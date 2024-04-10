«Арсенал» – «Бавария» в первой серии: смелость против хладнокровия

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом матче четвертьфинала. До гола Леандро Троссарда на 76-й минуте забивали исключительно футболисты с опытом академии «Арсенала», но счет почему-то был 1:2 в пользу «Баварии». Давайте разбираться в этом и других парадоксах встречи.

Томас Тухель привез в Лондон крайне пассивную команду, но она была чудовищно хладнокровна в ключевые моменты. «Арсенал» играл смело в прессинге и владении, но не всегда переводил это в реальные шансы.

Разница в прессинге сформировала рисунок. «Арсенал» давил, «Бавария» выжидала

«Арсенал» использовал привычную модель прессинга. Эдегор и Хавертц выступали в роли зачинателей. В центральной зоне всех перекрывают персонально, а фланговые футболисты читают и ждут, где потребуется их помощь – замкнуть центр или душить оппонента на фланге.

Это максимально классический вариант для «Арсенала», но «Бавария» вообще ничего не предложила в этой стадии для преодоления давления, хотя регулярно начинала атаки коротко. Лучший исход – дальний пас без четкого адресата и выигранный подбор. Но и это случалось нечасто.

Сама «Бавария» не прессинговала – при обороне садились в выжидательный режим, используя схему 4-4-2 в среднем блоке:

Из-за разницы подходов в прессинге полноценной борьбы за инициативу не было – на первый план вышла стадия взлома «Баварии».

Приемы «Баварии» без мяча: опускания Гнабри пятым защитником, особое внимание к Жоржиньо

Внутри такого рисунка позиционной обороны «Баварии» два приема заслуживают особого внимания. Во-первых, Мусиала и Кейн в первой линии действовали максимально близко друг к другу и к Жоржиньо – пытались акцентировано перекрывать доставку мяча в опорную. Именно в этой зоне против опорника «Арсенала» использовалась двойная опека:

Чтобы дать альтернативный путь продвижения, либо Жоржиньо нужно было опускаться к защитникам за мячом, либо кому-то из игроков «Арсенала» спускаться к Жоржиньо в опорную зону.

Часто в этой роли выступал Мартин Эдегор. Это вместе с нехваткой качественного продвижения в левой части поля (Жоржиньо перекрыт, Кивер плох) привело к радикальному перекосу на правый край. Через эту зону «Арсенал» проводил 62% атак в первом тайме:

Изначально у «Баварии» тут были персоналки – Гнабри против Уайта, Дэвис против Сака. Это приводило к частым эпизодам с Гнабри в роли ситуативного левого защитника:

Еще были моменты, где Гнабри садится в защиту, а Дэвис акцентировано выше из-за ориентировки на Сака. На стартовом этапе персоналки были максимально явными:

Эта схема сдерживания не очень работала. Дэвис получил раннюю желтую именно на Букайо. «Арсенал» регулярно заходил через эту зону. «Бавария» сильно прибавила, когда отказалась от чистых персоналок и стала действовать с передачей игроков.

Это позволило лучше совмещать плотную игру с поддержанием схемы, а также уменьшило неудобные для Дэвиса персональные дуэли с Сака, который очень хорош при получении мяча под давлением (Дэвис пытался накрывать его агрессивно и сразу – без выжидания). В скоростных дуэлях у Альфонсо не было проблем, а в таком типе эпизодов – возникали.

Голы «Баварии» поменяли динамику встречи. Два удара в первом тайме – два гола

В первые 35 минут «Арсенал» хорошо прессинговал, давил в конкретную точку при позиционной атаке и совсем не выпускал «Баварию» в контратаки. У команды не было тотального перевеса, но был здравый баланс между обороной и атакой.

За этот отрезок «Бавария» нанесла всего два удара в сторону ворот – оба не связаны с командными механизмами или тенденциями матча. Но оба стали голевыми.

В первом случае все началось с недопонимания между Райей и Габриэлом. Вратарь слишком высоко поднялся и лишил защитника опции для паса назад. Габриэлу пришлось менять решение под давлением Кейна – получился неточный пас:

Дальше на эпизод блестяще отреагировал Горетцка. Фирменным рывком вскрыл зону, которая образовалась сразу после потери, а завершил наказание Гнабри:

Во втором случае все сделал Лерой Сане с волшебным сольным проходом. Он начался с уничтожения Кивера – поляк проиграл эпизод, а потом не смог даже ухватить оппонента за футболку, хотя явно пытался:

Сане прошел до штрафной и заработал пенальти. Магия одного игрока + хладнокровное наказание за редкую необязательную ошибку. Это восхищает в индивидуальном плане, но точно не вытекало из командных планов и их реализации.

