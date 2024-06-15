Хорватия пропустила лишь гол до перерыва в отборе, а от Испании – три за тайм! И фолила непривычно часто
Сборные Испании и Хорватии открывали в Берлине Евро-2024 в группе В. Изначально казалось, что хорваты упрутся в первом тайме, но могут треснуть во втором – а вышло совсем не так.
Ожидания по фолам тоже не оправдались.
Провал Хорватии именно в первом тайме – странный перекос
Смотрим статистику отборочных матчей. У испанцев какой-то гигантской разницы по таймам не было – половина выигранных до перерыва, шесть из восьми – после. У Хорватии же был заметен перекос.
Как он выглядел: шесть побед в первых таймах из восьми с разницей мячей 10:1 и только одна во вторых (а там – 3:3). Понятно, с поправкой на соперников, среди которых не было уровня Испании. Но тенденция понятна.
Испания все равно считалась фаворитом и матча, и первого тайма, так что +0.25 на хорватов даже достигали 1.76. Но все подтвердилось, уничтожив, казалось бы, благоприятную статистику – за первые 32 минуты Альваро Мората и Фабиан Руис забили по голу, а Дани Карвахаль добавил в самом конце – 3:0 к перерыву!
На испанцев были -0.25 за 2.02 и чистая победа в первом тайме за 2.55. Они-то прошли, но что стряслось с Хорватией? Или на больших турнирах их эта статистика первых таймов не работает?
Хорваты отыграли семь матчей на ЧМ-2022. В целом, особых радостей до перерыва не было – только две победы. Причем добыты в самом конце – сделали 2:1 с Канадой на 44-й минуте, а с Марокко – на 42-й. Так что крупный турнир – другой стандарт.
Во втором тайме не случилось ни камбэка (как хотели бы сами хорваты), ни провала (как могло бы быть, учитывая цифры). Хорватия не забила с пенальти, и счет так и остался крупным – 0:3.
Так что у нее снова перекос по таймам – но теперь наоборот.
Хорватия и Испания превзошли себя по фолам – тоталы не зашли
Хорваты ехали на Евро в ранге наименее фолящей команды среди 53 участников квалификации кроме Гибралтара – 8,25 в среднем. У Испании показатель достиг 9,75 фола за матч. Букмекеры на эту игру определили тоталы так: ТМ11.5 по фолам у Испании за 1.67 и ТМ12 у Хорватии за 1.7.
Поначалу казалось, что Испания его точно не пробьет – пять фолов за первые 20 минут! Но шестой случился только перед перерывом. И все-таки во втором коллекция фолов пополнилась – их стало 14, так что все-таки тотал не зашел.
У Хорватии все было аккуратно, как и предполагалось – в первом тайме долгое время держалась два, а закончила она его с тремя. Но в свое среднее значение она совсем не уложилась – 13 фолов. И ТМ12 не прошел.
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19 июня – следующий матч против Хорватии, нужно обязательно обыгрывать Албанию в Гамбурге. Днем позже будет топ-вывеска – Испания против Италии в Гельзенкирхене.
В выходе из группы испанцев букмекеры до турнира и не сомневались – 1.08, да и в хорватов вполне верили – 1.35. А вот невыход Хорватии в плей-офф котировался за 3.20. Интересно, какими будут новые цифры сегодня вечером.
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Фото: Gettyimages/Julian Finney; IMAGO/Michael Taeger, IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press