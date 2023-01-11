Гретцки рассчитывал добраться до 1000 голов, но не дотянул даже до 900. Не хватило здоровья и мотивации

Травма, сдулся или просто устал?

От редакции Sports.ru: это пост легендарного блога «Эпицентр» – главного поставщика крутых хоккейных историй на Трибуне. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты чаще появлялись в вашей ленте.

Года три назад у Александра Овечкина в эфире ESPN спросили, что же он сделает, когда побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Наверное, вы больше никогда не увидите меня на льду. Я тут же завершу карьеру», – отшутился Ови, который еще не представлял, как близко приблизится к Великому, но уже подустал говорить на эту тему.

И сразу пять фактов, которые нужно знать о карьере Уэйна.

• в 19 лет он впервые стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком НХЛ, заскочив туда с командой, которая прежде в лиге не играла вообще. Почти весь сезон он провел с Бреттом Каллигеном и Блэйром Макдональдом – и они в свои 26 на таком уровне прежде не играли.

• в 21 он сокрушил три рекорда НХЛ в одном сезоне: по голам (92), передачам (120) и очкам (212). Никому из троицы великих Коффи – Мессье – Курри, игравшей с ним в команде, не удалось тогда набрать и 100 очков, а гениальный снайпер Майк Босси, сыграв все 80 матчей в той регулярке, выбил «всего лишь» 64+83.

• к 26 годам у него было 3 Кубка Стэнли и больше «Харт Трофи», чем у кого-либо в НХЛ даже по нынешний день. И да, это его «Ойлерс» остановили династию «Айлендерс», которая громила всех в плей-офф 4 года подряд.

• в 28 он стал самым результативным игроком в истории НХЛ, и если б завершил карьеру тогда – осенью 1990-го – то сохранил бы лидерство до сих пор.

• наконец, весной 1994-го 33-летний Гретцки стал лучшим и по количеству голов в НХЛ, опередив Горди Хоу, а заодно завоевал десятый за 15 лет карьеры титул лучшего бомбардира сезона.

Если совсем коротко: в возрасте, когда Овечкин выиграл первый Кубок Стэнли, у Уэйна было все, о чем только мог мечтать любой профессиональный атлет.

Александр, подгоняемый всю карьеру противостоянием с Сидни Кросби, шел к своему единственному Кубку Стэнли до 32 лет, а потом, протрезвев от шампанского и напитков покрепче, посмотрел на таблицу снайперов НХЛ и поставил перед собой следующую цель.

Теперь представьте, как тяжело было найти мотивацию на очередной сезон, на каждую следующую игру с «Тампа-Бэй» или «Анахаймом» самому Уэйну в том же возрасте, когда все глобальные рекорды регулярки и плей-офф уже принадлежали ему. Когда у него уже было 4 Кубка Стэнли и более 20 индивидуальных наград.

*****

Гретцки не скрывал, что место в истории всегда было важной мотивацией для него и особенно его отца в начале карьеры. Забив 92 гола в регулярке-81/82, он поставил цель выбить сотку за весь сезон (с учетом плей-офф) – и сделал это всего через два года. Установив этот рекорд, он попытался первым в истории набирать хотя бы по очку в каждом матче чемпионата и продержался 51 игру, несмотря на травмы, болезни и эмоциональную усталость.

Он так хотел первым из нападающих набрать «плюс 100» за чемпионат, что в последней игре регулярки-84/85 с «Джетс» не уходил с площадки, пока не организовал гол для Дэйва Семенко. Кого-то напоминает, не правда ли?

Потом ему захотелось отдавать в среднем по две результативные передачи за матч – и это было сделано. Одним летом он сказал отцу, что «Ойлерс» могут забивать по 6 голов за игру – они остановились на отметке 5,57, хотя Уэйн пропустил 6 матчей из-за травмы. В начале карьеры журналисты говорили, что рекорды – это ерунда, и Гретцки нужно брать пример с Брайана Троттье, который выиграл 4 Кубка Стэнли. К лету 1988-го у Уэйна были и рекорды, и четыре чемпионских перстня.

