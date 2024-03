Что пережил Гретцки, забивая последние 100 голов до рекорда? Болезнь отца, «Буря в пустыне» и землетрясение

Исследование Артема Зырянова.

100 голов до рекорда Хоу

«Очевидно, что Уэйн сдает», – шутил владелец «Лос-Анджелес Кингс» Брюс Макнолл 26 января 1991-го после матча с «Ванкувером», в котором Гретцки не заметил звено Игоря Ларионова, набрав 3+2. «Прежний Уэйн точно забросил бы четыре шайбы».

Через несколько дней Гретцки исполнилось 30 (в 50 матчах у него было ровно 100 (32+68) очков), но видимых признаков старения в его игре не наблюдалось. В том сезоне он:

– первым в НХЛ набрал 2000-е очко в регулярках;

– забил 700-й гол (а в той же игре против «Айлендерс» 701-й и 702-й);

– в 9-й раз за карьеру выиграл «Арт Росс Трофи» с результатом 163 очка. Больше в НХЛ набирал только он сам и Марио Лемье.

А еще его «Кингс» установили клубный рекорд по победам, выиграли свой дивизион, забив больше всех в конференции Кэмпбелла, и были готовы идти за Кубком Стэнли. Лига менялась — в ней уже жгли Ягр, Сундин и Федоров с Могильным, а Владислав Третьяк помогал вратарям в «Чикаго». Но менялся и Уэйн. «Сейчас при счете 6:2 я понимаю, что тренеру нужно задействовать и других игроков», – рассказывал он, отмечая, что стал уделять больше внимания восстановлению между матчами.

Его наконец-то не тревожило больное плечо, которое испортило концовку сезона-1989/90. Он привык к тому, что в хоккей можно играть в 30-градусную жару, наладил космическую химию с Тони Грэнато и Томасом Сандстремом, а также придумал себе новый, до сих пор непобитый в НХЛ рекорд – 23 матча подряд с голевыми передачами. Серия могла быть и длиннее, но в 24-й игре Уэйн сам забил дважды, догнав по заброшенным шайбам Фила Эспозито, а в в следующей красиво раскидал оборону «Миннесоты» и вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ (718).

Пожалуй, самым сложным и волнительным моментом всей регулярки для Уэйна стал Матч звезд. По времени проведения он совпал с началом военной операции «Буря в пустыне» на Ближнем Востоке. Гретцки даже призывал НХЛ отменить игру, а хоккеистам и зрителям разъехаться по домам и следить за ситуацией в мире рядом с родными. У лиги на этот счет было иное мнение. На один из январских матчей чемпионата Уэйн вышел в шлеме с буквами K.H – инициалами его двоюродного брата, который находился на службе в Ираке.

А еще перед началом сезона его хороший друг Грант Фюр, вратарь «Ойлерс», признался в употреблении кокаина и получил длительную дисквалификацию. «К сожалению, это не стало для меня сюрпризом...» – грустил Уэйн, желая бывшему партнеру по сборной скорейшего переосмысления жизни.

О числе «802» Гретцки как будто не думал или отвечал на эту тему деликатно. Хоу был и оставался его кумиром; все понимали, что рекорду уже никуда не деться, да еще один Кубок Стэнли — особенно после победы «Ойлерс» в 1990-м — интересовал его намного больше.

«Надеюсь, что забью 800 голов и на этом остановлюсь, – говорил Уэйн в одном интервью. «Горди забросил бы 1000 шайб, играй он в мое время», – уверял в другом. «Если мне удастся побить рекорд, то он должен быть записан со звездочкой — с указанием эпохи. Все-таки Хоу было намного сложнее», – добавлял в третьем. В The New York Times предположили, что рекорд продержится до весны 1993-го.

При самом худшем для Гретцки сценарии.

82 гола до рекорда Хоу

В первом раунде плей-офф-1991 «Лос-Анджелес» не без проблем, но все же дожал «Ванкувер» в шести матчах (у Гретцки 4+6 и два победных гола) и третий год подряд вышел на «Эдмонтон». При счете 1-1 в серии защитник «Кингс» Стив Дюшен щелкнул в сторону ворот «Ойлерс», шайба попала в голову Гретцки и разбила ему ухо в кровь. На рану наложили 36 швов — доиграть матч нападающий не смог. «Уэйн слышит странные звуки, у него головокружение и сильные боли», – рассказывал врач «Лос-Анджелеса» Стефен Ломбардо. «Наверное, это был первый блокшот в моей карьере», – пытался острить сам пострадавший.

