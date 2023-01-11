Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации
Травма, сдулся или просто устал?
От редакции Sports.ru: это пост легендарного блога «Эпицентр» – главного поставщика крутых хоккейных историй на Трибуне. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты чаще появлялись в вашей ленте.
Года три назад у Александра Овечкина в эфире ESPN спросили, что же он сделает, когда побьет рекорд Уэйна Гретцки.
«Наверное, вы больше никогда не увидите меня на льду. Я тут же завершу карьеру», – отшутился Ови, который еще не представлял, как близко приблизится к Великому, но уже подустал говорить на эту тему.
И сразу пять фактов, которые нужно знать о карьере Уэйна.
• в 19 лет он впервые стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком НХЛ, заскочив туда с командой, которая прежде в лиге не играла вообще. Почти весь сезон он провел с Бреттом Каллигеном и Блэйром Макдональдом – и они в свои 26 на таком уровне прежде не играли.
• в 21 он сокрушил три рекорда НХЛ в одном сезоне: по голам (92), передачам (120) и очкам (212). Никому из троицы великих Коффи – Мессье – Курри, игравшей с ним в команде, не удалось тогда набрать и 100 очков, а гениальный снайпер Майк Босси, сыграв все 80 матчей в той регулярке, выбил «всего лишь» 64+83.
• к 26 годам у него было 3 Кубка Стэнли и больше «Харт Трофи», чем у кого-либо в НХЛ даже по нынешний день. И да, это его «Ойлерс» остановили династию «Айлендерс», которая громила всех в плей-офф 4 года подряд.
• в 28 он стал самым результативным игроком в истории НХЛ, и если б завершил карьеру тогда – осенью 1990-го – то сохранил бы лидерство до сих пор.
• наконец, весной 1994-го 33-летний Гретцки стал лучшим и по количеству голов в НХЛ, опередив Горди Хоу, а заодно завоевал десятый за 15 лет карьеры титул лучшего бомбардира сезона.
Если совсем коротко: в возрасте, когда Овечкин выиграл первый Кубок Стэнли, у Уэйна было все, о чем только мог мечтать любой профессиональный атлет.
Александр, подгоняемый всю карьеру противостоянием с Сидни Кросби, шел к своему единственному Кубку Стэнли до 32 лет, а потом, протрезвев от шампанского и напитков покрепче, посмотрел на таблицу снайперов НХЛ и поставил перед собой следующую цель.
Теперь представьте, как тяжело было найти мотивацию на очередной сезон, на каждую следующую игру с «Тампа-Бэй» или «Анахаймом» самому Уэйну в том же возрасте, когда все глобальные рекорды регулярки и плей-офф уже принадлежали ему. Когда у него уже было 4 Кубка Стэнли и более 20 индивидуальных наград.
*****
Гретцки не скрывал, что место в истории всегда было важной мотивацией для него и особенно его отца в начале карьеры. Забив 92 гола в регулярке-81/82, он поставил цель выбить сотку за весь сезон (с учетом плей-офф) – и сделал это всего через два года. Установив этот рекорд, он попытался первым в истории набирать хотя бы по очку в каждом матче чемпионата и продержался 51 игру, несмотря на травмы, болезни и эмоциональную усталость.
Он так хотел первым из нападающих набрать «плюс 100» за чемпионат, что в последней игре регулярки-84/85 с «Джетс» не уходил с площадки, пока не организовал гол для Дэйва Семенко. Кого-то напоминает, не правда ли?
Потом ему захотелось отдавать в среднем по две результативные передачи за матч – и это было сделано. Одним летом он сказал отцу, что «Ойлерс» могут забивать по 6 голов за игру – они остановились на отметке 5,57, хотя Уэйн пропустил 6 матчей из-за травмы. В начале карьеры журналисты говорили, что рекорды – это ерунда, и Гретцки нужно брать пример с Брайана Троттье, который выиграл 4 Кубка Стэнли. К лету 1988-го у Уэйна были и рекорды, и четыре чемпионских перстня.
После 802-го, рекордного, гола Уэйн дерзко сказал, что постарается забить 900 и даже 1000, но:
а) эта цель не могла завести его так же, как предыдущая (рекорд Хоу), хотя бы потому что конкурировать с собой всегда сложнее, чем с реальным соперником.
