» сыграл больше всех матчей в топ-5 лигах – 54 встречи. Это уже в значительной степени объясняет накопленную усталость и физический спад, но есть несколько факторов, усугубляющих ситуацию.

«Ливерпуль» – команда с минимальным средним временем между матчами. В первую очередь этот показатель коррелирует с количеством игр, но также подчеркивает особенности календаря. Весьма часто команда Клоппа получала меньше времени на восстановление, чем другие.

В этом сезоне Клопп несколько раз жаловался, что «Ливерпуль» чаще остальных ставят в ранний субботний слот. Тяжело оценить степень влияния этой проблемы, но у претензии точно есть содержательная сторона.

Второй важный момент – отрезки экономии энергии внутри матчей. У «Ливерпуля» их было значительно меньше, чем у других команд в гонке. Команды более-менее сопоставимы по отрезкам с преимуществом в один мяч. Но в такие периоды все еще нужна высокая концентрация и не всегда можно переключиться в режим экономии энергии, даже если он у команды есть.

В этом контексте наиболее показательны отрезки с преимуществом в два и более мяча. Здесь «Ливерпуль» сильно уступает «Сити» и «Арсеналу». На дистанции сезона команда провела почти три дополнительных матча, пока конкуренты экономили силы:

Разумеется, преимущество в счете – следствие качества игры. И лидерство «Сити» с «Арсеналом» тут неслучайно, но эта разница важна для понимания истощения «Ливерпуля». Они вынуждены играть на максимуме более длительные отрезки.

Все это усугубляется количеством травм. У «Ливерпуля» их значительно больше, чем у конкурентов. Один из способов измерения – дни, пропущенные травмированными футболистами. В сравнении с «Арсеналом» и «Сити» команда Клоппа лидирует с отрывом:

Травмы не только бьют по качеству состава на конкретный матч и сыгранности, но добавляют усталости футболистам, которые играют без ротации – больше, чем планировалось в идеальном (или хотя бы сносном) сценарии. Несколько недель назад Клопп фиксировал эту проблему на примере Ватару Эндо и Алексиса Мак Аллистера: «Кажется ли мне, что Ватару и Макка сыграли непозволительно много в последние недели? Пожалуй».

Совокупная картина выглядит примерно так: у «Ливерпуля» самый плотный календарь –> игроки травмируются чаще, чем у других команд –> оставшиеся должны играть больше, чем планировалось –> в таком сочетании команда может побеждать, но неуверенно и максимально выкладываясь. Эти проблемы привели к апрельскому кризису.

Почему это двойной удар в рамках стиля «Ливерпуля»

Физика максимально важна для футбола Клоппа. В этом сезоне связь особенно сильная, но тезис уместен для любой его команды в любой сезон. Когда Юргена спрашивали об этом, он согласился и уточнил причину: «Мы хотим атаковать соперника в режиме нон-стоп: когда мы с мячом, мы атакуем, а не берем паузу; когда мы теряем мяч, мы сразу атакуем; когда мячом владеет соперник, мы атакуем через прессинг».

Теперь перенесемся в этот сезон. Общая зависимость стиля от физической готовности умножается на нюансы конкретной команды. Сезон можно разделить на два этапа:

1. В первой части сезона часто не было убедительного стартового плана, но это компенсировалось двумя суперсилами:

● Вертикальность – способность ускорять атаки через пасы Мак Аллистера и Трента сочеталась качествами атакующей тройки (почти в любом сочетании) и Собослаи, который связывал атаки и поддерживал их.

● Концовки – Клопп мог насытить атаку через вариативную скамейку (заменить любого в тройке атаки, кроме Салаха, или вообще использовать четверку), а команда включала сильную ментальность.

Этого не хватало, чтобы контролировать матчи на уровне конкурентов, но хватало, чтобы собирать очки в их ритме. Оба элемента сильно зависят от физики. В одном случае нужно максимально быстро набрать командную скорость, в другом – проявить чудеса выносливости.

2. Примерно в ноябре-декабре рисунок «Ливерпуля» сильно изменился. Вернулись прессинг-монстры. Теперь команда играла более качественно и часто сметала соперников через фирменную черту Клоппа.

Здесь очень важно понимание того, насколько интенсивнее любой другой команды прессинговали «красные». С декабря по март «Ливерпуль» держал PPDA на уровне 6,30. Никто другой в АПЛ не выбивал меньше 8.

PPDA косвенно характеризует интенсивность прессинга. Чем меньше значение, тем меньше передач в розыгрышах позволяется сделать сопернику перед высоким оборонительным действием команды. «Ливерпуль» тут лидировал с гигантским отрывом – и впервые за долгое время вернулся к значениям чемпионского сезона.

