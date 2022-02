Полуфинал Нагано-1998 – лучшее, что было с хоккеем России на Олимпиадах

Те самые пять голов Павла Буре.

От редакции. Впервые этот текст опубликован в феврале 2018-го. Перед полуфиналом Пекина-2022 мы решили еще раз вспомнить самый яркий момент хоккейных турниров в истории нашей сборной.

Первой Олимпиадой в карьере Павла Буре могли стать Игры в 1992-м, и, если б он доехал до Альбервиля, это была бы бомба. Виктор Тихонов проверял его в связке с Быковым на чемпионате мира и не разочаровался. С другим центром сборной – Вячеславом Буцаевым – он был сыгран в ЦСКА, а 35 голов за сезон в союзной лиге говорили о Буре больше, чем все канадские скауты вместе взятые. После 12 шайб армейца на молодежном чемпионате мира чех Иржи Шлегр удивлялся, почему The Next One называют Эрика Линдроса, когда в Европе есть молодой игрок даже лучше. Да, он имел в виду Буре.

Но в августе 1991-го бомбило в Москве, и вместо Олимпиады Павел отправился в НХЛ. ЦСКА настаивал на трехлетнем контракте, который никак не устраивал хоккеиста, а когда в Союзе начался государственный переворот, его отец Владимир собрал чемоданы и увез семью в Штаты. Через фиктивный брак с американкой Павел сделал себе документы, «Ванкувер» дал ему хороший контракт, поэтому голы Быкова и Буцаева в олимпийском финале он видел только по телевизору.

Буре приезжал в национальную команду перед Кубком мира-96, но быстро травмировался и турнир пропустил. По сути, в Нагано он дебютировал в сборной России. И от игры этого «дебютанта» зависело очень многое.

Через 20 лет после второго места в олимпийском Нагано кажется, что состав, который был у России, должен был легко забирать золото. Играли братья Буре, Федоров, Жамнов, Яшин, Каменский, Гончар и оба Мироновых. Но перед Играми шансы сборной расценивались намного скромнее, а ESPN в своем прогнозе убеждал, что Россия станет главным разочарованием турнира. Яшин провалил Кубок мира и все чемпионаты мира, на которые приезжал из «Оттавы», а Жамнов проводил неудачный сезон в «Чикаго». Из «Русской пятерки», которая выиграла Кубок Стэнли, до Японии добрался только Федоров, просидевший восемь месяцев без дела из-за забастовки.

Не вовремя закончился контракт с «Финиксом» у Олега Твердовского – он договаривался до декабря и в состав не попал. Морозов был очень молод, Буре-младший нестабилен, а Коваленко не в форме. Не оказалось в команде потенциально мощнейших пар Зубов – Малахов и Фетисов – Константинов, сломались Ковалев, Виктор Козлов, Карповцев и Николишин, отказались играть Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов, Александр Могильный и Николай Хабибулин.

С вратарями вообще была беда. Если в Ванкувере Быков выбирал между Брызгаловым и Набоковым, а Билялетдинов через четыре года мог рассчитывать на Бобровского и Варламова, то в 1998-м ни одной звезды или просто первого номера клуба НХЛ в распоряжении Юрзинова не было. Шталенков за два месяца до Олимпиады провел в «Анахайме» пять матчей. У Андрея Трефилова столько набралось за всю регулярку. Кубок мира-96 показал, что звезды не могут гарантировать результат, но когда их нет совсем или почти, как у сборной России, это тоже плохо.

Участие Павла Буре в Олимпиаде было под вопросом – пусть и не таким большим, как в случае с Федоровым. После сумасшедшего старта в НХЛ, финала Кубка Стэнли с «Ванкувером» и того безумия, которое окружало его имя в Канаде, в карьере нападающего наступили тяжелые времена. В 1995-м защитник «Чикаго» Стив Смит травмировал нападающему колено, сломав целый сезон, а концовку следующей регулярки – почти два месяца – он пропустил из-за больной спины.

Газета The Province тогда писала: «Русская ракета приземлилась». И сам Буре не очень-то возражал, осторожничая с прогнозами по поводу Олимпиады. «Очень хочется сыграть в Нагано, но пока я думаю только о том, чтобы у меня ничего не болело», – говорил он за восемь месяцев до турнира.

Еще один вопрос – за какую сборную он мог сыграть? После нескольких сезонов в «Ванкувере» Буре подумывал о получении канадского паспорта, а правила ИИХФ позволяли игрокам менять спортивное гражданство и выступать за другие национальные команды, если разрешала их федерация. Разумно предположить, что ФХР никогда бы не отпустила своего лучшего хоккеиста в Канаду, но эти же чиновники через 10 лет подарили Александра Баркова-младшего сборной Финляндии. И эти же чиновники в 90-х делали все, чтобы игрокам не хотелось с ними связываться, так что слух родился не на пустом месте.

История с канадским паспортом звучала пугающе, но развивалась только в газетах. В межсезонье Буре поменял игровой номер (с 96 на 10-й), агента (Гиллис вместо Левина), тренера по физподготовке, получил нового центра (Марк Мессье) и едва не ушел из «Ванкувера» в «Рейнджерс». Вряд ли в его голове были мысли о том, чтобы сыграть еще и за другую страну.