«Кингс» к тому моменту уже потеряли из-за травмы полезного Кудельски, Сандстрем играл с трещиной в ноге, а Грэнато потратил все силы и эмоции на возню с Эсой Тиканеном. Как итог: поражение 2-4, и мир лишился возможного финала Кубка Стэнли Лемье против Гретцки.

Зато Уэйн сохранил силы на Кубок Канады, на который Марио после чемпионства с «Питтсбургом» уже не хватило. Для него это турнир стал четвертым и, пожалуй, лучшим из всех. Играя со Стивом Лармером и Шейном Корсоном, Гретцки приложил клюшку к 12 из 27 голов сборной, забитых до его травмы, выходил в меньшинстве и в большинстве, добавляя Канаде мощи при каждом появлении на площадке.

В середине первого финального матча с США Гретцки вместо броска выдал пас на пустые ворота для Лармера — Канада повела 2:0. Буквально через смену он уже защищался в меньшинстве. Шайба покатилась в зону американцев, Уэйн обыграл Челиоса, но не заметил как со спины в него влетел Гэри Сутер. Защитнику не дали и двух минут, а Гретцки несколько дней не мог встать с кровати без посторонней помощи, и последний шаг к победе канадцы сделали без него.

До старта регулярки оставалось еще 2,5 недели, но отлежаться как следует Уэйну не дали. «Кингс» и «Рейнджерс» договорились о выставочном матче в Вегасе на открытом воздухе — а такая игра не могла пройти без главной звезды НХЛ. Собралось 13 тысяч болельщиков — это хорошо. Но Гретцки столкнулся с защитником Марком Харди и усугубил повреждение. Разве это того стоило? После четвертого безголевого матча после старта сезона с «Калгари» (Уэйн заработал «минус 5») он набрал отцу и сразу спросил:

– Уолли, ты когда-нибудь думал, что я могу играть так плохо?

Прошло несколько дней, и, возможно, впервые в жизни Уэйн забыл о хоккее во время сезона. 16 октября 1991-го Уолтер Гретцки потерял сознание, когда красил семейный дом в Брэнтфорде. Он пришел в себя только после пятичасовой операции в больнице Гамильтона. Ему диагностировали аневризм головного мозга. Звонок сестры отвлек Уэйна от послеобеденного сна перед игрой с «Сан-Хосе». Он бросился из Калифорнии на восток Канады, пережевывая в голове одну страшную мысль: удастся ли ему еще хотя бы раз увидеть отца живым?

Уолтер был для него всем.

Первым тренером и статистиком, агентом и финансистом, главным фанатом и самым жестким критиком, в конце концов, лучшим другом и психологом, которому можно было поплакаться в трудные минуты.

Это отец учил Уэйна держать клюшку и по ночам заливал лед на площадке во дворе. Это отец посоветовал Уэйну не бегать за шайбой, а первым быть в том месте, где она, шайба, окажется. Это отец возил его на детские турниры и не дал совершить главную ошибку в жизни — подписать контракт с бейсбольным клубом «Блю Джей» в 16 лет. И это отец посоветовал ему перейти в «Лос-Анджелес», а не в «Детройт», куда изначально хотел Уэйн, когда обмен из «Ойлерс» стал «безызбежным». Это отец… «Мои достижения – полностью его заслуга», – объяснял Уэйн спустя годы.

Уэйн на две недели оставил команду, а когда вернулся, то мысленно был далеко от нее. В ноябре перед домашней игрой с «Детройтом» он рванул в Канаду, чтобы повидаться с отцом — по возвращении нападающий получил «минус 2», а «Кингс» продули. Первый гол в чемпионате Гретцки забил рекордно поздно — «Хартфорду» в шестом матче, но это его вообще не волновало. «Представляете, у меня отец при смерти, а люди вокруг говорят: «Когда Гретцки прервет безголевую серию? Случится ли это вообще? – удивлялся он. – И я слышу это и думаю: вы это вообще серьезно?»

Уолтер Гретцки провел в реабилитации несколько месяцев, но к полноценной жизни вернуться не смог. В свои 53 он частично потерял память и просто забыл все, что происходило с его сыном в предыдущее десятилетие. «Как будто все это время я просто спал, – признавался он в интервью The New York Times. – Потом я посмотрел игру Уэйна на видео, но это были совсем не те ощущения».