Общий элемент разных, но удачных отрезков – физика. К весне «Ливерпуль» подошел с игровым рисунком прессинг-доминатора. В последних встречах нужного качества прессинга нет, но и вернуться к победам через мощные концовки не выходит – тут тоже нужна сверхготовность.

«Нам не хватает уверенности в вещах, которые мы воплощаем. Наш прессинг сейчас работает на 40-50% – мы оставляем свободными слишком большие зоны», – признавал Клопп после поражения от «Пэлас».

В этом матче перед голом в ворота «Ливерпуля» соперник сделал 19 передач (все на чужой половине поля). Команда Клоппа не успевала смещаться. Сначала допустила перевес на фланге:

Чтобы покрыть дефицит, к мячу стянулась вся тройка полузащитников «Ливерпуля». Из-за этого образовалась дыра в опорной, которой воспользовался Эзе:

«Сопернику было слишком легко переводить мяч и растягивать нашу схему. Диагонали, которые они используют, можно накрыть, только если давишь на игрока с мячом. Мы не успевали, из-за чего всей команде приходилось много бегать. Мы защищались от их атак вместо того, чтобы с помощью прессинга проводить собственные атаки», – объяснил Юрген.

Важный акцент: «Ливерпуль» не только лишается прессинга как инструмента управления матчами, но и вынужден больше обороняться на своей половине. Это совсем другой сценарий. Команда Клоппа никогда не была в нем хороша, но часто мастерски его избегала.

Прессинг не работает, а вернуться в режим поздних побед и камбэков под заказ не получается. Физика – одна из причин, но важно понимать, что даже самые волевые команды ограничены в количестве удачных попыток. «Мы обсуждали эту тему между собой – и согласились, что не можем постоянно полагаться на камбэки. Это невозможно. Невозможно повторять такое весь сезон от матча к матчу», – вспоминал Энди Робертсон.

В описанную картину хорошо вписывается даже редкий удачный матч с «Фулхэмом». Клопп оставил на скамейке Салаха и обновил состав – солировали свежие Райан Гравенберх и Коди Гакпо, а фирменный прессинг отметился парочкой камео.

Ужасная реализация усугубила кризис

Кризис «Ливерпуля» реален – команда правда неузнаваема в ключевой отрезок сезона. А вот степень кризиса, кажется, слегка раздутой. Поймите правильно: такой спад в игре в настолько важный момент не позволителен в любом случае, но, если объективно рассматривать качество игры, «Ливерпуль» мог выжать чуточку лучшие результаты (и заслуживал их).

Олицетворением описываемой картины служит поражение от «Пэлас». «Ливерпуль» был ужасен в первом тайме – устранился, потерял ценное время, дал сопернику фору. Во второй половине команда создала достаточно шансов не только для ничьей, но и для победы.

Позволительно ли так стартовать в разгар гонки? Нет. Это признак кризисной команды. Мог ли «Ливерпуль» победить в этом матче? Да – и это было бы заслуженно, но не отменило бы проблем.

В каждом из неудачных матчей плохая реализация усугубляла проблему. В четырех матчах без побед «Ливерпуль» забил всего два мяча с 11 xG. Это правда дичайшая аномалия – и откровенное невезение при любых скидках на особенности исполнителей/проблемы моделей и т.п.

При меньшем невезении «Ливерпуль» мог добыть результаты получше. Это не изменило бы сути их проблем, но изменило бы тональность – мы обсуждали бы опасения вокруг «Ливерпуля» на финише, а не устранение команды из борьбы за трофеи.

«У нас как команды сейчас явно не горячая серия перед воротам соперниками. Играть насухо тоже не выходит – неудивительно, что результаты оказываются не в нашу пользу», – резюмировал Робертсон.

Аналитик Эндрю Бизли обратил внимание на интересную тенденцию: «Ливерпуль» особенно плохо реализует явные моменты, когда отстает в счете. Средняя реализация явного момента – 39%. При равном счете и лидерстве в счете «Ливерпуль» близок к ней – 39,1% и 40,8%. А, проигрывая, опускается до 13%.

Важно фиксировать: что худшая реализация в момент отставания свойственна всем командам, но степень падения у «Ливерпуля» аномальна. Кажется, форвардам особенно не хватает спокойствия в такие моменты.

И все же в отрезки бодрости «Ливерпуль» даже сейчас создает слишком много. Это намек, что результаты вполне могут нормализоваться – ничьи станут победами, а поражения – ничьими. По игре не так плохо (вернее не все 90 минут плохо). В любом случае этого будет недостаточно для возвращения в гонку – даже в случае необязательных осечек конкурентов. Сезон кажется законченным.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

10 лет падению Джеррарда с «Челси». Случайность или гениальный план Моуринью?

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Michael Steele