Самый большой контракт на начало локаутного сезона-94/95 принадлежал ему. Он выиграл четыре из пяти Кубков Канады – единственного на тот момент турнира с участием всех звезд мира – и четырежды становился его лучшим бомбардиром. Он уже сходил на шоу Дэвида Леттермана, Арсенио Холла, Джея Лено и Джонни Карсона, отметился во второй части «Могучих уток» и погримасничал в Saturday Night Live, слетал в СССР выпить водки в гостях у Владислава Третьяка, дождался дебюта в НХЛ младшего брата Брента и даже сам побыл играющим генеральным менеджером, чем выбесил Люка Робитайла.
Марио Лемье, конкуренция с которым разбавляла доминирование Уэйна в НХЛ, зимой 1995-го отставал более чем на 1200 очков/300 с лишним голов и имел серьезные проблемы со здоровьем. Майк Гартнер стремительно старел, а все остальные вроде бы не представляли большой угрозы, как Яромир Ягр, Бретт Халл или Теему Селянне, либо еще учились в 596-й школе Северного округа города Москва.
б) эта цель была мало выполнима из-за проблем со здоровьем, которые накопились у Уэйна за годы карьеры.
Болячек действительно было много, и они ударили по его результативности не меньше, чем рост уровня и габаритов вратарей лиги, технической оснащенности полевых игроков и скаутинга. Прежде чем написать комментарий про безруких хоккейных голкиперов тех времен, подумайте, что сказали бы парни из поколения Гретцки про свеженькие шайбы Овечкина, заброшенные в ворота Риттиха, Мартина, или гол Кучерова в ворота претендующего на «Везину» Хеллибака. Теперь выдохните и посмотрите на самый-самый типичный гол Уэйна.
И это был не щелчок с ползоны, после которого вратари стояли как истуканы. И не бросок после ложного замаха, после которого голкиперы смешно падали бы на попу и оставляли перед нападающим пустую сетку. Его офисом было пространство у ворот и за ними, его хлеб как снайпера – это добивания, подставления, ковыряшки, набросы в коньки и тому подобное несексуальное, из которого трудно собрать даже десятку красивых голов.
Как здесь:
Или как здесь:
Для той НХЛ он был Макдэвидом, Кросби и Патриком Кэйном/Кучеровым в одном человеке. Не таким резким и не таким хайлайтовым, но таким же доминирующим, с удивительно точным броском и еще более уникальным чтением игры. Подобного микса скорости, технической оснащенности, ума и работоспособности, благодаря которой Гретцки оттачивал мельчайшие детали до блеска и становился лучше, на тот момент НХЛ просто не знала, но не потому что была слабой, а потому что Уэйн поднял игру в лиге на новый уровень.
Сейчас его голы, передачи, проходы к воротам выглядят наивно, и мы смеемся над уровнем соперников, но визуально точно так же легко, как Гретцки в 80-х, в наше время с защитниками расправляется Макдэвид, с такой же регулярностью пролетают через всю зону передачи с неудобной стороны клюшки у Кучерова, также эффективно на пятаке находит шайбу Кросби. Уэйн классно открывался и подстраивался даже под самые неудобные передачи, идеально катался и одним ускорением создавал себе фору перед защитниками, у него был очень точный, достаточно сильный щелчок, которым он выцеливал верхние углы, но ключевое – никто не мог понять, что этот худющий парень выкинет в следующую секунду.
Гретцки бил снайперские рекорды и забивал по 70-80 голов за сезон, но при этом никогда не был прямолинейным шутером и много создавал для партнеров. Даже в начале 80-х при выходах 2-в-1 он стабильно выдавал шайбу партнеру на пустой угол и делал это так, что эти пасы было не перехватить. Даже в той игре, где Уэйн побил рекорд Фила Эспозито по голам за сезон, он сначала отдал голевую Яри Курри, хотя находился в позиции, из которой мог забивать сам. Сам Фил считал его игроком без слабых мест, главным качеством которого были мозги. А хоккеисты с работающей головой, которые не боялись лезть на пятак, результативны в любом поколении.