70 голов до рекорда Хоу

В декабре 1991-го Гретцки пальнул в девятку ворот «Ред Уингс» и подвинул Марселя Дионна со второго места в списке лучших снайперов. Этот гол стал, пожалуй, единственным светлым пятном для «Лос-Анджелеса» во всем сезоне. Сандстрем схватил дисквалификацию, а затем получил травму и выбыл до марта. Объединение Уэйна с Яри Курри – его выменяли на Дюшена – себя не оправдывало. Финн за год, проведенный в Милане, отвык от североамериканских скоростей и во многих матчах просто растворялся.

Треть чемпионата по разным причинам пропустили Роб Блэйк, Ларри Робинсон и Чарли Хадди – это все ведущие защитники, а Дэйву Тэйлору исполнилось 36, и он уже доигрывал. В феврале из «Питтсбурга» пришел Пол Коффи. Забил в первом же матче, а за следующий месяц дернул спину, повредил кисть и пролечился с десяток игр. Более того, более 30 матчей команда провела без главного тренера Тома Уэбстера (дисквалификация плюс болезнь).

Плох был и сам Гретцки. Да, он набирал очки почти каждый вечер, но не по 3-4 как прежде. И чаще всего это были не важные голы, а одна-пара передач в большинстве в проигранных матчах. У него просели скорость и резкость, а с этим потеряли эффективность фирменные развороты и торможения в чужой зоне. Он осторожничал на пятаке, откуда чаще всего забивал раньше, и уступал место на точке Грэнато в большинстве, торопился с броском и непривычно плохо реализовывал моменты. Перед очередным днем рождения у него было 71 очко в 45 матчах — этого хватало для места в топ-4 бомбардиров во всей лиге, но не для самого Уэйна.

«Может, для кого-то 100 очков за сезон – хороший результат, но не для меня. Для меня это более чем средний результат, а быть середняком мне не хочется. Я сравниваю себя с Гретцки, а не с кем-то еще. Понятно, что в этом сезоне были определенные причины, по которым я не показал привычную результативность, но если так будет и в следующем году, я подумаю о завершении карьеры», – говорил Гретцки перед Матчем звезд-1992. «Конечно, случившееся с отцом по мне сильно ударило. <...> Мне казалось, что на Кубке Канады я играл в лучший хоккей… Не могло же все просто так исчезнуть за 3 месяца».

Гретцки набрал худшие в карьере 121 очко (31+90, №1 в НХЛ по передачам) и стал только третьим бомбардиром (два очка до Кевинса Стивенса, 10 — до лидера Марио Лемье). В предпоследней игре регулярки он неудачно столкнулся с кем-то из «Кэнакс» у борта и повредил ребро. «Кингс» вылетели в первом раунде плей-офф и вновь — в третий раз подряд — их обыграл «Эдмонтон».

53 гола до рекорда Хоу

Летом 1992-го «Кингс» возглавил тренер-новичок Барри Мелроуз — его перетащили из системы «Детройта» после победы в Кубке Колдера. Ларри Робинсон ушел на пенсию, зато до основы дозрел Дэрилл Сидор. В тренировочный лагерь здоровыми приехали Курри и Сандстрем, Коффи и Хадди, а главные подарки доставили из Европы — олимпийский чемпион Алексей Житник и Роберт Ланг (на секундочку, третий бомбардир той же Олимпиады-1992).

14 сентября в начале тренировочных лагерей родился Тревор Гретцки — третий ребенок Уэйна и Джанет. Когда пришло время выписывать мальчика из роддома, в больнице оказался его отец. «Я почувствовал резкую боль в груди и испугался, что это может быть что-то с сердцем», – вспоминал Гретцки. Но это была не паническая атака от переживаний, а кое-что серьезнее. После длительного обследования у него нашли грыжу межпозвоночного диска грудной клетки, которая и отдавала то в ребра, то в спину. Причина — многочисленные тычки и удары, которые Уэйн получал на протяжении карьеры.

«Говорили, что Гретцки нельзя трогать, но я живое доказательство того, что это все неправда. Сейчас я думаю только о том, как избавиться от боли и просто ходить», – иронизировал Уэйн на пресс-конференции.