После 802-го, рекордного, гола Уэйн дерзко сказал, что постарается забить 900 и даже 1000, но:

а) эта цель не могла завести его так же, как предыдущая (рекорд Хоу), хотя бы потому что конкурировать с собой всегда сложнее, чем с реальным соперником.

Самый большой контракт на начало локаутного сезона-94/95 принадлежал ему. Он выиграл четыре из пяти Кубков Канады – единственного на тот момент турнира с участием всех звезд мира – и четырежды становился его лучшим бомбардиром. Он уже сходил на шоу Дэвида Леттермана, Арсенио Холла, Джея Лено и Джонни Карсона, отметился во второй части «Могучих уток» и погримасничал в Saturday Night Live, слетал в СССР выпить водки в гостях у Владислава Третьяка, дождался дебюта в НХЛ младшего брата Брента и даже сам побыл играющим генеральным менеджером, чем выбесил Люка Робитайла.

Марио Лемье, конкуренция с которым разбавляла доминирование Уэйна в НХЛ, зимой 1995-го отставал более чем на 1200 очков/300 с лишним голов и имел серьезные проблемы со здоровьем. Майк Гартнер стремительно старел, а все остальные вроде бы не представляли большой угрозы, как Яромир Ягр, Бретт Халл или Теему Селянне, либо еще учились в 596-й школе Северного округа города Москва.

б) эта цель была мало выполнима из-за проблем со здоровьем, которые накопились у Уэйна за годы карьеры.

Болячек действительно было много, и они ударили по его результативности не меньше, чем рост уровня и габаритов вратарей лиги, технической оснащенности полевых игроков и скаутинга. Прежде чем написать комментарий про безруких хоккейных голкиперов тех времен, подумайте, что сказали бы парни из поколения Гретцки про свеженькие шайбы Овечкина, заброшенные в ворота Риттиха, Мартина, или гол Кучерова в ворота претендующего на «Везину» Хеллибака. Теперь выдохните и посмотрите на самый-самый типичный гол Уэйна.

И это был не щелчок с ползоны, после которого вратари стояли как истуканы. И не бросок после ложного замаха, после которого голкиперы смешно падали бы на попу и оставляли перед нападающим пустую сетку. Его офисом было пространство у ворот и за ними, его хлеб как снайпера – это добивания, подставления, ковыряшки, набросы в коньки и тому подобное несексуальное, из которого трудно собрать даже десятку красивых голов.

Как здесь:

Или как здесь:

Для той НХЛ он был Макдэвидом, Кросби и Патриком Кэйном/Кучеровым в одном человеке. Не таким резким и не таким хайлайтовым, но таким же доминирующим, с удивительно точным броском и еще более уникальным чтением игры. Подобного микса скорости, технической оснащенности, ума и работоспособности, благодаря которой Гретцки оттачивал мельчайшие детали до блеска и становился лучше, на тот момент НХЛ просто не знала, но не потому что была слабой, а потому что Уэйн поднял игру в лиге на новый уровень.

Сейчас его голы, передачи, проходы к воротам выглядят наивно, и мы смеемся над уровнем соперников, но визуально точно так же легко, как Гретцки в 80-х, в наше время с защитниками расправляется Макдэвид, с такой же регулярностью пролетают через всю зону передачи с неудобной стороны клюшки у Кучерова, также эффективно на пятаке находит шайбу Кросби. Уэйн классно открывался и подстраивался даже под самые неудобные передачи, идеально катался и одним ускорением создавал себе фору перед защитниками, у него был очень точный, достаточно сильный щелчок, которым он выцеливал верхние углы, но ключевое – никто не мог понять, что этот худющий парень выкинет в следующую секунду.

Гретцки бил снайперские рекорды и забивал по 70-80 голов за сезон, но при этом никогда не был прямолинейным шутером и много создавал для партнеров. Даже в начале 80-х при выходах 2-в-1 он стабильно выдавал шайбу партнеру на пустой угол и делал это так, что эти пасы было не перехватить. Даже в той игре, где Уэйн побил рекорд Фила Эспозито по голам за сезон, он сначала отдал голевую Яри Курри, хотя находился в позиции, из которой мог забивать сам. Сам Фил считал его игроком без слабых мест, главным качеством которого были мозги. А хоккеисты с работающей головой, которые не боялись лезть на пятак, результативны в любом поколении.