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Есть мнение, что Гретцки стало сложнее забивать и набирать очки в начале 90-х после европейской экспансии в НХЛ, но на самом деле почти все лучшие шведы, финны и немалая часть чехословаков, используя разные способы, перебирались в Америку еще с конца 70-х. Уэйн провел более 10 матчей против членов чешского Зала хоккейной славы Ивана Глинки и Иржи Бублы, застал единственный сезон в «Кэпиталс» лучшего снайпера в истории чемпионатов ЧССР Милана Новы, встречался на льду с главным бомбардиром сборной ЧССР Вацлавом Недомански, звездой чемпионатов мира Мирославом Дворжаком, тем самым Петром Свободой, Климой, Фричером, Пивонкой и лично видел дебют братьев Штястны в НХЛ.
В сезоне-1981/82, в котором Гретцки забил 92 гола, в НХЛ было 27 шведов, 15 финнов и 7 чехословаков. К окончанию регулярки-1993/94, в которой Гретцки в последний раз завоевал «Арт Росс Трофи», эта линейка выглядела следующим образом – 24 шведа, 11 финнов и 39 чехов/словаков, половина из которых не имела постоянного места в составе. В те годы охотнее всего легионеров к себе тащили клубы из дивизиона Смита, в котором играл «Эдмонтон» – и Гретцки рубился с топами из Старого света почти каждую неделю.
С Уэйном или против него поиграли практически все обладатели индивидуальных наград чемпионатов Швеции и Финляндии тех лет – от Курри, Сумманена, Мякелы, Ялонена, Элоранты, Хагмана, Яванайнена (лучший снайпер в истории чемпионатов Финляндии) и Скрико до Лооба (рекордсмен чемпионатов Швеции по голам за сезон), Градина, Эклунда, Густафссона, Каллура, Юнссона, Эльдебринка, Стеена и, конечно, Линдберга и Сальминга. Он более 20 раз играл против Пекки Раутакаллио, Фетисова финского хоккея, больше 30 раз – против Матса Нэслунда (игрок года в Швеции-1980) и Кента Нильссона. В одной только регулярке-88/89 Уэйн провел против самых титулованных финнов в истории лиги – Яри Курри и Эсы Тикканена – больше матчей, чем КЛМ за всю свою историю, а ведь у них еще была затяжная серия плей-офф.
На пути к первому Кубку Стэнли его «Ойлерс» опередили в дивизионе «Ванкувер» Патрика Сундстрема (игрок года в Швеции-1982), в плей-офф бились с «Виннипегом» Томаса Стеена, «Калгари» Хокана Лооба (игрок года в Швеции-1983) и «Айлендерс» Юнссона, Каллура (игрок года в Швеции-1979) и Перссона. В финале Кубка Стэнли-1985 ему противостояли обладатель «Везины» Пелли Линдберг и Дворак, а в 87-м – забивной финн Синисало и скандинавский диспетчер Эклунд. И это все в формате серий – до 3 или 4 побед, а не одной игры группового этапа.
Лучшие нападающие молодежных чемпионатов мира 80-х, кроме Владимира Крутова, практически сразу уезжали в НХЛ (Сундстрем, Скрико, Сандстрем, Хелминен, Пивонка, Крон), и то же можно сказать про многих игроков обороны (Руотсалайнен, Юханссон, Нумминен). После золота ЧМ-1987 большая часть состава «тре крунур» отправилась за океан, но не на Олимпиаду в Калгари, а в НХЛ. В том сезоне «Ойлерс» и Гретцки опять были вне конкуренции, завоевав очередные Кубок и «Конн Смайт».
С полусотней игроков из СССР конкуренция в НХЛ, безусловно, была бы еще выше, но даже без всех сильнейших она была самой сильной лигой мира. А если считать, что до осени 1989-го Гретцки противостояли только канадские дровосеки, то что говорить о титулах «Красной машины», которая с лучшими европейцами на чемпионатах мира и Олимпиадах встречалась, как выясняется, не так часто? И давайте называть достижения Овечкина неполноценными, потому что легенды КХЛ Василий Кошечкин, Илья Никулин, Алексей Терещенко, Сергей Мозякин и Данис Зарипов провели свои карьеры в России, а олимпийских чемпионов Вадима Шипачева и Никиту Гусева недооценили в «Вегасе». Мы никогда не узнаем, сколько рекордов не добрал бы Гретцки, окажись Сергей Макаров и Игорь Ларионов в НХЛ лет на 5-7 пораньше, но точно известно, что «Кингс» Уэйна проходили команды Сергея и Игоря в плей-офф в начале 90-х.