Он рассказывал, что боль наплывами тревожила его с прошлого сезона — с того момента, как в спину влетел Сутер. Весной она стала невыносимой, но походы к доктору постоянно переносились на потом, а после раннего вылета «Лос-Анджелеса» из плей-офф вроде как потеряли актуальность.

«Обычно я просто прикладывал к больному месту пакет со льдом и играл. Когда выходишь на площадку, забываешь обо всем. Правда, через 10 минут после игры я не мог встать с пола на ноги. Парни спрашивали, все ли со мной в порядке, а я говорил: «Не переживайте. Я был в одной команде с Кевином Лоу, а он играл в плей-офф со сломанной кистью», – объяснял нападающий.

НХЛ, потеряв главную звезду, забеспокоилась, а под прессом владельца «Кингс», который через день говорил прессе об опасности ударов в спину, занялась этим вопросом серьезно. Из-за похожей травмы в 30 лет завершил карьеру гениальный снайпер Майк Босси. Марио Лемье в 24 перенес первую операцию, после чего пропустил под сотню матчей, а вот теперь Гретцки… В адрес Уэйна посыпались слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, но были и те, кого излишнее внимание лиги к одному игроку, раздражало.

«Не думаю, что Греца бьют так, как достается половине хоккеистов НХЛ. Когда Марио пропустил почти два сезона, никто ничего не говорил, так что вряд ли это большая проблема. Хоккей – контактный вид спорта. Боль – часть жизни спортсмена», – говорил для Edmonton Journal форвард «Ойлерс» Крэйг Симпсон, поигравший и с Уэйном, и с Лемье.

Через несколько месяцев американец получил серьезную травму спины, а еще через год, в неполные 27, по сути завязал с хоккеем.

50 голов до рекорда Хоу

До рекорда оставалось чуть больше 50 шайб, но Гретцки не был уверен, что проведет в НХЛ хотя бы еще одну игру. Карьера 99-го номера застыла на отметке 999 матчей. Врачи рекомендовали сделать операцию, но в таком случае шансы на возвращение в профессиональный спорт были ничтожны малы. Уэйн настоял на консервативном лечении, применял стероиды для восстановления связок и спустя два месяца, в середине ноября, ему стало лучше. После Рождества он уже тренировался с командой, а в начале 1993-го «Кингс» объявили о возвращении капитана в игре с «Тампа-Бэй».

Уэйн пропустил 39 матчей чемпионата, в котором происходило голевое безумие, а руководство лиги вырубало под корень драки и грязь на льду. Чемпионата, в котором дебютировали собранные на скорую руку «Оттава» и «Тампа-Бэй» плюс худшая команда НХЛ после расширения «Сан-Хосе»-92/93. Чемпионата, в котором 25 игроков забили 40+ голов, а 67 добрались до отметки 30 (такого не было даже в 1983-м). Чемпионата, который стал самым результативным за всю историю лиги по заброшенным шайбам.

Гретцки отдал пару голевых в первом матче, дважды забил «Виннипегу» (голы №750 и 751) во втором, но чудо не произошло. Прийти в форму за полторы недели легких тренировок было нереально, и он добирал кондиции через игры. Уэйн не забивал немыслимые для себя 16 матчей подряд, в девяти из них у него был отрицательный показатель полезности. «Лос-Анджелес» с трудом наскреб 4 победы (повезло, что попались «Оттава» и «Сан-Хосе»). «Удивительно, но со мной команда стала только хуже», – недоумевал нападающий после очередной посредственной игры.

1:7 с «Девилс», 3:8 с «Рейнджерс», 2:7 от «Монреаля» и даже 3:10 в домашнем матче с «Вашингтоном» – «Кингс» так уставали от разгромов, что радовались, когда проигрывали с разницей в 1-2 шайбы. Пошли косые взгляды в сторону Мелроуза – идея с переводом Курри в центр больше не работала, а с Коффи, лучшим другом Уэйна, тренер-первогодка не сошелся взглядами на современный хоккей. В разгар неудачной серии Пола обменяли в «Детройт» на Джимми Карсона и пару работяг, знакомых Мелроузу по фарму «крыльев». Гретцки был, мягко говоря, не в восторге.

Перед Матчем звезд, куда Уэйна пригласили за былые геройства, в Toronto Sun написали, что Гретцки поругался с Макноллом и вот-вот перейдет в «Мэйпл Лифс». Сплетни прекратились, как только нападающий забил. Он организовал половину из 10 голов «Кингс» в матче с «Миннесотой» (10:5), и кое-как заковырял шайбу в ворота. До начала плей-офф Уэйн набрал еще 41 (13+28) очко, а в первой встрече с Коффи и его новой командой «Детройтом» собрал 2+2.