Многие хоккеисты открыли для себя Азию только во время Игр в Нагано, а Буре до Олимпиады побывал в Японии пять раз. В конце 80-х сборная СССР прилетала в Токио для участия в коммерческих турнирах, и молодежь ЦСКА отрывалась на площадке, забивая хозяевам по 10-15 голов за игру. В 1997-м «Ванкувер» и «Анахайм» открывали регулярный чемпионат двумя матчами в столице Японии, чтобы прорекламировать НХЛ и продать все билеты на соревнования олимпийцев. Этнический японец Пол Кария к сожалению местных жителей до Токио не долетел, но у них быстро появился новый любимчик.

В первой игре Буре нанес 11 бросков и забил отличным дальним щелчком, показав, что проблемы со спиной его больше не беспокоят. Через 24 часа он вытащил из коньков Бобби Долласа, раскачав защитника движениями коленей, и перехитрил Шталенкова. Ракета прошла испытание успешно.

Вместе с Буре токийский лед плавил Теему Селянне, который играл за «Анахайм». Вскоре они опять встретятся в Японии, но уже в свитерах своих сборных. Детали тех матчей четко всплывают в памяти и спустя 20 лет.

Игру сборных России и Финляндии на групповом этапе вспоминают нечасто, хотя по драматизму и качеству хоккея этот матч входит в топ-10 лучших в новейшей истории команды. И недалеко отстал от финала ЧМ-2008. Отыграться с 1:3 против финнов удавалось немногим российским тренерам, а там были Селянне, Койву, Курри и Лехтинен, что усложняло задачу в несколько раз. Буре реализовал большинство при счете 0:2 и был одним из лучших, а решающий гол Морозова дал надежду на медали. Матч показал, что у сборной России много проблем, но она была способна их решать, а слова Павла про команду братьев это не просто удачная заготовка перед пресс-конференцией. Голами отметились все четыре звена, и никто после игры не жаловался на нехватку игрового времени или бытовые трудности.

Поражение в последнем групповом матче – с чехами – выводило сборную России на США или Швецию в четвертьфинале. Победа оставила шанс на встречу с Беларусью, и Валерий Буре, который без старшего брата не попал бы на Олимпиаду, голом в ворота Гашека обеспечил проходимого соперника. В полуфинале ждали шведов, но Селянне решил по-своему, забросив им две шайбы.

В теории финны выглядели послабее, ведь такого количества звезд во всех линиях, как у команды Форсберга, в Нагано не было ни у кого. Но те, кто видел матч группового этапа и форму, которую набрали Теему, Саку и Йере, понимали, что силы примерно равны. И даже когда сборная России повела 3:0, а братья Буре отбивали пятерню на скамейке запасных, отмечая хет-трик Павла, ничего не было решено.

Пересказывать все пять голов Буре, которые вы уже видели или еще зацените на Youtube, нет смысла, но есть пара вещей, которые можно пропустить, если не смотреть игру целиком. Это неправда, что Павел затащил матч в одиночку: Шталенков реально выручал, Каспарайтис не отходил от Селянне и бил его при любой возможности, а победная шайба вообще отскочила в ворота Мюллюса от конька Андрея Коваленко.

Но также неправильно считать, что Буре только и делал, что забивал. Он был везде. Перед первым голом сам выиграл вбрасывание, а потом не дал шайбе уйти из зоны. Перед тем, как финны сравняли счет, прибежал к воротам страховать Гусарова быстрее центра Жамнова и другого защитника. При счете 4:4 перехватил пас Койву в трех метрах о Шталенкова, а потом убежал от троих и едва не забил. При счете 5:4 выходил в меньшинстве и, в конце концов, порвал все стереотипы о своей игре – отработал в защите и сам сделал гол. Лучший за всю его карьеру в сборной.

Интересна реакция финских хоккеистов и тренеров на вопросы о том матче через 15-20 лет. Они не ищут виноватых, как Фетисов после ОИ-1980. Не переводят на другую тему, как все, кто были в сборной России в Ванкувере и Сочи. А расплываются в улыбке и разводят руками: «Это был день Буре. Как его можно было остановить?».

Действительно, как? Кто еще на 56-й минуте матча мог бегать так быстро?

– Когда мне было 12 лет, я забил 9 голов команде «Локомотив» на чемпионате Москвы. Мы выиграли 30:0, – рассказывал Буре после матча журналистам. – Но сегодня мы провели лучший матч на Олимпиаде.

Как показало время, не только в Нагано, Павел. Ничего подобного от сборной России не было на четырех следующих Олимпийских играх. В Нагано хоккеисты стали вторыми, и этот результат с тех пор также непревзойден.

Фото: REUTERS/Mike Blake, Kimimasa Mayama; Gettyimages.ru/Mark Sandten/Bongarts, Robert Laberge/Allsport; РИА Новости/Сергей Гунеев, Владимир Родионов