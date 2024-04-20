Палмер удачно разменял «Сити» на «Челси». У Пепа он мог стать вторым Грилишем (без обид)
Колонка Славы Палагина.
В понедельник Коул Палмер отправил четыре мяча «Эвертону» и где-то по пути между хет-триком и покером приобрел еще одного персонального фаната. Изучая перфоманс, Джейми Каррагер задал резонный вопрос: не заслуживает ли Коул чего-то большего, чем награду лучшему молодому игроку сезона? Возможно, это лучший игрок сезона без ограничений по возрасту?
Джейми не привел никаких аргументов, но они ясны как божий день. Палмер делит первое место в бомбардирской гонке с Эрлингом Холандом, по гол+пас с ним на равных идет только Олли Уоткинс. Даже если вы цифровой сноб и захотите отнять у Палмера все его пенальти, все равно вырисовывается впечатляющая картина: в пересчете на 90 минут Коул уступает по результативным действиям только пяти игрокам. Напомню: речь о пареньке, для которого нынешний сезон первый во взрослом футболе. Перед трансфером в «Челси» у Палмера было лишь 3 выхода в основе в АПЛ.
Чем закончится голосование, пока не знает никто. Учитывая, что номинаций слишком много (своя версия есть у журналистов, игроков и лиги), у Палмера точно есть шансы взять хотя бы одну. Прямо сейчас интересно другое: не жалеет ли Пеп, что отпустил такого таланта? Как бы вообще Палмер играл у Гвардиолы? Актуально, учитывая кубковый полуфинал и проблемы, которые Коул уже доставил «Сити»в чемпионате.
Судя по инсайдам Сэма Ли из The Athletic, в «Сити» точно не жалеют: перед началом сезона хотели либо сохранить Палмера у себя, либо отправить в аренду к Венсану Компани в «Бернли». Коул настоял на уходе. У Пепа игроки с таким мышлением обычно не задерживаются. За плечами кейсы Жезуса, Зинченко, Стерлинга и Сане, которых без сожалений отпускали даже в топ-клубы. Политика распространяется и на выпускников академии. Самый яркий пример – Джейдон Санчо.
Вероятно, еще одно объяснение – потенциальные трудности от размещения Палмера на поле. Недавно Пеп рассказывал, что у него вызывают головную боль попытки разместить одновременно Фила Фодена и Кевина де Брюйне. Получается против автобусов, но в топ-матчах приходится отправлять Фила на фланг, где его потенциал ограничен. Если проблемы вызывает наличие только двух плеймейкеров, то что было бы с третьим?
Другой вопрос: смог бы Палмер раскрыть свой потенциал в «Сити» так же, как у него получается в «Челси»? С одной стороны, глупо даже размышлять об этом: если сложить только последние два сезона, «Сити» будет впереди «Челси» больше, чем на 70 очков. Между проектами пропасть, даже если не заглядывать в таблицу. «Сити» сильнее на три головы.
Но вот непопулярное мнение: проверенная годами система Пепа подходит Палмеру куда меньше нестабильной обстановки в «Челси».
Если изучить интервью Коула, в каждом сквозит одна простая мысль: Палмеру безумно нравится свобода, которую ему дает Почеттино. Когда у него спросили, сделал ли Маурисио его лучше как игрока, англичанин ответил так: «Думаю, да. Он точно предоставил мне свободу. Чувствую, что в такой системе могу лучше выражать себя. Маурисио каждый день со мной разговаривает, не только о футболе, но и о жизни. Он умеет поднять настроение и старается выжать из тебя самое лучшее».
А вот более тактическое заключение Почеттино: «Его стартовая позиция – правый фланг, но мы даем ему свободу перемещений. Он может оставаться с краю, но также у него есть свобода для открываний между линиями. Он чувствует, что нужно команде, и корректирует позицию под нужды партнеров. Нам придает непредсказуемости, а ему позволяет раскрыть потенциал».
Перед финалом Кубка Лиги Маурисио давал интервью Sky Sports, где тоже затрагивалась тема свободы для Палмера. По словам Почеттино, Коул – единственный в атакующей группе «Челси», кому позволено опускаться за мячом к своим воротам.
Свободу Палмер трансформирует в комбинации с партнерами. Может открыться между линиями и вывести форварда пасом вразрез, может ворваться в штрафную под прострел, опуститься за мячом и забросить из глубины или разыграть стеночку с правым защитником. Такое количество приемов идет только в комплекте со свободой.
Показательны сравнения Палмера с Анхелем Ди Марией, которые запустил Почеттино в первой части сезона. Аргентинца чаще всего ставят на фланг, откуда он решает, где ему открыться дальше. Свой лучший сезон Анхель провел в гибридной роли у Карло Анчелотти, когда смещения с края в середину и обратно вообще были ключевой тактической деталью в схеме тренера.
Вот тепловая карта Палмера из недавнего матча с «Бернли». Наглядно демонстрирует свободу, схожую с тем, что была у Ди Марии в «Мадриде». Фактически Коул перемещается по всей правой части поля – его нельзя назвать ни восьмеркой, ни десяткой, ни вингером. В одном игроке умещаются все три роли:
Смог бы Палмер получить такую свободу в «Сити»? Для ответа не нужно даже вспоминать легендарное интервью Тьерри Анри, где он говорил о строгости позиционной структуры Пепа и важности соблюдения позиций. Примеры действующих игроков «Сити» еще показательнее.