Плей-офф получился волшебным – 15+25 в 24 матчах. Гретцки стал лучшим по голам, ассистам, очкам и победным шайбам. «Кингс» проиграли в финале «Монреалю», но если бы после всего пережитого Уэйн взял бы еще и Кубок Стэнли (а вместе с ним и титул MVP), это было бы слишком приторно даже для Голливуда. Той весной он все доказал и себе, и критикам.

После пятой игры полуфинала «Торонто» – «Лос-Анджелес» (3-2) колумнист Toronto Star Боб Маккензи написал, что Уэйн катался так плохо, будто у него к спине привязано пианино. Это не прошло мимо Гретцки – хоккеисты знают все, что о них говорят, как бы они это не скрывали. «Барри, неужели я так плох?» – спросил он у главного тренера. «Не-не, Уэйн. Ты в порядке», – успокаивал его Мелроуз.

В шестом матче Гретцки забил победный гол в овертайме, в седьмом – сделал хет-трик и отдал голевую. В раздевалке «Торонто» на Маккензи уставился защитник «листьев» Марк Осборн: «Это все ты виноват!»

33 гола до рекорда Хоу

Октябрь 1993-го, во второй раз за год матч с тогда еще невнятной «Тампа-Бэй» становится для Гретцки важнейшим событием в жизни. За пару дней до игры «молнии» вызвали из фарм-клуба младшего брата Уэйна — Брента. Говорили, что вынужденно — Роб Димайо сломал ногу — но есть версия, что молодая команда в любом случае не упустила бы шанс прорекламировать себя на всю лигу, а, может, установить новый рекорд посещаемости в НХЛ (27 тысяч болельщиков). Пришло более 21 тысячи человек.

Уэйн стал ближе к рекорду еще на гол и отдал пару результативных передач, а Брент зацепил у брата одно вбрасывание из четырех, хитанул его у борта и не попал в пустые ворота с двух метров (штанга). После матча оба были в отличном настроении и охотно шутили. «Все, что я хотел сегодня – выиграть у Брента одно вбрасывание. Больше меня ничего не волновало», – сказал Уэйн. «Кажется, у папы был любимчик, когда он рассказывал нам, как играть на точке», – отвечал ему брат.

Больше друг с другом в НХЛ они не играли, но Брент успел набрать несколько очков и помог Уэйну с еще одним рекордом. Они самые результативные братья в истории лиги. У одного 4 очка, у второго — 2857.

Той осенью калифорнийский «Форум» – место, где проходили самые зрелищные матчи в НХЛ, а Гретцки, пожалуй, последний раз в карьере был лучшим игроком лиги без всяких оговорок. «Детройт» Боумэна улетел из Лос-Анджелеса с поражением 3:10 (у Уэйна 2+4), финалисты конференции «Айлендерс» пропустили 7 шайб, позволив Уэйну набрать 1+2, а «Калгари» – все 8 (1+3 у Грецки). В начале ноября мощь нападения «королей» ощутил на себе «Питтсбург» – разгром 3:8. Уэйн не забил, но отдал 4 передачи. В 15 матчах у него было 35 (9+26) очков. Линдрос, Сакик, Федоров и остальные претенденты на звание центра №1 в НХЛ успели отстать.

21 гол до рекорда Хоу

До рекорда оставалось совсем чуть-чуть, а игроки НХЛ об этом как будто не знали. С лета в «Кингс» не было Марти Максорли — друга и телохранителя Гретцки — и клубы этим охотно пользовались. Дэйв Мэнсон из «Ойлерс» еще в октябре двинул Уэйну локтем в лицо. Через пару недель его жестко толкнули в спину в матче с «Вашингтоном», а особенно горячо проходили игры с «Ванкувером». Сначала Тревор Линден, а позднее Джино Оджик грубо встречали Гретцки у бортов. Он нервничал, отмахивался, спорил с судьями и зарабатывал удаления за недисциплинированное поведение. Таких штрафов за половину сезона у Уэйна набралось сразу 3.