*****

Есть мнение, что Гретцки стало сложнее забивать и набирать очки в начале 90-х после европейской экспансии в НХЛ, но на самом деле почти все лучшие шведы, финны и немалая часть чехословаков, используя разные способы, перебирались в Америку еще с конца 70-х. Уэйн провел более 10 матчей против членов чешского Зала хоккейной славы Ивана Глинки и Иржи Бублы, застал единственный сезон в «Кэпиталс» лучшего снайпера в истории чемпионатов ЧССР Милана Новы, встречался на льду с главным бомбардиром сборной ЧССР Вацлавом Недомански, звездой чемпионатов мира Мирославом Дворжаком, тем самым Петром Свободой, Климой, Фричером, Пивонкой и лично видел дебют братьев Штястны в НХЛ.

В сезоне-1981/82, в котором Гретцки забил 92 гола, в НХЛ было 27 шведов, 15 финнов и 7 чехословаков. К окончанию регулярки-1993/94, в которой Гретцки в последний раз завоевал «Арт Росс Трофи», эта линейка выглядела следующим образом – 24 шведа, 11 финнов и 39 чехов/словаков, половина из которых не имела постоянного места в составе. В те годы охотнее всего легионеров к себе тащили клубы из дивизиона Смита, в котором играл «Эдмонтон» – и Гретцки рубился с топами из Старого света почти каждую неделю.

С Уэйном или против него поиграли практически все обладатели индивидуальных наград чемпионатов Швеции и Финляндии тех лет – от Курри, Сумманена, Мякелы, Ялонена, Элоранты, Хагмана, Яванайнена (лучший снайпер в истории чемпионатов Финляндии) и Скрико до Лооба (рекордсмен чемпионатов Швеции по голам за сезон), Градина, Эклунда, Густафссона, Каллура, Юнссона, Эльдебринка, Стеена и, конечно, Линдберга и Сальминга. Он более 20 раз играл против Пекки Раутакаллио, Фетисова финского хоккея, больше 30 раз – против Матса Нэслунда (игрок года в Швеции-1980) и Кента Нильссона. В одной только регулярке-88/89 Уэйн провел против самых титулованных финнов в истории лиги – Яри Курри и Эсы Тикканена – больше матчей, чем КЛМ за всю свою историю, а ведь у них еще была затяжная серия плей-офф.

На пути к первому Кубку Стэнли его «Ойлерс» опередили в дивизионе «Ванкувер» Патрика Сундстрема (игрок года в Швеции-1982), в плей-офф бились с «Виннипегом» Томаса Стеена, «Калгари» Хокана Лооба (игрок года в Швеции-1983) и «Айлендерс» Юнссона, Каллура (игрок года в Швеции-1979) и Перссона. В финале Кубка Стэнли-1985 ему противостояли обладатель «Везины» Пелли Линдберг и Дворак, а в 87-м – забивной финн Синисало и скандинавский диспетчер Эклунд. И это все в формате серий – до 3 или 4 побед, а не одной игры группового этапа.

Лучшие нападающие молодежных чемпионатов мира 80-х, кроме Владимира Крутова, практически сразу уезжали в НХЛ (Сундстрем, Скрико, Сандстрем, Хелминен, Пивонка, Крон), и то же можно сказать про многих игроков обороны (Руотсалайнен, Юханссон, Нумминен). После золота ЧМ-1987 большая часть состава «тре крунур» отправилась за океан, но не на Олимпиаду в Калгари, а в НХЛ. В том сезоне «Ойлерс» и Гретцки опять были вне конкуренции, завоевав очередные Кубок и «Конн Смайт».

