Кажется, что Кочеткову по новому контракту сильно недоплатили. Неправда – это большой шанс в отличной команде

8 млн на 4 года – это хорошо или плохо?

От редакции Sports.ru: это пост легендарного блога «Эпицентр» – главного поставщика крутых хоккейных историй на Трибуне. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты чаще появлялись в вашей ленте.

Про Петра Кочеткова, сенсацию из «Каролины», разговоров сейчас не меньше, чем об Овечкине – и на самом деле вратаря есть за что хвалить: 10 побед в 15 матчах, сумасшедшие 1,94 в среднем за игру (это при 2,53 у самого Василевского) и очень-очень много эффектных акробатических сэйвов, напоминающих нам о Гашеке, Кипрусоффе и других громких фамилиях.

Но теперь, куда ни глянь, все ругают контракт Кочеткова с «Каролиной». Четырехлетний, односторонний, со средней зарплатой в 2 миллиона в год. Который будет действовать с лета 2023-го. Пишут, продешевил. Говорят, зря отказался от соглашения-мостика на пару лет, чтобы потом получить вдвое больше и уже в 2027-м оторваться на рынке по максимуму.

Контракт действительно интересный, но требует более детального изучения.

Что получил бы Кочетков с контрактом на 2 сезона:

4 млн долларов в общей сложности и возможность подписать новое соглашение в 2025-м.

Допустим, он держит свой уровень и получает деньги, как у Ильи Сорокина. Это еще два сезона по 4 млн – чтобы летом 2027-го стать неограниченно свободным агентом и уже зажечь на рынке. Итого: от 10 (если бы контракт подписали по системе 3+1, а не 2+2) до 12 млн долларов.

Что получает Кочетков с контрактом на 4 сезона:

1. 8 млн и 4 гарантированных года в лучшей лиге мира.

8 и 4!

В лучшей лиге мира!

Гарантированно.

И это для парня, который в октябре был третьим вратарем «Каролины» и юридически продолжает им оставаться. Который сыграл в НХЛ меньше 25 матчей и примерно столько же в АХЛ. Который 23 декабря 2020 года провел в Ангарске, где его ХК «Рязань» играла матч ВХЛ с «Ермаком» при пустых трибунах. Кочетков, кстати, тогда не выручил, а через пять дней «Витязь» обменял его на денежную компенсацию в «Торпедо».

В CapFriendly напротив его фамилии все еще стоит статус emergency loan – и когда Фредерик Андерсен залечит колено, именно Петра отправят в фарм-клуб, если «Каролина» не решит вопрос с Раантой. Но на следующие четыре года Петр может забыть об АХЛ, потому что его новый контракт односторонний – если хоккеиста не заштормит, он будет играть в основном составе.

Да, он лучший вратарь молодежного чемпионата мира, но, например, за год до него лучшим назвали Филипа Густавссона. И только после четырех лет игры на энтри-левел контракте швед получил смешные 1,575 млн на два сезона от «Оттавы». Из 15 первых матчей за «Сенаторс» Гус проиграл всего 4 в основное время, отбивал за 92% бросков, но это для статистических гиков. Главное, что он уже в другом клубе и все еще на минимальном – даже не миллионном – контракте.

«Каролина», не зная того, проведет ли Петр хотя бы один полноценный сезон на хорошем уровне, гарантировала ему работу и достойную зарплату на 4 года вперед. Что получит Кочетков – уже понятно. Будет ли он выступать на уровне двухмиллионного вратаря через год – сказать сложно. Отмотайте время на 24 месяца назад – и поймете почему.

2. Возможность все это время играть в крутой и очень перспективной команде

Это не душная «Филадельфия» или токсичный «Торонто», где вратарей либо ненавидят генетически, либо ждут от них невозможного. И не безнадежные «Койотс», и не вечно перестраивающиеся «Дакс», которые заперли в золотой клетке Джона Гибсона. И не «Тампа-Бэй», где ты обречен сидеть за Василевским еще сто световых лет. Это молодая, стильная, такая же заводная, как сам Кочетков, команда, в которой есть у кого поучиться, есть с кем поржать и затусить, и которая с таким подбором игроков и тренером будет бороться за Кубок Стэнли еще несколько лет. А Роли – утопающий в зелени город в трех часах от океана, который по оценке Money входит в топ-5 лучших мест для жизни в США в 2022-м.

Вы видели, как кайфуют болельщики «Каролины» после домашних побед? А читали хоть что-нибудь негативное про хоккеистов за последние лет 5? Это если не идеальное место для молодого хоккеиста, то близкое к тому. По всем параметрам. Даже налоговая ставка там относительно невысокая – всего 45%. Не сравнить с тем, что платят Шестеркин и Сорокин в Нью-Йорке.

