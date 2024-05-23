Почти весь сезон в титул «Аталанты» верили слабо. Но вот и он!

«Аталанта» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Байер» – 3:0. Перед сезоном ее не было в топ-5 по коэффициентам.

Как менялся коэффициент на «Аталанту»

Первую пятерку фаворитов составляли «Ливерпуль» (5.00), «Брайтон» (13.00), «Вильярреал» с «Ромой» (по 17.00) и как раз «Байер» (18.00).

Дальше шла «Аталанта» за 21.00 – и вот как менялся коэффициент с каждой стадией турнира.

Только месяц назад – в конце апреля – коэффициент существенно снизился после того, как «Аталанта» прошла «Ливерпуль».

Проходы «Аталанты» – каждый раз с хорошими коэффициентами

В группе ЛЕ «Аталанта» оказалась вместе со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом». 2.10 на первое место сбылись. «Аталанта» пару раз сыграла вничью со «Спортингом» и «Штурмом», а остальные матчи выиграла. И вышла в 1/8 финала.

Там – снова попала на «Спортинг». Перед первой игрой коэффициент на проход был 1.70, а после ничьей 1:1 – 1.62. «Аталанта» победила 2:1 и вышла.

Перед «Ливерпулем» в четвертьфинале коэффициент на выход дальше был уже 4.00. Но сенсационные 3:0 на «Энфилде» превратили шанс на проход в 1.13. В ответной игре «Аталанта» аккуратно уступила 0:1.

Перед полуфиналами с «Марселем» итальянцы считались явными фаворитами – 1.40. Тот же коэффициент был после гостевых 1:1, а затем «Аталанта» не оставила шансов сопернику дома – 3:0.

Наконец, в финальной игре фаворитом уже был «Байер», титул «Аталанты» оценивали в 2.82. Но для команды Джан Пьеро Гасперини эти расклады совсем ничего не значили. А уж тем более для автора хет-трика Адемолы Лукмана.

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А в Серии А «Аталанта» котировалась седьмой с 31.00 на чемпионство. В феврале – уже была четвертой-пятой. Займет место не ниже пятого, попала в Лигу чемпионов, а теперь победой в ЛЕ может провести еще и шестую итальянскую команду, если финиширует как раз пятой.

Ставки на Спортсе

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100 рублей ➡ 146 тысяч. А если бы мы весь сезон ставили, что «Байер» не проиграет?

Фото: Gettyimages /Richard Heathcote / Staff, Stu Forster / Staff