Конечно, Уэйну повезло с командой, и он еще тогда, на самом пике, постоянно благодарил партнеров за помощь. Но, во-первых, «Ойлерс» за всю карьеру Гретцки ни разу не выбирали хоккеистов из топ-5 драфта – и, значит, не получили ни одного из 50-60 лучших юниоров тех лет. Во-вторых, Мессье, Курри и прочие выиграли от нахождения с Гретцки не меньше, чем он, и уэйнозависимость была заметна, когда Марк, Яри, Гленн или Пол получали травмы.
А, в-третьих, вокруг даже очень одаренного засранца настоящий коллектив не построить, а набор талантов и высоких пиков – это не гарантия результата, что те же «Ойлерс» подтвердят в 2010-х. Он нес ответственность за результаты команды, как никто другой, и это с него, а не с Коффи, Фюра и даже строителя «Эдмонтона» Глена Сатера спрашивали в первую очередь. Уэйн справлялся, несмотря на огромное психологическое давление.
*****
Гретцки почти десятилетие был канадской машиной, которая не ломалась. Он играл на износ, проводя по сотне матчей за сезон, а в 1987-м их с учетом Кубка Канады и выставочных встреч с командой СССР набралось 115. Тогда же он просил Кинэна не брать его в сборную, объяснив это смертельной усталостью от хоккея.
«Такое ощущение, что я каждый год играю с 15 июля по 15 июня», – говорил нападающий до турнира. «Во втором матче со сборной СССР я устал настолько, что в овертайме потерял контроль над собой, не сдержался и описался. Мне полегчало, но я представляю, как парням рядом со мной было неприятно», – вспоминал Гретцки уже после Кубка Канады в интервью с Говардом Стерном.
Он завершил турнир с 21 очком в 9 играх, стал MVP и организовал победные голы во всех, кроме одного, матча своей команды. И да, в той самой игре с описанными рейтузами он отдал ассист во втором овертайме.
Именно в то время у Гретцки начались большие проблемы со здоровьем – и причина этому перегруженность организма, а не обмен тафгая Дэйва Семенко. В конце декабря 1987-го у него было 30+56 в 38 играх и 14-очковый отрыв от Марио Лемье, но в игре с «Филадельфией» он повредил связки колена и пропустил целый месяц. После форсированного возвращения нападающий не сразу набрал форму и заметно осторожничал перед плей-офф (победа в Кубке Стэнли, 12+31, «Конн Смайт», рекорд НХЛ по голевым передачам). В дебютном сезоне за «Лос-Анджелес» Уэйн в последний, в девятый раз за карьеру, забил 50+, но было заметно, как он сдал в скорости, как все меньше ему хотелось лезть на пятак и нарываться на удары по больной спине. Осенью 1991-го на Кубке Канады Гретцки получил травму после хита Гэри Сутера, и, кое-как доиграв сезон (31 гол, 121 очко, лучший по передачам в лиге), ушел на долгосрочные каникулы.
Врачи говорили, что продолжение карьеры – а значит и новый рекорд НХЛ по голам (ему не хватало 53 шайб) – находилось под вопросом. Из-за повреждения грудную клетку игрока пережимало так, что Уэйн не мог нормально бросать, а когда из-за боли он потерял сознание, стало понятно, что без длительного восстановления не обойтись. Если бы не гонка за Горди Хоу, Гретцки мог и не вернуться в хоккей, но разве он мог оставить такой жирный пробел в списке своих достижений?
Пропустив 39 матчей одной из самых результативных и богатых на личные рекорды регулярок в истории НХЛ, Гретцки выдал сумасшедший плей-офф и добрался с «Кингс» до финала Кубка Стэнли-1993. Счет серии 4-1 в пользу «Монреаля» не отражает того, что происходило на льду. «Лос-Анджелес» выиграл первый матч на выезде (1+3 у Уэйна), вел 2:1 за 73 секунды до конца второго, но позволил Эрику Дежардену сравнять счет, а потом отдал три овертайма подряд. 31-летний, битый-перебитый Гретцки набрал в плей-офф 40 (15+25) очков. Повторить этот результат с тех пор так никто и не смог, а больше за всю историю лиги набирал только он сам.