В ответном матче с «Мадридом» Пеп использовал четверку атакующих полузащитников – Фодена, КДБ, Грилиша и Доку. У каждого непростая история отношений с Пепом. Все подчеркивают, что благодарны каталонцу, но при этом у всех возникали трудности с тем, чтобы соответствовать строгим требованиям Гвардиолы.
Зарубы Пепа с Де Брюйне мы разбирали отдельно – не будем останавливаться на них снова. У Доку прошло всего 9 месяцев после трансфера, но и ему уже приходилось извиняться за неуместный дриблинг. Фоден в этом сезоне купается в любви Пепа, но даже Фил отстоял очередь в несколько лет, чтобы дождаться шанса в центре поля.
Самый яркий случай – союз Гвардиолы и Грилиша. За предсказуемыми походами Джека к лицевой и передачами назад легко позабыть, насколько раскованнее он играл в «Астон Вилле». Более того, Грилиш подчеркивал, что даже в смирительной рубашке Гарета Саутгейта в сборной чувствует себя свободней, чем в успешной машине Пепа.
Характерна эволюция отношения Грилиша к голам и ассистам. Сразу после трансфера жаловался, что ему не хватает результативности. Наивно полагал, что после перехода в «Сити» статистика автоматически подскочит вверх. В какой-то момент даже подключил родных, чтобы понять, в чем может прибавить, чтобы улучшить статистику. Пеп в это время просил не расстраиваться и забыть о цифрах.
Что произошло спустя пару лет? Естественно, Грилиш забил. Не в ворота, а на статистику. Теперь отмечает лишь косвенный вклад в победы. Вот недавнее замечание по мотивам игры с «Кристал Пэлас»:
«Ничто не заменит радости от голов, но мне понравилось интервью Бензема, где он говорит, что сейчас все слишком зациклены на статистике. Я тоже хочу забивать, но понимаю, что это командный вид спорта. Просто рад, что играю в этой команде и приношу пользу. Чувствую, что могу давать нечто большее, чем голы и ассисты. Если посмотрите игру с «Кристал Пэлас», то увидите, что я был вовлечен во все четыре мяча».
Грилиш прав – мы разбирали его недооцененные качества в тактическом дайджесте по итогам тех выходным. Но правда в том, что вот настолько система Пепа ограничивает его навыки, что приходится довольствоваться лишь опосредованным вкладом. От Грилиша требуется лишь сохранять мяч, стягивать пару соперников и выкатывать мяч свободным партнерам. В этой роли Джек прокачался и развил пару новых навыков (например, скрытые передачи в штрафную), но это все равно очень далеко от бирмингемской версии Грилиша.
Палмер тоже мог прочувствовать оковы системы. В редких матчах, которые все же доставались, Пеп ограничивал его лишь игрой на флангах. Сейчас трудно поверить, но в прошлом сезоне Гвардиола даже выставлял Палмера на левом краю, откуда левше по определению тяжело смещаться в центр. Свои бесконечные таланты Коул мог проявлять даже там, но едва ли замыкания дальней и создание ширины позволили бы набить такую статистику в «Челси».
Критики, безусловно, скажут, что такой уровень свободы, как у Палмера, невозможен в топ-клубе. Вероятно, правы. «Челси» осознанно играет на качествах Палмера. Через его правую зону проходит 41% атак – больше, чем у любого клуба АПЛ. Отрыв от левой зоны – сразу 10%. Тот же «Сити» атакует куда равномернее – разница между флангами всего 2%.
Иногда одергивает себя даже Почеттино: аргентинец шутит, что дает Палмеру, «возможно, слишком много свободы». Не идет ли она во вред? С одной стороны, команде правда не хватает разнообразия. С другой, проблемы, которые в первую очередь замедляют прогресс «Челси» (реализация моментов, нехватка физической мощи, незрелость партнеров), никак не связаны с балансом в атаке и зависимостью от Палмера.
Пожалуй, от трансфера Коула из «Сити» в «Челси» выиграли все.
«Сити» получил деньги за игрока, который был скорее головоломкой для тренера, чем решением.
«Челси» получил талант поколения, который с бешеной скоростью начал реализовывать потенциал.
А Палмер получил идеальные условия для роста.
Эх, вот бы еще партнеры были такими же хладнокровными, как он.
Фото: East News/GLYN KIRK / AFP, LINDSEY PARNABY / AFP; Gettyimages.ru/Clive Rose; IMAGO/Ian Stephen, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press
Кдб хорош, по играет мало, Доку это больше опция, а не игрок на 30+ матчей сезона.
Я к тому, кем они играть будут? Попробуют Мусиалу купить? Вирца?
Пеп не очень любит вингеров чистых вообще
Все должно происходить вовремя
Белый налив быстро зреет, но на долго свои свойства не сохраняет.
Игрок месяца английской Премьер-лиги: январь 2017
Член «команды года» Премьер-лиги по версии ПФА (2): 2015/16, 2016/17
а вот тут почеттино не всесилен: В июле 2023 года во время интервью для подкаста Гари Невилла The Overlap Алли рассказал, что подвергся сексуальному насилию в возрасте шести лет, а затем начал торговать наркотиками в возрасте восьми лет. Он также рассказал о том, что провёл шесть недель в реабилитационном центре после окончания срока аренды в «Бешикташе» из-за зависимости от снотворного и проблем с психическим здоровьем
+Если Камавингой перестанут затыкать дыры на других позициях он сможет играть+- на том же мечте
Кстати, Стерлинга Пеп продал как раз из-за того, что тот хотел играть слева, а Пеп разлюбил ставить вингеров инверсно.