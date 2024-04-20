Палмер удачно разменял «Сити» на «Челси». У Пепа он мог стать вторым Грилишем (без обид)

Колонка Славы Палагина.

В понедельник Коул Палмер отправил четыре мяча «Эвертону» и где-то по пути между хет-триком и покером приобрел еще одного персонального фаната. Изучая перфоманс, Джейми Каррагер задал резонный вопрос: не заслуживает ли Коул чего-то большего, чем награду лучшему молодому игроку сезона? Возможно, это лучший игрок сезона без ограничений по возрасту?

Джейми не привел никаких аргументов, но они ясны как божий день. Палмер делит первое место в бомбардирской гонке с Эрлингом Холандом, по гол+пас с ним на равных идет только Олли Уоткинс. Даже если вы цифровой сноб и захотите отнять у Палмера все его пенальти, все равно вырисовывается впечатляющая картина: в пересчете на 90 минут Коул уступает по результативным действиям только пяти игрокам. Напомню: речь о пареньке, для которого нынешний сезон первый во взрослом футболе. Перед трансфером в «Челси» у Палмера было лишь 3 выхода в основе в АПЛ.

Чем закончится голосование, пока не знает никто. Учитывая, что номинаций слишком много (своя версия есть у журналистов, игроков и лиги), у Палмера точно есть шансы взять хотя бы одну. Прямо сейчас интересно другое: не жалеет ли Пеп, что отпустил такого таланта? Как бы вообще Палмер играл у Гвардиолы? Актуально, учитывая кубковый полуфинал и проблемы, которые Коул уже доставил «Сити»в чемпионате.

Судя по инсайдам Сэма Ли из The Athletic, в «Сити» точно не жалеют: перед началом сезона хотели либо сохранить Палмера у себя, либо отправить в аренду к Венсану Компани в «Бернли». Коул настоял на уходе. У Пепа игроки с таким мышлением обычно не задерживаются. За плечами кейсы Жезуса, Зинченко, Стерлинга и Сане, которых без сожалений отпускали даже в топ-клубы. Политика распространяется и на выпускников академии. Самый яркий пример – Джейдон Санчо.

Вероятно, еще одно объяснение – потенциальные трудности от размещения Палмера на поле. Недавно Пеп рассказывал, что у него вызывают головную боль попытки разместить одновременно Фила Фодена и Кевина де Брюйне. Получается против автобусов, но в топ-матчах приходится отправлять Фила на фланг, где его потенциал ограничен. Если проблемы вызывает наличие только двух плеймейкеров, то что было бы с третьим?

Другой вопрос: смог бы Палмер раскрыть свой потенциал в «Сити» так же, как у него получается в «Челси»? С одной стороны, глупо даже размышлять об этом: если сложить только последние два сезона, «Сити» будет впереди «Челси» больше, чем на 70 очков. Между проектами пропасть, даже если не заглядывать в таблицу. «Сити» сильнее на три головы.

Но вот непопулярное мнение: проверенная годами система Пепа подходит Палмеру куда меньше нестабильной обстановки в «Челси».

Если изучить интервью Коула, в каждом сквозит одна простая мысль: Палмеру безумно нравится свобода, которую ему дает Почеттино. Когда у него спросили, сделал ли Маурисио его лучше как игрока, англичанин ответил так: «Думаю, да. Он точно предоставил мне свободу. Чувствую, что в такой системе могу лучше выражать себя. Маурисио каждый день со мной разговаривает, не только о футболе, но и о жизни. Он умеет поднять настроение и старается выжать из тебя самое лучшее».

А вот более тактическое заключение Почеттино: «Его стартовая позиция – правый фланг, но мы даем ему свободу перемещений. Он может оставаться с краю, но также у него есть свобода для открываний между линиями. Он чувствует, что нужно команде, и корректирует позицию под нужды партнеров. Нам придает непредсказуемости, а ему позволяет раскрыть потенциал».

Перед финалом Кубка Лиги Маурисио давал интервью Sky Sports, где тоже затрагивалась тема свободы для Палмера. По словам Почеттино, Коул – единственный в атакующей группе «Челси», кому позволено опускаться за мячом к своим воротам.

Свободу Палмер трансформирует в комбинации с партнерами. Может открыться между линиями и вывести форварда пасом вразрез, может ворваться в штрафную под прострел, опуститься за мячом и забросить из глубины или разыграть стеночку с правым защитником. Такое количество приемов идет только в комплекте со свободой.

Показательны сравнения Палмера с Анхелем Ди Марией, которые запустил Почеттино в первой части сезона. Аргентинца чаще всего ставят на фланг, откуда он решает, где ему открыться дальше. Свой лучший сезон Анхель провел в гибридной роли у Карло Анчелотти, когда смещения с края в середину и обратно вообще были ключевой тактической деталью в схеме тренера.