Через год, в марте 1994-го, рекорд Хоу пал, а Гретцки в противостоянии с молодыми звездами лиги – Федоровым, Буре, Ягром, Линдросом и Сундином – стал лучшим бомбардиром НХЛ. Он играл в команде, которая потеряла из-за травм и глупых обменов треть своей атакующей силы, а ее владелец вообще сел в тюрьму за финансовые махинации. Обладатели лошадиного здоровья Модано, Шэнахан, Реник и тот же Федоров в том сезоне выдали свои личные рекорды результативности и все равно уступили Уэйну. Три последних матча регулярки он пропустил из-за травмы колена, полученной при игре в меньшинстве, и все равно победил.
После этого ему было нечего доказывать.
*****
Игру Гретцки в последних сезонах его карьеры принято считать неудачной – мол, доигрывал дед, не особо старался. Но его сравнивали с ним же самим образца начала 80-х, молодым, здоровым и, главное, мотивированным на рекорды, ждали полусотни голов, а он хотел пятый Кубок Стэнли и сконцентрировал силы на том, что у него всегда получалось лучше всего. У кого это щелчки из левого круга, а у Уэйна – ведение игры. В худшем для себя сезоне-94/95 он набирал по очку за матч, в следующем – чуть не выиграл для Виталия Ячменева «Колдер Трофи», вошел в топ-5 по ассистам и здорово попугал лучшую команду лиги «Детройт», которой его «Блюз» уступили во втором овертайме седьмого матча из-за курьезного гола Айзермана.
С «Рейнджерс»-96/97 он дошел до финала конференции, забросив 10 шайб в 15 кубковых матчах против обладателей «Везины Трофи» Бродера, Ванбизбрука и Хекстолла, а также разделил лидерство по голевым передачам с Марио Лемье в регулярке. В 37 лет – это как сейчас Овечкину – Гретцки набрал 90 очков, стал лучшим ассистентом и вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата-97/98 с Ягром (102), Форсбергом (91) и Буре (90). Четвертое место на Олимпиаде в Нагано – это боль, потому что канадцы были хороши, но Уэйн отдал 4 голевые передачи.
Гретцки не планировал завершать карьеру весной 1999-го. Перед рождественскими праздниками он вообще был лучшим в НХЛ по голевым передачам (6+29 в 32 матчах) и делил место в топ-10 бомбардиров с Айзерманом, Форсбергом и Яшиным. Но в январе он неудачно столкнулся с двухметровым Мареком Маликом из «Каролины», усугубил повреждение через два дня в игре с Grind Line «Детройта», а после нескольких матчей на уколах добил свою шею в матче с «Калгари». Гретцки пропустил месяц, с трудом мог бросать, но после возвращения не побоялся Здено Хары и забил с пятака «Айлендерс». Это был 1072-й гол в карьере с учетом игр в ВХА. Он побил еще один, последний, рекорд Хоу и понял, что его время пришло.
«Перед тем, как провести силовой прием, соперники кричали мое имя. Я тогда подумал: «Ого, что-то в этом не так. Пора заканчивать», – объяснял Гретцки.
Решение совпало с неопределенной трансферной политикой «Рейнджерс», которые как обычно хотели всего и чтобы сразу. В клубе вроде бы планировали оставить Уэйна еще на сезон и предлагали повременить с решением завершить карьеру, но при этом не делали ничего, чтобы в последний сезон Гретцки команда хоть на что-нибудь претендовала.
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«Я оказался в лиге в нужное время и в нужном месте. Кто знает, может быть во времена Хоу, Эспозито и Бобби Халла я бы не забивал так много. Кто знает, может через 10 лет я не буду забивать так, как сейчас. Хоккей стал совсем другим, не таким, каким он был раньше. Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били. И уверен, однажды мой рекорд тоже будет побит», – рассказывал Уэйн еще в 1982-м, минут через 10 после того, как он перекрыл результат Эспозито по заброшенным шайбам за один сезон.
