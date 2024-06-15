Албания ехала на Евро самой незрелищной командой. А вместе с Италией поставила рекорд по голам!

Сборные Италии и Албании встречались в первом туре Евро-2024 в Дортмунде. И выдали очень мощное начало – даже рекордное в истории чемпионатов Европы.

Верх за 16 минут. И это в игре Албании!

Три матча Евро до этого были верховыми: 5:1, 3:1 и 3:0. Перед игрой Италии и Албании было опасение, что традиция нарушится. Прежде всего, из-за албанской сборной.

В отборе скучнее матчей Албании были только игры Фарер – 1,87 гола в среднем за матч, а у албанцев – 2. Они провели шесть низовых игр из восьми всего. И уж точно не собирались играть в открытый футбол с фаворитами – итальянцами.

А в итоге – сами же и всколыхнули игру уже на 22-й секунде, когда самый быстрый гол в истории Евро выдал Недим Байрами. Италия обрушилась на соперника и забила дважды – на 11-й минуте отличился Алессандро Бастони, а на 16-й – Николо Барелла. Итальянцы повели 2:1.

Вот это да – верх был пробит уже за 16 минут! А ведь изначально он котировался за солидные 1.99. И даже на ТБ2.25 был немалый коэффициент – 1.72. Заодно Италия пробила ТБ1.5 своих голов за 1.58, а Албания забила за 2.13.

К тому же оказалось, что три таких ранних гола – это рекорд всех Евро, так быстро трижды еще не забивали. Ранее за 18 минут три гола на двоих настреляли сборные Англии и Исландии на Евро-2016. А тут хватило и 16.

Самое неожиданное в этом то, что именно в игре Албании такое произошло. Два верха в квалификации у нее проходили за 51 и 73 минуты, а в остальных – лишь низ. В Дортмунде же команды почти уложились в первую 15-минутку.

Жаль, что на этом голы закончились, да и зрелище постепенно стихло – после перерыва на поле почти ничего интересного не произошло.

Угловые – за Италией, но без дикого отрыва

Еще один любопытный статистический момент перед Евро – среди финалистов Албания в среднем реже всех подавала угловые в квалификации (2,62 за игру), да и меньше нее это делали только девять команд, если брать в расчет всех участников.

Конечно, у итальянцев показатель был куда весомее – 6,75. То есть на четыре угловых больше.

Букмекеры не сомневались, что Италия будет подавать их чаще – всего 1.24 на такое событие. И постановили ей фору -2.5 за 1.74. На это особо похоже не было в первом тайме, хотя итальянцы вели по ним 3:2.

В итоге Италия победила по угловым, но не слишком убедительно – 5:3. Ничего интересного бы тут по коэффициентам не случилось для нее – 1,41 предлагали на фору -1.5. Так что Албания вполне выдержала фору +2.5 за солидные 2.02.

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Албания 19 июня сыграет с Хорватией, а днем позже Италия встретится с Испанией. До старта Евро выход итальянцев в плей-офф котировался за 1.18, а албанцев 7 за высокие 4.40.

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Фото: Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos ; IMAGO/Hasan Bratic, Jesper Zerman/Global Look Press