С полусотней игроков из СССР конкуренция в НХЛ, безусловно, была бы еще выше, но даже без всех сильнейших она была самой сильной лигой мира. А если считать, что до осени 1989-го Гретцки противостояли только канадские дровосеки, то что говорить о титулах «Красной машины», которая с лучшими европейцами на чемпионатах мира и Олимпиадах встречалась, как выясняется, не так часто? И давайте называть достижения Овечкина неполноценными, потому что легенды КХЛ Василий Кошечкин, Илья Никулин, Алексей Терещенко, Сергей Мозякин и Данис Зарипов провели свои карьеры в России, а олимпийских чемпионов Вадима Шипачева и Никиту Гусева недооценили в «Вегасе». Мы никогда не узнаем, сколько рекордов не добрал бы Гретцки, окажись Сергей Макаров и Игорь Ларионов в НХЛ лет на 5-7 пораньше, но точно известно, что «Кингс» Уэйна проходили команды Сергея и Игоря в плей-офф в начале 90-х.

Конечно, Уэйну повезло с командой, и он еще тогда, на самом пике, постоянно благодарил партнеров за помощь. Но, во-первых, «Ойлерс» за всю карьеру Гретцки ни разу не выбирали хоккеистов из топ-5 драфта – и, значит, не получили ни одного из 50-60 лучших юниоров тех лет. Во-вторых, Мессье, Курри и прочие выиграли от нахождения с Гретцки не меньше, чем он, и уэйнозависимость была заметна, когда Марк, Яри, Гленн или Пол получали травмы.

А, в-третьих, вокруг даже очень одаренного засранца настоящий коллектив не построить, а набор талантов и высоких пиков – это не гарантия результата, что те же «Ойлерс» подтвердят в 2010-х. Он нес ответственность за результаты команды, как никто другой, и это с него, а не с Коффи, Фюра и даже строителя «Эдмонтона» Глена Сатера спрашивали в первую очередь. Уэйн справлялся, несмотря на огромное психологическое давление.

*****

Гретцки почти десятилетие был канадской машиной, которая не ломалась. Он играл на износ, проводя по сотне матчей за сезон, а в 1987-м их с учетом Кубка Канады и выставочных встреч с командой СССР набралось 115. Тогда же он просил Кинэна не брать его в сборную, объяснив это смертельной усталостью от хоккея.

«Такое ощущение, что я каждый год играю с 15 июля по 15 июня», – говорил нападающий до турнира. «Во втором матче со сборной СССР я устал настолько, что в овертайме потерял контроль над собой, не сдержался и описался. Мне полегчало, но я представляю, как парням рядом со мной было неприятно», – вспоминал Гретцки уже после Кубка Канады в интервью с Говардом Стерном.

Он завершил турнир с 21 очком в 9 играх, стал MVP и организовал победные голы во всех, кроме одного, матча своей команды. И да, в той самой игре с описанными рейтузами он отдал ассист во втором овертайме.

Именно в то время у Гретцки начались большие проблемы со здоровьем – и причина этому перегруженность организма, а не обмен тафгая Дэйва Семенко. В конце декабря 1987-го у него было 30+56 в 38 играх и 14-очковый отрыв от Марио Лемье, но в игре с «Филадельфией» он повредил связки колена и пропустил целый месяц. После форсированного возвращения нападающий не сразу набрал форму и заметно осторожничал перед плей-офф (победа в Кубке Стэнли, 12+31, «Конн Смайт», рекорд НХЛ по голевым передачам). В дебютном сезоне за «Лос-Анджелес» Уэйн в последний, в девятый раз за карьеру, забил 50+, но было заметно, как он сдал в скорости, как все меньше ему хотелось лезть на пятак и нарываться на удары по больной спине. Осенью 1991-го на Кубке Канады Гретцки получил травму после хита Гэри Сутера, и, кое-как доиграв сезон (31 гол, 121 очко, лучший по передачам в лиге), ушел на долгосрочные каникулы.

Врачи говорили, что продолжение карьеры – а значит и новый рекорд НХЛ по голам (ему не хватало 53 шайб) – находилось под вопросом. Из-за повреждения грудную клетку игрока пережимало так, что Уэйн не мог нормально бросать, а когда из-за боли он потерял сознание, стало понятно, что без длительного восстановления не обойтись. Если бы не гонка за Горди Хоу, Гретцки мог и не вернуться в хоккей, но разве он мог оставить такой жирный пробел в списке своих достижений?