Тем не менее голы меняют матчи. В этом случае они сделали рисунок более радикальным и толкнули «Арсенал» к отходу от баланса . Команда вынуждена была быстрее искать обострения и суетиться в атаке – ушел элемент с недопуском «Баварии» в быстрые атаки, который определял перевес «Арсенала» в первые полчаса. В конце первого тайма в опаснейший отрыв убежал Сане. Во втором забеги тоже были регулярными.

Теперь мы смотрели весьма равную игру с четким распределением ролей – позиционная атака против контригры. «Бавария» прибавила в обороне за счет смены акцентов на правом фланге, а потом расшатала впечатляющий стартовый баланс «Арсенала». Крайне мощная реакция на стартовые проблемы, но в большей степени через индивидуальные качества игроков и их психологическую стойкость.

Второй тайм: «Арсенал» меняет структуру и больше рискует (но не всегда эффективно)

В перерыве Кивера заменил Зинченко. Это означало серьезные перемены в первой стадии. Теперь 3+2 в розыгрыше создавались с Зинченко и Жоржиньо в опорной:

В первом тайме для продвижения к Жоржиньо часто спускался Эдегор. Теперь в этом не было необходимости. Периодически «Арсенал» вообще пытался разыгрывать со структурой 3+1, сильнее насыщая финальную треть:

В такой конфигурации потери были более рискованными. «Бавария» пользовалась и регулярно выбегала в контратаки.

Во втором тайме у «Арсенала» не было такого явного перекоса на один фланг – с выходом Зинченко продвижение стало более равномерным. Мартинелли слева тоже получал мяч и возможность обострять.

Учитывая счет и цели команд в матче, на этом отрезке ситуацию контролировала «Бавария». Оборонялись лучше, чем в первом тайме (или «Арсенал» атаковал более спешно), и убегали в быстрые атаки. Чтобы это изменить, «Арсеналу» потребовалась еще одна порция замен.

Вместо Мартинелли вышел Троссард (по позиции), а Жоржиньо заменил Габи Жезус (с перестановками в центре). Теперь у «Арсенала» был самый атакующий вариант состава. Райс – единственный опорник, Хавертц опустился в полузащиту. Тухель, напротив, выпустил Рафу Геррейру в роль Гнабри, которая предполагала частую игру дополнительным левым защитником.

Команды получили полярные посылы – еще больше раскрываться и еще сильнее садиться. Это дало «Арсеналу» больше возможностей на чужой трети, что вместе с мощным перфомансом Жезуса привело к финальному голу. Его соорудили именно вышедшие на замену игроки.

***

Что показал матч:

● «Бавария» в любом состоянии опасна – хладнокровно наказывают, обладают топ-талантами, не ломаются и меняются даже на фоне слабого стартового плана;

● «Арсенал» как команда сейчас в большем порядке, чем «Бавария» – и в плане готовности играть в стиле, который считается основным для обеих команд, и в плане отлаженности ключевых стадий.

Артета был лучше Тухеля, но «Арсенал» с его механизмами не победил «Баварию» с ее лидерами. В этом нет никакого противоречия.

«Арсенал» показал качественный прессинг и структуру владения. У «Баварии» выдающимся образом сыграли Сане (в эпизодах на пространстве) и Гнабри с Горетцкой (во всех отношениях).

Такой расклад оставляет огромный простор для трактовок перед ответной встречей.

С одной стороны, будут ли вообще у «Арсенала» шансы, если «Бавария» добавит ко вчерашнем качествам работающий план игры с мячом? С другой, если «Бавария» выйдет в таком же режиме, но без вспышек/помутнений, которые дали ей два гола двумя первыми ударами в сторону ворот, структурные преимущества «Арсенала» вполне могут сказаться. Даже в Мюнхене.

Развязка уже через неделю. В первой серии было практически все, включая мощный клиффхэнгер.

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

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Фото: East News /AP Photo/Frank Augstein