С голами Гретцки и победами «Лос-Анджелеса» на этом этапе чемпионата дела обстояли хуже. Хит-энд-шут, стиль его команды, был эффективен до тех пор, пока тащил вратарь Келли Хруди, а нападение реализовывало моменты. Силовые приемы Роба Блэйка и Алексея Житника были пугающе хороши, но молодые защитники играли слишком агрессивно и часто удалялись. Первое звено «Кингс» с Гретцки начинало проигрывать в скорости примерно всем, и их подвиги в атаке нивелировались пропущенными шайбами.

Мелроуз перебирал нападающих в поисках оптимальных сочетаний, и рядом с Уэйном появлялись люди и не мечтавшие оказаться с ним в одной тройке. Работало не всегда. С 1993-м Гретцки простился отличнейшим голом в ворота «Кэнакс» (№781 в карьере), но через пару дней получил «минус 3» в матче с «Детройтом», подарив гол Сергею Федорову ошибкой на входе в зону.

15 голов до рекорда Хоу

16 января 1994-го «Кингс» гостили у «Филадельфии». Опять проиграли, но Гретцки забил гол – 787-й в карьере. Пока команда отсыпалась после матча, в Калифорнии произошло землетрясение (6,7 балла по шкале Рихтера). Были жертвы, более 7 тысяч человек получили ранения, более 40 тысяч зданий повреждены. Его назовут самым разрушительным в истории США по сумме ущерба. Дом Гретцки также пострадал. Ремонт обошелся хоккеисту в 500 тысяч долларов.

«Жена сказала, что никогда не видела ничего подобного. Весь дом был в разбитом стекле. Толчки длились всего минуту, но за это время мебель из одной части дома перебросило в другую, – рассказывал на утро Уэйн. – В Лос-Анджелесе на моей памяти были погромы, были пожары, сейчас землетрясение. Интересно, чем все закончится? Отремонтировать дом не сложно. Сложнее не думать о безопасности детей и семьи, и эти мысли не дают покоя даже, когда ты на льду».

Перед перерывом на Матч звезд Уэйн отвез семью в Сент-Луис, и уже там случилась еще одна беда. Мама его супруги Джанет попала под машину. У нее была сломана ключица, врачи говорили об ампутации левой ноги. Все последние годы 74-летняя Джин Джонс жила вместе с семьей Гретцки и помогала ухаживать за его детьми.

«В день матча мне важно высыпаться, а если дети встают в 5-6 утра и хотят играть, то это отражается на подготовке к матчам. Прежде ими занималась супруга и ее мама, а теперь нужно найти, кем ее заменить и заботиться о ней самой», – рассказывал Гретцки.

Из позитивного — в середине февраля «Лос-Анджелес» все же вернул Максорли, и на 27-й секунде первого матча Марти забил с паса Гретцки. Из плохого – «Кингс» опускались все ниже в таблице, и шансов на плей-офф уже почти не оставалось.

5 голов до рекорда Хоу

4 марта умер Джон Кэнди — голливудский актер, друг Уэйна и его партнер по бизнесу. Вы же помните толстячка из фильма «Автомобилем, самолетом, поездом», который докучал герою Стива Мартина? Кэнди нашли мертвым в мексиканском отеле. Ему было всего 43, диагноз — сердечный приступ. Как и Уэйн, он вырос в Онтарио, а вместе они были совладельцами футбольного клуба из Торонто, который в 1991 году сенсационно победил в CFL.

Двумя днями ранее «Кингс» завершили жуткую серию из 9 матчей без побед (у Уэйна на этом отрезке «минус 9» при 4 голах), но радости от двух очков команды и 798-й шайбы было немного.

4 гола до рекорда Хоу

До рекорда всего несколько шагов, а по расписанию, как назло, злющий «Чикаго» с Челиосом и Белфором и «Баффало» Гашека. Гретцки заперли в средней зоне и не давали нормально принять шайбу, а с немногочисленными моментами ему не везло. В игре с «Сэйбрс» он бросил в штангу. 16 тысяч охотников за историей, что пришли на Гретцки, остались разочарованы.

На счастье «Кингс» к ним приехала «Оттава», которая к середине марта наскребла всего 6 побед в основное время. Уже в первом периоде Гретцки отдал три ассиста и забил после выхода 1 на 1. Вскинуты руки, есть 799-й, теперь точно попрет, но… судьи углядели фол в средней зоне, и гол не засчитали. Не забить такой команде он все же не мог — Роберт Ланг сделал для этого все — но немного везения, и рекорд был бы побит уже в тот вечер.