Пропустив 39 матчей одной из самых результативных и богатых на личные рекорды регулярок в истории НХЛ, Гретцки выдал сумасшедший плей-офф и добрался с «Кингс» до финала Кубка Стэнли-1993. Счет серии 4-1 в пользу «Монреаля» не отражает того, что происходило на льду. «Лос-Анджелес» выиграл первый матч на выезде (1+3 у Уэйна), вел 2:1 за 73 секунды до конца второго, но позволил Эрику Дежардену сравнять счет, а потом отдал три овертайма подряд. 31-летний, битый-перебитый Гретцки набрал в плей-офф 40 (15+25) очков. Повторить этот результат с тех пор так никто и не смог, а больше за всю историю лиги набирал только он сам.

Через год, в марте 1994-го, рекорд Хоу пал, а Гретцки в противостоянии с молодыми звездами лиги – Федоровым, Буре, Ягром, Линдросом и Сундином – стал лучшим бомбардиром НХЛ. Он играл в команде, которая потеряла из-за травм и глупых обменов треть своей атакующей силы, а ее владелец вообще сел в тюрьму за финансовые махинации. Обладатели лошадиного здоровья Модано, Шэнахан, Реник и тот же Федоров в том сезоне выдали свои личные рекорды результативности и все равно уступили Уэйну. Три последних матча регулярки он пропустил из-за травмы колена, полученной при игре в меньшинстве, и все равно победил.

После этого ему было нечего доказывать.

*****

Игру Гретцки в последних сезонах его карьеры принято считать неудачной – мол, доигрывал дед, не особо старался. Но его сравнивали с ним же самим образца начала 80-х, молодым, здоровым и, главное, мотивированным на рекорды, ждали полусотни голов, а он хотел пятый Кубок Стэнли и сконцентрировал силы на том, что у него всегда получалось лучше всего. У кого это щелчки из левого круга, а у Уэйна – ведение игры. В худшем для себя сезоне-94/95 он набирал по очку за матч, в следующем – чуть не выиграл для Виталия Ячменева «Колдер Трофи», вошел в топ-5 по ассистам и здорово попугал лучшую команду лиги «Детройт», которой его «Блюз» уступили во втором овертайме седьмого матча из-за курьезного гола Айзермана.

С «Рейнджерс»-96/97 он дошел до финала конференции, забросив 10 шайб в 15 кубковых матчах против обладателей «Везины Трофи» Бродера, Ванбизбрука и Хекстолла, а также разделил лидерство по голевым передачам с Марио Лемье в регулярке. В 37 лет – это как сейчас Овечкину – Гретцки набрал 90 очков, стал лучшим ассистентом и вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата-97/98 с Ягром (102), Форсбергом (91) и Буре (90). Четвертое место на Олимпиаде в Нагано – это боль, потому что канадцы были хороши, но Уэйн отдал 4 голевые передачи.

Гретцки не планировал завершать карьеру весной 1999-го. Перед рождественскими праздниками он вообще был лучшим в НХЛ по голевым передачам (6+29 в 32 матчах) и делил место в топ-10 бомбардиров с Айзерманом, Форсбергом и Яшиным. Но в январе он неудачно столкнулся с двухметровым Мареком Маликом из «Каролины», усугубил повреждение через два дня в игре с Grind Line «Детройта», а после нескольких матчей на уколах добил свою шею в матче с «Калгари». Гретцки пропустил месяц, с трудом мог бросать, но после возвращения не побоялся Здено Хары и забил с пятака «Айлендерс». Это был 1072-й гол в карьере с учетом игр в ВХА. Он побил еще один, последний, рекорд Хоу и понял, что его время пришло.

«Перед тем, как провести силовой прием, соперники кричали мое имя. Я тогда подумал: «Ого, что-то в этом не так. Пора заканчивать», – объяснял Гретцки.

Решение совпало с неопределенной трансферной политикой «Рейнджерс», которые как обычно хотели всего и чтобы сразу. В клубе вроде бы планировали оставить Уэйна еще на сезон и предлагали повременить с решением завершить карьеру, но при этом не делали ничего, чтобы в последний сезон Гретцки команда хоть на что-нибудь претендовала.