Фраза про нужное время и нужное место в определенной степени относится и к Овечкину. Возможно, в 80-х он забивал не по 50-55, а по 95, а, может, быстро разбил бы костяшки кулаков в драках. Может, он был бы круче Эрика Линдроса в 90-х, а, может, попал бы под ответный хит Скотта Стивенса или Ульфа Самуэльссона и потерял бы здоровье в 26 лет. Возможно, он забил бы на 35-40 голов больше, не случись локаут в 2004-м, а, может, застрял в оборонительных болотах того старого хоккея и разочаровался в щелчке, который не работал бы так эффективно против вратарей с огромными щитками. А представьте себе умнейшего центра, который быстро бежит, гениально разыгрывает в большинстве и чувствует, где окажется шайба за 10 секунд до эпизода. Думаете, в 2023-м он реализовывал бы 25 процентов бросков, как это делают сейчас Андрей Кузьменко и Бо Хорват, или эти цифры были возможны только в допотопные времена?
Хоккей постоянно меняется, и даже матчи долокаутной лиги сейчас кажутся каким-то другим видом спорта, а что уж говорить про более поздние периоды. Нам кажется странной и легкой для нападающих игра в 80-х, а Каспарайтис удивляется современному судейству и говорит, что не затерялся бы в нынешней НХЛ. Защитники, которые играли против Legion of Doom, смеются, когда видят, как разрывают Восток 175-сантиметровые малыши из «Нью-Джерси» Братт, Хишир и Хьюз, а Бобби Кларк никогда бы не поверил, что лучшим по голам с пятака станет русский новичок, который вообще не хитует. Это поколение реже зависает по ночам в барах и с 10 лет следит за процентом жира, но место алкоголя заняли Call of Duty и игра на бирже, а игроки растворяются на льду из-за ментальных проблем.
А вдруг в каком-нибудь 2029-м, когда Коннор Бедард и Матвей Мичков сделают по покеру только из мичиганов-барнаулов, каждый средний защитник будет кататься со скоростью и техникой Кэйла Макара, результативность продолжит расти, хотя вратарями станут незаигравшие в НБА темнокожие парни с ростом за 2,10, кто-то скажет: «Вот это верх хоккейного мастерства, это высший уровень сложности. А все офисы, легенды и рекорды, которые существовали раньше, не имеют ничего общего с настоящим хоккеем». О ком тогда скажут «им было проще забивать»?
О Марио Лемье, Босси и Гретцки, которые устанавливали свои рекорды деревянными клюшками; в лиге, в которой дрались все? О Павле Буре и Яромире Ягре, за коленями которых охотились с момента подписания первых контрактов в НХЛ и которые забивали по 50-60 в самую малорезультативную эпоху в истории? А, может, о гениальном, и это не сарказм, снайпере Овечкине, появление которого в лиге совпало с ее омоложением, расширением, изменением правил и вратарской экипировки в пользу атакующих команд, роста результативности и количества удалений? Или тру-хоккей в НХЛ был только в 60-х, во времена Original Six и бешеной конкуренции за место в составе?
Точного ответа нет и быть не может, потому что быть лучшим и тем более устанавливать рекорды тяжело в любую эпоху. А наверняка мы знаем только то, что Александр Овечкин в 85 голах от одного крутого рекорда Уэйна Гретцки. Очень крутого. Но только одного из очень многих.
Собрали 801-е голы Овечкина, Хоу и Гретцки. Концентрированное величие
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
Кажется, что Кочеткову по новому контракту сильно недоплатили. Неправда – это большой шанс в отличной команде
Фото: AFP PHOTO Dan LEVINE; Gettyimages.ru/Mike Slaughter/Toronto Star, Mitchell Layton, Robert Shaver/Bruce Bennett Collection/Bruce Bennett Studios
Голы в плей офф более важны
Многие насмехаются над вратарями прошлого, что им легче было забивать. Но 10 выигранных бомбардирских гонок (причём почти все убедительно) тут сложнее придраться.
Только зачем она?
Уэйн легендарный и недосягаемый, икона хоккея, это неоспоримо!
Будто тень Шмурнова нависла над автором и он судорожно начал искать вариант оправдания почему и как если Овечкин обойдёт Гретцки.
Такой разбор мотивации Гретцки абсурден, это не то что из хода его карьеры нельзя досконально вычислить, но даже из автобиографии.