А тут еще дочка Полина притащила домой грипп. Уэйн почувствовал недомогание еще перед игрой с «Оттавой», а на следующий день, когда команда отправилась в Анахайм, он едва передвигал ноги. Во втором периоде Гретцки даже попросил у врачей баллон с кислородной смесью и дышал им на скамейке запасных. Пара супермоментов и 4 броска ушли в никуда, выход 1 на 1 отменили из-за паса через две линии.

«Я ничего не ел со вчерашнего дня. Но сегодня «МайтиДакс» сыграли так хорошо, что я бы и в 100-процентной форме ничего бы не сделал», – оправдывался Гретцки перед репортерами, которые толпой ездили за его командой на протяжении «сегодня уж точно побьет» серии матчей.

3 гола до рекорда Хоу

19 и 20 марта «Кингс» играли против «Шаркс» – главных конкурентов за 8-е место в конференции. Чтобы сохранить шансы на плей-офф, «королям» нужны были победы и желательно три гола от Гретцки, чтобы закрыть вопрос с рекордом. В первом матче Уэйн отдал две передачи, но в завершении атак ему дико не везло.

Артур Ирбе выбросил клюшку и остановил его выход 1 на 1, а на последних секундах игры Игорь Ларионов и Джефф Нортон помешали Гретцки забить в пустые ворота. Тот же Нортон немногим ранее ударил Уэйна по рукам и вывел его из себя. В ответ Гретцки также двинул соперника клюшкой и показал несколько (нет, не один) пальцев скамейке «Сан-Хосе». Судьи простили и того, и другого. В 90-х такие истории были в порядке вещей.

На следующий день Нортон опять напакостил. В начале матча Гретцки обокрал у ворот Озолиньша и забил 800-й гол, в конце игры он же подкараулил отскок от Ирбе и сравнялся по заброшенным шайбам с Хоу. В овертайме Уэйн, кажется, не уходил с площадки. Он создал несколько моментов, а за 10 секунд до конца вместе с Грэнато убежал к воротам «Шаркс». Тони затупил и не стал тем самым человеком, с передачи которого Гретцки забил 802-й гол в НХЛ, но именно блокшот Нортона не дал «Лос-Анджелесу» победить во второй раз подряд и сократить отставание по очкам.

1 гол до рекорда Хоу

Рекорд пришлось ждать еще 3 дня. Гретцки прежде никогда не забивал 23 марта, а «Ванкувер» в том сезоне кошмарил и его, и всех остальных «Кингс» (5 побед в 6 матчах). Но «Форум» с таким восторгом реагировал на каждое касание шайбы Уэйном, что у «Кэнакс» не было шансов. До середины второго периода Гретц делал все, но только не пытался забить — таскал шайбу назад-вперед, пугал защитников ложными замахами и слепыми передачами, играл против Павла Буре в меньшинстве и даже привез одну шайбу в свои ворота. И все же это случилось.

На 35-й минуте у «Лос-Анджелеса» было большинство. Житник отлично вернулся назад, отработав шайбу для Робитайла. Тот отдал ее Гретцки, Уэйн увидел подключение Максорли, пауза, пас и … остальное нужно просто увидеть.

«В первую очередь спасибо Пэту Куинну за то, что он позволил устроить такую церемонию после гола», – начал свою речь Гретцки. Игра была прервана при счете 2:2 на 15 минут, а вскоре после паузы «Ванкувер» забросил еще одну шайбу и победу уже не упустил. Рекордный гол своими глазами видели родители Уэйна, его супруга, друзья семьи, голливудские селебрити, включая Тома Хэнкса, который только-только получил первый Оскар за «Филадельфию».

Не хватало одного — очень важного для Уэйна — человека. Его кумира. Бывшего рекордсмена Горди Хоу.

Он не пришел ни на один из мартовских матчей «Кингс», несмотря на личное приглашение Гретцки. Он сослался на семейные обстоятельства и пропустил официальную церемонию, которую в Лос-Анджелесе устроили спустя неделю. А, может, дело было в другом. В начале весны Хоу вдруг заявил, что его статистику в WHA (еще 174 гола) тоже стоило учитывать, ведь это была профессиональная лига, где ему вообще платили больше, чем в НХЛ.

Других подробностей такого поступка Хоу не было. Но в 1999-м Уэйн побил и этот рекорд.

