146 тысяч со 100 рублей. Какой могла бы быть «лесенка» на серию «Байера»

«Байер» находится в шаге от уникального сезона в Бундеслиге – без единого поражения. Команда Хаби Алонсо по-прежнему неуязвима во всех трех турнирах. Впереди финалы в Лиге Европы и Кубке Германии. Суммарно набралось уже 50 матчей.

Известный факт, что на титул в Бундеслиге перед началом сезона в контексте «Байера» предлагался коэффициент 51.00. А сколько бы можно было выиграть, если ставить на двойной исход в пользу «Байера»? То есть, если по-простому – на отсутствие поражения Леверкузена.

Играем «лесенкой»

Представим, что игра идет по старой доброй стратегии: после победной ставки сумма не снимается, а идет в новое пари. То есть поставили 100 рублей – выиграли 140 и далее уже на следующее пари идет 140.

Первое существенное удвоение поймали бы уже после игры с «Баварией». В четвертом туре коэффициент на очки для «Байера» в Мюнхене был 2.30. Суммарно уже к этому моменту 100 рублей преобразовались в 409. Ставим дальше.

А вот до тысячи – дорога мучительная. Высота взята только в ноябре – в гостевом матче с «Карабахом» в Лиге Европы. Продолжаем путь.

Первую часть сезона по такой тактике закончили бы, увеличив стартовый банк в 30 (!) раз. 3000 рублей после декабрьского разгрома «Бохума».

К февральскому матчу с «Баварией» подходили бы, имея уже 7000 рублей. (благодарность выездной победе над «Лейпцигом»). По стратегии разгром Мюнхена позволяет увеличить банк уже почти до 10 тысяч.

Отметка в 20 тысяч пробивается в игре с «Унионом» в 28-м туре. Дальше уже – игра по-крупному. Накопленные 30 тысяч идут в дело на игру в Дортмунде (1:1).

100 тысяч со 100 рублей? Легко – после разгрома «Айнтрахта» в 32-м туре. На сегодняшний день счетчик стоит на отметке в 146 тысяч рублей. Это после 50 матчей во всех турнирах.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Jerry Andre/Global Look Press