Вот тепловая карта Палмера из недавнего матча с «Бернли». Наглядно демонстрирует свободу, схожую с тем, что была у Ди Марии в «Мадриде». Фактически Коул перемещается по всей правой части поля – его нельзя назвать ни восьмеркой, ни десяткой, ни вингером. В одном игроке умещаются все три роли:

Смог бы Палмер получить такую свободу в «Сити»? Для ответа не нужно даже вспоминать легендарное интервью Тьерри Анри, где он говорил о строгости позиционной структуры Пепа и важности соблюдения позиций. Примеры действующих игроков «Сити» еще показательнее.

В ответном матче с «Мадридом» Пеп использовал четверку атакующих полузащитников – Фодена, КДБ, Грилиша и Доку. У каждого непростая история отношений с Пепом. Все подчеркивают, что благодарны каталонцу, но при этом у всех возникали трудности с тем, чтобы соответствовать строгим требованиям Гвардиолы.

Зарубы Пепа с Де Брюйне мы разбирали отдельно – не будем останавливаться на них снова. У Доку прошло всего 9 месяцев после трансфера, но и ему уже приходилось извиняться за неуместный дриблинг. Фоден в этом сезоне купается в любви Пепа, но даже Фил отстоял очередь в несколько лет, чтобы дождаться шанса в центре поля.

Самый яркий случай – союз Гвардиолы и Грилиша. За предсказуемыми походами Джека к лицевой и передачами назад легко позабыть, насколько раскованнее он играл в «Астон Вилле». Более того, Грилиш подчеркивал, что даже в смирительной рубашке Гарета Саутгейта в сборной чувствует себя свободней, чем в успешной машине Пепа.

Характерна эволюция отношения Грилиша к голам и ассистам. Сразу после трансфера жаловался, что ему не хватает результативности. Наивно полагал, что после перехода в «Сити» статистика автоматически подскочит вверх. В какой-то момент даже подключил родных, чтобы понять, в чем может прибавить, чтобы улучшить статистику. Пеп в это время просил не расстраиваться и забыть о цифрах.

Что произошло спустя пару лет? Естественно, Грилиш забил. Не в ворота, а на статистику. Теперь отмечает лишь косвенный вклад в победы. Вот недавнее замечание по мотивам игры с «Кристал Пэлас»:

«Ничто не заменит радости от голов, но мне понравилось интервью Бензема, где он говорит, что сейчас все слишком зациклены на статистике. Я тоже хочу забивать, но понимаю, что это командный вид спорта. Просто рад, что играю в этой команде и приношу пользу. Чувствую, что могу давать нечто большее, чем голы и ассисты. Если посмотрите игру с «Кристал Пэлас», то увидите, что я был вовлечен во все четыре мяча».

Грилиш прав – мы разбирали его недооцененные качества в тактическом дайджесте по итогам тех выходным. Но правда в том, что вот настолько система Пепа ограничивает его навыки, что приходится довольствоваться лишь опосредованным вкладом. От Грилиша требуется лишь сохранять мяч, стягивать пару соперников и выкатывать мяч свободным партнерам. В этой роли Джек прокачался и развил пару новых навыков (например, скрытые передачи в штрафную), но это все равно очень далеко от бирмингемской версии Грилиша.

Палмер тоже мог прочувствовать оковы системы. В редких матчах, которые все же доставались, Пеп ограничивал его лишь игрой на флангах. Сейчас трудно поверить, но в прошлом сезоне Гвардиола даже выставлял Палмера на левом краю, откуда левше по определению тяжело смещаться в центр. Свои бесконечные таланты Коул мог проявлять даже там, но едва ли замыкания дальней и создание ширины позволили бы набить такую статистику в «Челси».

Критики, безусловно, скажут, что такой уровень свободы, как у Палмера, невозможен в топ-клубе. Вероятно, правы. «Челси» осознанно играет на качествах Палмера. Через его правую зону проходит 41% атак – больше, чем у любого клуба АПЛ. Отрыв от левой зоны – сразу 10%. Тот же «Сити» атакует куда равномернее – разница между флангами всего 2%.

Иногда одергивает себя даже Почеттино: аргентинец шутит, что дает Палмеру, «возможно, слишком много свободы». Не идет ли она во вред? С одной стороны, команде правда не хватает разнообразия. С другой, проблемы, которые в первую очередь замедляют прогресс «Челси» (реализация моментов, нехватка физической мощи, незрелость партнеров), никак не связаны с балансом в атаке и зависимостью от Палмера.

Пожалуй, от трансфера Коула из «Сити» в «Челси» выиграли все.

«Сити» получил деньги за игрока, который был скорее головоломкой для тренера, чем решением.

«Челси» получил талант поколения, который с бешеной скоростью начал реализовывать потенциал.

А Палмер получил идеальные условия для роста.

Эх, вот бы еще партнеры были такими же хладнокровными, как он.

Фото: East News /GLYN KIRK / AFP, LINDSEY PARNABY / AFP; Gettyimages.ru /Clive Rose; IMAGO/Ian Stephen, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press