Контракты Раанты и Андерсена летом завершаются, а, подписав Кочеткова на длительный срок, клуб как бы говорит: «Ты наше (возможное) будущее, мы в тебя верим». Вероятно, в компанию к нему пригласят ветерана на пару лет, и при соблюдении всех «если» – главное из которых стабильная игра – Кочетков будет сам контролировать свое будущее.

3. Возможность выиграть Кубок Стэнли

«Каролина» не стучится, а уже долбится в чемпионское окно, и с каждым годом становится все ближе к Кубку. У них есть все: адекватное руководство, топ-тренер, молодежь, которая не реализовала себя даже наполовину, а уже рвет Восточную конференцию на части, ветераны без Кубка, которые по старой традиции НХЛ приносят удачу тем, кто давно ничего не выигрывал, и ветераны с Кубком, без которых победы невозможны. Таланта, габаритов и амбиций у них больше, чем у другой команды лиги, а если добавить к этому ее характер, опыт, которого набрались Свечников, Нечас, Ахо и прочие за четыре последних плей-офф (прошли «Вашингтон», «Рейнджерс», «Нэшвилл» и «Бостон»), то выводы напрашиваются сами собой.

Так вот контракт Кочеткова – или контракт основного вратаря на 2 млн – только приблизит «Каролину» и самого Петра к Кубку Стэнли. Это возможность сохранить Пеши и Ахо через два года, дать хорошие деньги Нечасу, который их уже заслужил, выцепить полезного игрока перед дедлайном и на рынке, если появится проблемная зона. Понимание того, что вопрос с вратарем закрыт на 4 сезона вперед, развязывает руководству руки, позволяет сосредоточиться на других важных вопросах.

Что с этого Кочеткову? Чем лучше его команда – тем лучше его статистика. Чем лучше его статистика – тем выше скакнет сумма его следующего контракта. Да, это долгосрочная инвестиция, но она может быть очень успешной. И если все сложится, какая разница, когда Кочетков получит свои 5-7 млн – в 2026-м или 2028-м – если к этому добавится чемпионский перстень?

4. Возможность развиваться

В феврале 2020-го матч в НХЛ с «Каролиной» выиграл водитель Замбони Дэвид Эйрс. В сезоне-2020/21 у Алекса Недельковича были лучшие в лиге показатели – 93,2% и 1,90 (сейчас 88% и 4,09 в «Детройте»), а за прошлую регулярку Раанта и Андерсен получили «Дженнингс Трофи», пропустив меньше остальных вратарей.

По статистике и у Кочеткова все просто замечательно. Но глаза видят не только количество побед и только возмутительно яркие сэйвы – типа такого.

Заметно и то, что лидер НХЛ по сухим матчам еще достаточно сырой вратарь. Перед красивым спасением он зачастую теряет контроль над шайбой, неуверенно играет клюшкой или слишком агрессивно выдвигается вперед, открывая большую часть ворот.

Пока за счет реакции и скорости перемещений Петр успевает исправить ошибки, но надолго ли ему хватит сил и здоровья при большой загруженности? Что будет, когда молодого вратаря лучше изучат, а соперники будут отыгрывать его лишним пасом и бросать уже по пустым воротам? Не приведет ли его дерзкий стиль с падениями на спину, шпагатами и частыми столкновениями с нападающими к травме?

К эмоциональной составляющей также есть вопросы. Сразу вспоминается ноябрьская игра с «Бостоном», когда после гола Пастрняка в овертайме разбушевавшегося Кочеткова силой уводил в раздевалку Свечников. Пока команда побеждает, это все остается как будто бы незамеченным, но и сам Петр, и многие тренеры вратарей, которые наблюдают за его игрой, согласны с тем, что работы там еще полным полно.

Длительный контракт с «Каролиной» дает возможность спокойно развиваться в команде НХЛ, получая адекватные деньги. Есть шанс на средний сезон и даже травму. 2 млн – это не та зарплата, которая надолго прибьет задницу игрока к дивану и успокоит. И не та зарплата, которая прибьет его морально, если ожидания от игры не будут оправдываться.

После рекордов на старте карьеры от Кочеткова ждут повторения пути, который проделали Шестеркин и Сорокин с соответствующими финансовыми бонусами, но есть и другие примеры. Всего три года назад Илья Самсонов начал дебютный сезон в «Вашингтоне» с 16 побед в 20 матчах (92,3%). После окончания контракта новичка ему дали всего 2 млн, а этим летом, чтобы остаться в НХЛ, вратарю пришлось идти на понижение.

Фото: REUTERS/Bob DeChiara-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Thomas Salus-USA TODAY Sports