*****

«Я оказался в лиге в нужное время и в нужном месте. Кто знает, может быть во времена Хоу, Эспозито и Бобби Халла я бы не забивал так много. Кто знает, может через 10 лет я не буду забивать так, как сейчас. Хоккей стал совсем другим, не таким, каким он был раньше. Рекорды устанавливаются для того, чтобы их били. И уверен, однажды мой рекорд тоже будет побит», – рассказывал Уэйн еще в 1982-м, минут через 10 после того, как он перекрыл результат Эспозито по заброшенным шайбам за один сезон.

Фраза про нужное время и нужное место в определенной степени относится и к Овечкину. Возможно, в 80-х он забивал не по 50-55, а по 95, а, может, быстро разбил бы костяшки кулаков в драках. Может, он был бы круче Эрика Линдроса в 90-х, а, может, попал бы под ответный хит Скотта Стивенса или Ульфа Самуэльссона и потерял бы здоровье в 26 лет. Возможно, он забил бы на 35-40 голов больше, не случись локаут в 2004-м, а, может, застрял в оборонительных болотах того старого хоккея и разочаровался в щелчке, который не работал бы так эффективно против вратарей с огромными щитками. А представьте себе умнейшего центра, который быстро бежит, гениально разыгрывает в большинстве и чувствует, где окажется шайба за 10 секунд до эпизода. Думаете, в 2023-м он реализовывал бы 25 процентов бросков, как это делают сейчас Андрей Кузьменко и Бо Хорват, или эти цифры были возможны только в допотопные времена?

Хоккей постоянно меняется, и даже матчи долокаутной лиги сейчас кажутся каким-то другим видом спорта, а что уж говорить про более поздние периоды. Нам кажется странной и легкой для нападающих игра в 80-х, а Каспарайтис удивляется современному судейству и говорит, что не затерялся бы в нынешней НХЛ. Защитники, которые играли против Legion of Doom, смеются, когда видят, как разрывают Восток 175-сантиметровые малыши из «Нью-Джерси» Братт, Хишир и Хьюз, а Бобби Кларк никогда бы не поверил, что лучшим по голам с пятака станет русский новичок, который вообще не хитует. Это поколение реже зависает по ночам в барах и с 10 лет следит за процентом жира, но место алкоголя заняли Call of Duty и игра на бирже, а игроки растворяются на льду из-за ментальных проблем.

А вдруг в каком-нибудь 2029-м, когда Коннор Бедард и Матвей Мичков сделают по покеру только из мичиганов-барнаулов, каждый средний защитник будет кататься со скоростью и техникой Кэйла Макара, результативность продолжит расти, хотя вратарями станут незаигравшие в НБА темнокожие парни с ростом за 2,10, кто-то скажет: «Вот это верх хоккейного мастерства, это высший уровень сложности. А все офисы, легенды и рекорды, которые существовали раньше, не имеют ничего общего с настоящим хоккеем». О ком тогда скажут «им было проще забивать»?

О Марио Лемье, Босси и Гретцки, которые устанавливали свои рекорды деревянными клюшками; в лиге, в которой дрались все? О Павле Буре и Яромире Ягре, за коленями которых охотились с момента подписания первых контрактов в НХЛ и которые забивали по 50-60 в самую малорезультативную эпоху в истории? А, может, о гениальном, и это не сарказм, снайпере Овечкине, появление которого в лиге совпало с ее омоложением, расширением, изменением правил и вратарской экипировки в пользу атакующих команд, роста результативности и количества удалений? Или тру-хоккей в НХЛ был только в 60-х, во времена Original Six и бешеной конкуренции за место в составе?

Точного ответа нет и быть не может, потому что быть лучшим и тем более устанавливать рекорды тяжело в любую эпоху. А наверняка мы знаем только то, что Александр Овечкин в 85 голах от одного крутого рекорда Уэйна Гретцки. Очень крутого. Но только одного из очень многих.

Фото: AFP PHOTO Dan LEVINE; Gettyimages.ru/Mike Slaughter/Toronto Star, Mitchell Layton, Robert Shaver/Bruce Bennett Collection/Bruce Bennett Studios