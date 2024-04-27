Маккиннон после 6:2 с «Виннипегом»: «Борьба и преодоление – лучшая часть игры. Вот почему победы так приятны. В плей-офф сложно выиграть 16 раз»

Нэтан Маккиннон высказался о ситуации в серии плей-офф с «Виннипегом» .

« » обыграл «Джетс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:2, 2-1).

После двух периодов «Эвеланш» уступали со счетом 1:2, а в третьей 20-минутке забросили 5 безответных шайб.

«Борьба и преодоление – лучшая часть игры. Вот почему победы так приятны, они даются трудно. В плей-офф нужно выиграть 16 раз, [чтобы завоевать ], но это сложно.

Сегодня мы приложили серьезные усилия. Ребята отлично поработали, но это только начало. Нам нужно передохнуть и в воскресенье действовать еще усерднее», – сказал .