Клуб с россиянином в составе никогда не проигрывал, фавориты почти всегда побеждают и другие тренды финалов ЛЕ

У Алексея Миранчука есть шанс!

Не нужно быть докой в футболе, чтобы понимать: в финале ЛЕ «Аталанта» – «Байер» фаворитами являются парни Хаби Алонсо. Букмекеры тоже уверены в триумфе леверкузенцев, а они, как известно, всегда что-то знают. Разбираем тренды финалов турнира за последние 15 лет.

Сработает ли магия россиянина против волшебства «Байера»?

Главное для нас: клуб с российским футболистом в составе никогда не проигрывал в финале еврокубков.

Дмитрий Аленичев феерил в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 за «Порту». В решающей встрече 2003-го Аленичев забил гол и отдал ассист. На следующий год в финале ЛЧ россиянин вышел во 2-м тайме и снова зажег: 1 гол, 1 ассист.

Александр Кержаков в «Севилье» был не настолько хорош, как Аленичев в «Порту», но и ему есть что вспомнить. В финале Кубка УЕФА-2007 Александр вышел на 64-й минуте. Результативных действий Кержаков не совершил, но поучаствовал в победе «Севильи».

Для полного антуража вспомним, что и российские клубы не проигрывали свои финалы еврокубков: ЦСКА-2005 и «Зенит»-2008.

Разумеется, это не такой масштабный тренд, как в ЛЧ (18 лет подряд побеждает команда с бразильцем в составе), но очень приятный для нас.

Букмекеры почти не ошибаются с победителем, но недооценивают испанские клубы

Всего 4 раза из 15-ти ЛЕ выиграли андердоги финала. Во всех 4-х случаях ожидания букмекеров превзошли испанские клубы.

В финале этого года явным фаворитом котируется «Байер». В пользу этого аргумента умопомрачительная беспроигрышная серия, сильный характер и чемпионское везение. Ошибутся ли букмекеры в этот раз?

Тоталы, желтые карточки и остальные тренды финалов ЛЕ

Факт, что зачастую решающие матчи получаются упорными и жесткими. В 9 из 15 сыграл ТБ3.5 желтых карточек. Самыми урожайными получились финалы «Порту» – «Брага» в 2011-м и «Севилья» – «Днепр» в 2015-м. В обоих матчах игроки насобирали по 8 предупреждений. В матче «Аталанта» – «Байер» на ТБ3.5 ЖК предлагается коэффициент 1.42.

Многие финалы в большом спорте традиционно получаются скучными, но это не про решающие игры ЛЕ. Всего в одном матче команды оставили болельщиков без голов: «Севилья» и «Бенфика» в 2014-м.

В 10 из 15 финалов зашла ставка «обе забьют – да». А вот ТБ2.5 голов пробился лишь в 7 из 15 матчей. Если обе команды отличатся в нашем финале, сыграет коэффициент 1.80. На ТБ2.5 можно поставить за 1.90.

В 2-х случаях из 15-ти для выявления победителя потребовалось дополнительное время. Еще 4 раза дело доходило до серии пенальти. Примечательно, что основное время последних 3-х финалов закончилось с одинаковым счетом 1:1. Во всех 3-х победитель определился по пенальти. В финале этого года послематчевые пенальти котируются за 7.50. Такой же коэффициент предлагается на точный счет 1:1.

В Лиге Европы/Кубке УЕФА бывали разные финалы. Какие-то оправдывали ожидания болельщиков, какие-то забывались на следующий день. Этот финал мы запомним надолго: либо сработает магия россиянина, либо волшебство «Байера».

Ставки на Спортсе

Финал Лиги Европы: «Аталанта» Миранчука против несокрушимого «Байера»

Фото: Gettyimages.ru /Emilio Andreoli